Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 noiembrie
Digi24.ro, 20 noiembrie 2025 09:20
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 noiembrie
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
09:30
Vladimir Putin, încântat de un robot dansator, la câteva zile după ce o altă mașinărie s-a prăbușit pe scenă în momentul prezentării # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a inspectat miercuri un robot umanoid dansator la o expoziție din Moscova, în timp ce gărzile de corp ale Kremlinului stăteau în apropiere pentru a se asigura că liderul rus nu va fi rănit în cazul unei defecțiuni, scrie The Times.
Acum 30 minute
09:20
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 noiembrie
Acum o oră
09:10
Procurorii vor rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu, printr-o cerere extraordinară de atac în instanță # Digi24.ro
Magistrații de la Curtea Supremă vor judeca joi o cale extraordinară de atac formulată de Parchet în dosarul lui Mario Iorgulescu. Fiul șefului LPF a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un grav accident în timp ce conducea drogat.
09:10
REZULTATE LOTO – Joi, 20 noiembrie 2025: Report la Joker de aproape 7,7 milioane de euro. La Noroc se pot câștiga peste 823.000 de euro # Digi24.ro
Joi, 20 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 16 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.608 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.
09:10
Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău. Zeci de locatari au fost evacuați: o persoană a ajuns la spital # Digi24.ro
Zeci de locatari au fost evacuaţi joi dimineaţă dintr-un bloc de zece etaje din Zalău, după ce pompierii au fost alertaţi cu privire la un miros puternic de gaz într-un apartament. O persoană a început să se simtă rău şi a fost transportată la spital, iar alimentarea cu gaze a fost oprită până la remedierea defecţiunii.
09:00
Accident grav în parcarea unui centru medical din Bihor. Un bărbat în scaun cu rotile a murit, iar altul este în cod roșu medical # Digi24.ro
Un bărbat de 27 de ani aflat în scaun cu rotile a murit, iar altul de 18 ani a fost grav rănit, după ce au fost loviţi de o maşină în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, judeţul Bihor. Asistenta medicală care îi însoţea a fost şi ea rănită.
09:00
Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, ar intenționa să părăsească administrația SUA # Digi24.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, și-a informat colegii că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, relatează Reuters, citând patru surse, conform Ukrinform.
09:00
Rușii comit crime de război la Pokrovsk, folosind o nouă tactică, acuză Kievul: „Identificăm inamicul abia după ce începe focul” # Digi24.ro
Forțele ruse implicate în luptele pentru orașul strategic Pokrovsk recurg la deghizări în civili pentru a induce în eroare trupele ucrainene, au anunțat oficiali militari de la Kiev. Practica complică și mai mult eforturile Ucrainei de a menține controlul asupra localității, relatează The Independent.
08:50
Incendiu violent la un depozit de mase plastice din Giurgiu. Locuitorii din zonă, evacuați # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineaţă, la un depozit de mase plastice şi cauciucuri din localitatea Herăşti, judeţul Giurgiu. Preventiv, familiile din locuințele învecinate au fost evacuate, informează News.ro.
Acum 2 ore
08:40
Roma, iritată de sosurile „italienești” vândute în supermarketul din Parlamentul European. Se cere o anchetă: „Este inacceptabil” # Digi24.ro
Ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a solicitat o anchetă imediată după ce a descoperit pe rafturile supermarketului Parlamentului European borcane cu sos pentru paste cu denumiri care păreau a fi italienești, relatează The Guardian.
08:40
Donald Trump se va întâlni vineri cu Zohran Mamdani, în Biroul Oval. „Primarul comunist al New York-ului a cerut să ne vedem” # Digi24.ro
Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican.
08:30
Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă” # Digi24.ro
Serviciul de securitate SBU afirmă că, în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost identificaţi ca fiind recrutaţi de Rusia - 240 dintre ei fiind minori, unii având vârsta de doar 11 ani, informează BBC.
08:30
Tensiuni în Fâșia Gaza: 27 de morţi în urma unor noi atacuri. Israel şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului # Digi24.ro
Atacurile aeriene israeliene asupra Fâşiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale, Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas acuzându-se reciproc de încălcarea fragilului armistiţiu. A fost una dintre cele mai sângeroase zile din Gaza de la 10 octombrie şi intrarea în vigoare a armistiţiului impus de Statele Unite după mai bine de doi ani de război, anunță Le Monde.
