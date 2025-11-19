Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi
Digi24.ro, 19 noiembrie 2025 21:00
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, relatează News.ro.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
21:10
Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu capitularea Ucrainei (Surse) # Digi24.ro
Planul negociat în secret de SUA și Rusia pentru încheierea războiului implică cedarea de către Ucraina a unor teritorii, reducerea armatei sale la jumătate și renunțarea la anumite tipuri de arme, au declarat surse citate de Reuters și Financial Times. O astfel de propunere este „echivalentă, în fapt, cu capitularea Ucrainei”, adaugă acestea.
Acum 30 minute
21:00
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi # Digi24.ro
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, relatează News.ro.
21:00
Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk, în urma scandalului de corupţie din energie # Digi24.ro
Rada Supremă, parlamentul de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului justiţiei, Gherman Galuşcenko, ex-ministru al energiei, şi a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul unui scandal de corupţie în sectorul energetic şi al unor apeluri vehemente la demisii.
Acum o oră
20:50
Guvernul și-a exprimat miercuri speranța că va primi rapid un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii pe noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, care a fost publicat în procedură de transparenţă decizională.
20:40
Pam Bondi: Departamentul de Justiție al SUA va publica dosarele Epstein în termen de 30 de zile # Digi24.ro
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat că Departamentul de Justiție va publica în termen de 30 de zile dosarele legate de Jeffrey Epstein, în urma unei legi adoptate aproape în unanimitate de Congres. Bondi a spus că instituția va respecta cerințele de transparență, dar a avertizat că unele informații ar putea rămâne clasificate pentru a proteja anchete în curs și identitatea victimelor.
Acum 2 ore
20:20
Copiile după acte depuse în instanță, conformate cu originalul şi prin semnătură electronică. Proiectul merge la promulgare # Digi24.ro
Conformarea cu originalul a actelor prezentate în copie se va putea face şi prin semnătură electronică, fără ca părţile implicate în dosare civile să mai fie nevoite să meargă la instanţă şi să semneze olograf, pe fiecare pagină, „conform cu originalul”. Proiectul, iniţiat de deputaţii USR Oana Murariu şi Alexandru Dimitriu a fost adoptat miercuri de Camera Deputaţilor şi mai este nevoie doar de promulgarea actului normativ pentru ca măsura să intre în vigoare.
20:00
Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l descuraja pe Putin, avertizează șeful Airbus # Digi24.ro
Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate nucleară tactică pentru a contracara arsenalul tot mai mare al Rusiei, a avertizat miercuri președintele consiliului de administraia al Airbus, René Obermann, la Conferința de Securitate de la Berlin. El susține că lipsa unei descurajări comune la acest nivel lasă un „gol periculos” în strategia europeană, în contextul intensificării amenințărilor Moscovei.
20:00
Ilie Bolojan: Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. Măsurile de redresare funcţionează, România e pe calea cea bună # Digi24.ro
Măsurile de redresare pe care le-a luat Guvernul până acum funcţionează, în condițiile în care veniturile bugetare cresc, iar cheltuielile scad, spune premierul Ilie Bolojan.
19:50
Întâlnire Erdogan - Zelenski la Istanbul. Președintele Ucrainei vrea noi schimburi de prizonieri de război cu Rusia # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut apel miercuri la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu Erdogan la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului.
19:30
Armata israeliană a declarat miercuri că a lovit clădiri din sudul Libanului, după ce a avertizat locuitorii din două sate să evacueze zona înainte de atacurile care au vizat situri ale organizaţiei şiite Hezbollah.
Acum 4 ore
19:20
Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică # Digi24.ro
Comisia Europeană a prezentat Agenda Consumatorului 2030, un plan prin care promite tarife mai corecte, eliminarea barierelor transfrontaliere și un acces mai ușor la servicii în întreaga piață unică. Strategia urmărește să modernizeze regulile UE pentru a proteja mai bine consumatorii și a susține o creștere durabilă în următorii cinci ani.
