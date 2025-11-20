Olanda suspendă intervenţia la Nexperia după acord cu Beijingul

16:20

În cadrul evenimentului '30 de ani de Bursă - trecut, prezent şi viitor al pieţei de capital' organizat de Bursa de Valori Bucureşti, Prim-viceguvernatorul BNR - domnul Leonardo Badea, a declarat: and #8222;Ne reuneşte astăzi un moment cu semnificaţie specială: aniversarea a 30 de ani de existenţă a BVB în forma sa modernă, ca instituţie care reia tradiţia burselor româneşti întreruptă în 1948. Este o ocazie potrivită pentru a privi, cu atenţie şi echilibru, la parcursul BVB, dar şi la transformările prin care a trecut întreaga economie şi societate.