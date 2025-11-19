Israelul a bombardat sudul Libanului în ciuda acordului de armistițiu cu Hezbollah

09:50

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia este de 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil”. ”Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România a … Articolul Nicuşor Dan: „Românii o duc mai rău decât acum şase luni” / „Din 2027 sunt speranţe de creștere” apare prima dată în Main News.