Parc pentru mers desculț, în curtea unei școli din Sfântu Gheorghe: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare”
BizBrasov.ro, 19 noiembrie 2025 11:50
Inaugurat cu ocazia Săptămânii Verde, la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe, „Parcul pentru Mers Desculț” este funcțional și va putea fi utilizat până la venirea gerului. Nu este un simplu spațiu de joacă, ci un instrument de sănătate. Mersul desculț pe diverse texturi naturale întărește mușchii mici ai piciorului, esențiali pentru echilibru și [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 15 minute
12:00
Schimbare la Declarația Unică: Formularul 212 va fi precompletat cu informații extrase din bazele de date ANAF # BizBrasov.ro
ANAF a pregătit Declarația Unică (formularul 212) precompletată, care va fi utilizată din 2026 pentru declararea veniturilor aferente anului 2025, cu termen de depunere până la 25 mai 2026. Declarația Unică trebuie depusă de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și [...]
Acum 30 minute
11:50
Parc pentru mers desculț, în curtea unei școli din Sfântu Gheorghe: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare” # BizBrasov.ro
Inaugurat cu ocazia Săptămânii Verde, la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe, „Parcul pentru Mers Desculț” este funcțional și va putea fi utilizat până la venirea gerului. Nu este un simplu spațiu de joacă, ci un instrument de sănătate. Mersul desculț pe diverse texturi naturale întărește mușchii mici ai piciorului, esențiali pentru echilibru și [...]
11:50
Salariul minim la Dacia: 4.200 lei net. Sindicatele vor mai mult, compania anunță restructurări # BizBrasov.ro
Negocierile anuale privind contractul colectiv de muncă de la Automobile Dacia au început, într-un context în care sindicatele cer majorări salariale consistente, iar patronatul pregătește, potrivit unor informații neoficiale, un val de concedieri voluntare pentru anul viitor. România rămâne țara cu cele mai mici salarii din industria auto europeană – un avantaj competitiv care menține [...]
Acum o oră
11:40
O dronă „s-a jucat” cu radarele românești azi-noapte. Armata a trimis 4 avioane la interceptare, dar după aproape 2 ore de căutări nu s-a găsit nicio țintă # BizBrasov.ro
Forțele aeriene române au ridicat de la sol în noaptea de marți spre miercuri patru avioane de vânătoare după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, [...]
11:30
Sărbătorile de iarnă, la Sfântu Gheorghe: Brad uriaș, o nouă coroană de Advent și show de lasere de Revelion # BizBrasov.ro
Sezonul sărbătorilor de iarnă va începe la Sfântu Gheorghe în 30 noiembrie, la ora 19:30, cu aprinderea primei lumânări de Advent. Coroana uriaşă amplasată în Piaţa Centrală va primi anul acesta un nou decor, realizat de artişti locali. În acelaşi weekend, vor fi aprinse şi luminile de sărbători în oraş, anul acesta pe mai multe [...]
11:20
Compania Apa Brașov a demarat astăzi lucrările de reabilitare a conductelor de apă potabilă în municipiul Brașov, pe strada Sitei, la intersecția cu strada Universității. Lucrările se vor desfășura în perioada 19 – 28 noiembrie 2025, pe următoarele străzi: Sitei – segmentul situat între imobilul nr.134 (intersecția cu str. Bisericii Române) și imobilul 154 (intersecția [...]
11:20
Impozitul pe locuințe crește cu aproximativ 80% de la 1 ianuarie 2026, după ce Parlamentul a votat legea pachetului doi de măsuri fiscale. Vom avea și taxe pe coletele din China. Legea merge la promulgare # BizBrasov.ro
Impozitul pe locuințe crește.Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, după reexaminarea solicitată de Curtea Constituțională, legea din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale impozitelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto. Actul normativ, asupra căruia Guvernul își asumase răspunderea în [...]
Acum 2 ore
11:10
Un apartament din Centrul Istoric al Brașovului, cumpărat cu criptomonede în valoare de 369.000 de euro # BizBrasov.ro
Un apartament din centrul istoric al Brașovului a fost achiziționat cu criptomonede, suma fiind convertită în EURe, o monedă digitală reglementată echivalentă euro-ului, valoarea finală a tranzacției fiind de 369.000 de euro. Apartamentul tranzacționat se află în centrul istoric al Brașovului. Locuința, situată într-o clădire cu acces direct din strada Republicii, a fost recent renovată, [...]
