Trump vrea să publice tot dosarul Epstein ca să înfunde Partidul Democrat în scandal. Procurorul general SUA anchetează finanțările lui Epstein
Gândul, 20 noiembrie 2025 05:10
Donald Trump ar urma să semneze legea pentru a determina Departamentul Justiției să publice toate dosarele legate de Jeffrey Epstein, un prădător sexual condamnat care s-a sinucis în 2019. Președintele a fost împotriva publicării dosarelor, considerând cazul drept o „farsă a democraților” și a criticat pe oricine a solicitat dezvăluirea acestora. Pe durata candidaturii la […]
• • •
Acum o oră
05:20
Keith Kellogg demisionează din funcția de emisar special al SUA, fiind scos din negocierile de pace de către Trump din cauza legăturilor cu Zelenski # Gândul
Emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, Kit Kellogg, plănuiește să părăsească funcția în ianuarie 2026, informează Reuters. Motivul ar fi că nu mai se află în grațiile lui Trump. Fiica lui Kellogg lucrează în Ucraina și are legături cu administrația Zelenski. Acesta este motivul pentru care Kellogg a fost scos din negocierile privind încetarea […]
05:10
05:10
Aproape 70 de milioane de euro! Atât au cheltuit prezidențiabilii în 2024 și 2025, din banii românilor, pe campanii. 25 de milioane de euro au costat doar campaniile electorale la Președinție, cu rezultate anulate. George Simion, Nicușor Dan și Cristian Terheș au pierdut milioane de euro din cauza neregulilor. Gândul publică în exclusivitate cifrele și sumele oficiale # Gândul
Românii au scos din buzunar aproape 70 de milioane de euro pentru campaniile prezidențiabililor din 2024 și 2025, iar 25 de milioane de euro ne-a costat doar campania electorală din 2024, ale cărei rezultate au fost anulate de CCR. Statul a aruncat practic banii românilor pe fereastră. Campania electorală din 2025 ne-a costat aproape dublu […]
Acum 8 ore
23:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum mandatul lui Bolojan nu va fi unul de lungă durată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Viitorul prim-ministru, sunt doi de la PNL care vor urma să vină… E […]
23:30
Budanov estimează că războiul din Ucraina s-ar putea încheia după februarie 2026, însă numai dacă intervine Trump în negocierile de pace # Gândul
Șeful serviciilor de informații ucrainene a declarat că fereastra de oportunitate pentru încheierea războiului se va deschide la mijlocul lunii februarie. În opinia sa, obținerea încetării focului din partea Rusiei fără intervenția lui Donald Trump este acum imposibilă. „Fereastra de oportunitate pentru încheierea războiului în Ucraina se va deschide la mijlocul lunii februarie”, a declarat […]
23:30
Iată ce șanse sunt ca ploaia din Capitală să se transforme în prima ninsoare. Meteorologii ANM au anunțat că vremea se răcește accentuat în Bucureşti, pe parcursul zilei de miercuri. După cum s-a putut vedea, cerul a fost mai mult noros şi temporar a plouat, în timp ce vântul a suflat în general moderat. Meteorologii […]
23:00
Ministrul Miruță dă vina pe „intermediari” pentru întârzierile de la fabrica de pulberi: „Motorașele intermediare încearcă să o mai deraieze. Nu îmi e clar” # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a vorbit, printre altele, la Digi24, despre fabrica de pulberi de la Victoria (județul Brașov). „E o certitudine? Toate documentele sunt semnate?”, a fost întrebarea la care ministrul a răspuns. „La fabrica de pulberi de la Victoria, am semnat condițiile comerciale, s-a trecut memorandum prin guvern, s-a semnat tot acordul în […]
22:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum mai bine de jumătate dintre firmele românești sunt în prag de insolvență. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Adică dăm oameni afară. Păi dacă dăm oameni afară, oamenii ăia […]
22:40
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, difuzată pe 19 noiembrie 2025, moderatorul emisiunii a subliniat că Gigi Nețoiu nu s-a retras din competiția pentru Primăria Capitalei. și este mai hotărât ca niciodată să câștige această funcție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marius Tucă a subliniat că Gigi Nețoiu nu a renunțat la lupta […]
22:30
