Ce carte îţi recomandă Victor Căpitanu, cofondator şi co-CEO al One United Properties, dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti
Ziarul Financiar, 20 noiembrie 2025 16:30
Vineri, 21 noiembrie 2025, urmează evenimentul de lansare a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, aflat la cea de-a 26-a ediţie. Delia Necula, Board member, Bravva Angels, Florin Vişa, Partener, Early Game Ventures şi Vlad Panait, Fondator şi Managing Partner, Sparking Capital VC, prezenţi în cadrul evenimentului # Ziarul Financiar
Tehnologia care le vorbeşte oamenilor despre trecut: Cabina Trăsnită a capturat, în şapte ani de activitate, sute de mii de momente în format digital şi le-a adus la viaţă pe hârtie # Ziarul Financiar
Elena Dosan, fondator, Cabina Trăsnită: „Chiar dacă trăim în era digitală, o poză fizică rămâne o capsulă de emoţie. Este o amintire reală”
CCR dă peste cap calculele guvernului Bolojan: Va judeca contestaţia depusă de AUR abia pe 4 februarie 2026. Până atunci se amână toate majorările de taxe care ar fi intrat de la 1 ianuarie: impozitul pe proprietate, taxa auto, impozitul pe dividende şi taxele pe colete din afara UE # Ziarul Financiar
14:00
14:00
Vasile Tofan, preşedintele Consiliului de Administraţie al Purcari, şi alţi doi administratori ai companiei şi-au dat demisia voluntar, după ce grupul polonez Maspex a devenit acţionarul majoritar. Vasile Tofan: Aceste schimbări sprijină tranziţia către o structură de guvernanţă aliniată cu direcţia viitoare a Companiei # Ziarul Financiar
GEN Z Sondaje. Reducerile sunt un stimul important pentru Gen Z atunci când cumpără un produs: peste 60% dintre tineri aşteaptă perioada promoţiilor înainte de a achiziţiona un produs din lista de dorinţe # Ziarul Financiar
Când vine vorba de cumpărături, unii dintre noi acţionăm impulsiv sau aşteptăm ca produsele noastre preferate să se ieftinească pentru a ne menţine bugetul sub control.
Alianţa pentru BunăStare, platforma iniţiată de UNSAR, lansează prima ediţie a Barometrului Bunăstării. Pentru anul trecut, România a obţinut un scot total de 6,91 pe o scală de la 0 la 10, un nivel peste Bulgaria, da rsub celelalte state din regiune precum Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria # Ziarul Financiar
Interviu ZF. Pankaj Birla, Marriott International: România face parte din pieţele care cresc. Un hotel de lux precum St. Regis şi Ritz Carlton s-ar potrivi în Bucureşti, dacă apare zona potrivită. Vrem să ajungem la 15-20 de hoteluri în următorii cinci ani # Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră din România se uită la ţările vecine cum reuşesc să atragă proiecte de mare anvergură şi branduri de lux, care încă nu au pus România pe harta lor. Piaţa locală însă se află într-o perioadă efervescentă, iar tot mai multe grupuri internaţionale se uită tot mai atent la oportunităţile de dezvoltare din România. Marriott, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, vrea să accelereze expansiunea pe plan local nu doar prin adăugarea mai multor hoteluri, ci şi prin aducerea unor branduri de lux.
Radu Piţurlea, preşedinte executiv al Concelex: Readucerea producţiei în ţară este esenţială inclusiv în domenii precum materialele de construcţii # Ziarul Financiar
Compania locală de construcţii Concelex, controlată de Daniel Piţurlea, cu afaceri de 1,2 mld. lei anul trecut, are planificat pentru anul viitor cel mai mare buget de investiţii din istoria companiei, potrivit oficialilor.
Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România: România e la un moment de inflexiune. Modelul de creştere bazat pe forţă de muncă ieftină şi fonduri UE se consumă. Dacă nu reuşim să definim nişte direcţii strategice pe care să le urmăm, România nu-şi va putea manifesta întregul potenţial # Ziarul Financiar
România este la un moment de inflexiune având în vedere şi faptul că modelul de creştere economică bazat pe forţă de muncă ieftină şi pe fonduri europene se consumă. În aceste condiţii, dacă nu reuşim, în anii care urmează, să definim nişte direcţii strategice pe care să le urmăm, România nu-şi va putea manifesta întregul potenţial, susţine Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România.
ZF IT Generation. Ovidiu Mihăilă, fondator al fundingloop - platformă de consultanţă pentru atragerea de fonduri europene: Din 2020 am strâns circa 14 mil. euro pentru companii din mai multe ţări, în mare parte din vestul Europei # Ziarul Financiar
fundingloop, platformă de consultanţă pentru atragerea de fonduri europene cu sediul în Elveţia, lansată în 2020 de Ovidiu Mihăilă, a atras aproape 14 milioane de euro pentru companii deep-tech din regiune prin programe europene nerambursabile şi non-dilutive (care nu presupun cedarea de acţiuni de către fondatori).
Bursă. Transelectrica pierde 500 mil. lei din capitalizarea bursieră într-o săptămână după un T3 surprinzător de slab. Primul trimestru pe minus din iarna lui 2021. Chiar şi aşa de la începutul lui 2025 încoace acţiunile s-au dublat pe o bursă în creştere cu tot cu dividende cu aproape 50% # Ziarul Financiar
Compania de stat Transelectrica (TEL), operator al sistemului de transport energie electrică, a şters aproximativ 500 de milioane de lei din capitalizarea bursieră în numai o săptămână, echivalentul unei scăderi de 9%, după ce investitorii au fost surprinşi de pierderile raportate pentru trimestrul al treilea.
Bursă. Mihai Marcu, MedLife: Ştim că economia românească nu merge bine. Şi vom echilibra cu grijă investiţiile, având în vedere nivelul actual al datoriilor, despre care ştim că este puţin ridicat. Lucru pe care vrem să îl ajustăm # Ziarul Financiar
MedLife (M), furnizor de servicii medicale private ale cărei acţiuni sunt în structura indicelui BET, şi la care fondurile de pensii private Pilon II sunt printre cei mai mari acţionari, încearcă să-şi calibreze investiţiile într-un context economic dificil şi pe fondul unui nivel al datoriilor pe care conducerea îl consideră „puţin ridicat” şi care necesită ajustări.
Bursă. Cum îmi aleg fondul mutual. Rezumat al primelor cinci episoade ale campaniei ZF despre investiţiile prin fonduri. Ce sunt, cât costă aceste instrumente, de câţi bani e nevoie, cui se adresează, cum se investeşte # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar derulează, din octombrie 2025, o campanie educativă dedicată celor care vor să investească sau sunt deja investitori în fonduri mutuale, instrument financiar folosit de aproximativ un milion de români, cu active totale de peste 53 de miliarde de lei.
Sectorul financiar nebancar poate fi parte a soluţiei, alături de sectorul bancar pentru creşterea economică. Legislaţia nouă vine cu provocări şi riscul de a inhiba inovarea şi creşterea economică, dar alinierea la standardele OECD nu poate decât să asigure o direcţie pozitivă către oportunităţi de dezvoltare # Ziarul Financiar
Sectorul financiar nebancar poate reprezenta o soluţie, alături de sectorul bancar, în actualul context economic cu care se confruntă România, mai ales că există spaţiu suficient de creştere la o pondere de 20% din PIB şi în condiţiile în care România se află pe ultimul loc la nivel european.