19:10
Preot arestat de FSB în Rusia pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a arestat un preot pentru că ar fi recrutat enoriaşi, inclusiv cazaci, pentru a-i trimite în Corpul Voluntarilor Ruşi, un grup care luptă împotriva armatei ruse în războiul declanşat de Kremlin în Ucraina, relatează miercuri EFE, citând media de stat ruse.
18:50
Când fotbalul devine arenă preventivă – Regina Maria i-a încurajat pe microbiști să acorde mai multă atenție sănătății lor # Digi24.ro
Bannerele care au trecut neobservate pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești ascund un mesaj vital: un simplu test de sânge poate salva vieți.
18:50
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților a fost publicat. Ce prevede actul # Digi24.ro
Ministerul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul de modificare a legii pensiilor magistaților. Proiectul pus în dezbatere prevede că nivelul pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut din ultima lună de activitate înainte de data pensionării magistratului.
18:40
Rusia l-a declarat terorist pe Mihail Hodorkovski, fostul patron al gigantului petrolier Iukos și opozant alui Putin # Digi24.ro
Autorităţile ruse l-au inclus miercuri pe lista extremiştilor şi teroriştilor pe omul de afaceri Mihail Hodorkovski, fost patron al companiei petroliere ruse Iukos. Hodorkovski a stat zece ani la închisoare, iar după eliberare şi exilarea în Occident a devenit unul dintre principalii opozanţi ai Kremlinului.
18:40
Un bărbat din Constanța a fost reținut după ce ar fi ucis o pisică. O femeie a găsit felina și a sunat la 112 # Digi24.ro
Un bărbat de 40 de ani a fost reţinut de poliţişti, miercuri, pentru uciderea animalelor cu rea intenţie, după ce o femeie a reclamat la 112 că a găsit o pisică moartă în faţa blocului în care locuieşte, în municipiul Constanţa.
18:30
Şeful CNAIR: „Construcţia lotului 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7), aproape de finalizare”. Când s-ar putea circula pe ea # Digi24.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţă că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7) sunt aproape de finalizare. Şeful CNAIR mai spune că pe cei 35,6 kilometri ai lotului Focşani - Domneşti Târg stadiul fizic în şantier a ajuns la 95%. „Dacă ritmul actual de lucru în şantier se va menţine, iar condiţiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârşitul acestui an”, anunţă Cristian Pistol.
18:20
Departamentul de Stat al SUA dezminte că Steve Witkoff va participa la discuțiile Zelenski-Erdogan din Turcia # Digi24.ro
Emisarul special al preşedintelui SUA pentru Rusia şi Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, nu va merge în Turcia, a declarat miercuri un oficial american, în contextul în care Volodimir Zelenski se află la Ankara pentru a încerca „să relanseze” negocierile de pace, relatează AFP, potrivit Agerpres.
18:20
Sorin Grindeanu, despre tăierile din administrație: „Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, atât timp cât PSD este la guvernare, salariile vor crește, nu vor scădea. „Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva”, a spus Grindeanu.
18:00
Peter Szijjarto acuză un „mainstream liberal extremist” în politica europeană și cere sprijin pentru creștinii persecutați # Digi24.ro
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat miercuri că politica europeană este dominată de un „mainstream liberal extremist” care promovează o „teroare a opiniei” și marginalizează vocile critice. Vorbind la Budapesta, la evenimentul care a marcat „Miercurea Roșie”, dedicat solidarității cu creștinii persecutați, el a cerut sprijin internațional pentru comunitățile creștine aflate sub presiune și a avertizat asupra intensificării atacurilor la adresa credinței.
17:50
Senatul a respins controversatul proiect de lege care limitează dreptul la avort
17:50
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump la București: România nu a fost niciodată mai importantă pentru noi # Digi24.ro
Noul ambasador numit de Donald Trump în România, Darryl Nirenberg, despre care liderul de la Casa Alba a spus că are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti a fost audiat astăzi în Senatul american. Diplomatul de peste Ocean a vorbit despre importanța relației româno-americane.