Radu Miruță îi face o statuie lui Bolojan: „E instrumentul rațional la boala existentă, datoria crescută” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Economiei, a venit în platoul Digi 24, unde a „tradus” ce a spus Ilie Bolojan în privința reducerilor – „”o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”. Întrebat ce anume trebuie redus, mai exact, cu 10%, Radu Miruță vine cu explicația: „-Ce a spus, până […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 20 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 12 ore
21:40
FBI a întârziat ancheta privind tentativa de asasinat asupra lui Trump: Tânărul asasin instigase la uciderea politicienilor și la fabricarea bombelor # Gândul
FBI a întârziat ancheta Camerei Reprezentanților a Congresului SUA privind tentativa de asasinat asupra lui Trump din iulie anul trecut, ascunzând date cheie despre Thomas Crooks, tânărul de 20 ani care a tras în candidatul republican la președinție, relatează NYP, citând doi congresmeni implicați în anchetă. Se menționează că noile date despre activitatea lui Crooks […]
21:20
Trump pregătește un acord de pace major pe Ucraina, dezvăluie Politico. Anunțul – în această săptămână # Gândul
Un acord de pace pentru soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina ar putea fi anunțat de Rusia și SUA, chiar în decursul acestei săptămâni, anunță Politico, care citează un oficial de rang înalt al Casei Albe. Potrivit sursei, Ucraina și țările europene nu participă la dezvoltarea parametrilor de soluționare.Acordul dintre americani și ruși s-ar fi […]
21:10
Strada Sforii, unul dintre obiectivele turistice cele mai căutate din municipiul Braşov, va fi închisă în regim de urgenţă. Cel mai probabil, aceasta urmează să fie redeschisă în primăvara anului viitor, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov. Potrivit unei informări transmisă de instituţie, decizia a fost luată de primarul George Scripcaru pentru protejarea siguranţei turiştilor şi […]
20:50
Donald Trump a participat la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită, unde Elon Musk și șeful Nvidia au discutat despre viitorul AI # Gândul
Directorul executiv al Tesla, X și Space X, Elon Musk, și directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, au discutat despre progresele realizate în domeniul Inteligenței Artificiale și al tehnologiei la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită din Washington, D.C. Președintele Donald Trump a participat la evenimentul găzduit de ministrul saudit al telecomunicațiilor, Abdullah A. Alswaha, unde […]
20:50
Republicanii vor să demonstreze că Epstein a finanțat campanii ale democraților. Două bănci sunt vizate după votul Congresului SUA de ieri # Gândul
Casa Reprezentanților controlată majoritar de Partidul Republican a votat aproape unanim marți pentru publicarea dosarelor care îl implică pe prădătorul sexual Jeffrey Epstein, aflate în posesia Departamentului Justiției. Votarea a trecut cu 427 voturi PENTRU și 1 vot CONTRA. Președintele Donald Trump susține că implicarea sa în cazul lui Jeffrey Epstein este o „farsă democrată”. […]
20:40
Zelenski este în corzi, Kievul în plin scandal de corupție și centrul real al jocului pentru pace se află în relația Washington-Moscova. Europa, spectatoare # Gândul
Departe de vacarmul public și de retorica sancțiunilor, americanii și rușii comunică ceea ce, în momentele importante, nu au încetat niciodată să facă: negocierile tăcute. Conform dezvăluirilor apărute în Axios, administrația Trump lucrează discret, în contact direct cu Moscova, la un plan amplu de închidere a dosarului ucrainean. Cele 28 de puncte ale documentului vizează […]
20:40
Cuvântul „parasocial” a fost desemnat cuvântul anului, însă puțini știu exact ce înseamnă acesta și în ce context se folosește. În ultimele săptămâni, Cambridge Dictionary, Dictionary.com și Collins Dictionary și-au desemnat cuvântul anului, iar Dicționarul Cambridge a ales pentru 2025 cuvântul parasocial, în timp ce dicționarul Collins a ales vibe coding, adică utilizarea AI pentru […]
20:40
20:20
Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani # Gândul
