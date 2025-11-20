20 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Joe Biden împlinește 83 de ani. Michael Jackson este arestat. Mihail Sebastian este premiat postum la München

19:10

Statele Unite au transmis președintelui Volodymyr Zelenskiy că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru încheierea războiului cu Rusia, care presupune ca administrația de la Kievul să cedeze teritorii și arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune, pentru Reuters. Sursele agenției, care au cerut să nu fie identificate din […]