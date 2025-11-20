Nota de plată virală pentru o cafea și un croissant, în Capitală. Experiment Digi24

07:10

Deși este obligat de lege, Ministerul Agriculturii refuză, de patru ani, să deființeze un institut de cercetare care nu mai are niciun fel de activitate și nici nu mai este acreditat. În acest timp, datoriile Institutului fantomă au tot crescut ajungând pe locul doi în topul instiutiilor publice cu restanțe financiare la stat. Din cele patru angajate care au mai rămas, trei sunt pensionare și lucrează în condiții absolut umilitoare. Nu au căldură, apă curentă, iar electricitate au obținut printr-o imporvizație, trâgând un cablu de la altă instituție publică aflată în aceeași curte. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.