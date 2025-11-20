Olanda suspendă intervenţia la Nexperia după acord cu Beijingul
Bursa, 20 noiembrie 2025 07:50
Olanda a anunţat miercuri că suspendă intervenţia de stat la producătorul de cipuri Nexperia, deţinut de compania chineză Wingtech, după discuţii and #8221;constructive and #8221; cu autorităţile de la Beijing, deschizând astfel calea pentru reluarea exporturilor, relatează CNBC.
Acum 30 minute
07:50
07:40
Adobe a anunţat miercuri că a încheiat un acord pentru a achiziţiona platforma de marketing pentru motoare de căutare Semrush, într-o tranzacţie în numerar de 1,9 miliarde de dolari, menită să consolideze instrumentele sale pentru marketeri în era inteligenţei artificiale, relatează Reuters.
07:40
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigura accesul la pământurile rare, elemente esenţiale pentru industriile strategice auto, energie verde şi apărare, transmite CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.
07:40
Serviciul de securitate SBU afirmă că, în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost identificaţi ca fiind recrutaţi de Rusia - 240 dintre ei fiind minori, unii având vârsta de doar 11 ani, informează BBC.
Acum o oră
07:30
Uniunea Europeană a anunţat miercuri o serie de măsuri în vederea unei reduceri a reglementărilor în domeniul inteligenţei artificiale (AI) şi datelor, în urma unor apeluri ale giganţilor americani ai tehnologiei şi unor întreprinderi europene, scrie HuffPost.
07:30
Ucraina a primit miercuri o nouă propunere de pace din partea Statelor Unite, care prevede, printre altele, cedarea unor teritorii către Rusia şi reducerea cu jumătate a armatei sale, în momentul în care a suferit unul dintre cele mai sângeroase atacuri ruseşti din acest an.
Acum 2 ore
07:00
Vicecampioana CSM Oradea a încheiat meciurile din grupa C a FIBA Europe Cup cu o victorie, miercuri, pe teren propriu, cu formaţia Aliaga Petkimspor, scor 77-71 (43-37), calificându-se direct, de pe primul loc, în Top 16. Corona Braşov şi CS Vâlcea ratează faza următoare.
06:50
Echipa naţională a României se menţine pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii miercuri, după ultimele meciuri din grupele de calificare la Cupa Mondială. Tricolorii au 1480.13 puncte.
Acum 12 ore
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,71%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,030 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0889 lei/euro.
00:00
Sphera Franchise Group SA a raportat rezultate mixte pentru primele nouă luni din 2025, cu vânzări în uşoară creştere, dar cu presiune pe profitabilitate din cauza costurilor ridicate şi a consumului modest din România. Taco Bell a rămas segmentul cu cea mai mare creştere, susţinut de cererea puternică din rândul tinerilor din mediul urban şi de atractivitatea constantă a brandului, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) îşi consolidează poziţia în elita academică internaţională, ocupând locul 1 în România şi intervalul 201-300 la nivel mondial în domeniul Economie în ediţia 2025 a ShanghaiRanking and #39;s Global Ranking of Academic Subjects.
00:00
Consumul european de cacao, cafea, soia, ulei de palmier, carne de vită, piele şi cauciuc a dus la dispariţia a 149 de milioane de copaci la nivel mondial între 2021 şi 2023, potrivit unui raport publicat de WWF Europa şi citat de EFE. Ritmul echivalează cu tăierea a aproximativ 100 de copaci pe minut pentru a acoperi cererea din Uniunea Europeană.
00:00
Organizaţia Mondială a Sănătăţii lansează un nou avertisment privind rezistenţa la antimicrobiene (RAM), un fenomen în accelerare care riscă să anuleze aproape un secol de inovaţii medicale.
00:00
Mircea Ursache, fost vicepreşedinte ASF: and #8221;Piaţa de capital românească a încercat să devină mai mult decât o sursă complementară de finanţare a economiei and #8221; # Bursa
* and #8221;România a aderat la proiectul Uniunii Pieţelor de Capital la nivelul Uniunii Europene şi trebuie ca în continuare să sprijine realizarea acestuia and #8221;* and #8221;Piaţa de capital românească nu va ajunge o piaţă regională atât timp cât decidenţii politici nu înţeleg că locul companiilor româneşti este pe piaţa reglementată a BVB and #8221;* and #8221;Este nevoie de reluarea unui proiect gândit cu reprezentanţii BERD, legat de acţiunile reziduale din secţiunea I a Depozitarului Central and #8221;* and #8221;Ziarul BURSA a fost un barometru al pieţei; cotidianul de specialitate al acestui sensibil domeniu al pieţelor financiare nebancare and #8221;
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va încălzi faţă de ziua anterioară, astfel mai ales în vestul, centrul şi sud-estul teritoriului valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date.
