Flavia Groșan, medicul care s-a remarcat prin mesajele conspiraționiste din timpul pandemiei, a încetat din viață
MainNews.ro, 19 noiembrie 2025 15:00
Medicul pneumolog Flavia Groșan a încetat din viață la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, fiind bolnavă de cancer la plămâni. Ea s-a remarcat în timpul pandemiei de COVID-19 prin pozițiile anti-vaccin și prin răspândirea de teorii ale conspirației referitoare la virusul SARS-CoV-2. Ea era internată la unitatea medicală din Oradea la secția de terapie … Articolul Flavia Groșan, medicul care s-a remarcat prin mesajele conspiraționiste din timpul pandemiei, a încetat din viață apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
15:00
Flavia Groșan, medicul care s-a remarcat prin mesajele conspiraționiste din timpul pandemiei, a încetat din viață # MainNews.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan a încetat din viață la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, fiind bolnavă de cancer la plămâni. Ea s-a remarcat în timpul pandemiei de COVID-19 prin pozițiile anti-vaccin și prin răspândirea de teorii ale conspirației referitoare la virusul SARS-CoV-2. Ea era internată la unitatea medicală din Oradea la secția de terapie … Articolul Flavia Groșan, medicul care s-a remarcat prin mesajele conspiraționiste din timpul pandemiei, a încetat din viață apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
14:00
Protest în Piaţa Victoriei: Organizaţiile civice cer aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România # MainNews.ro
Comunitatea Declic, alături de organizațiile Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, protestul intitulat „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Evenimente similare vor avea loc și în Timișoara, Iași, Pitești și Arad, prin inițiativele locale. Organizațiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, bazată pe … Articolul Protest în Piaţa Victoriei: Organizaţiile civice cer aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:00
Proiectul privind pensiile magistraților continuă să stârnească controverse. În timp ce liderii coaliției de guvernare susțin că au ajuns la un consens privind cuantumul și perioada de tranziție, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) respinge această variantă. Conform noii propuneri, pensia magistraților ar urma să rămână la 70% net din valoarea salariului, iar perioada de tranziție … Articolul CSM respinge noua propunere a coaliției pentru pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
10:50
Compania grecească Hellenic Petroleum se alătură competiției internaționale pentru preluarea celor peste 300 de benzinării și a infrastructurii energetice pe care gigantul rus Lukoil le deține în România, într-un moment în care sancțiunile SUA împotriva grupului rus se apropie de termenul-limită de 21 noiembrie. Publicația elenă Europost, citată de Rador, scrie că Hellenic Petroleum – … Articolul O firmă din Grecia intră în cursa pentru activele Lukoil din România apare prima dată în Main News.
10:20
INS: Locurile de muncă vacante au ajuns la 31.600 în trimestrul III 2025, în creștere față de trimestrul anterior # MainNews.ro
Numărul locurilor de muncă vacante din economia României a ajuns, în trimestrul III 2025, la 31.600, înregistrând o ușoară creștere – cu 300 de poziții – față de trimestrul anterior, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Rata locurilor de muncă vacante a urcat la 0,62%, cu doar 0,01 puncte procentuale peste nivelul … Articolul INS: Locurile de muncă vacante au ajuns la 31.600 în trimestrul III 2025, în creștere față de trimestrul anterior apare prima dată în Main News.
