Primăria Ploieşti a instalat 6 defibrilatoare semi-automate în municipiu
Ziarul Financiar, 20 noiembrie 2025 12:00
Primăria Ploieşti a instalat 6 defibrilatoare semi-automate în municipiu
12:00
11:45
11:45
11:30
11:30
11:00
10:45
Vasile Tofan, preşedintele Consiliului de Administraţie al Purcari, şi alţi doi administratori ai companiei şi-au dat demisia voluntar, după ce grupul polonez Maspex a devenit acţionarul majoritar. Vasile Tofan: Aceste schimbări sprijină tranziţia către o structură de guvernanţă aliniată cu direcţia viitoare a Companiei # Ziarul Financiar
10:30
10:15
10:15
GEN Z Sondaje. Reducerile sunt un stimul important pentru Gen Z atunci când cumpără un produs: peste 60% dintre tineri aşteaptă perioada promoţiilor înainte de a achiziţiona un produs din lista de dorinţe # Ziarul Financiar
Când vine vorba de cumpărături, unii dintre noi acţionăm impulsiv sau aşteptăm ca produsele noastre preferate să se ieftinească pentru a ne menţine bugetul sub control.
10:15
Alianţa pentru BunăStare, platforma iniţiată de UNSAR, lansează prima ediţie a Barometrului Bunăstării. Pentru anul trecut, România a obţinut un scot total de 6,91 pe o scală de la 0 la 10, un nivel peste Bulgaria, da rsub celelalte state din regiune precum Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria # Ziarul Financiar
09:45
Interviu ZF. Pankaj Birla, Marriott International: România face parte din pieţele care cresc. Un hotel de lux precum St. Regis şi Ritz Carlton s-ar potrivi în Bucureşti, dacă apare zona potrivită. Vrem să ajungem la 15-20 de hoteluri în următorii cinci ani # Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră din România se uită la ţările vecine cum reuşesc să atragă proiecte de mare anvergură şi branduri de lux, care încă nu au pus România pe harta lor. Piaţa locală însă se află într-o perioadă efervescentă, iar tot mai multe grupuri internaţionale se uită tot mai atent la oportunităţile de dezvoltare din România. Marriott, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, vrea să accelereze expansiunea pe plan local nu doar prin adăugarea mai multor hoteluri, ci şi prin aducerea unor branduri de lux.
09:45
09:15
Radu Piţurlea, preşedinte executiv al Concelex: Readucerea producţiei în ţară este esenţială inclusiv în domenii precum materialele de construcţii # Ziarul Financiar
Compania locală de construcţii Concelex, controlată de Daniel Piţurlea, cu afaceri de 1,2 mld. lei anul trecut, are planificat pentru anul viitor cel mai mare buget de investiţii din istoria companiei, potrivit oficialilor.
09:15
08:45
Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România: România e la un moment de inflexiune. Modelul de creştere bazat pe forţă de muncă ieftină şi fonduri UE se consumă. Dacă nu reuşim să definim nişte direcţii strategice pe care să le urmăm, România nu-şi va putea manifesta întregul potenţial # Ziarul Financiar
România este la un moment de inflexiune având în vedere şi faptul că modelul de creştere economică bazat pe forţă de muncă ieftină şi pe fonduri europene se consumă. În aceste condiţii, dacă nu reuşim, în anii care urmează, să definim nişte direcţii strategice pe care să le urmăm, România nu-şi va putea manifesta întregul potenţial, susţine Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România.
08:15
ZF IT Generation. Ovidiu Mihăilă, fondator al fundingloop - platformă de consultanţă pentru atragerea de fonduri europene: Din 2020 am strâns circa 14 mil. euro pentru companii din mai multe ţări, în mare parte din vestul Europei # Ziarul Financiar
fundingloop, platformă de consultanţă pentru atragerea de fonduri europene cu sediul în Elveţia, lansată în 2020 de Ovidiu Mihăilă, a atras aproape 14 milioane de euro pentru companii deep-tech din regiune prin programe europene nerambursabile şi non-dilutive (care nu presupun cedarea de acţiuni de către fondatori).
07:30
Bursă. Transelectrica pierde 500 mil. lei din capitalizarea bursieră într-o săptămână după un T3 surprinzător de slab. Primul trimestru pe minus din iarna lui 2021. Chiar şi aşa de la începutul lui 2025 încoace acţiunile s-au dublat pe o bursă în creştere cu tot cu dividende cu aproape 50% # Ziarul Financiar
Compania de stat Transelectrica (TEL), operator al sistemului de transport energie electrică, a şters aproximativ 500 de milioane de lei din capitalizarea bursieră în numai o săptămână, echivalentul unei scăderi de 9%, după ce investitorii au fost surprinşi de pierderile raportate pentru trimestrul al treilea.