17:30
UE face un pas important spre „Schengenul militar”. Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei # Digi24.ro
Uniunea Europeană face pași decisivi către crearea unui „Schengen militar”, un sistem care va permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul statelor membre. Noul pachet prezentat de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă are ca obiectiv creșterea capacității Europei de a reacționa în situații de criză, în contextul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.
17:30
Cine este preotul român numit într-o funcție cheie la Vatican. Va colabora îndeaproape cu Papa Leon # Digi24.ro
În premieră, un român este numit într-o funcție cheie la Vatican. Papa Leon al XIV-lea l-a desemnat pe Monseniorul Mihaiță Blaj adjunct al ministrului de Externe al Sfântului Scaun. Potrivit Ambasadei României la Vatican, este cel mai înalt post diplomatic ocupat vreodată de un român la Vatican.
Acum 6 ore
17:10
Daniel David spune că nu vor scădea salariile profesorilor: „Educația a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară” # Digi24.ro
Mai mulți profesori s-au strâns astăzi în fața Ministerului Educației, de teamă că le vor fi tăiate veniturile. Câteva ore mai târziu, premierul Ilie Bolojan i-a liniștit: își vor păstra salariile, deoarece pe partea de educație măsurile de austeritate au fost deja luate. Acest lucru a fost confirmat la Digi24 și de ministrul Educației, Daniel David, care spune că educația nu este favorizată față de alte domenii, deoarece aici tăierile s-au făcut înainte de începerea anului școlar.
17:00
Noi controale în cazul fetiței moarte la stomatolog. Colegiul Medicilor reface traseul tragediei # Digi24.ro
Colegiul Medicilor a început controlul disciplinar după moartea fetiței de 2 ani într-un cabinet stomatologic din Capitală. Ancheta ar trebui să lămurească dacă starea de sănătate a fetiței permitea anestezia și dacă medicii nu s-au grăbit când au decis sedarea copilei. Procurorii așteaptă raportul medico-legal care va stabili cauza exactă a decesului, după ce raportul preliminar al autopsiei arăta că fetița suferea de mai multe boli.
17:00
Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri decretul de eliberare din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, anunţă Administraţia Prezidenţială. Eliberarea din funcție intră în vigoare azi.
16:50
Luvru își întărește securitatea după jaful spectaculos din Galeria Apollo. Noi detalii despre cum au spart hoții vitrinele # Digi24.ro
Muzeul Luvru anunță măsuri urgente de modernizare a securității după jaful spectaculos din Galeria Apollo, unde hoții au furat bijuterii de 88 de milioane de euro în mai puțin de opt minute. Până anul viitor vor fi instalate 100 de noi camere video și bariere de protecție menite să împiedice orice tentativă de intrare neautorizată.
16:40
Marea Britanie amenință că va distruge navele ruse care îndreaptă laserele către piloții trimiși să supravegheze zona # Digi24.ro
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri că sunt pregătite „opţiuni militare”, în cazul în care nava spion rusă „Yantar” ar deveni o ameninţare, după ce vasul respectiv a îndreptat lasere către piloţii britanici trimişi să o monitorizeze, relatează Reuters.
16:30
Nicușor Dan a decorat un general american. Pentru ce a primit Matthew J. Van Wagenen Ordinul „Virtutea Militară” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe generalul-maior Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, anunță Administraţia Prezidenţială. Decorația a fost oferită în semn de apreciere a carierei sale militare, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO.
16:20
Slovacia se opune opririi gazelor rusești și amenință că ar putea da în judecată Uniunea Europeană # Digi24.ro
Slovacia analizează o posibilă acţiune în instanță împotriva UE pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti începând cu 2028. Premierul Robert Fico susține că măsura ar afecta economia țării și că UE nu și-a respectat angajamentele față de Bratislava, transmite Reuters.