11:00
800 de români, înscrişi la dialogul cu Roxana Mînzatu, Vicepreşedintele Executiv al Comisiei Europene. Discuția va aborda 4 teme majore # BizBrasov.ro
Peste 800 de participanți s-au înscris la Dialogul cu Roxana Mînzatu, Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene, un număr care arată interesul tot mai mare al publicului românesc pentru temele europene și pentru o discuție directă cu unul dintre principalii reprezentanți ai României în UE. Organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și Universitatea din București, cel mai amplu dialog realizat vreodată alături de [...]
10:40
DN1 va fi închis timp de 5 zile, pe un tronson din județul Prahova. Ce rute alternative vor avea șoferii # BizBrasov.ro
DN1 se va închide în perioada 24-28 noiembrie, pentru lucrări la trecerea de cale ferată peste DN1 de la Movila Vulpii. Autoritățile au analizat mai multe scenarii de deviere a traficului și au agreat dispersarea fluxului pe două rute alternative principale: – DN1A – Florești – Băicoi – Ploiești, ca variantă principală pentru o parte [...]
10:40
Viitor incert pentru Cerbul de Aur: negocieri, amânări și speranțe poate pentru o colaborare cu un partener privat # BizBrasov.ro
Contextul economic restrictiv amână încă o dată relansarea festivalului Cerbul de Aur, eveniment-simbol al Brașovului și unul dintre cele mai cunoscute branduri culturale din România. În lipsa unui buget clar și a unui model de organizare stabil, o ediție pentru anul acesta a fost deja exclusă. Viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, a confirmat că discuțiile cu [...]
10:20
VLAH: Prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România va fi prezentată publicului # BizBrasov.ro
Proiectul VLAH (Vehicul de luptă autonom hidramat), dezvoltat de compania românească BlueSpace Techology a intrat în linie dreaptă pentru prima prezentare publică a prototipului, planificată pentru prima jumătate a lunii decembrie. VLAH este prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România. Demarat în anul 2022, „finalizarea proiectului VLAH va fi un game [...]
Acum 4 ore
10:00
Primăria Brașov va plăti aproape 300.000 de lei pentru spectacolele de laser și organizarea evenimentelor „din poveste”, programate pe perioada Sărbătorilor de Iarnă # BizBrasov.ro
Primăria Brașov pregătește tradiționalele evenimente din cadrul „Brașov oraș din poveste”. Astfel, a încheiat contracte cu mai multe firme pentru organizarea unor show-uri de laser, dar și pentru transmiterea live a evenimentelor, proiecția lor pe ecrane LED de mari dimensiuni, precum și pentru închirierea elementelor de scenotehnică. Vorbim atât de mult-așteptatul moment din seara de [...]
09:50
Primăria Brașov pregătește o actualizare a sistemului de restricționare a accesului auto în zona istorică a orașului, în special în Piața Sfatului și pe strada Michael Weiss. Măsura, implementată inițial în urmă cu câțiva ani, urmează să fie revizuită în cadrul ședinței Comisiei de circulație de mâine. Potrivit solicitării depuse de societatea Flash Lighting SRL, [...]
09:30
O nouă scumpire a rovinietei anul viitor. Guvernanții au fost totuși „mărinimoși” și au decis să mai amâne intrarea în vigoare a noilor tarife # BizBrasov.ro
Regimul taxelor de drum din România va trece printr-o transformare majoră începând cu anul 2026, însă nu chiar de la începutul anului, așa cum fusese prevăzut inițial. Printr-o ordonanță adoptată în urmă cu câteva luni și publicată în Monitorul Oficial, termenul de intrare în vigoare a noii structuri de taxare – formată din rovinietă pentru [...]
09:20
VIDEO Traficul dinspre și spre București rămâne în continuare blocat, în urma accidentului care a avut loc azi noapte # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, traficul spre și dinspre București este blocat pe DN1 în zona Timișul de Jos, în urma unui accident care a avut loc în jurul orei 4 dimineața. În tamponare au fost implicate un autoturism și o dubă care transporta substanțe periculoase – două recipiente ce conțineau aproximativ 1.800 de [...]