07:50
Postarea despre România a unei turiste din Italia a provocat ample discuții pe rețelele sociale. Femeia a povestit că, într-o cafenea din centrul Capitalei, a comandat un cappuccino și un croissant. Nota de plata a fost de 56 de lei. În jur de 11 euro, mai mult decât ar fi plătit în Italia, în Piața San Marco din Veneția. Când i-a spus barmanului acest lucru, acesta i-ar fi răspuns, citez: „Voi, italienii, aveți mulți bani.” Pornind de la această relatare, jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment pentru a vedea la cât se ridică o notă de plată cu aceleași produse în România și Italia.
Acum 4 ore
07:10
Cum câștigă teren extremiștii violenți în online și de ce este tot mai greu să fie prinși: „AI-ul este mult mai inteligent” # Digi24.ro
Pe măsură ce extremismul islamist și cel de dreapta sunt în creștere, la fel se întâmplă și cu extremismul nihilist – cel care nu este motivat de o ideologie specifică, ci pur și simplu de „distrugere și haos”, relatează Sky News.
07:10
Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani. Mama fetei a găsit mesajele cu conținut sexual în telefonul fiicei # Digi24.ro
Un profesor de religie din Buzău a fost demis, după ce ar fi hărțuit sexual o elevă. Individul, care este și consilier local, i-ar fi trimis fetei de 14 ani mesaje cu conținut sexual. Procurorii au deschis un dosar penal pentru racolare de minori în scopuri sexuale. Localnicii sunt șocați de cele întâmplate.
07:10
Cercetătorii au descoperit când a avut loc primul sărut. O întrebare rămâne însă fără răspuns. „E un puzzle” # Digi24.ro
Evoluția sărutului este considerată un puzzle, din moment ce acesta nu are beneficii evidente pentru supraviețuire sau reproducere, și totuși e observat nu doar în multe societăți umane, ci în întreg regnul animal, relatează BBC. Cu toate acestea, un nou studiu publicat miercuri arată când ar fi avut loc primul sărut.
07:10
Decizia serviciului secret britanic MI5 de a face public faptul că asistenții parlamentarilor britanici erau țintiți online de spionii chinezi trimite un mesaj clar Beijingului: „Știm ce faceți”, scrie The Times într-o analiză despre modul în care serviciile țării asiatice lucrează pentru a obține acces la informații sensibile.
07:10
Alimentele ultra-procesate sunt asociate, practic, cu toate bolile. „Oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume” (studiu) # Digi24.ro
Cea mai amplă analiză științifică la nivel mondial avertizează: consumul de alimente ultra-procesate reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea și bunăstarea globală, informează The Guardian.
07:10
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să deființeze un institut de cercetare care nu mai are niciun fel de activitate # Digi24.ro
Deși este obligat de lege, Ministerul Agriculturii refuză, de patru ani, să deființeze un institut de cercetare care nu mai are niciun fel de activitate și nici nu mai este acreditat. În acest timp, datoriile Institutului fantomă au tot crescut ajungând pe locul doi în topul instiutiilor publice cu restanțe financiare la stat. Din cele patru angajate care au mai rămas, trei sunt pensionare și lucrează în condiții absolut umilitoare. Nu au căldură, apă curentă, iar electricitate au obținut printr-o imporvizație, trâgând un cablu de la altă instituție publică aflată în aceeași curte. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare” # Digi24.ro
Ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto, avertizează că Europa se confruntă cu un val constant de atacuri hibride lansate de Rusia, care vizează infrastructuri critice și stabilitatea politică. El susține că, în lipsa unei reacții ferme, Vladimir Putin ar putea obține o victorie „prin epuizare”, subminând treptat securitatea europeană.
07:10
Un fost hacker devenit consultant al Secret Service spune că cea mai mare amenințare în online nu mai vine de la oameni. Pericolele AI # Digi24.ro
Brett Johnson a câștigat milioane de dolari comițând furturi de identitate, înainte de a deveni consultant pentru Secret Service. Cele trei amenințări cibernetice în creștere care îl alarmează cel mai mult - deepfake-uri, ferme de scam și ID-uri sintetice - sunt făcute cu inteligența artificială. El oferă și modalități de protecție împotriva fraudei, potrivit Business Insider.
07:10
Ilie Ilaşcu va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu. Doliu naţional în Republica Moldova # Digi24.ro
Fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu din București. Preşedinta Maia Sandu a decretat zi de doliu naţional în Republica Moldova.
07:10
„E mai scump decât mâncarea de dulce”. Postul, piperat pentru buzunarele românilor. Cum evită până și restaurantele risipa # Digi24.ro
A început postul Crăciunului, iar cei care îl țin au descoperit că preparatele pot fi chiar mai scumpe decât cele cu carne. Prețurile legumelor, spun cumpărătorii, sunt tot mai mari. Chiar și restaurantele pregătesc mâncărurile de post pe loc, pentru a evita risipa alimentară, dar și financiară. Medicii nutriționiști recomandă evitarea produselor procesate, dar și a grăsimilor nesănătoase, care fac parte, de multe ori, din lista de ingrediente a bucatelor de post.