16:20
Momentul în care o rachetă rusească spulberă un bloc de locuințe și ucide 25 de persoane în Ucraina. Alte peste 70 sunt rănite # Digi24.ro
Armata rusă a lansat un nou atac furibund asupra Ucrainei în noaptea trecută. Țintele rachetelor lui Putin au fost, iarăși, blocurile civile. Scopul, același. Terorizarea ucrainenilor. În urma atacurilor, mai mulți civili au fost uciși în Harkov și alte orașe controlate de Kiev. Tragedia cea mai mare a avut loc în Ternopîl, unde în urma bombardamentelor, un bloc a fost pur și simplu pulverizat.
16:00
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse) # Digi24.ro
Statul român nu va mai prelua rafinăria Lukoil-Petrotel, deși această variantă fusese analizată intens în ultimele săptămâni, potrivit unor surse Digi24. Motivul principal este lipsa unui „cash flow” imediat de aproximativ 200 de milioane de euro, sumă necesară pentru operaționalizarea rapidă a rafinăriei în cazul unei naționalizări temporare.
16:00
Vizită crucială. Ministrul turc de Externe ar urma să transmită Rusiei rezultatele discuțiilor cu Volodimir Zelenski (Bloomberg) # Digi24.ro
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, va transmite personal Moscovei rezultatul întâlnirii dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit surselor Bloomberg citate de European Pravda. Zelenski a anunțat că merge în Turcia pentru a se întâlni cu Erdogan și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump.
16:00
Nicușor Dan a trimis la CCR legea Registrului Electronic de Boli Transmisibile. Președintele reclamă o „ingerință în viața privată” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că a sesizat CCR în privința legii de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Șeful statului reclamă „o ingerință disproporționată în viața privată”.
15:40
Surse: Statul nu va mai prelua rafinăria Lukoil. Procedura va fi împărțită în două etape, cu primele decizii până pe 21 noiembrie # Digi24.ro
Statul român nu va mai prelua rafinăria Lukoil-Petrotel, deși această variantă fusese analizată intens în ultimele săptămâni, potrivit unor surse Digi24. Motivul principal este lipsa unui „cash flow” imediat de aproximativ 200 de milioane de euro, sumă necesară pentru operaționalizarea rapidă a rafinăriei în cazul unei naționalizări temporare.
15:30
O navă spion rusească, detectată în apele britanice. Ministrul britanic al Apărării: „Vă vedem. Știm ce faceți” # Digi24.ro
O navă spion rusească a folosit lasere împotriva forțelor britanice desfășurate pentru a monitoriza nava după ce aceasta a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit, a declarat miercuri John Healey, secretarul apărării, relatează Politico.
15:30
Radu Marinescu, despre avizul CSM privind pensiile magistraților: „Legea este cunoscută”. Ce spune despre noua variantă a proiectului # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri la Digi24 că Guvernul trebuie să respecte „toate demersurile de legalitate și de constituționalitate” pentru a finaliza reforma pensiilor speciale, subliniind că interesul național este ca România „să se încadreze în reperul de timp apreciat de Comisia Europeană”, astfel încât să nu piardă fonduri din PNRR. El a amintit că avizul CSM poate fi dat „până la 30 de zile, așa cum a stabilit Curtea Constituțională”, iar adoptarea legii până pe 28 noiembrie depinde de „mai mulți factori”.
15:30
Tăierile de venituri din ministere. Anunțul lui Bolojan: Trebuie să aibă în vedere, în 2026, o reducere de 10% din anvelopa salarială # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat unde vor fi făcute reducerile în administrația centrală. Ministerele și instituțiile publice trebuie să scadă cu până la 10% bugetul total de salarii, fie prin concedieri, fie prin micșorarea remunerațiilor.
Acum 8 ore
15:20
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore # Digi24.ro
Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova povestește că a aflat abia după 11 ore că fiica ei nu mai trăiește, deși în tot acest timp i s-a spus să aibă răbdare și că echipele de intervenție încearcă să o resusciteze. Femeia acuză că intervenția a fost întârziată grav și că autoritățile i-au oferit informații contradictorii, în timp ce trupul fetei era încă sub dărâmături. Ea spune că modul în care a fost tratată de instituții a fost „o tortură” și susține că tragedia arată cât de nepregătit este sistemul pentru astfel de situații.
