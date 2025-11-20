Ce carte îţi recomandă Victor Căpitanu, cofondator şi co-CEO al One United Properties, dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti

Ziarul Financiar, 20 noiembrie 2025 16:30

Ce carte îţi recomandă Victor Căpitanu, cofondator şi co-CEO al One United Properties, dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
16:45
Vineri, 21 noiembrie 2025, urmează evenimentul de lansare a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, aflat la cea de-a 26-a ediţie. Delia Necula, Board member, Bravva Angels, Florin Vişa, Partener, Early Game Ventures şi Vlad Panait, Fondator şi Managing Partner, Sparking Capital VC, prezenţi în cadrul evenimentului Ziarul Financiar
Acum 30 minute
16:30
Ce carte îţi recomandă Victor Căpitanu, cofondator şi co-CEO al One United Properties, dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
16:30
Consiliul Concurenţei dă prima reacţie în tranzacţia de preluare a reţelei Regina Maria: Poate afecta piaţa serviciilor de reproducere asistată. Ce angajamente îşi ia operatorul medical Ziarul Financiar
Acum o oră
16:15
Stadiul proiectelor cu bani din PNRR este la vedere. Platforma Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a devenit funcţională Ziarul Financiar
16:15
Tehnologia care le vorbeşte oamenilor despre trecut: Cabina Trăsnită a capturat, în şapte ani de activitate, sute de mii de momente în format digital şi le-a adus la viaţă pe hârtie Ziarul Financiar
Elena Dosan, fondator, Cabina Trăsnită: „Chiar dacă trăim în era digitală, o poză fizică rămâne o capsulă de emoţie. Este o amintire reală”
16:15
Prea multe liste de lecturi obligatorii? Ai picat la ţanc: Lansăm pentru tine O carte pentru GenZ, rubrica în care te aşteaptă cele mai fresh recomandări de lectură de la cei mai importanţi oameni din businessul românesc Ziarul Financiar
16:00
CCR dă peste cap calculele guvernului Bolojan: Va judeca contestaţia depusă de AUR abia pe 4 februarie 2026. Până atunci se amână toate majorările de taxe care ar fi intrat de la 1 ianuarie: impozitul pe proprietate, taxa auto, impozitul pe dividende şi taxele pe colete din afara UE Ziarul Financiar
16:00
Reţeaua românească de magazine de accesorii pentru telefoane mobile Contakt intră pe piaţa din Cehia, primele două magazine urmând sp fie deschise în martie 2026. Compania a demarat procesul de recrutare a primilor angajaţi locali Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:30
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Gala ZF 27 de ani, guvernanţa si viitorul european pentru marile companii premiate in 2025 Ziarul Financiar
15:15
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 500 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,90% pe an. Volumul total al cererii, 1,1 mld. lei Ziarul Financiar
15:15
Ce spune articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului? Ziarul Financiar
15:00
Banca Transilvania atrage 500 mil. euro la 7,125% pe cinci ani într-o emisiune de eurobonduri cu apetit de 2,5 mld. euro Ziarul Financiar
15:00
Piaţa cripto la un nou punct de cotitură: Prăbuşirea bitcoin sub 90.000 de dolari declanşează pierderi de peste 1.000 mld. dolari şi deschide o nouă etapă în evaluarea riscurilor şi stabilităţii activelor digitale Ziarul Financiar
15:00
Campionatul Mondial de Fotbal, un vis prea îndepărtat: România va juca semifinala de baraj cu Turcia în infernul de la Istanbul. În cazul în care ar câştiga, ar juca cu Slovacia/ Kosovo Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:30
Interes mare al investitorilor pentru obligaţiunile în euro ale băncilor. BCR a atras 500 milioane de euro în cea de-a doua emisiune de euroobligaţiuni. Cererea a depăşit 2 miliarde de euro Ziarul Financiar
14:00
Piaţa cripto la un nou punct de cotitură: Prăbuşirea bitcoin sub 90.000 de dolari declanşează pierderi de peste 1 trilion şi deschide o nouă etapă în evaluarea riscurilor şi stabilităţii activelor digitale Ziarul Financiar
14:00
AkzoNobel şi Axalta fuzionează şi creează un gigant global în industria vopselelor, evaluat la 25 mld. dolari Ziarul Financiar
14:00
Guvernul a aprobat joi OUG pentru reorganizarea Romsilva. Toate funcţiile de conducere vor fi evaluate anual, nu la final de mandat şi au fost introduse noi proceduri de selecţie prin concurs Ziarul Financiar
13:30
Averea, afacerea şi viitorul: cum îţi construieşti structura care te apără. Ziarul Financiar
13:30
În umbra unui colaps imobiliar istoric: Cum guvernul Chinei construieste în grăbă un arsenal de măsuri fiscale pentru a opri prăbuşirea care ameninţă sistemul bancar şi stabilitatea ţării Ziarul Financiar
13:00
Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, iese pe pieţele externe pentru a se împrumuta Ziarul Financiar
13:00
Războiul maşinilor viitorului: Chinezii inundă Europa cu plug-in hibrizi ieftini şi puternici, în timp ce producătorii europeni aleargă disperaţi să recupereze terenul pierdut Ziarul Financiar
Acum 6 ore
12:45
