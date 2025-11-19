Băuturile fără alcool vor fi vedetele Salonului Vinului de la Paris

13:40

Zohran Mamdani, primarul ales al orașului New York, este steaua în ascensiune a stângii progresiste americane. În doar un an, abia intrat în politică, tânărul de 34 de ani a format o coaliție diversă de alegători care i-au adus o victorie la o diferență de nouă puncte procentuale pe 4 noiembrie. Este Madani „cel mai mare coșmar” al lui Trump?