10:10
Operațiunea „Ziua Z”: 216 percheziții și 250 de persoane vizate în dosare de trafic de minori, droguri și pornografie infantilă # MainNews.ro
Poliţia Română şi DIICOT au demarat, miercuri, 216 percheziţii în toată ţara, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. Aproximativ 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri. Grupările vizate sunt suspectate de implicare în infracțiuni grave, precum trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de … Articolul Operațiunea „Ziua Z”: 216 percheziții și 250 de persoane vizate în dosare de trafic de minori, droguri și pornografie infantilă apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:40
O dronă a pătruns 8 kilometri în spațiul aerian al României. Armata a ridicat de la sol patru avioane de vânătoare # MainNews.ro
Forţele Aeriene au ridicat de urgenţă aeronave Eurofighter şi F-16 în noaptea de marţi spre miercuri, după ce o dronă a fost detectată pătrunzând aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian românesc. Incidentul a determinat emiterea mesajelor RO-Alert în nordul judeţelor Tulcea şi Galaţi, a anunţat Ministerul Apărării. Ministerul Apărării a transmis, miercuri dimineaţă, că alarma … Articolul O dronă a pătruns 8 kilometri în spațiul aerian al României. Armata a ridicat de la sol patru avioane de vânătoare apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
22:10
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Mohammed bin Salman. Declarație uluitoare a liderului american despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a primit în vizită la Casa Albă pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Acesta din urmă s-a angajat să majoreze investițiile în SUA până la valoarea de un trilion de dolari. Liderul american i-a luat apărarea oaspetelui său în privința asasinării din 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi … Articolul Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Mohammed bin Salman. Declarație uluitoare a liderului american despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi apare prima dată în Main News.
21:10
Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanțe periculoase depozitate necorespunzător # MainNews.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) a sancționat doi operatori din Satu Mare cu amenzi de peste 200.000 de lei și a propus suspendarea avizelor de mediu, după ce a descoperit că aceștia depozitau necorespunzător substanțe periculoase, precum azotatul de amoniu, existând riscul unui accident major. Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au atras atenția cu privire … Articolul Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanțe periculoase depozitate necorespunzător apare prima dată în Main News.
19:20
Ludovic Orban susține că inițiativa plecării sale din Administrația Prezidențială îi aparține lui Nicușor Dan # MainNews.ro
Ludovic Orban a transmis în cadrul unei conferințe de presă că președintele Nicușor Dan a fost cel care a avut inițiativa ca el să nu mai activeze în funcția de consilier pe politică internă al șefului statului. Fostul premier a catalogat drept „un fleac” declarația pe care a făcut-o despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan … Articolul Ludovic Orban susține că inițiativa plecării sale din Administrația Prezidențială îi aparține lui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
18:00
Adrian Țuțuianu a fost ales de Parlament președinte al Autorității Electorale Permanente # MainNews.ro
Plenul unit al Senatului și Camerei Deputaților l-a ales pe Adrian Țuțuianu în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. El a fost propus de PSD la șefia instituției. Numirea sa a avut loc după ce partidele din coaliția de guvernare au convenit ca la conducerea AEP să fie numită o persoană susținută de PSD. … Articolul Adrian Țuțuianu a fost ales de Parlament președinte al Autorității Electorale Permanente apare prima dată în Main News.
16:50
Parlamentul a aprobat majorarea impozitelor pentru proprietate și mașini. Ce alte taxe au fost mărite de aleși # MainNews.ro
Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a aprobat în procedură de urgență proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor. Actul normativ prevede inclusiv majorarea impozitelor pe proprietate și mașini. Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în parlament pe 1 septembrie asupra acestui proiect. … Articolul Parlamentul a aprobat majorarea impozitelor pentru proprietate și mașini. Ce alte taxe au fost mărite de aleși apare prima dată în Main News.
16:00
Magistrații din Franța refuză din nou extrădarea lui Paul Lambrino în România. Decizia nu este definitivă # MainNews.ro
Judecătorii Curții de Apel din Paris au respins din nou solicitarea României de extrădare a lui Paul Lambrino, care se autointitulează drept prințul Paul al României. Decizia magistraților francezi nu este definitivă și va fi contestată de către procurorii parizieni. Paul Lambrino a fost condamnat în 2020 la trei ani și patru luni de închisoare … Articolul Magistrații din Franța refuză din nou extrădarea lui Paul Lambrino în România. Decizia nu este definitivă apare prima dată în Main News.
