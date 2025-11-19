BREAKING Magistrații ies la pensie la 65 de ani abia în 2042

10:10

Cotidianul a găsit cinci exemple de grupuri care s-au folosit de subiecte diverse pentru a atrage utilizatori, ca mai apoi să-și schimbe subiectul în susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Cel mai mare grup are 111.000 de membrii. The post Grupuri online pentru Elena Lasconi și fotbal fac campanie pentru Anca Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.