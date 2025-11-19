Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Sara, înainte de tragedia de la stomatolog. S-a aflat abia acum

11:00

Deea Maxer și-a asumat relația cu iubitul ei zilele trecute. Cei doi au fost împreună într-o scurtă vacanță, la Viena, și au apărut în ipostaze romantice pentru prima dată. În timp ce unii i-au felicitat pentru că au o relație, alții au judecat-o pe brunetă pentru că are un nou iubit.