Ieri
15:10
Un fost consilier prezidențial explică demiterea lui Ludovic Orban: „S-a poziționat diferit față de președinte” # MainNews.ro
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, explică într-o postare publică de ce, în opinia sa, plecarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni era inevitabilă, invocând abaterea de la rolul instituțional al unui consilier și diferențele publice de poziționare față de președintele Nicușor Dan. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Hrițuc descrie rolul … Articolul Un fost consilier prezidențial explică demiterea lui Ludovic Orban: „S-a poziționat diferit față de președinte” apare prima dată în Main News.
15:00
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție privind planul lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza # MainNews.ro
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni seara proiectul de rezoluție inițiat de SUA prin care este aprobat planul președintelui Donald Trump privind Fâșia Gaza și este autorizată desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare în enclava palestiniană, relatează Reuters. Aprobarea documentului în Consiliul de Securitate al ONU are loc după ce în octombrie Israelul … Articolul Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție privind planul lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
13:40
Poliția va aplica amenzi pe baza imaginilor surprinse de camerele video ale autorităților locale / Predoiu: „Nu este «Big Brother»” # MainNews.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat marți o schimbare majoră în modul în care este supravegheat traficul rutier din România. Sistemul „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va colecta, în perioada următoare, imagini nu doar de la camerele MAI, ci și de la camerele instalate de autoritățile locale, precum și înregistrări trimise de … Articolul Poliția va aplica amenzi pe baza imaginilor surprinse de camerele video ale autorităților locale / Predoiu: „Nu este «Big Brother»” apare prima dată în Main News.
13:20
Drumul construit peste magistrala de gaze din Sector 3 va fi închis. Prefectul Capitalei: Este un pericol foarte mare # MainNews.ro
Strada Brățării din Sectorul 3 urmează să fie închisă pe tronsonul cu risc ridicat, după ce verificările au confirmat existența unui pericol major din cauza magistralei de gaze aflate sub asfalt. Decizia urmează să fie formalizată în cadrul unei comisii care se reunește astăzi, însă prefectul Capitalei, Andrei Nistor, estimează că măsura va intra în … Articolul Drumul construit peste magistrala de gaze din Sector 3 va fi închis. Prefectul Capitalei: Este un pericol foarte mare apare prima dată în Main News.
12:00
Ludovic Orban nu mai ocupă funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan.Orban fusese numit în această poziție în octombrie 2025, în cadrul Administrației Prezidențiale, și timp de câteva luni a exercitat atribuțiile de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă. Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă pe data de 6 octombrie … Articolul Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
11:30
Fostul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei # MainNews.ro
Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, se află din nou în atenția autorităților, de această dată într-un dosar privind trecerea frauduloasă a frontierei. El este acuzat că a părăsit România folosindu-se de identitatea unei rude, iar în urma anchetei a fost trimis în judecată. Potrivit anchetatorilor, Cherecheș ar fi ieșit din țară prin … Articolul Fostul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei apare prima dată în Main News.
11:00
BREAKING Coaliția de guvernare a decis reducerea pensiilor speciale ale magistraților la 70% din salariu # MainNews.ro
Coaliția de guvernare a convenit să reducă cuantumul pensiei magistraților la 70% din ultimul salariu net, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la RFI. În paralel, continuă discuțiile privind perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani, subiect asupra căruia liderii politici nu au ajuns încă la o formulă finală. „În coaliție, … Articolul BREAKING Coaliția de guvernare a decis reducerea pensiilor speciale ale magistraților la 70% din salariu apare prima dată în Main News.
10:40
Patru persoane rănite într-un accident în Capitală: O mașină a fost proiectată pe trotuar, lângă o stație de autobuz # MainNews.ro
Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață, în București, pe Bulevardul Uverturii, în zona intersecției cu Strada Apusului. Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele a fost aruncat pe trotuar, în apropierea unei stații de autobuz. Impactul s-a produs în jurul orei 6:00. În urma … Articolul Patru persoane rănite într-un accident în Capitală: O mașină a fost proiectată pe trotuar, lângă o stație de autobuz apare prima dată în Main News.
