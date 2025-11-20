Uniunea Europeană protestează vehement față de planul de pace Trump-Putin: „Ucrainenii şi europenii trebuie să fie implicaţi”
Digi24.ro, 20 noiembrie 2025 10:50
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor şi europenilor pentru a funcţiona, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, opinie susţinută şi de miniştrii de externe din statele membre, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
11:00
Colaborare om - mașină. Pilotul unui F-22 a controlat cu succes o dronă MQ-20 Avenger, în zbor, în timp ce se afla la manșa avionului # Digi24.ro
La mare înălțime deasupra unui poligon de testare din Nevada, un pilot de F-22 a preluat controlul unei drone de luptă, o premieră pentru eforturile Forțelor Aeriene ale SUA în domeniul dronelor robotizate.
11:00
Turcia va găzdui summitul climatic din 2026, în detrimentul Australiei. „O concesie semnificativă pentru Ankara” # Digi24.ro
Turcia va găzdui conferința ONU privind clima de anul viitor, după ce candidatura Australiei a eșuat. Turcia și Australia s-au confruntat timp de mai bine de un an cu privire la locul de desfășurare a negocierilor, o situație de impas care s-a prelungit aproape până în ultima zi a actualului summit privind clima de la Belem, Brazilia. Dacă nu s-ar fi ajuns la o soluție, summitul de anul viitor ar fi revenit automat Germaniei, care a declarat că nu ar avea timp să organizeze evenimentul în mod corespunzător, anunță Politico.
11:00
Blackout în unele zone din Paris: peste 50.000 de locuințe au rămas temporar fără curent electric # Digi24.ro
Unele zone din Paris și regiunea vecină Hauts-de-Seine au fost afectate joi dimineață, 20 noiembrie, de o întrerupere de curent, lăsând temporar 55.000 de locuințe fără energie electrică, au raportat mass-media franceze, relatează Euronews.
Acum 30 minute
10:50
Uniunea Europeană protestează vehement față de planul de pace Trump-Putin: „Ucrainenii şi europenii trebuie să fie implicaţi” # Digi24.ro
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor şi europenilor pentru a funcţiona, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, opinie susţinută şi de miniştrii de externe din statele membre, relatează Reuters.
10:50
Donald Trump și drepturile omului: ce arată protecția oferită de președintele SUA lui MBS la Casa Albă despre politica americană # Digi24.ro
Când președintele Donald Trump l-a apărat săptămâna aceasta pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite în legătură cu uciderea în 2018 a jurnalistului Jamal Khashoggi, stabilit în SUA, liderul american a făcut mai mult decât să stârnească noi acuzații din partea criticilor care îi reproșează afinitatea față de oamenii puternici. Declarațiile lui Trump, care contraziceau concluziile serviciilor secrete americane, au scos în evidență cât de mult s-a îndepărtat administrația sa de sprijinul tradițional al SUA pentru drepturile omului la nivel global, scrie Reuters.
10:40
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, face o nouă încercare de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce Washingtonul începe să testeze un nou cadru de pace care a stârnit deja neliniște în rândul oficialilor ucraineni.
Acum o oră
10:20
Carburanți tot mai scumpi: litrul de motorină a trecut de 8 lei. Românii plătesc mai mult la pompă chiar și decât suedezii # Digi24.ro
Românii plătesc unele dintre cele mai mari prețuri la carburanți din Europa. Avem cea mai scumpă benzină și motorină din regiune, anunță Digi24, cu plinuri mai costisitoare decât cele ale polonezilor sau chiar decât cele ale suedezilor, țări unde salariile și, implicit, puterea de cumpărare sunt incomparabil mai mari.
Acum 2 ore
10:10
Părinții fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică și alte 10 persoane, audiați joi de procurori # Digi24.ro
Părinţii fetiţei de 2 ani care a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală sunt audiaţi joi. Alături de aceștia se vor prezenta 10 oameni.
10:10
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre # Digi24.ro
Competiție strânsă între candidații la Primăria Capitalei. Cel mai recend sondajul de opinie realizat de INSCOP Research arată că, dintre cei care își exprimă o opțiune de vot - 83,6% din totalul eșantionului - la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). Candidatul USR, Cătălin Drulă, este clasat pe locul al patrulea, cu 11,6%.
09:50
Miss Jamaica, surprinsă în timp ce cade de pe scenă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe: „Nu are oase rupte” # Digi24.ro
Imagini șocante au surprins-o pe Miss Jamaica, Gabrielle Henry, căzând de pe scenă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe din Thailanda, în care concurentele au defilat în rochii de seară, conform News.ro.
09:50
Un medic terapeut din Craiova este cercetat penal pentru trafic de persoane, după ce ar fi obligat o femeie să facă curățenie în locuința sa și în casele membrilor familiei.