Acum 6 ore
08:00
Trafic blocat complet pe DN 1, între Brașov și Predeal. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat # BizBrasov.ro
Traficul este complet blocat pe DN1, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după ce o cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident rutier. Circulația este oprită pe ambele sensuri, iar riscul de scurgeri a determinat autoritățile să devieze toate vehiculele pe rute alternative, anunță DRDP Brașov. Potrivit informațiilor transmise de autorități, deși [...]
06:50
Primăria Brașov îl dă în judecată pe executorul judecătoresc Călin Țermure ca să demoleze construcțiile Duplex de la Star # BizBrasov.ro
Primăria Brașov intenționează să îl dea în judecată pe executorul judecătoresc Călin Țermure pentru că acesta nu a procedat la demolarea construcțiilor Duplex `91 din zona Star, deși există o decizie definitivă în acest sens încă din luna iunie, au declarat pentru BizBrașov surse din cadrul instituției. Judecătorii Curții de Apel Brașov au respins, [...]
06:40
„Reprezentanța auto” ANAF Brașov: Mașini Tesla și Mercedes, confiscate de la datornici, scoase la mezat la sume modice # BizBrasov.ro
„Reprezentanța auto” ANAF Brașov: Mașini Tesla și Mercedes, confiscate de la datornici, scoase la mezat la sume modice
Acum 8 ore
05:50
Noua rută de legătură Brașov – Sânpetru, care bate pasul pe loc de mai bine de 5 ani, are un constructor desemnat. Rămâne cu semn de întrebare finanțarea de la Guvern # BizBrasov.ro
Proiectul amenajării unei noi rute care să lege Brașovul de Sânpetru, vehiculat de mai bine de 5 ani (care s-a poticnit în fel de fel de etape birocratice și „regândiri” ale fostei administrații), a ajuns în etapa finală a licitației. Astfel, din cele 6 oferte depuse la termenul limită care a fost în septembrie 2024, [...]
05:40
Un proprietar al unei clădiri din Centrul Istoric al Brașovului, care a renovat imobilul cu termopane și OSB, obligat de instanță să desființeze lucrările ilegale # BizBrasov.ro
În ultimii doi ani, departamentul Disciplina în Construcții din cadrul Poliției Locale Brașov a sesizat organele de cercetare penală în 20 de situații în care nu a fost respectată măsura complementară de oprire a lucrărilor constatate că se derulau ilegal. Chiar și așa, unii și-au dus la bun sfârșit treaba, însă acum sunt în situația [...]
05:30
Cum să tocăm ceapa fără să plângem – subiect de studiu academic. Sfaturi de la cercetători, pentru gospodine # BizBrasov.ro
Cum să tăiem ceapa fără să plângem? Gospodinele încearcă să găsească un răspuns de la începuturile lumii. Soluția vine de la cercetătorii unei prestigioase universități din Statele Unite. Cercetătorii spun că ajungem să vărsăm lacrimi adevărate pentru că ceapa conține un compus chimic care este eliberat în aer în timpul tăierii. Experimentele realizate de specialiștii [...]
05:30
De cele mai multe ori, nu centrala este de vină pentru senzația de frig, ci modul în care este folosit spațiul, felul în care este construită casa sau obiceiurile zilnice care răcesc interiorul. Dacă sesizezi la timp greșelile, vei avea din nou o locuință caldă. De ce simți casa ca fiind friguroasă Multe persoane observă [...]
05:00
România se prăbușește în clasamentul universităților Shanghai 2025: Instituțiile românești raportează doar 15 apariții, față de 22 în urmă cu un an / UNITBV apare o singură dată în clasament # BizBrasov.ro
Universitățile din România apar doar de 15 ori în cel mai nou clasament global după domenii de studiu, Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2025, dat marți publicității. Rezultatul este mult mai slab decât cel raportat în ultimii doi ani – 22 în 2024, 19 în 2023 – în condițiile în care acesta este un clasament [...]
Acum 12 ore
02:40
Revelion 2026: Unde mai găsești locuri în țară? Printre oferte, cabane din județul Brașov # BizBrasov.ro
Cazările pentru noaptea dintre ani în cele mai frumoase locuri din România se epuizează rapid. Cu toate acestea, încă mai sunt oferte și locuri disponibile. Unde să mergi de Revelion 2026 prin România De la cabane altfel sau pensiuni cu bucate tradiționale până la hoteluri elegante în marile orașe, ofertele sunt pentru toate gusturile. De [...]