00:00
Octavian Molnăr, IFB Finwest: and #8221;Evoluţia Bursei nu a fost o linie dreaptă, dar direcţia a rămas constant ascendentă and #8221; # Bursa
* and #8221;Odată cu profesionalizarea pieţei şi cu primele cotări ale unor companii mari, am început să simţim că piaţa de capital îşi găseşte locul firesc într-o economie care se moderniza rapid and #8221;* and #8221;Evoluţia Bursei va fi condusă de câteva motoare clare: sectorul energetic, sectorul financiar, antreprenorii români şi maturizarea firească a pieţei and #8221;* and #8221;BVB are toate şansele să devină, în următorul deceniu, o piaţă mai relevantă atât pentru România, cât şi pentru regiune and #8221;
00:00
Marcel Murgoci, Estinvest: and #8221;Evoluţia Bursei poate fi asemănată cu evoluţia unui copil până la maturitate and #8221; # Bursa
* and #8221;În perioada de creştere rapidă, ajutorul important a venit din partea statului, prin programul de privatizare în masă and #8221;* and #8221;După anul 2020 devine tot mai stringentă ideea dezvoltării unei pieţe complet digitalizate and #8221;* Reintroducerea derivatelor şi listarea unor emitenţi noi, atât din portofoliul statului, cât şi din sectorul privat - printre obiectivele ce ar trebui atinse pentru a avea o piaţă de capital mai dezvoltată, în opinia brokerului
00:00
Stere Farmache, primul director general al BVB: and #8221;Evoluţia Bursei reprezintă o poveste a construcţiei şi maturizării and #8221; # Bursa
* and #8221;Listările companiilor strategice, modernizarea tehnologică, alinierea la standardele europene şi promovarea la statutul de piaţă emergentă au definit ascensiunea BVB către o piaţă modernă and #8221;* and #8221;Viitorul Bursei depinde de capacitatea sa de a-şi extinde rolul în economie şi de a deveni o platformă de finanţare de primă instanţă pentru companiile româneşti and #8221;* and #8221;Cu o strategie coerentă şi sprijin instituţional, BVB poate deveni nu doar un indicator al economiei, ci un motor autentic al dezvoltării companiilor româneşti and #8221;* and #8221;Ziarul BURSA a fost motorul formării unei mentalităţi bursiere, ceea ce a facilitat şi acceptarea politică şi administrativă a redeschiderii BVB and #8221;
00:00
Competiţia pentru achiziţionarea de către Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a 298 de maşini de luptă pentru infanterie (MLI), contract în valoare de maximum 3 miliarde euro, este una acerbă şi una care poate schimba echilibrul strategic şi industrial al României pentru deceniile următoare.
00:00
Ca să aibă succes, orice acţiune trebuie să ţintească un obiectiv relevant, esenţial.
00:00
Companiile germane se revoltă împotriva noului sistem de tranzacţionare a certificatelor de carbon # Bursa
Foşti şi actuali manageri de top din Germania au lăudat, timp de un deceniu şi jumătate, programul tranziţiei energetice (Energiewende), prezentat de guvern în 2010.
00:00
Bursa de Valori Bucureşti, după 30 de ani de activitate, este încă la început, cu tranzacţionare zilnică mică, spre deosebire de bursele de la Budapesta şi Varşovia, iar acest lucru este cauzat de greşelile care au fost făcute în tot acest timp de cei care au condus instituţia din ţara noastră, susţine MAKE, preşedintele Grupului de presă BURSA.
00:00
Bursa de Valori Bucureşti aniversează astăzi trei decenii de la primele tranzacţii efectuate prin platforma sa, după aproape jumătate de secol în care pieţele bursiere din ţara noastră au fost închise de regimul comunist.
00:00
Robotizarea armamentului pe frontul ucrainean nu mai este doar un experiment tehnologic, ci o necesitate strategică născută dintr-o criză profundă - incapacitatea regimului Zelensky de a recruta suficienţi soldaţi pentru a menţine liniile de apărare, reiese dintr-un articol publicat de cotidianul german Der Standard.
