18:00

Un bucureștean a publicat cu „ceva deosebit”, dar nu necunoscut în Sectorul 3. El arată cum a fost făcută o rampă la un trotuar, dar în jurul ei nu au mai ajuns materialele și a […] Articolul Ceva deosebit în Sectorul 3: mini rampă la o rampă mare de urcare lângă un bloc. Nu au mai rămas materiale să se repare și carosabilul distrus apare prima dată în B365.