Înalţi responsabili din armata americană au făcut o rară vizită la Kiev
Veridica.ro, 19 noiembrie 2025 11:30
Discuţiile s-ar fi axat pe nevoile militare ale Ucrainei şi pe revigorarea procesului de pace blocat de Moscova
Acum 10 minute
11:40
Întâlnirile au fost la nivel de experți nucleari care s-au deplasat, în secret, în Rusia, pentru a doua oară anul trecut.
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:00
Kievul ar putea rămâne fără bani anul viitor în lipsa asistenţei europene.
11:00
Secretarul american de război pentru securitate internațională, Daniel Zimmerman, a vizitat mai multe baze militare din România.
10:50
Nouă persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Ternopil, din vestul Ucrainei, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Acum 2 ore
10:30
O creștere bruscă a sprijinului pentru extrema dreaptă din Spania reînvie amintirile regretatului dictator Francisco Franco și îi împrospătează moștenirea în rândul tinerilor spanioli nemulțumiți, chiar dacă guvernul de stânga încearcă să eradicheze simbolurile trecutului fascist.
09:50
Flăcările au ucis o persoană şi au devastat un înreg cartier dintr-un oraş de pe coasta sudică a ţării
Acum 4 ore
09:10
Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
08:40
Adina Elvira Ghiță va prelua funcția în iulie 2026.
Acum 24 ore
22:10
Președintele Donald Trump a întins covorul roșu pentru prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, marți, un eveniment pe care președintele încearcă să-l folosească pentru a-și promova moștenirea în politica externă.
21:50
Legea votată în Camera Reprezentanților cu o majoritate covârșitoare legea care va obliga Departamentul de Justiție să publice toate documentele sale referitoare la defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein.
20:30
Armata Ucrainei a anunțat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, numind acest lucru o „evoluție semnificativă”.
20:00
Serviciul de securitate britanic MI5 i-a avertizat marți pe parlamentari cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea, potrivit unui e-mail trimis parlamentarilor, văzut de Reuters, cea mai recentă amenințare de spionaj la adresa parlamentului național.
17:40
Hama condamnă însă ceea ce numește tutela internațională din Gaza care ar fi doar în folosul Israelului.
17:10
Președintele Trump a făcut anunțul înainte să-l primească la Casa Albă pe prințul moștenitor saudit Muhammad bin Salman
16:10
Președintele ucrainean este la Madrid în cadrul unui turneu european pentru a-și consolida apărarea și sectorul energetic
15:30
Un atac masiv la Dnipro a provocat incendii și avarii multiple.
14:10
Președintele ucrainean spune că are propuneri pentru oprirea războiului
13:30
Autoritățile de la Varșovia califică acțiunile drept atac terorist.
Ieri
09:40
Statele europene se înarmează și pregătesc un război împotriva Rusiei, în timp ce Moscova este nevoită să se apere, potrivit presei pro-Kremlin.
05:20
Acesta este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia.
17 noiembrie 2025
21:00
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
19:40
AUR a depus, săptămâna trecută, două moțiuni împotriva miniștrilor energiei și transporturilor.
18:50
Coreea de Sud propune negocieri cu Coreea de Nord privind linia de demarcație militară # Veridica.ro
Coreea de Sud a propus discuții cu Coreea de Nord pentru a clarifica linia de demarcație și a atenua tensiunile militare, declarând luni că intruziunile repetate la frontieră ale soldaților nord-coreeni au stârnit îngrijorări cu privire la un conflict armat.
18:00
Cancelarul german Friedrich Merz a respins speculațiile conform cărora ar putea abandona coaliția de guvernământ cu social-democrații și conduce un guvern minoritar, promițând să rămână în alianță în ciuda tensiunilor persistente.
17:40
Fostul prim-ministru al Bangladeshului a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității, în urma reprimării protestelor conduse de studenți, care au dus la înlăturarea sa din funcție.
17:20
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk , a descris explozia pe o secțiune a liniei de cale ferată folosită pentru livrări către Ucraina drept un „act de sabotaj fără precedent” care ar fi putut duce la un dezastru.
17:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a semnat un acord cu Franța pentru a obține 100 de avioane de război Rafale, în cadrul încercării sale de a consolida capacitatea militară pe termen lung a țării de a lupta împotriva invaziei Rusiei.
16:50
Țara noastră se poziționează mai slab și decât state din afara UE, precum Bosnia și Herțegovina, Serbia sau Turcia.
15:10
În primele sale o sută de zile de mandat, noul președinte al Poloniei s-a dovedit a fi atât un luptător, cât și un tactician. Rămâne de văzut dacă este și un om de stat.
12:20
Investitorii străini se retrag din România, pe fondul eșecurilor guvernului Bolojan și ale președintelui Nicușor Dan, susține propaganda suveranistă.
12:10
Preşedintele şi-a dat acordul după ce s-a împotrivit multă vreme
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Premierii Cehiei şi Slovaciei sunt acuzaţi de trădare a moştenirii democratice
10:20
În septembrie, numărul nașterilor și cel al deceselor a crescut atât față de luna septembrie 2024, cât și față de luna precedentă.
10:10
Au fost avariate infrastructura energetică şi portuară
09:40
Mai multe apeluri la 112 au semnalat zgomote puternice specifice unor bombardamente în apropierea malului Dunării.
09:00
Alte două comunităţi din regiune au rămas fără curent în urma unui atac rusesc anterior
09:00
Nicușor Dan susține că autoritățile au probe suficiente pentru a dovedi interferența rusă în procesul electoral.
16 noiembrie 2025
10:50
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, implicată într-un proiect al Administrației Prezidențiale # Veridica.ro
Mirabela Grădinaru va participa la seria de evenimente cu caracter social „România în lumină”.
08:50
Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate prin PNRR, pentru peste 5.000 de proiecte # Veridica.ro
Valoarea totală a sumelor admise depăşeşte 26 de miliarde de lei.
07:40
Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) se află la egalitate pe locurile 2-3.
07:00
Sancțiunile pentru nerespectarea prevederii pot ajunge la 2.000 de lei.
15 noiembrie 2025
16:40
Ea participă la cel de-al doilea Congres BRICS – Europa, alături de „lideri politici, experți și reprezentanți ai mai multor state”.
09:20
Ea se va stabiliza la aproape 3 procente abia în 2027.
09:10
România nu are în derulare un acord de finanțare cu FMI, însă instituția evaluează anual evoluția economiei românești.
14 noiembrie 2025
20:40
Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2%, comparativ cu trimestrul precedent.
20:20
Copiii din clasele I și a II-a din școlile din Ucraina cu predare în limba română vor primi o bursă de 2.000 de lei.
20:10
Vladimir Lipaev, chemat să dea explicații pentru drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie.
18:40
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
18:30
Rusia este tot mai atentă la România, despre care presa de propaganda scrie că ar fi tot mai implicată în războiul din Ucraina. Presa pro-Kremlin mai scrie și că ucrainenii se bombardează singuri.