15:10
Bolojan, despre reforma pensiilor speciale: „Săptămâna viitoare vrem să declanșăm procedura de angajare a răspunderii”. Reacția CSM # Digi24.ro
Guvernul ar urma să declanșeze, săptămâna viitoare, procedura de angajare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului susține că a solicitat Consiliului Suprem al Magistraturii să dea avizul mai repede pentru a putea finaliza reforma până la termenul-limită, impus de Comisia Europeană: 28 noiembrie. CSM nu este însă de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. Nu este însă singura problemă: „Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență”, a comentat, în exclusivitate la Digi24, Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.
15:00
Parlamentul a adoptat un proiect AUR care obligă echipele de club să aibă 40% jucători români într-un meci. „O inițiativă populistă” # Digi24.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, un proiect de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă.
14:50
„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova cere închisoare pe viață pentru vinovați # Digi24.ro
Răzvan, adolescentul de 17 ani rănit grav în explozia care a distrus blocul din Rahova și a ucis-o pe sora lui însărcinată în 7 luni, a fost examinat marți la INML, unde specialiştii încearcă să stabilească exact gravitatea leziunilor. Familia s-a constituit parte civilă şi solicită aproximativ un milion şi jumătate de euro despăgubiri, sumă ce ar putea creşte în funcţie de rezultatul expertizelor. Tânărul, care a suferit fracturi şi traumatisme multiple, a povestit pentru News.ro întreaga scenă a deflagraţiei şi cere ca cei consideraţi responsabili să ajungă la închisoare.
14:50
ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună # Digi24.ro
Începând cu veniturile realizate din 2025, ANAF va precompleta automat Declarația Unică (Formularul 212), astfel încât contribuabilii nu vor mai trebui să introducă manual toate informațiile despre veniturile lor. Documentul va fi disponibil în fiecare an până la 31 martie, iar oamenii vor avea timp să verifice datele și să depună declarația finală până la termenul limită, 25 mai. Măsura simplifică procesul de declarare pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, chirii, investiții sau drepturi de proprietate intelectuală.
14:50
Ministrul Dezvoltării: Reducerea de cheltuieli de personal cu 10% în administraţie se poate înfăptui prin mai multe modalităţi # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat miercuri, la Miercurea-Ciuc, că pachetul privind reforma în administraţia locală şi centrală, aflat în lucru, prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţia publică centrală şi o variantă alternativă pentru administraţia publică locală, care înseamnă fie reducerea unor posturi ocupate şi vacante fie diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal.
14:40
Radu Miruță vine azi la Digi24 să discute despre industria de Apărare, în contextul eforturilor de sporire a înzestrării armatelor europene, în fața pericolului rusesc. Ministrul Economiei va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.
14:40
Avertismentul MApN: Militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea, tehnica militară va tranzita zona # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunţă, miercuri, că militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea , iar parte a tehnicii va tranzita zona. „Aceste deplasări de tehnică sunt activităţi planificate”, transmite ministerul, în încercarea de a linişti eventualele temeri ale populaţiei.
14:30
Sancțiunile americane „mușcă” din industria petrolieră rusă. O țară europeană, membră UE, tocmai a anunțat că va închide toate benzinăriile gigantului rus Lukoil.
14:30
Maia Sandu a decretat zi de doliu național în Republica Moldova în memoria eroului Ilie Ilașcu # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a decretat zi de doliu național în țara vecină pentru data de 20 noiembrie, când va fi înmormântat Ilie Ilașcu. Documentul a fost semnat astăzi.
14:20
Vicepreședintele CSM, despre avizul pe proiectul privind pensiile magistraților: Pierderea banilor este o chestiune care nu e adevărată # Digi24.ro
Deși România are termen până vineri, 28 noiembrie, să îndeplinească jalonul din PNRR privind pensiile speciale, Guvernul nu a trimis până la acest moment spre avizare proiectul de lege. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a spus miercuri, 19 noiembrie, la Digi24, că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.