Acum 24 ore
18:30
Strada Sforii, pericol public! Autoritățile au luat decizia să închidă accesul trecătorilor # BizBrasov.ro
Accesul pe strada Sforii a fost închis în această dimineață, fiind puse benzi de avertizare la ambele capete, care semnalizează un pericol iminent. După cum au declarat reprezentanții Primăriei Brașov, decizia a fost luată după ce în urma vântului puternic de aseară, bucăți din tencuiala de pe o clădire au început să se desprindă. „Există [...]
18:10
Mai mulți elevi s-au îmbolnăvit, după ce au fost într-o excursie în județul Brașov: „Doi dintre copii au fost diagnosticați cu enterocolită” # BizBrasov.ro
170 de elevi și cadre didactice de la Liceul Teoretic „Gelu Voievod” din Gilău au fost, în weekend, într-o excursie în județul Brașov. Duminică, mai mulți elevi au acuzat simptome digestive, iar 15 dintre ei au necesitat consult medical. Copiii au prezentat greață, vărsături și dureri abdominale, însă primele informații ale medicilor, coroborate cu discuțiile [...]
17:50
Obiective turistice din județul Brașov pe care și brașovenii trebuie să le redescopere # BizBrasov.ro
Obiective turistice din județul Brașov pe care și brașovenii trebuie să le redescopere
17:50
Victorie FACIAS pentru pacienții din România: După 5 ani de blocaj, Guvernul este obligat să adopte normele Legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a obținut o hotărâre judecătorească care ar trebui să pună capăt vidului legislativ din sănătate, situație care a afectat direct siguranța și viața pacienților din România. După o întârziere de aproape cinci ani, la finalul săptămânii trecute, Curtea de Apel București a obligat Guvernul României să adopte [...]
17:40
Centura Comarnic a primit ultimul aviz: Autoritățile anunță când vom putea circula pe acest traseu # BizBrasov.ro
Ultima autorizație de construire a Variantei Ocolitoare Comarnic a fost emisă, ceea ce permite intrarea în etapa finală. Viaductul peste calea ferată și râul Prahova avansează, podul metalic se pregătește pentru turnarea plăcii de beton, iar la Breaza se ridică zidurile de sprijin. Continuăm în ritmul stabilit, cu obiectivul ferm ca în vara lui 2026 [...]
17:30
Amenzi pentru spitalele din Făgăraș și Victoria, în urma controalelor solicitate de ministrul Sănătății # BizBrasov.ro
Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș și Spitalul Orășenesc Victoria au fost amendate de Direcția de Sănătate Publică Brașov, în urma unui control, derulat în urma anunțului ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind verificarea respectării normelor legale în spitalele publice și clinicile private la nivel național. La Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, DSP a aplicat [...]
16:40
Apelurile la 112 vor fi trimise echipei din teren: Un singur dispecer va gestiona apelul # BizBrasov.ro
O persoană care sună la 112 va vorbi doar cu un singur dispecer, care va direcționa solicitarea direct echipei din teren, a anunțat marți secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu. Bogdan Despescu a explicat în ce constă proiectul de eficientizare a activităţii de dispecerizare, astfel încât să se reducă timpul [...]
16:00
Aplicația „24pay”, pentru plata online a biletului de autobuz în Brașov, este din nou nefuncțională # BizBrasov.ro
Din cauza problemelor tehnice ale firmei de infrastructură internet Cloudflare, companie ce furnizează circa 20% din serviciile web la nivel mondial, momentan aplicația „24pay”, cu care se puteau plăti călătoriile cu autobuzele RATBV, nu este funcțională. „Pentru prevenirea apariției unor situații neplăcute, vă rugăm să manifestați înțelegere și să utilizați celelalte modalități de achitare a [...]
15:40
Pensionarii care sunt angajați la stat pot rămâne în funcție doar dacă renunță la 85% din pensie. Toate transferurile și detașările bugetarilor încetează imediat – proiect de ordonanță de urgență # BizBrasov.ro
Un proiect de ordonanță de urgență al guvernului Bolojan consultat de G4Media arată că toți bugetarii care sunt și pensionari pot rămâne angajați la stat DOAR dacă acceptă să își reducă pensia cu 85%. Singurii bugetari care pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului sunt persoanele alese în funcții publice și persoanele numite [...]