00:00
Septimiu Stoica, fost preşedinte al BVB: and #8221;Bursa contemporană trebuie să ajungă un and #171;sport and #187; democrat, de mase and #8221; # Bursa
* and #8221;Meritul major al Bursei de Valori Bucureşti este, pur şi simplu, acela de a exista în sine and #8221;* and #8221;Bursa are nevoie de societăţi listate and #171;mari and #187;, autohtone sau cu activităţi în România, cu performanţe economice, în fază de creştere, cu titluri lichide şi free-float consistent and #8221;* and #8221;Ziarul BURSA s-a manifestat viguros ca un antemergător şi un vestitor al instituţiei ce avea să vină and #8221;
19 noiembrie 2025
23:20
21:50
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut miercuri relansarea negocierilor dintre Rusia şi Ucraina la Istanbul, în vederea unei încetări a focului, în contextul intensificării atacurilor ruse, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
21:50
Armata Israeliană a intensificat atacurile în partea de sud din Liban, o persoană fiind ucisă în încercările Israelului de a bloca regruparea membrilor Hezbollah în zona de graniţă, conform Reuters, de unde urmează să relatăm.
21:40
Macron a criticat consumul de droguri în rândul and #8222;burghezilor din centrele oraşelor and #8221; # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri, în şedinţa Consiliului de Miniştri, că and #8222;uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează pe traficanţii de droguri and #8221;, potrivit declaraţiilor purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, relatează AFP.
21:20
UE a dezvăluit un nou set de măsuri care vor îmbunătăţi mobilitatea armatelor din Europa, în cazul unui conflict, conform BFMTV, de unde relatăm.
21:00
Bolojan a afirmat că măsurile de redresare funcţionează, cu venituri în creştere şi cheltuieli în scădere # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile economice adoptate de Executiv and #8222;funcţionează and #8221;, susţinând că veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad, iar România and #8222;e pe calea cea bună and #8221;, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.
20:50
Larry Summers, fostul Secretar al Trezoreriei SUA, s-a retras din consiliul de administraţie OpeanAI după ce numele său a apărut într-un e-mail legat de Jeffrey Epstein, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Reacţia a venit la câteva zile după ce Congresul SUA a demonstrat faptul că Summers şi Epstein aveau o relaţie apropiată.
20:30
Parlamentul Ucrainei îi demite pe Galuşcenko şi Grinciuk în scandalul de corupţie din energie # Bursa
Rada Supremă a Ucrainei i-a demis miercuri pe ministrul justiţiei, Gherman Galuşcenko, fost ministru al energiei, şi pe succesoarea acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul scandalului de corupţie din sectorul energetic, potrivit dpa, de la care relatăm cele ce urmează.
20:00
Ziarul BURSA aniversează 35 de ani de excelenţă în jurnalismul economic românesc. De trei decenii şi jumătate, publicaţia a fost un reper de profesionalism, independenţă şi rigoare analitică, oferind cititorilor informaţii esenţiale despre economia reală.
19:50
Băsescu: România riscă să ajungă într-un and #8222;dezastru and #8221; similar cu al Greciei # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, miercuri, într-o intervenţie la B1 TV, că România s-ar putea confrunta cu un and #8222;dezastru and #8221; anul viitor dacă Guvernul nu adoptă and #8222;măsurile care trebuie luate acum and #8221; pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.
19:50
Guvernul menţine plafonul de 70% la pensiile magistraţilor şi prelungeşte tranziţia la 15 ani # Bursa
Ministerul Muncii a publicat în transparenţă decizională noul proiect de lege privind pensiile magistraţilor. Proiectul menţine plafonul pensiei la 70% din ultimul salariu net, similar variantei propuse anterior de Guvernul Bolojan şi respinse de Curtea Constituţională, dar introduce o perioadă de tranziţie mai lungă către vârsta standard de pensionare de 65 de ani.
19:40
Comisia Europeană propune modificări majore ale cadrului de reglementare digitală, schimbări care ar relaxa accesul companiilor de tehnologie la date şi ar amâna aplicarea unor reguli stricte privind inteligenţa artificială, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Noul pachet, denumit and #8222;Digital Omnibus and #8221;, ar permite marilor firme tech să utilizeze seturi vaste de date - inclusiv informaţii sensibile despre sănătate şi date biometrice - pentru antrenarea sistemelor AI fără consimţământ explicit, în timp ce regulile pentru and #8222;AI cu risc ridicat and #8221; ar fi amânate până în decembrie 2027.
19:30
Pedro Sanchez a anunţat investigarea Meta pentru posibile încălcări ale confidenţialităţii utilizatorilor # Bursa
Autorităţile spaniole vor investiga Meta pentru o posibilă încălcare a confidenţialităţii a milioane de utilizatori, a anunţat miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează. Gigantul american, care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp, va fi convocat în parlamentul de la Madrid pentru a da explicaţii în legătură cu practicile semnalate.