09:30
Vladimir Putin, încântat de un robot dansator, la câteva zile după ce o altă mașinărie s-a prăbușit pe scenă în momentul prezentării # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a inspectat miercuri un robot umanoid dansator la o expoziție din Moscova, în timp ce gărzile de corp ale Kremlinului stăteau în apropiere pentru a se asigura că liderul rus nu va fi rănit în cazul unei defecțiuni, scrie The Times.
09:20
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 noiembrie
Acum 4 ore
09:10
Procurorii vor rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu, printr-o cerere extraordinară de atac în instanță # Digi24.ro
Magistrații de la Curtea Supremă vor judeca joi o cale extraordinară de atac formulată de Parchet în dosarul lui Mario Iorgulescu. Fiul șefului LPF a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un grav accident în timp ce conducea drogat.
09:10
REZULTATE LOTO – Joi, 20 noiembrie 2025: Report la Joker de aproape 7,7 milioane de euro. La Noroc se pot câștiga peste 823.000 de euro # Digi24.ro
Joi, 20 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 16 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.608 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.
09:10
Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău. Zeci de locatari au fost evacuați: o persoană a ajuns la spital # Digi24.ro
Zeci de locatari au fost evacuaţi joi dimineaţă dintr-un bloc de zece etaje din Zalău, după ce pompierii au fost alertaţi cu privire la un miros puternic de gaz într-un apartament. O persoană a început să se simtă rău şi a fost transportată la spital, iar alimentarea cu gaze a fost oprită până la remedierea defecţiunii.
09:00
Accident grav în parcarea unui centru medical din Bihor. Un bărbat în scaun cu rotile a murit, iar altul este în cod roșu medical # Digi24.ro
Un bărbat de 27 de ani aflat în scaun cu rotile a murit, iar altul de 18 ani a fost grav rănit, după ce au fost loviţi de o maşină în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, judeţul Bihor. Asistenta medicală care îi însoţea a fost şi ea rănită.
09:00
Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, ar intenționa să părăsească administrația SUA # Digi24.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, și-a informat colegii că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, relatează Reuters, citând patru surse, conform Ukrinform.
09:00
Rușii comit crime de război la Pokrovsk, folosind o nouă tactică, acuză Kievul: „Identificăm inamicul abia după ce începe focul” # Digi24.ro
Forțele ruse implicate în luptele pentru orașul strategic Pokrovsk recurg la deghizări în civili pentru a induce în eroare trupele ucrainene, au anunțat oficiali militari de la Kiev. Practica complică și mai mult eforturile Ucrainei de a menține controlul asupra localității, relatează The Independent.
08:50
Incendiu violent la un depozit de mase plastice din Giurgiu. Locuitorii din zonă, evacuați # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineaţă, la un depozit de mase plastice şi cauciucuri din localitatea Herăşti, judeţul Giurgiu. Preventiv, familiile din locuințele învecinate au fost evacuate, informează News.ro.
08:40
Roma, iritată de sosurile „italienești” vândute în supermarketul din Parlamentul European. Se cere o anchetă: „Este inacceptabil” # Digi24.ro
Ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a solicitat o anchetă imediată după ce a descoperit pe rafturile supermarketului Parlamentului European borcane cu sos pentru paste cu denumiri care păreau a fi italienești, relatează The Guardian.
08:40
Donald Trump se va întâlni vineri cu Zohran Mamdani, în Biroul Oval. „Primarul comunist al New York-ului a cerut să ne vedem” # Digi24.ro
Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican.
08:30
Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă” # Digi24.ro
Serviciul de securitate SBU afirmă că, în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost identificaţi ca fiind recrutaţi de Rusia - 240 dintre ei fiind minori, unii având vârsta de doar 11 ani, informează BBC.
08:30
Tensiuni în Fâșia Gaza: 27 de morţi în urma unor noi atacuri. Israel şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului # Digi24.ro
Atacurile aeriene israeliene asupra Fâşiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale, Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas acuzându-se reciproc de încălcarea fragilului armistiţiu. A fost una dintre cele mai sângeroase zile din Gaza de la 10 octombrie şi intrarea în vigoare a armistiţiului impus de Statele Unite după mai bine de doi ani de război, anunță Le Monde.
07:50
Postarea despre România a unei turiste din Italia a provocat ample discuții pe rețelele sociale. Femeia a povestit că, într-o cafenea din centrul Capitalei, a comandat un cappuccino și un croissant. Nota de plata a fost de 56 de lei. În jur de 11 euro, mai mult decât ar fi plătit în Italia, în Piața San Marco din Veneția. Când i-a spus barmanului acest lucru, acesta i-ar fi răspuns, citez: „Voi, italienii, aveți mulți bani.” Pornind de la această relatare, jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment pentru a vedea la cât se ridică o notă de plată cu aceleași produse în România și Italia.