15:20
Ninsori abundente în România, în următoarele zile. ANM: „Cel mai mult va ninge în zonele montane, unde stratul de zăpadă va ajunge până la 15 cm” # BizBrasov.ro
Un episod de iarnă autentică are loc în România în următoarele zile. În nordul țării, a început deja să ningă abundent, iar temperaturile au scăzut semnificativ în întreaga țară. După ce meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, directorul ANM, Elena Mateescu a precizat pentru Antena 3 CNN că cel mai mult va [...]
15:10
Cei care încalcă un ordin de protecţie vor fi reținuți automat și duși în fața procurorilor: Ministrul de Interne: Se înlătură orice posibilitate a polițistului de interpretare greşită # BizBrasov.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat marți că a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie să fie prezentată automat unui procuror care va dispune măsuri. Măsura anunțată vine în contextul cazurilor grave de violență domestică din ultima perioadă. „Am semnat un proiect legislativ care va îmbunătăţi [...]
15:10
Deep Purple, formația care a definit sunetul rockului timp de mai bine de cinci decenii, va concerta în România # BizBrasov.ro
Formaţia Deep Purple anunţă un concert în România pe 1 octombrie 2026, în cadrul turneului internaţional „=1 More Time Tour”. Biletele vor fi scoase la vânzare vineri, 21 octombrie, începând cu ora 12:00, exclusiv pe Eventim.ro. Celebră pentru că a definit sunetul rockului timp de mai bine de cinci decenii, Deep Purple rămâne una dintre [...]
14:30
Numeroase site-uri și platforme online, inclusiv din România, au căzut temporar. Probleme la nivel global pentru Cloudflare, care oferă servicii pentru 20% din internet # BizBrasov.ro
Numeroase site-uri și platforme online din jurul lumii au căzut temporar marți după-amiaza, inclusiv site-uri de presă din România, fiind afectate de probleme tehnice ale Cloudflare, compania americană folosită de aproape 20% din internet pentru diferite servicii web. Inclusiv downdetector, site-ul de referință care monitorizează în timp real problemele tehnice întâmpinate de cele mai populare [...]
14:00
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Avionul pentru cursa Brașov-Milano, înlocuit urgent de Wizz Air # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: cursa de Milano a fost operată de Wizz Air cu o altă aeronavă decât cea care trebuia să facă această cursă. Cursa Brașov-Milano a plecat astăzi cu o întârziere de aproximativ 2 ore, după ce la aeronava care a făcut de dimineață cursa Milano-Brașov a apărut o defecțiune tehnică. Sursele Biz Brașov [...]
13:40
Greșeala unei femei din Codlea: L-a primit în vizită pe fostul iubit, iar acesta a luat-o la bătaie # BizBrasov.ro
Polițiștii din Codlea au fost sesizați de către o femeie de 30 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla acasă, fostul iubit, pe care l-ar fi primit în vizită, ar fi agresat-o fizic. „După ce au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat că există un risc [...]
13:30
Amenințări pe șosele: doi șoferi drogați și unul băut, opriți la timp din călătorie de polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au deschis mai multe dosare penale, după ce, în ultimele zile, au depistat în trafic șoferi care ar fi încălcat norme esențiale ale legislației rutiere, conducând sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului. Doi șoferi testați pozitiv la droguri, în Prejmer și Poiana Brașov Primul caz a fost înregistrat [...]
13:20
Șomer după o lună și jumătate în slujba președintelui: brașoveanul Ludovic Orban a fost concediat din poziția de consilier prezidențial # BizBrasov.ro
Ludovic Orban este șomer după o lună și jumătate în slujba președintelui. La o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial, fostul premier și lider PNL Ludovic Orban a plecat de la Cotroceni, potrivit unui comunicat venit de la Administrația Prezidențială care confirmă informațiile publicate în această dimineață de Biz Brașov. [...]
