Keith Kellogg demisionează din funcția de emisar special al SUA, fiind scos din negocierile de pace de către Trump din cauza legăturilor cu Zelenski

16:40

Care sunt cele două electrocasnice, care te „rup” la bani noaptea, fără să–ți dai seama. Cu câți lei îți „umflă” factura la curent, lunar. Românii au aceste două electrocasnice în casă. Este vorba despre frigider și boiler electric. Pentru a face un calcul estimativ, am folosit un tarif mediu de 1.30 lei/kWh. În cazul frigiderului, […]