Mariah Carey continuă să câștige sume uriașe din hitul său legendar, „All I want for Christmas is you”, lansat în urmă cu 30 de ani. În fiecare sezon, această piesă revine în forță în topuri și doboară recorduri care adaugă milioane la averea „Reginei Crăciunului”. De aproximativ trei decenii, Mariah Carey domnește ca „Regina Crăciunului”. […]
20:00
Bolojan se laudă singur: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. România e pe calea cea bună # Gândul
Premierul Ilie Bolojan spune, miercuri, că măsurile de redresare pe care le-au luat până acum funcţionează, el precizând că România e pe calea cea bună. „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”, transmite Ilie Bolojan pe Facebook. Premierul arată că, în […]
19:50
Un robot a dansat pe o melodie rusească în fața lui Putin, după ce precedentul robot al Rusiei s-a prăbușit la inaugurare # Gândul
Un robot dotat cu inteligență artificială a dansat miercuri pentru președintele rus Vladimir Putin, la o expoziție organizată de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, concepută pentru a prezenta progresele tehnologice ale companiei. „Mă numesc Green”, s-a prezentat robotul. „Sunt primul robot umanoid din Rusia, dotat cu inteligență artificială întrupată. Asta înseamnă că nu […]
19:40
Emoționant. Un polițist a liniștit un copil speriat, în Pasajul Unirii, în timp ce mama însărcinată avea contracții # Gândul
O femeie însărcinată a căzut în Pasajul Unirii din cauza contracțiilor puternice, chiar sub ochii copilului ei de 3 ani, care a început să plângă speriat lângă ea. Micuțul a fost liniștit apoi de un polițist, care l-a luat în brațe. O femeie însărcinată în 34 de săptămâni a căzut la pământ, în Pasajul Unirii […]
19:30
19:30
Calea Victoriei din București, în topul celor mai scumpe alei din lume. Care stradă e pe primul loc # Gândul
Calea Victoriei din București este pe locul 39 în topul celor mai scumpe destinații de retail din lume, potrivit celui mai recent raport Main Streets Across the World al Cushman & Wakefield. Iată care stradă este pe primul loc. Chiriile de pe Calea Victoriei au înregistrat a treia cea mai mare creștere dintre cele 50 […]
19:20
Doru Bușcu explică „lanțul de iubire” dintre PSD și președinte. „Nicușor Dan ar trebui să-i fie recunoscător” # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a oferit o analiză riguroasă a felului în care președintele a fost propulsat la vârful țării prin susținerea PSD, partid pe care multă vreme l-a atacat constant. În viziunea cunoscutului jurnalist, Nicușor Dan are toate motivele să le fie recunoscător […]
19:20
Românii sunt chemați la protest „Românii vot depturi egale, nu pensii speciale”. Când are loc # Gândul
Mai multe organizații civice îi cheamă pe români, vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, ca să protesteze împotriva pensiilor speciale și pentru aplicarea principiului contributivității în sistemul de pensii. Astfel, comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează un protest în Piața Victoriei, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără […]
19:20
De la începutul războiului din Ucraina, starea de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin a alimentat numeroase teorii: boala Parkinson, cancer sau tratamente medicale intense. Fotografiile care au circulat în ultimii ani au arătat urme de perfuzii, o pată întunecată pe mână și un picior tremurând în timpul unei întâlniri filmate. Niciunul dintre aceste zvonuri […]
19:10
Statele Unite au transmis președintelui Volodymyr Zelenskiy că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru încheierea războiului cu Rusia, care presupune ca administrația de la Kievul să cedeze teritorii și arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune, pentru Reuters. Sursele agenției, care au cerut să nu fie identificate din […]
19:00
Noua variantă a legii privind pensionarea magistraților a fost pusă în transparență decizională. Ce prevede actul normativ susținut de Bolojan # Gândul
Legea pensiilor magistraților a fost pusă în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de […]
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță # Gândul
Invitatul emisiunii este Daniel Băluță, primar al sectorului 4. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Polonia declanșează cea mai mare operațiune împotriva sabotajelor Rusiei. 10.000 de militari sunt implicați # Gândul
