Camere video pe uniforma polițiștilor locali: în ce situații pot filma fără acordul cetățenilor

Peste 800 de participanți s-au înscris la Dialogul cu Roxana Mînzatu, Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene, un număr care arată interesul tot mai mare al publicului românesc pentru temele europene și pentru o discuție directă cu unul dintre principalii reprezentanți ai României în UE. Organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și Universitatea din București, cel mai amplu dialog realizat vreodată alături de [...]