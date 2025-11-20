Donald Trump și drepturile omului: ce arată protecția oferită de președintele SUA lui MBS la Casa Albă despre politica americană

22:30

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre concedierile din administrația centrală. Acesta a spus că în guvern s-a discutat o reducere a cheltuielilor salariale cu 10%, pentru că statul nu-și mai permite astfel de costuri. Radu Miruță a spus că în ministerul pe care îl conduce va fi nevoit să concedieze oameni, și o va face după criteriul profesionalismului și al volumului de muncă al angajatului. „Câte unii sunt foarte buni, dar unora le trimiți de trei ori foaia înapoi și o scriu cu aceeași greșeală. Și nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat un examen pe bune când au ajuns acolo”, a afirmat ministrul.