07:30
Bursă. Mihai Marcu, MedLife: Ştim că economia românească nu merge bine. Şi vom echilibra cu grijă investiţiile, având în vedere nivelul actual al datoriilor, despre care ştim că este puţin ridicat. Lucru pe care vrem să îl ajustăm # Ziarul Financiar
MedLife (M), furnizor de servicii medicale private ale cărei acţiuni sunt în structura indicelui BET, şi la care fondurile de pensii private Pilon II sunt printre cei mai mari acţionari, încearcă să-şi calibreze investiţiile într-un context economic dificil şi pe fondul unui nivel al datoriilor pe care conducerea îl consideră „puţin ridicat” şi care necesită ajustări.
07:15
Bursă. Cum îmi aleg fondul mutual. Rezumat al primelor cinci episoade ale campaniei ZF despre investiţiile prin fonduri. Ce sunt, cât costă aceste instrumente, de câţi bani e nevoie, cui se adresează, cum se investeşte # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar derulează, din octombrie 2025, o campanie educativă dedicată celor care vor să investească sau sunt deja investitori în fonduri mutuale, instrument financiar folosit de aproximativ un milion de români, cu active totale de peste 53 de miliarde de lei.
07:15
02:00
00:30
Sectorul financiar nebancar poate fi parte a soluţiei, alături de sectorul bancar pentru creşterea economică. Legislaţia nouă vine cu provocări şi riscul de a inhiba inovarea şi creşterea economică, dar alinierea la standardele OECD nu poate decât să asigure o direcţie pozitivă către oportunităţi de dezvoltare # Ziarul Financiar
Sectorul financiar nebancar poate reprezenta o soluţie, alături de sectorul bancar, în actualul context economic cu care se confruntă România, mai ales că există spaţiu suficient de creştere la o pondere de 20% din PIB şi în condiţiile în care România se află pe ultimul loc la nivel european.
00:15
ZF Agropower. „Tot mai mulţi tineri încep o afacere în zootehnie, chiar dacă nu au lucrat în domeniu. Însă există problema schimbului de generaţii în ferme“ # Ziarul Financiar
Zootehnia devine mai atractivă pentru tineri, deşi este un domeniu greu, însă sectorul se confruntă cu o încetinire a schimbului de generaţii în ferme, adică fermierii care ajung la vârsta pensionării nu mai au cui să lase afacerile pentru că mulţi tineri nu-şi doresc să preia un astfel de business.
00:15
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Ce spun despre investiţii fondatorii Vestinda, platformă care îi conectează pe cei care vor să investească cu cei care au făcut deja acest pas: Investiţiile sunt o călătorie iniţiatică. Porneşti de la câteva sute de lei sau euro investiţi lunar şi mergi către obiectivele şi sensul tău # Ziarul Financiar
Într-o lume în care informaţia financiară e tot mai greu de filtrat, iar frica de a pierde bani rămâne una dintre cele mai mari bariere care îi ţin pe oameni departe de pieţele de capital, doi antreprenori români mizează pe educaţie şi pe simplificarea procesului de a investi cu o platformă care îi conectează pe cei care vor să investească cu cei care au făcut deja acest pas.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Andrei Goşu, managing partner, Ascendis: Pentru succes, ai nevoie de cultură generală, trebuie să citeşti. Organizaţiile care excelează operaţional sunt cele în care decizia se ia de la un nivel cât mai jos # Ziarul Financiar
Andrei Goşu este consultant Ascendis din 2005, iar în 2008 a devenit partenerul şi directorul general al companiei de training şi consultanţă în domeniul dezvoltării organizaţionale. În această perioadă, dincolo de evoluţia personală, Goşu a fost aproape de unele dintre cele mai mari companii din România în transformările organizaţionale prin care acestea au trecut, mai ales în ultimii ani. Instabilitatea rămâne totuşi cea mai mare provocare.
