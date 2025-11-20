MAI face noi precizări despre Sistemul E-Sigur. Cum va funcționa cel mai modern sistem de monitorizare rutieră din România
Ministerul Afacerilor Interne face, joi, noi precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur şi utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. Instituţia arată că OUG supusă dezbaterii publice stabileşte clar cadrul legal prin care imaginile transmise de către camerele din trafic sunt folosite pentru identificarea abaterilor şi generarea de procese verbale digitale. Apoi, mai este o etapă care să permită conectarea camerelor instalate de către autorităţile locale. Întrucât acestea au instalat fiecare alt tip de cameră şi cu alte caracteristici, ele trebuie toate omologate şi testate, înainte de a fi conectate la sistemul naţional. În caz contrar, pot apărea erori care pot duce la anularea în instanţă a proceselor verbale.