10:30
Autorităţile au ridicat marţi dimineaţă ordinul de evacuare pentru satul Ceatalchioi, după ce riscul unei explozii la nava încărcată cu GPL lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării a scăzut semnificativ. În Plauru, pericolul rămâne ridicat, iar pe navă este încă vizibil un focar activ asupra căruia intervin echipele ucrainene. Inspectoratul pentru Situaţii … Articolul Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat la Plauru apare prima dată în Main News.
10:30
Meteorologii au actualizat marți prognoza pentru perioada următoare și avertizează că urmează un episod de vreme rece, cu precipitații mixte și ninsori în mai multe regiuni ale țării. În Transilvania și Moldova va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 2–6 centimetri, izolat chiar 10–12 centimetri. La munte, stratul nou depus … Articolul ANM: Vreme rece, cu precipitații mixte și ninsori în mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Main News.
10:20
Risc de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați preventiv după ce un șofer de 18 ani a lovit o conductă de gaze # MainNews.ro
Risc de explozie marți dimineață, în apropierea Liceului de Marină din Constanța, după ce un tânăr de 18 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-o țeavă de alimentare cu gaze, provocând o avarie periculoasă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii sosiți la fața locului au constatat că un tânăr … Articolul Risc de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați preventiv după ce un șofer de 18 ani a lovit o conductă de gaze apare prima dată în Main News.
08:40
Ilie Ilaşcu, fost senator român, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi una dintre cele mai cunoscute figuri ale luptei pentru drepturile românilor din Transnistria, a încetat din viaţă la 73 ani. Familia a făcut anunţul, evocând „demnitatea” şi „curajul” celui care a petrecut nouă ani în închisorile de la Tiraspol. Ilie Ilaşcu a fost … Articolul Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic şi fost senator, a murit la vârsta de 73 ani apare prima dată în Main News.
17 noiembrie 2025
22:10
Mai mulți parlamentari PNL vor restrângerea accesului la informațiile de interes public # MainNews.ro
Mai mulți parlamentari PNL, printre care se află deputatul Robert Sighiartău, vor restrângerea accesului la informațiile de interes public prin exceptarea anumitor tipuri de informații de la comunicarea publică. Proiectul aleșilor PNL, depus pe 13 noiembrie la Senat, are în vedere catalogarea anumitor informații la un regim special, ceea ce va permite autorităților să refuze … Articolul Mai mulți parlamentari PNL vor restrângerea accesului la informațiile de interes public apare prima dată în Main News.
21:00
Senatul a adoptat proiectul de lege de eliminare a indemnizațiilor de pensionare ale judecătorilor CCR # MainNews.ro
Senatul a adoptat luni, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale a României. Proiectul de act normativ s-a bucurat de sprijinul a 105 senatori, în timp ce unul a votat împotriva, iar altul s-a abținut. Conform legii în vigoare, indemnizația compensatorie dată judecătorilor CCR … Articolul Senatul a adoptat proiectul de lege de eliminare a indemnizațiilor de pensionare ale judecătorilor CCR apare prima dată în Main News.
20:00
Ciprian Șerban anunță emiterea ordinului de începere a proiectării lotului Grințieș-Pipirig, cel mai dificil de pe traseul A8 # MainNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat emiterea de către CNIR a ordinului de începere pentru proiectarea lotului 2B Grințieș-Pipirig, considerat cel mai dificil de pe autostrada A8 Iași-Târgu Mureș. „CNIR a emis Ordinul de Începere pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 Compania Națională de Investiții Rutiere a emis, astăzi, Ordinul de Începere pentru … Articolul Ciprian Șerban anunță emiterea ordinului de începere a proiectării lotului Grințieș-Pipirig, cel mai dificil de pe traseul A8 apare prima dată în Main News.
18:50
Senatul a respins moțiunea simplă depusă de AUR împotriva lui Ciprian Șerban, ministrul transporturilor. Demersul s-a bucurat de susținerea a 28 de aleși, în timp ce 65 s-au pronunțat împotrivă. În cadrul moțiunii intitulate „Calea ferată a pierdut trenul”, inițiatorii i-au reproșat ministrului lipsa de interes față de investițiile în infrastructura feroviară și sprijinirea companiilor … Articolul Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva lui Ciprian Șerban a fost respinsă apare prima dată în Main News.