00:15
Te simţi mai bine... Un proiect susţinut de MedLife. Cum adaptezi beneficiile unei organizaţii în schimbare? Orange România caută soluţii pentru 4.000 de angajaţi după o fuziune care a ridicat media de vârstă cu zece ani # Ziarul Financiar
Pentru Doina Filip, Head of Reward & HR Budget, Human Resources în cadrul Orange România, principala provocare după fuziunea dintre Orange România şi Orange România Communications (Fosta Telekom Romania Communications, finalizată la 1 iunie 2024) nu a fost una tehnică, ci una umană.
00:15
Românii şi cultura asigurărilor: Ne temem de riscuri, dar ne asigurăm prea puţin. Mentalitatea românilor legată de prevenţie în asigurări continuă să fie una reactivă decât preventivă # Ziarul Financiar
Asigurările au prins avânt în România, înregistrând creştere în fiecare an, în ciuda condiţiilor de incertitudine, a creşterilor de preţuri, a inflaţiei şi a întregului context dificil pe care îl traversăm, ajungând la finalul anului trecut la un volum al subscrierilor de peste 23 mld. lei, cu investiţii de peste 33 mld. lei de-a lungul timpului în economia românească.
00:15
Cum ajungi antreprenor după ce toată viaţa ţi-ai dorit să fii angajat? O nemulţumire la locul de muncă l-a determinat pe Dorin Delca să pornească pe cont propriu, iar acum produce contoare electrice cu 27 de angajaţi # Ziarul Financiar
Dorin Delca, fondatorul companiei Watt Unit din Constanţa, e antreprenor de 16 ani şi spune că a ajuns aici din greşeală. Nu şi-a dorit niciodată să devină antreprenor. „Am avut întotdeauna, dacă vreţi, cultura angajatului. Am vrut iniţial să lucrez într-o fabrică. Asta visam când am terminat facultatea. Am fost foarte mulţi ani angajat. Am lucrat doar în domeniul instalaţiilor electrice - la instalator, la distribuitor şi la producătorul de echipamente electrice. Ulterior, am devenit antreprenor.“
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Brandul de design House of VLAdiLA vrea să se extindă în afara ţării prin francize. „Urmează să deschidem în Republica Moldova, dar suntem în discuţii avansate şi pentru Franţa“ # Ziarul Financiar
Brandul de design House of VLAdiLA, specializat în realizarea de tapet, pariază pe extindere în afara ţării prin intermediul unor francize. Primul pas în această direcţie va fi făcut în Republica Moldova, existând discuţii avansate şi pentru semnarea unei francize în Franţa.
00:15
30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori: amintiri, provocări şi lecţii ale primilor brokeri care au construit piaţa, de la tranzacţii pe hârtie la ecosistemul modern # Ziarul Financiar
La trei decenii de la redeschiderea pieţei de capital, Bursa de Valori Bucureşti îşi marchează aniversarea printr-o serie de evenimente care aduc împreună oamenii care au construit industria, au trecut prin crize, au pierdut, au câştigat şi au învăţat.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dan Antoniu Bota, investitor: Marile companii dau semne de oboseală, ceea ce nu este surprinzător. Personal, mizez pe IAR Braşov # Ziarul Financiar
Dan Antoniu Bota, deţinător al CFA şi investitor la Bursa de Valori Bucureşti, spune că după o evoluţie fulminantă în acest an, marile companii dau semne de oboseală, situaţie în care o corecţie de 5-10% devine un lucru aşteptat.
00:15
Cât de puternică e de fapt România pe scena economică a lumii. După PIB-ul real, economia României e pe locul 37 în lume în 2025, cu doar trei locuri mai jos faţă de Cehia. Polonia e lider în regiune, iar Germania în Europa. Când vine vorba însă de PIB-ul real per capita, România coboară dincolo de locul 50 # Ziarul Financiar
România va avea în acest an un PIB real de 271 mld. dolari, valoare care poziţionează economia locală pe locul 38 în lume într-un clasament condus de SUA, China şi Germania. Spre comparaţie, Cehia e pe poziţia a 35-a, iar Polonia e lider regional, pe locul 20, arată o analiză a BestBrokers, bazată pe datele FMI.
00:15
Care sunt sectoarele care au încă nevoie de forţă de muncă: industria, comerţul şi transporturile caută mii de oameni. Construcţiile şi energia intră pe un trend de creştere # Ziarul Financiar
Industria prelucrătoare, comerţul şi transporturile sunt pe primele locuri în clasamentul sectoarelor de activitate cu cele mai multe locuri de muncă vacante în al treilea trimestru al anului 2025, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).