Acum 24 ore
18:50
Marea Britanie va construi noi fabrici de muniţie pentru a-şi spori capacitatea de luptă, conform Reuters, de unde relatăm. Mişcarea are drept ţel producţia internă de explozibil militar, după o perioadă de aproape 20 de ani.
18:10
Fondul ETF BET Patria - Tradeville a atins 700 milioane lei în active totale si 31 de mii de investitori # Bursa
Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depăşit valoarea de 700 milioane lei în active nete totale în luna noiembrie, activul fondului înregistrând o creştere cu 53,0% in ultimele 12 luni, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. Numărul de investitori in fond a atins 31,3 mii la finalul lunii octombrie, in creştere fata de 28,3 mii la sfârşitul lui octombrie 2024, iar creşterea valorii unităţii de fond, reprezentând câştigul adus de fond investitorilor săi, a fost +40,2% in ultimele 12 luni si de +122,4% în ultimii trei ani, încheiaţi la 18 noiembrie 2025.
18:00
Consiliul Concurenţei va analiza preluarea a trei companii de către Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L. # Bursa
Consiliul Concurenţei va analiza tranzacţia prin care Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L.. intenţionează să preia companiile SPIACT Craiova S.A., R and D Enginery 4.0 S.R.L. şi Longreen Prod S.R.L., conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm.
17:40
Distribuţie Energie Electrică Romania a finalizat o investiţie de modernizare a reţelei din Sălaj, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Lucrarea, derulată de Sucursala Zalău, vizează modernizarea infrastructurii electrice pe axa Crasna-Cizer, prin înlocuirea conductorilor, izolatorilor, stâlpilor şi a echipamentelor de protecţie şi manevră.
17:20
Administraţia preşedintelui Trump a încercat, timp de trei săptămâni, să evite sau să oprească lansarea documentelor legate de Jeffrey Epstein, conform Reuters, de unde relatăm. Casa Albă nu a reuşit acest lucru, actul urmând să fie supus votului cât de curând posibil.
17:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat miercuri trupe israeliene dislocate în Siria, dincolo de linia de demarcaţie dintre cele două state aflate tehnic în stare de război, potrivit AFP, de la care relatăm.
17:10
Marea Britanie a pregătit opţiuni militare în urma acţiunii provocatoare a navei and #8222;Yantar and #8221; # Bursa
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie avea pregătite and #8222;opţiuni militare and #8221; în cazul în care nava de spionaj rusă and #8222;Yantar and #8221; devenea o ameninţare, după ce aceasta a îndreptat lasere către piloţii britanici trimişi să o monitorizeze, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
16:20
Consulatul General al României la Chicago, reprezentat de Lucian-Ilie Stănică, Consul General, a găzduit întâlnirea de lucru dintre Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti (CCIB) şi Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO), Office of Trade and Investment, reprezentat de Margo Markopoulos, Deputy Director, şi Ginta Rubin, Foreign Direct Investment Manager, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm.
16:20
Leonardo Badea: and #8222;Ritmul cu care vom transforma potenţialul pieţei de capital în realitate va face diferenţa and #8221; # Bursa
În cadrul evenimentului '30 de ani de Bursă - trecut, prezent şi viitor al pieţei de capital' organizat de Bursa de Valori Bucureşti, Prim-viceguvernatorul BNR - domnul Leonardo Badea, a declarat: and #8222;Ne reuneşte astăzi un moment cu semnificaţie specială: aniversarea a 30 de ani de existenţă a BVB în forma sa modernă, ca instituţie care reia tradiţia burselor româneşti întreruptă în 1948. Este o ocazie potrivită pentru a privi, cu atenţie şi echilibru, la parcursul BVB, dar şi la transformările prin care a trecut întreaga economie şi societate.
16:10
Hello Holidays va lansa cel mai mare târg online de turism, cu reduceri pentru vacanţele de iarnă şi oferte 2026 # Bursa
Hello Holidays va organiza în perioada 20-24 noiembrie cel mai mare târg online de turism dedicat vacanţelor de iarnă şi ofertelor pentru anul 2026.
16:00
IL TACCHINO, primul concept de restaurante Premium Fast Casual dezvoltat integral în România şi care numără două locaţii în Bucureşti-Ilfov, îşi propune să ajungă la peste 10 unităţi în următorii doi ani, potrivit IL TACCHINO, de la care relatăm cele ce urmează. Brandul are în plan opt deschideri noi în Bucureşti şi în oraşe din ţară, iar extinderea necesită o investiţie de peste 3 milioane de euro.