Acum 6 ore
07:10
Cum câștigă teren extremiștii violenți în online și de ce este tot mai greu să fie prinși: „AI-ul este mult mai inteligent” # Digi24.ro
Pe măsură ce extremismul islamist și cel de dreapta sunt în creștere, la fel se întâmplă și cu extremismul nihilist – cel care nu este motivat de o ideologie specifică, ci pur și simplu de „distrugere și haos”, relatează Sky News.
07:10
Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani. Mama fetei a găsit mesajele cu conținut sexual în telefonul fiicei # Digi24.ro
Un profesor de religie din Buzău a fost demis, după ce ar fi hărțuit sexual o elevă. Individul, care este și consilier local, i-ar fi trimis fetei de 14 ani mesaje cu conținut sexual. Procurorii au deschis un dosar penal pentru racolare de minori în scopuri sexuale. Localnicii sunt șocați de cele întâmplate.
07:10
Cercetătorii au descoperit când a avut loc primul sărut. O întrebare rămâne însă fără răspuns. „E un puzzle” # Digi24.ro
Evoluția sărutului este considerată un puzzle, din moment ce acesta nu are beneficii evidente pentru supraviețuire sau reproducere, și totuși e observat nu doar în multe societăți umane, ci în întreg regnul animal, relatează BBC. Cu toate acestea, un nou studiu publicat miercuri arată când ar fi avut loc primul sărut.
07:10
Decizia serviciului secret britanic MI5 de a face public faptul că asistenții parlamentarilor britanici erau țintiți online de spionii chinezi trimite un mesaj clar Beijingului: „Știm ce faceți”, scrie The Times într-o analiză despre modul în care serviciile țării asiatice lucrează pentru a obține acces la informații sensibile.
07:10
Alimentele ultra-procesate sunt asociate, practic, cu toate bolile. „Oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume” (studiu) # Digi24.ro
Cea mai amplă analiză științifică la nivel mondial avertizează: consumul de alimente ultra-procesate reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea și bunăstarea globală, informează The Guardian.
07:10
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să deființeze un institut de cercetare care nu mai are niciun fel de activitate # Digi24.ro
Deși este obligat de lege, Ministerul Agriculturii refuză, de patru ani, să deființeze un institut de cercetare care nu mai are niciun fel de activitate și nici nu mai este acreditat. În acest timp, datoriile Institutului fantomă au tot crescut ajungând pe locul doi în topul instiutiilor publice cu restanțe financiare la stat. Din cele patru angajate care au mai rămas, trei sunt pensionare și lucrează în condiții absolut umilitoare. Nu au căldură, apă curentă, iar electricitate au obținut printr-o imporvizație, trâgând un cablu de la altă instituție publică aflată în aceeași curte. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare” # Digi24.ro
Ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto, avertizează că Europa se confruntă cu un val constant de atacuri hibride lansate de Rusia, care vizează infrastructuri critice și stabilitatea politică. El susține că, în lipsa unei reacții ferme, Vladimir Putin ar putea obține o victorie „prin epuizare”, subminând treptat securitatea europeană.
07:10
Un fost hacker devenit consultant al Secret Service spune că cea mai mare amenințare în online nu mai vine de la oameni. Pericolele AI # Digi24.ro
Brett Johnson a câștigat milioane de dolari comițând furturi de identitate, înainte de a deveni consultant pentru Secret Service. Cele trei amenințări cibernetice în creștere care îl alarmează cel mai mult - deepfake-uri, ferme de scam și ID-uri sintetice - sunt făcute cu inteligența artificială. El oferă și modalități de protecție împotriva fraudei, potrivit Business Insider.
07:10
Ilie Ilaşcu va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu. Doliu naţional în Republica Moldova # Digi24.ro
Fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu din București. Preşedinta Maia Sandu a decretat zi de doliu naţional în Republica Moldova.
07:10
„E mai scump decât mâncarea de dulce”. Postul, piperat pentru buzunarele românilor. Cum evită până și restaurantele risipa # Digi24.ro
A început postul Crăciunului, iar cei care îl țin au descoperit că preparatele pot fi chiar mai scumpe decât cele cu carne. Prețurile legumelor, spun cumpărătorii, sunt tot mai mari. Chiar și restaurantele pregătesc mâncărurile de post pe loc, pentru a evita risipa alimentară, dar și financiară. Medicii nutriționiști recomandă evitarea produselor procesate, dar și a grăsimilor nesănătoase, care fac parte, de multe ori, din lista de ingrediente a bucatelor de post.
07:10
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean # Digi24.ro
Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, spune că strategia Rusiei de a teroriza populația Ucrainei prin atacuri asupra infrastructurii energetice are un „termen de valabilitate” care se încheie în februarie. Potrivit lui Budanov, amenințarea distrugerii rețelei energetice funcționează doar cât timp poate provoca panică înainte de iarnă, iar Kremlinul încearcă să profite de această fereastră scurtă pentru a forța negocieri în propriile condiții.