Forțele de securitate poloneze vor lansa una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria lor, menită să contracareze actele de sabotaj, potrivit ministrului polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Serviciile intenționează să înceapă operațiunea pe 21 noiembrie. Conform planului, vor fi implicați până la 10.000 de militari. „Aceasta este una dintre cele mai mari […]
18:30
Nicuşor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcţie a consilierului prezidențial Ludovic Orban # Gândul
Preşedintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, începând cu data de 19 noiembrie, a anunţat miercuri Administraţia Prezidenţială. Marți seară, fostul premier a ținut o conferință de presă în care a explicat perspectiva sa aupra deciziei președintelui, la a cărui carieră politică a contribuit semnificativ. […]
18:20
Un vortex polar, despre care s-a spus că se formează în zonele arctice, ar putea să ne aducă cea mai recentă iarnă din ultimii 40 de ani, spun meteorologii de la Sever Weather Europe. Deși deocamndată nu se poate vorbi despre o prognoză pentru întreg sezonul de iarnă, meteorologii ANM nu exclud posibilitatea de apariție […]
18:00
Daniel Băluță și-a lansat candidatura pentru Capitală: „Nu vă cer un cec în alb, vă propun un parteneriat.” Programul pentru București # Gândul
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, își lansează candidatura pentru Primăria Capitalei. Evenimentul a început astăzi, la 16.00, în prezența reprezentanților Partidului Social Democrat, precum și a unor invitați din mediul academic, economic și sindical. Gabriela Firea – fost primar al Capitalei, Cristian Piedone – fost edil la Sectorul 5, Robert Negoiță – primarul Sectorului 3, […]
17:40
Ce îl va ține pe Nicușor Dan în funcție? Doru Bușcu: Spaima că în locul lui poate să vină Călin Georgescu # Gândul
În ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, realizatorul Ionuț Cristache și invitatul său Doru Bușcu au comentat pe marginea unei teme de actualitate pe prima scenă politică a țării. Își va duce președintele Nicușor Dan mandatul la bun sfârșit? În mai puțin de 6 luni de la preluarea mandatului, […]
17:40
S-a votat LEGEA Novak în Parlament! Ce spun numele grele din handbal, Gheorghe Tadici și Constantin Din # Gândul
Legea Novak, adică sporturile de echipă din România să folosească o pondere de minimum 40 la sută români, a intrat în vigoare. Nai mulți deputați au reușit în 2025, avându-l drept principal inițiator pe deputatul Ciprian Paraschiv, cel care a elaborat și proiectul pentru noua Lege 4, și au pus cap la cap pașii procedurali […]
17:40
Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, este audiat în Congresul american, pentru validarea numirii sale în funcție. Dacă va fi confirmat de Congres, el va fi principalul reprezentant al SUA în România, responsabil de cooperarea strategică, de securitate, de relațiile economice și de agenda bilaterală în regiune. Donald Trump a anunţat în primăvara […]
17:40
Celebra toaletă din aur a fost vândută pentru 12,1 milioane de dolari. Este o replică a operei de artă a lui Cattelan # Gândul
Replica după faimoasa toaletă din aur a artistului Maurizio Cattelan a fost vândută pentru 12,1 milioane de dolari. Artistul italian este cunoscut pentru unele opere de artă satirică, precum banana lipită de un perete, mâncată de câștigătorul licitației. Toaleta de aur a fost vândută cu 12 milioane $ Vânzarea a fost efectuată la o licitație […]
17:10
Lista zilelor cu dezlegare la pește, în Postul Crăciunului din 2025. Când se poate consuma acest aliment, fără să încalci restricțiile religioase # Gândul
Postul Crăciunului a început, ca în fiecare an, pe 15 noiembrie, dar va fi unul „mai ușor” pentru că include mai multe zile de dezlegare la pește, vin și ulei. Așadar, Postul Crăciunului, cunoscut și ca „Postul de 40 de zile”, se întinde în 2025 între 14 noiembrie și seara de Ajun, pe 24 decembrie. […]
17:10
Daniel Băluță își lansează candidatura pentru Primăria Capitalei. Olguța Vasilescu: ” Este cel mai bun primar din România.” Programul pentru București # Gândul