07:10
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean # Digi24.ro
Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, spune că strategia Rusiei de a teroriza populația Ucrainei prin atacuri asupra infrastructurii energetice are un „termen de valabilitate” care se încheie în februarie. Potrivit lui Budanov, amenințarea distrugerii rețelei energetice funcționează doar cât timp poate provoca panică înainte de iarnă, iar Kremlinul încearcă să profite de această fereastră scurtă pentru a forța negocieri în propriile condiții.
07:10
Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe ordinea de zi # Digi24.ro
Guvernul va aproba în şedinţa de azi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE pentru instituirea Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, potrivit ordinii de zi a ședinței, anunțată de Palatul Victoria.
07:10
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E timpul ca NATO să răspundă provocărilor rusești?” # Digi24.ro
Analistul militar Michael Clarke a declarat, miercuri, că NATO a schimbat deja regulile privind interceptarea aeriană, după incursiunile Rusiei din ultima perioadă, precizând că e posibil ca Alianța să ia în calcul și doborârea avioanelor rusești. „Ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist”, a declarat expertul, într-un interviu pentru Sky News.
07:10
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii: „Închipuiți-vă ce mai rămâne” # Digi24.ro
România și-a mărit considerabil bugetul pentru Sănătate în ultimii ani, dar rămâne, totuși, ultima din Uniunea Europeană. Pentru fiecare locuitor, statul dă sistemului de sănătate 971 de euro pe an. Cea mai mare parte din această sumă este cheltuită pentru salariile medicilor și asistenților. „Închipuiți-vă ce mai rămâne”, spune președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu.
Acum 12 ore
01:00
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților a fost publicat. Ce prevede actul # Digi24.ro
Ministerul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților. Proiectul pus în dezbatere prevede că nivelul pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării magistratului.
00:20
Şeful CNAS: „30% din cheltuielile din sănătate sunt asiguraţi de către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar” # Digi24.ro
Un studiu recent realizat de o instituţie de învăţământ superior arată că asiguraţii români suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţări europene, a declarat șeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan.
19 noiembrie 2025
23:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris miercuri, într-un mesaj pe Telegram, că numai președintele SUA, Donald Trump, are suficientă putere pentru a pune capăt războiului, însă atrage atenția că pacea nu poate fi negociată fără Ucraina și aliații săi. Mesajul vine după ce presa occidentală a dezvăluit că oficiali americani și ruși au pregătit un plan care implică cedarea Donbasului Rusiei.
23:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, la Conferinţa AI Journey, la Moscova, unde a fost primit de un robot dansator, că Rusia va construi 38 de noi reactoare nucleare.
23:00
Trump promite să intervină pentru a opri războiul din Sudan: „Văd lucrurile diferit acum” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că va „lucra” pentru a opri conflictul din Sudan, după ce prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a cerut implicarea directă. Trump a afirmat că își schimbă perspectiva asupra crizei, pe care o descrie drept „nebunească și scăpată de sub control”, în timp ce Sudanul se confruntă cu cea mai gravă catastrofă umanitară din lume potrivit ONU.
22:50
Ministrul Sănătăţii: De anul viitor, nou-născuţii vor fi testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând din anul 2026. Programul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi.
22:50
Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile Oanei Gheorghiu. Cu ce se va ocupa noua viceprim-ministră la Palatul Victoria # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a semnat marți decizia prin care stabilește atribuţiile vicepremierului Oana Gheorghiu. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.
22:30
Radu Miruță, despre Lukoil: Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibili pe uși adiționale # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost întrebat la Digi24 ce va face România cu rafinăria Lukoil, supusă sancțiunilor americane. El i-a răspuns fostului ministru PSD Adrian Câciu, care a declarat că Guvernul ar trebui să fie preocupat de specula din zona combustibililor, de situația stocurilor și a rafinăriilor interne.
22:30
Ministrul Miruță: Sunt angajați care nu scriu bine un document. Nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat examen când au ajuns acolo # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre concedierile din administrația centrală. Acesta a spus că în guvern s-a discutat o reducere a cheltuielilor salariale cu 10%, pentru că statul nu-și mai permite astfel de costuri. Radu Miruță a spus că în ministerul pe care îl conduce va fi nevoit să concedieze oameni, și o va face după criteriul profesionalismului și al volumului de muncă al angajatului. „Câte unii sunt foarte buni, dar unora le trimiți de trei ori foaia înapoi și o scriu cu aceeași greșeală. Și nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat un examen pe bune când au ajuns acolo”, a afirmat ministrul.