00:15
Antreprenori locali. Concelex: Avem planificat pentru anul viitor cel mai mare buget de investiţii din istoria companiei # Ziarul Financiar
Compania locală de construcţii Concelex, controlată de Daniel Piţurlea, cu afaceri de 1,2 mld. lei anul trecut, are planificat pentru anul viitor cel mai mare buget de investiţii din istoria companiei, potrivit oficialilor.
00:15
Bucureştiul este pregătit pentru un Ritz-Carlton dacă apare zona potrivită, spune vicepreşedintele Marriott pe Europa de Est # Ziarul Financiar
Grupul Marriott, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, se gândeşte să aducă în România branduri precum St. Regis şi Ritz Carlton, proiecte la care momentan piaţa locală poate doar visa.
00:15
GEN Z Trends. Ce este creativitatea pentru unii dintre cei mai creativi oameni din lume. # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a stat de vorbă cu unii dintre cei mai creativi oameni din industria advertisingului, comunicării şi marketingului pentru a afla ce este creativitatea şi cum te poţi raporta tu la ea într-o eră aparent dominată de inteligenţa artificială şi de tot zgomotul pe care aceasta îl aduce.
00:15
O nouă lege a impozitelor locale. Cresc din nou impozitele: taxele locale pentru locuinţă cresc cu 50%. Este eliminat Fondul de Contragarantare # Ziarul Financiar
Noile taxe intra în vigoare le la 1 ianuarie 2026. Sunt majorate taxele pe proprietate – case şi maşini. De asemenea este impusă o taxă de 25 de lei pentru coletele comandate de pe platformele non-UE.
00:15
Care sunt industriile care au încă nevoie de forţă de muncă: Industria prelucrătoare, comerţul şi transporturile au în continuare joburi neacoperite. Nevoia de forţă de muncă creşte în construcţii, energie şi transporturi # Ziarul Financiar
Industria prelucrătoare, comerţul şi transporturile sunt pe primele locuri în clasamentul sectoarelor de activitate cu cele mai multe locuri de muncă vacante în al treilea trimestru al anului 2025, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).
00:15
Profluo, start-upul care a creat o platformă de automatizare cu agenţi AI a proceselor financiar-contabile, rundă de aproape 1 mil. euro condusă de BCR Seed Starter. Bogdan Năforniţă, CEO şi cofondator: Dezvoltăm agenţi care lucrează autonom. La runda de finanţare au mai participat Inspire Capital şi „unul dintre investitorii existenţi“, conform companiei # Ziarul Financiar
Start-upul românesc Profluo, care a dezvoltat o platformă de automatizare a proceselor financiar-contabile prin agenţi virtuali bazaţi pe inteligenţă artificială, a închis recent o nouă rundă de finanţare de 850.000 de euro, ridicând astfel totalul investiţiilor atrase la aproape 1,5 milioane de euro.
00:15
Bursa de la Bucureşti se îndreaptă în 2025 spre cel mai bun an din 2009 încoace: investitorii au câştigat aproape 50% cu tot cu dividende. Până acum. Unele acţiuni considerate odinioară „plictisitoare“, precum Transgaz, Transelectrica şi Romgaz, şi-au dublat sau chiar triplat valoarea în primul caz. În ultimele zile, brokerii au remarcat marcări de profituri # Ziarul Financiar
19 noiembrie 2025
23:15
23:15
Germania este în prag de criză a pensiilor, iar eforturile de reformare a sistemului ameninţă acum să ducă la prăbuşirea guvernului ţării # Ziarul Financiar
Populaţia Germaniei îmbătrâneşte, iar tinerii sunt nevoiţi să suporte costurile susţinerii sistemului de pensii. Pensiile sunt un subiect constant de dezbatere în politica germană de decenii întregi. Oamenii trăiesc mai mult, ceea ce înseamnă că retrag bani din fondul de pensii de stat pe perioade din ce în ce mai mari după ce se pensionează. Iar numărul acestora este în creştere odată cu îmbătrânirea societăţii, scrie Deutsche Welle.
20:30
20:15
20:00
Cum merge piaţa de energie regenerabilă, câte proiecte vor fi puse în funcţiune din cele anunţate? Ce se anunţă pe piaţa de PPA în 2026? Care sunt planurile privind portofoliul de proiecte regenerabile ale Enery? Urmăriţi ZF Live joi, 20 noiembrie, ora 12.30, o discuţie cu Liviu Gravilă, head of România pentru Enery # Ziarul Financiar
