Zeci de români s-au luat la bătaie pe o stradă din Italia: „A fost nebunie totală, nu mai înțelegeai cine cu cine se bate”

Anunțul a doi părinți a stârnit o mulțime de reacții, după ce au spus că sunt în căutarea unui meditator care să îl ajute pe fiul lor să facă primii pași pentru a deveni gentleman englez. Băiețelul lor are doar un an, iar părinții au transmis că sunt dispuși să plătească oricât e nevoie.