21:10
Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu capitularea Ucrainei (Surse) # Digi24.ro
Planul negociat în secret de SUA și Rusia pentru încheierea războiului implică cedarea de către Ucraina a unor teritorii, reducerea armatei sale la jumătate și renunțarea la anumite tipuri de arme, au declarat surse citate de Reuters și Financial Times. O astfel de propunere este „echivalentă, în fapt, cu capitularea Ucrainei”, adaugă acestea.
21:00
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi # Digi24.ro
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, relatează News.ro.
21:00
Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk, în urma scandalului de corupţie din energie # Digi24.ro
Rada Supremă, parlamentul de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului justiţiei, Gherman Galuşcenko, ex-ministru al energiei, şi a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul unui scandal de corupţie în sectorul energetic şi al unor apeluri vehemente la demisii.
20:50
Guvernul și-a exprimat miercuri speranța că va primi rapid un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii pe noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, care a fost publicat în procedură de transparenţă decizională.
Acum 24 ore
20:40
Pam Bondi: Departamentul de Justiție al SUA va publica dosarele Epstein în termen de 30 de zile # Digi24.ro
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat că Departamentul de Justiție va publica în termen de 30 de zile dosarele legate de Jeffrey Epstein, în urma unei legi adoptate aproape în unanimitate de Congres. Bondi a spus că instituția va respecta cerințele de transparență, dar a avertizat că unele informații ar putea rămâne clasificate pentru a proteja anchete în curs și identitatea victimelor.
20:20
Copiile după acte depuse în instanță, conformate cu originalul şi prin semnătură electronică. Proiectul merge la promulgare # Digi24.ro
Conformarea cu originalul a actelor prezentate în copie se va putea face şi prin semnătură electronică, fără ca părţile implicate în dosare civile să mai fie nevoite să meargă la instanţă şi să semneze olograf, pe fiecare pagină, „conform cu originalul”. Proiectul, iniţiat de deputaţii USR Oana Murariu şi Alexandru Dimitriu a fost adoptat miercuri de Camera Deputaţilor şi mai este nevoie doar de promulgarea actului normativ pentru ca măsura să intre în vigoare.
20:00
Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l descuraja pe Putin, avertizează șeful Airbus # Digi24.ro
Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate nucleară tactică pentru a contracara arsenalul tot mai mare al Rusiei, a avertizat miercuri președintele consiliului de administraia al Airbus, René Obermann, la Conferința de Securitate de la Berlin. El susține că lipsa unei descurajări comune la acest nivel lasă un „gol periculos” în strategia europeană, în contextul intensificării amenințărilor Moscovei.
20:00
Ilie Bolojan: Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. Măsurile de redresare funcţionează, România e pe calea cea bună # Digi24.ro
Măsurile de redresare pe care le-a luat Guvernul până acum funcţionează, în condițiile în care veniturile bugetare cresc, iar cheltuielile scad, spune premierul Ilie Bolojan.
19:50
Întâlnire Erdogan - Zelenski la Istanbul. Președintele Ucrainei vrea noi schimburi de prizonieri de război cu Rusia # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut apel miercuri la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu Erdogan la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului.
19:30
Armata israeliană a declarat miercuri că a lovit clădiri din sudul Libanului, după ce a avertizat locuitorii din două sate să evacueze zona înainte de atacurile care au vizat situri ale organizaţiei şiite Hezbollah.
19:20
Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică # Digi24.ro
Comisia Europeană a prezentat Agenda Consumatorului 2030, un plan prin care promite tarife mai corecte, eliminarea barierelor transfrontaliere și un acces mai ușor la servicii în întreaga piață unică. Strategia urmărește să modernizeze regulile UE pentru a proteja mai bine consumatorii și a susține o creștere durabilă în următorii cinci ani.
19:10
Preot arestat de FSB în Rusia pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a arestat un preot pentru că ar fi recrutat enoriaşi, inclusiv cazaci, pentru a-i trimite în Corpul Voluntarilor Ruşi, un grup care luptă împotriva armatei ruse în războiul declanşat de Kremlin în Ucraina, relatează miercuri EFE, citând media de stat ruse.
18:50
Când fotbalul devine arenă preventivă – Regina Maria i-a încurajat pe microbiști să acorde mai multă atenție sănătății lor # Digi24.ro
Bannerele care au trecut neobservate pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești ascund un mesaj vital: un simplu test de sânge poate salva vieți.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.