18:00
Circulația trenurilor între Timișoara și Arad a dată peste cap după ce un cofraj a căzut pe calea ferată # MainNews.ro
Circulația trenurilor între Timișoara și Arad a fost blocată după ce după ce cofrajul unui picior de pasaj de pe lotul 4 Ronaț Triaj – Arad a căzut în gabaritul căii ferate, între Băile Calacea și Orțișoara. Mai multe trenuri sunt blocate sau întârziate, relatează Timiș Online. Problema a apărut pe șantierul lotului 4 Ronaț … Articolul Circulația trenurilor între Timișoara și Arad a dată peste cap după ce un cofraj a căzut pe calea ferată apare prima dată în Main News.
17:10
Ana Ciceală anunță validarea candidaturii sale la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului # MainNews.ro
Ana Ciceală, candidata SENS susținută și de URS.PDF la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului, a anunțat validarea înscrierii sale în cursă. Ea a fost prima persoană care și-a anunțat intenția de a candida pentru a deveni noul edil al Bucureștiului după demisia lui Nicușor Dan din funcție. „Candidatura a fost validată! Mulțumim … Articolul Ana Ciceală anunță validarea candidaturii sale la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului apare prima dată în Main News.
16:00
Noi defrișări ilegale în Sectorul 3 pe un fost teren al Mariei Cocoru. Ce amenzi au fost date pentru o acțiune similară # MainNews.ro
Reprezentanții Grupului de Inițiativă Civică IOR – Titan au atras atenția cu privire la continuarea defrișărilor ilegale în Sectorul 3, pe o fâșie de spațiu verde retrocedat, situat în dreptul blocurilor de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 18. Suprafața de teren a fost retrocedată în 2007, în timpul mandatului de primar al lui Adriean Videanu, … Articolul Noi defrișări ilegale în Sectorul 3 pe un fost teren al Mariei Cocoru. Ce amenzi au fost date pentru o acțiune similară apare prima dată în Main News.
15:50
CNIR semnează cu o firmă apropiată de Ionel Arsene un contract de peste 800 milioane de lei pentru Autostrada Unirii # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere va semna cu asocierea Danlin XXL (Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex SRL contractul pentru proiectarea și execuția lotului 1D Joseni – Ditrău al Autostrăzii Unirii, după ce Curtea de Apel București a respins contestația depusă de grupul UMB Tehnostrade, patronat de Dorinel Umbrăresc. Contractul pentru lotul cu o lungime de … Articolul CNIR semnează cu o firmă apropiată de Ionel Arsene un contract de peste 800 milioane de lei pentru Autostrada Unirii apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Autoritățile anunță închiderea unor străzi în zona Brățării din Sectorul 3, unde primăria a construit drumuri fără autorizație peste magistrala de gaz # MainNews.ro
Autoritățile vor închide o stradă din zona Brățării din Sectorul 3 pentru a permite desfășurarea lucrărilor de punere în siguranță a țevilor de gaz din zonă. În plus, pe mai multe drumuri din apropiere vor fi introduse restricții de tonaj. Măsurile au fost adoptate în urma dezvăluirilor Recorder, care a prezentat cum Primăria Sectorului 3 … Articolul Autoritățile anunță închiderea unor străzi în zona Brățării din Sectorul 3, unde primăria a construit drumuri fără autorizație peste magistrala de gaz apare prima dată în Main News.
14:50
Deputatul Cătălin Drulă, candidat USR la primăria Capitalei şi consilierii generali USR au depus un proiect care propune realizarea Parcului Uranus, un amplu spaţiu verde public de aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului. Cătălin Drulă a transmis o scrisoare oficială către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, solicitând sprijinul instituţional pentru … Articolul Cătălin Drulă şi USR propun realizarea Parcului Uranus, pe terenul Parlamentului apare prima dată în Main News.