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, își lansează candidatura pentru Primăria Capitalei. Evenimentul a început astăzi, la 16.00, în prezența reprezentanților Partidului Social Democrat, precum și a unor invitați din mediul academic, economic și sindical. Gabriela Firea – fost primar al Capitalei, Cristian Piedone – fost edil la Sectorul 5, Robert Negoiță – primarul Sectorului 3, […]
17:10
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie # Gândul
Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în noiembrie 2025. Acesta atrage vizitatori din toată Oltenia și din orașele vecine. Iată cum arată o simulare de calcul pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii mici, care pleacă fie din București, fie din Ploiești, pentru o excursie de o zi, fără cazare, sau […]
Acum 24 ore
17:00
Scandal pe scena politică din Polonia. Ministrul de Externe îl acuză pe președintele Nawrocki că vrea să scoată țara din UE # Gândul
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, pregătește terenul pentru ieșirea țării din UE. Aceasta este declarația șoc făcută astăzi de ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski. Într-un discurs ținut în fața Seimului polonez, Sikorski l-a criticat aspru pe președinte pentru că a prezentat instituțiile Uniunii Europene ca fiind o amenințare la adresa suveranității poloneze. Șeful diplomației poloneze […]
16:50
Volodimir Zelenski, vizită în Turcia. Ucraina caută o nouă mediere în războiul cu Rusia. Emisarul lui Trump a amânat întâlnirea # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge miercuri, în Turcia, pentru a reangaja SUA în eforturile de pace menite să pună capăt invaziei ruse în Ucraina. Liderul de la Kiev urmează să participe la discuții cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Marți dimineața, președintele ucrainean a anunțat pe rețelele […]
16:50
25 de persoane, ucise, inclusiv copii, în timpul atacului asupra orașelor Ternopil și Liov. Zelenski: „Asistența militară, o prioritate”” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj aliaților, după ce armata rusă a condus un atac devastator, soldat cu moartea a peste 20 de civili, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, asupra orașelor Harkov, Ternopil și Liov. Liderul ucrainean a menționat că presiunile făcute asupra Rusiei nu sunt suficiente și că „prioritatea principală” […]
16:50
Începe Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin! Care e lotul României și programul meciurilor de la Bistrița # Gândul
Naționala feminină de handbal a României participă în calitate de echipa gazdă în cadrul competiției „Trofeul Carpați NIRO”. Locația este TeraPlast Arena, Bistrița, între 20–23 noiembrie 2025. Meciurile sunt transmise în direct de Pro Arena. Începe Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin! Care e lotul României și programul meciurilor de la Bistrița „Datorită faptului că […]
16:50
Avertisment! Emiterea rovinietei și a peajului va fi întreruptă în noaptea de miercuri spre joi # Gândul
Emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată timp de 45 de minute în noaptea de miercuri spre joi, din cauza unor lucrări la infrastructura de comunicații, comunică Mediafax. CNAIR anunță că întreruperea va avea loc în intervalul 19 noiembrie 2025 (miercuri) ora 23.45 – 20 noiembrie 2025 (joi) ora 00.30, când se vor face […]
16:40
Comisia Europeană a anunțat că va propune crearea unui sistem de urgență menit să accelereze ciruclația mai rapidă a trupelor, echipamentelor și resurselor militare pe întregul continent. Noul „Spațiu Schengen Militar” ar oferi operațiunilor de transport militar acces prioritar la rețelele de transport, infrastructura și serviciile conexe din întreaga Uniune Europeană în timpul unei crize. […]
16:40
Cele 2 electrocasnice care te „rup” la bani noaptea, fără să-ți dai seama. Cu câți lei îți „umflă” factura la curent, lunar # Gândul
Care sunt cele două electrocasnice, care te „rup” la bani noaptea, fără să–ți dai seama. Cu câți lei îți „umflă” factura la curent, lunar. Românii au aceste două electrocasnice în casă. Este vorba despre frigider și boiler electric. Pentru a face un calcul estimativ, am folosit un tarif mediu de 1.30 lei/kWh. În cazul frigiderului, […]