12:50
Jandarmii de la paza obiectivelor, scoși în stradă, la patrulare și intervenție mobilă. Reorganizare radicală a modului de acțiune al trupelor de jandarmi # BizBrasov.ro
Paza obiectivelor, lăsată la camerele de luat vederi și trupele mobile de intervenție. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat astăzi că a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei. Astfel, noua strategie dislocă trupele fixate până acum la pază lângă clădiri, care vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă. Jandarmeria Română [...]
12:20
„Cercul de Donatori”, eveniment de strângere de fonduri pentru trei proiecte finaliste. Fundația Comunitară le propune brașovenilor un nou exercițiu de empatie și generozitate # BizBrasov.ro
Fundația Comunitară Brașov în parteneriat cu Transilvania Investments anunță finaliștii celei de-a treisprezecea ediții a Cercului de Donatori Brașov, un eveniment de strângere de fonduri dedicat susținerii a trei proiecte comunitare relevante, care va avea loc anul acesta pe 24 noiembrie la Hotel Aro Palace. Cercul de Donatori este un eveniment de strângere de fonduri [...]
Ieri
12:10
Zeci de copaci doborâți de vânt azi-noapte între Gheorghieni și Lacul Roșu. Și la Brașov au fost probleme din cauza rafalelor de peste 50km/h # BizBrasov.ro
După cum Biz Brașov vă informa, o parte a județului Brașov și a celor învecinate au fost ieri și azi noapte sub cod galben de vânt puternic. În Brașov, rafalele au făcut pagube însemnate aseară. Echipajele ISU Brașov au fost solicitate să intervină pentru degajarea unor elemente de construcție la fosta fabrică Coca-Cola, pe strada [...]
11:50
Un producător de hârtie și ambalaje, unde sunt acționari și fondatorii Dedeman, a decis să își închidă centrul de colectare deșeuri de la Brașov, după ce pierderile au crescut # BizBrasov.ro
Producătorul de hârtie, carton și ambalaje Vrancart, unde sunt acționari Lion Capital și fondatorii Dedeman, a raportat pentru primele 3 trimestre un câștig pretaxare EBITDA de 41,17 milioane lei, în creștere cu 16,10% față de cel de 35,46 milioane lei din perioada similară a anului trecut, însă la nivelul rezultatului net societatea este pe pierdere. [...]
11:50
Coaliția a decis: Pensiile magistraților rămân la 70% din salariul net, nu la 97% cum vor angajații din justiție. Urmează pensiile militare # BizBrasov.ro
Pensiile magistraților scad. Coaliția de guvernare a decis să nu mai modifice cuantumul pensiei magistraților, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a precizat că poate fi modificată perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani. Faptul că nu se va schimba cuantumul înseamnă că magistrații vor avea o pensie de [...]
11:50
„SETbv”, festivalul Brașov Science, Education & Technology continuă și săptămâna aceasta cu evenimente programate vineri și sâmbătă # BizBrasov.ro
Festivalul Brașov Science, Education & Technology (SETbv) a început în 17 octombrie și continuă săptămâna aceasta cu evenimente programate vineri și sâmbătă. Festivalul este organizat de Asociația District Hub şi cuprinde dialoguri, proiecţii de film, workshopuri de gândire critică şi cultură politică, dar şi primele întâlniri de anul acesta din cadrul seminarului de filosofie. Evenimentele [...]
11:40
Este Perrier „apă minerală naturală”? Instanța franceză va decide dacă trebuie să retragă apa îmbuteliată de la vânzare # BizBrasov.ro
Astăzi, o instanță franceză va decide dacă Perrier trebuie să retragă apa îmbuteliată de la vânzare, după ce grupul de protecție a consumatorilor UFC-Que Choisir a solicitat o intervenție de urgență în legătură cu ceea ce consideră a fi o comercializare înșelătoare a acestei mărci ca apă minerală „naturală”, transmite Reuters. Acțiunea în justiție a [...]
11:30
Abia numit consilier prezidențial, brașoveanul Ludovic Orban ar putea fi pus pe liber după ce a criticat USR-ul că se folosește de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru Primăria Capitalei # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan a fost iritat de declarația de luni a consilierului Ludovic Orban, care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie, au declarat pentru G4Media surse politice. Nu e clar dacă Orban, care a fost numit consilier prezidențial în 6 octombrie, va mai continua în Administrația Prezidențială. Nici Ludovic Orban și nici [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.