14:40
Ilie Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România, că bugetul de stat pentru anul viitor ar putea să nu fie finalizat în luna decembrie, existând posibilitatea prelungirii procedurilor în luna ianuarie. Motivul principal îl reprezintă necesitatea adoptării, în prealabil, a întregii legislaţii care să permită conturarea unui buget … Articolul Ilie Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie apare prima dată în Main News.
13:50
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER: Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui # MainNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Municipiului București, Ciprian Ciucu, a semnat luni un protocol de colaborare cu Partidul REPER, afirmând că își dorește un parteneriat de durată, nu doar o asociere punctuală în perioada campaniei electorale. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă relatată de News.ro. „Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui, … Articolul Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER: Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui apare prima dată în Main News.
12:50
Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii stomatologice din București unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie # MainNews.ro
Ministerul Sănătății a anunțat suspendarea activității clinicii stomatologice din București în care, pe 13 noiembrie 2025, o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața după o procedură de anestezie. Decizia vine în urma raportului întocmit de Inspecția Sanitară de Stat (ISS), care a descoperit mai multe nereguli în funcționarea unității medicale. Potrivit comunicatului transmis … Articolul Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii stomatologice din București unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie apare prima dată în Main News.
12:00
Cercetări prealabile în cazul Emil Gânj. Șeful Poliției Române: IPJ Mureș nu a gestionat corespunzător cazul # MainNews.ro
Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat luni declanșarea cercetării prealabile împotriva mai multor polițiști din cadrul IPJ Mureș, ca urmare a unor grave nereguli constatate în gestionarea cazului lui Emil Gânj – bărbatul de 37 de ani acuzat că și-a ucis concubina, a incendiat locuința și care, la aproape un an și jumătate de … Articolul Cercetări prealabile în cazul Emil Gânj. Șeful Poliției Române: IPJ Mureș nu a gestionat corespunzător cazul apare prima dată în Main News.
12:00
INS: Cheltuielile pentru cercetare–dezvoltare au reprezentat doar 0,46% din PIB în 2024. Numărul cercetătorilor a crescut, dar investițiile rămân reduse # MainNews.ro
România a alocat 8,079 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2024, ceea ce reprezintă 0,46% din Produsul Intern Brut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Investițiile rămân la unul dintre cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană, în ciuda unei ușoare creșteri a resursei umane din domeniu. „Cheltuielile de … Articolul INS: Cheltuielile pentru cercetare–dezvoltare au reprezentat doar 0,46% din PIB în 2024. Numărul cercetătorilor a crescut, dar investițiile rămân reduse apare prima dată în Main News.
11:40
BREAKING Autoritățile evacuează satul Plauru după ce o navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă rusească # MainNews.ro
Autorităţile au dispus, luni dimineaţă, evacuarea preventivă a localităţii Plauru, judeţul Tulcea, după incendierea unei nave încărcate cu GPL în portul ucrainean Ismail, lovită de o dronă în timpul unui atac nocturn. Primele 15 persoane au fost deja mutate în localitatea Ceatalchioi, iar pompierii români dau asigurări că teritoriul României nu este afectat de incendiu. … Articolul BREAKING Autoritățile evacuează satul Plauru după ce o navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă rusească apare prima dată în Main News.
10:30
Nicușor Dan, atac voalat față de Ciucu și Băluță: „Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat în relația cu speculatorii imobiliari” / „Am un favorit pe care voi pune ștampila” # MainNews.ro
Invitat duminică seară la România TV, primarul general Nicușor Dan a sugerat că este nemulțumit de modul în care Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, și Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 – ambii candidați la Primăria Capitalei – au gestionat relația cu speculatorii imobiliari. „Constituția îmi interzice să mă poziționez de o parte sau alta și … Articolul Nicușor Dan, atac voalat față de Ciucu și Băluță: „Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat în relația cu speculatorii imobiliari” / „Am un favorit pe care voi pune ștampila” apare prima dată în Main News.
