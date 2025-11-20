Proiectul de interzicere a mașinilor de aprovizionare, de curierat și de gunoi din București, la ore de vârf, tot mai aproape de implementare. Cele mai afectate vor fi marile magazine: „Cerem excepții pentru marfa proaspătă și pentru mașinile frigorifice”

17:10

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în noiembrie 2025. Acesta atrage vizitatori din toată Oltenia și din orașele vecine. Iată cum arată o simulare de calcul pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii mici, care pleacă fie din București, fie din Ploiești, pentru o excursie de o zi, fără cazare, sau […]