07:10
Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe ordinea de zi # Digi24.ro
Guvernul va aproba în şedinţa de azi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE pentru instituirea Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, potrivit ordinii de zi a ședinței, anunțată de Palatul Victoria.
07:10
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E timpul ca NATO să răspundă provocărilor rusești?” # Digi24.ro
Analistul militar Michael Clarke a declarat, miercuri, că NATO a schimbat deja regulile privind interceptarea aeriană, după incursiunile Rusiei din ultima perioadă, precizând că e posibil ca Alianța să ia în calcul și doborârea avioanelor rusești. „Ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist”, a declarat expertul, într-un interviu pentru Sky News.
07:10
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii: „Închipuiți-vă ce mai rămâne” # Digi24.ro
România și-a mărit considerabil bugetul pentru Sănătate în ultimii ani, dar rămâne, totuși, ultima din Uniunea Europeană. Pentru fiecare locuitor, statul dă sistemului de sănătate 971 de euro pe an. Cea mai mare parte din această sumă este cheltuită pentru salariile medicilor și asistenților. „Închipuiți-vă ce mai rămâne”, spune președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu.
Acum 12 ore
01:00
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților a fost publicat. Ce prevede actul # Digi24.ro
Ministerul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților. Proiectul pus în dezbatere prevede că nivelul pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării magistratului.
00:20
Şeful CNAS: „30% din cheltuielile din sănătate sunt asiguraţi de către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar” # Digi24.ro
Un studiu recent realizat de o instituţie de învăţământ superior arată că asiguraţii români suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţări europene, a declarat șeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan.
19 noiembrie 2025
23:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris miercuri, într-un mesaj pe Telegram, că numai președintele SUA, Donald Trump, are suficientă putere pentru a pune capăt războiului, însă atrage atenția că pacea nu poate fi negociată fără Ucraina și aliații săi. Mesajul vine după ce presa occidentală a dezvăluit că oficiali americani și ruși au pregătit un plan care implică cedarea Donbasului Rusiei.
23:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, la Conferinţa AI Journey, la Moscova, unde a fost primit de un robot dansator, că Rusia va construi 38 de noi reactoare nucleare.
23:00
Trump promite să intervină pentru a opri războiul din Sudan: „Văd lucrurile diferit acum” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că va „lucra” pentru a opri conflictul din Sudan, după ce prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a cerut implicarea directă. Trump a afirmat că își schimbă perspectiva asupra crizei, pe care o descrie drept „nebunească și scăpată de sub control”, în timp ce Sudanul se confruntă cu cea mai gravă catastrofă umanitară din lume potrivit ONU.
22:50
Ministrul Sănătăţii: De anul viitor, nou-născuţii vor fi testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând din anul 2026. Programul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi.
22:50
Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile Oanei Gheorghiu. Cu ce se va ocupa noua viceprim-ministră la Palatul Victoria # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a semnat marți decizia prin care stabilește atribuţiile vicepremierului Oana Gheorghiu. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.
22:30
Radu Miruță, despre Lukoil: Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibili pe uși adiționale # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost întrebat la Digi24 ce va face România cu rafinăria Lukoil, supusă sancțiunilor americane. El i-a răspuns fostului ministru PSD Adrian Câciu, care a declarat că Guvernul ar trebui să fie preocupat de specula din zona combustibililor, de situația stocurilor și a rafinăriilor interne.
22:30
Ministrul Miruță: Sunt angajați care nu scriu bine un document. Nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat examen când au ajuns acolo # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre concedierile din administrația centrală. Acesta a spus că în guvern s-a discutat o reducere a cheltuielilor salariale cu 10%, pentru că statul nu-și mai permite astfel de costuri. Radu Miruță a spus că în ministerul pe care îl conduce va fi nevoit să concedieze oameni, și o va face după criteriul profesionalismului și al volumului de muncă al angajatului. „Câte unii sunt foarte buni, dar unora le trimiți de trei ori foaia înapoi și o scriu cu aceeași greșeală. Și nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat un examen pe bune când au ajuns acolo”, a afirmat ministrul.
Acum 24 ore
21:10
Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu capitularea Ucrainei (Surse) # Digi24.ro
Planul negociat în secret de SUA și Rusia pentru încheierea războiului implică cedarea de către Ucraina a unor teritorii, reducerea armatei sale la jumătate și renunțarea la anumite tipuri de arme, au declarat surse citate de Reuters și Financial Times. O astfel de propunere este „echivalentă, în fapt, cu capitularea Ucrainei”, adaugă acestea.
21:00
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi # Digi24.ro
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, relatează News.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.