09:50
Nicuşor Dan: „Românii o duc mai rău decât acum şase luni” / „Din 2027 sunt speranţe de creștere” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia este de 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil”. ”Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România a … Articolul Nicuşor Dan: „Românii o duc mai rău decât acum şase luni” / „Din 2027 sunt speranţe de creștere” apare prima dată în Main News.
08:50
Sondaj AtlasIntel: Luptă fără precedent pentru Primăria Capitalei. Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu, în marja de eroare # MainNews.ro
Un nou sondaj AtlasIntel realizat pentru HotNews arată că lupta pentru Primăria Capitalei este extrem de strânsă, primii patru candidați fiind separați de doar 1,3 puncte procentuale. Liberalul Ciprian Ciucu se află în frunte, urmat îndeaproape de Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (AUR). Potrivit AtlasIntel, plutonul fruntaș este următorul: Ciprian Ciucu … Articolul Sondaj AtlasIntel: Luptă fără precedent pentru Primăria Capitalei. Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu, în marja de eroare apare prima dată în Main News.
16 noiembrie 2025
20:10
Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie # MainNews.ro
Duminică, un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu, unde locuia cu chirie. El s-ar fi împușcat cu arma din dotare. La sediul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați, județul Giurgiu, s-a prezentat, duminică, în jurul orei 11, o femeie, care a sesizat faptul că tânărul de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon. Imediat, la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au descoperit faptul că tânărul s-ar fi împușcat cu arma, în zona capului. Cercetările sunt preluate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru a se stabili toate împrejurările în care decesul a survenit. Mai multe detalii pe Gândul.ro. Articolul Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie apare prima dată în Main News.
18:50
Incident șocant în București: O fată de 13 ani, agresată sexual în liftul blocului în care locuiește # MainNews.ro
Un bărbat în vârstă de 50 ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după ce, vineri seara, ar fi agresat sexual o fată de 13 ani în liftul blocului în care aceasta locuiește, din Sectorul 3, și i-ar fi sustras bunurile personale sub amenințarea cu violența. Mama minorei a alertat autoritățile prin apelul de urgență … Articolul Incident șocant în București: O fată de 13 ani, agresată sexual în liftul blocului în care locuiește apare prima dată în Main News.
17:00
Adrian Țuțuianu, fost ministru PSD al apărării, ar putea prelua șefia Autorității Electorale # MainNews.ro
Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu a anunțat, duminică, pe Facebook, că și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente (AEP). Adrian Țuțuianu a precizat că a demisionat, joi din PSD. „La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). … Articolul Adrian Țuțuianu, fost ministru PSD al apărării, ar putea prelua șefia Autorității Electorale apare prima dată în Main News.
16:40
Ludovic Orban, mesaj către magistrați: „Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor” # MainNews.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală şi a precizat că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este complet nerezonabilă. El mai spune că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea … Articolul Ludovic Orban, mesaj către magistrați: „Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor” apare prima dată în Main News.
16:40
Un fost securist apropiat de clanul Firea – Pandele intră în cursa pentru Primăria Capitalei # MainNews.ro
Fostul acționar al cluburilor de fotbal Dinamo și Universitatea Craiova, Gigi Nețoiu, și-a depus duminică candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. Venit la sediul Biroului Electoral al Municipiului București însoțit de Romică Țociu, Cornel Palade, Gheorghe Gheorghiu și de o fanfară, Nețoiu a fost la un pas de altercație cu activistul Marian „Ceaușescu”. … Articolul Un fost securist apropiat de clanul Firea – Pandele intră în cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
15:10
Ministrul sănătăţii propune mutarea intervenţiilor stomatologice cu anestezie generală în spitalele, după moartea fetiței de 2 ani # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate şi în spitalele publice, pe fondul tragediei în care o fetiţă de doi ani a murit după o procedură la o clinică neautorizată din Bucureşti. Rogobete a anunţat că vrea extinderea posibilităţii ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special cele efectuate sub anestezie generală, … Articolul Ministrul sănătăţii propune mutarea intervenţiilor stomatologice cu anestezie generală în spitalele, după moartea fetiței de 2 ani apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.