ANAF a deschis o acţiune în instanţă la Tribunalul Sibiu prin care cere fostului preşedinte Klaus Iohannis plata unor despăgubiri pentru un imobil situat în centrul municipiului Sibiu Ziarul Financiar
12:45
Investiţia de la Giurgiu transformă un teren abandonat într-un proiect de 73 GWh pe an şi un posibil catalizator pentru cotaţia Simtel. Nedea, preşedinte: Contribuţie anuală de 3,5 mil. euro la EBITDA şi impact de 12 lei pe acţiune, dacă nu este deja inclus Ziarul Financiar
12:15
Business şi marketing în fotbal. Eugen Voicu, acţionar al Clubului Dinamo, spune cum a reuşit să transforme clubul, dintr-o echipă în liga a doua, într-una care se bate pentru titlu şi visează la cupele europene. Principalele idei din interviu Ziarul Financiar
12:00
Primăria Ploieşti a instalat 6 defibrilatoare semi-automate în municipiu Ziarul Financiar
12:00
Universitatea Petrol Gaze Ploieşti şi ACEX extind cooperarea cu regiunea Asia-Pacific, la Forumul de Business EUMMAS A2S din Kuala Lumpur Ziarul Financiar
11:45
România continuă să fie o piaţă atractivă pentru investiţiile imobiliare: randamentele la birouri şi industrial ajung la 7,5–7,75%, peste pieţele din Cehia şi Polonia Ziarul Financiar
11:45
Piaţa de construcţii a avut în primele nouă luni ale anului un avans de 9,3%. Clădirile rezidenţiale au crescut cu 11%, iar construcţiile inginereşti cu 9%. În septembrie, la clădiri nerezidenţiale şi rezidenţiale volumele au urcat cu 29%, respectiv cu 21% Ziarul Financiar
11:30
Anda Rojanschi, Partener, Adina Oprea, Counsel, şi Adriana-Monica Popa, Avocat Senior, D&B David şi Baias: Accesul la datele privind beneficiarii reali ai companiilor din România, limitat în urma unei decizii a CJUE Ziarul Financiar
11:30
România rămâne o piaţă atractivă pentru investiţiile imobiliare: randamentele la birouri şi industrial ajung la 7,5–7,75%, peste pieţele din Cehia şi Polonia Ziarul Financiar
11:00
IT-ul rămâne sectorul cu cele mai mari salarii în 2025, cu un nivel net de 8.000 de lei pe lună. Ce alte domenii au consemnat creşteri importante Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:45
Vasile Tofan, preşedintele Consiliului de Administraţie al Purcari, şi alţi doi administratori ai companiei şi-au dat demisia voluntar, după ce grupul polonez Maspex a devenit acţionarul majoritar. Vasile Tofan: Aceste schimbări sprijină tranziţia către o structură de guvernanţă aliniată cu direcţia viitoare a Companiei Ziarul Financiar
10:30
Banii stau mai bine în buzunar, dar ce-ar fi să îi pui la muncă. Este depozitul bancar modul prin care vrei să economiseşti sau vremurile noi, cer noi instrumente la care să te gândeşti? Ziarul Financiar
10:15
Bursa de la Bucureşti se îndreaptă în 2025 spre cel mai bun an din 2009 încoace: investitorii au câştigat aproape 50% cu tot cu dividende. Până acum Ziarul Financiar
10:15
GEN Z Sondaje. Reducerile sunt un stimul important pentru Gen Z atunci când cumpără un produs: peste 60% dintre tineri aşteaptă perioada promoţiilor înainte de a achiziţiona un produs din lista de dorinţe Ziarul Financiar
Când vine vorba de cumpărături, unii dintre noi acţionăm impulsiv sau aşteptăm ca produsele noastre preferate să se ieftinească pentru a ne menţine bugetul sub control.
10:15
Alianţa pentru BunăStare, platforma iniţiată de UNSAR, lansează prima ediţie a Barometrului Bunăstării. Pentru anul trecut, România a obţinut un scot total de 6,91 pe o scală de la 0 la 10, un nivel peste Bulgaria, da rsub celelalte state din regiune precum Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria Ziarul Financiar
09:45
Interviu ZF. Pankaj Birla, Marriott International: România face parte din pieţele care cresc. Un hotel de lux precum St. Regis şi Ritz Carlton s-ar potrivi în Bucureşti, dacă apare zona potrivită. Vrem să ajungem la 15-20 de hoteluri în următorii cinci ani Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră din Româ­nia se uită la ţările vecine cum reuşesc să atragă pro­iecte de mare an­ver­gură şi bran­duri de lux, care încă nu au pus România pe har­ta lor. Piaţa locală însă se află într-o pe­rioadă eferves­cen­tă, iar tot mai multe gru­puri interna­ţio­nale se uită tot mai atent la oportunită­ţile de dez­voltare din Româ­nia. Marriott, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, vrea să accelereze expan­siunea pe plan local nu doar prin adăugarea mai multor hoteluri, ci şi prin aducerea unor branduri de lux.
09:45
Opinie Filip&Company: Utilizarea body-cam-urilor de către inspectorii de muncă. Cum vor putea fi afectaţi angajatorii şi care sunt implicaţiile din perspectiva GDPR? Ziarul Financiar
09:15
Radu Piţurlea, preşedinte executiv al Concelex: Readucerea producţiei în ţară este esenţială inclusiv în domenii precum materialele de construcţii Ziarul Financiar
Compania locală de con­strucţii Concelex, controlată de Daniel Piţurlea, cu afaceri de 1,2 mld. lei anul trecut, are planificat pentru anul viitor cel mai mare buget de investiţii din istoria companiei, potrivit oficialilor.
09:15
Joi, la ora 11:00, are loc a şasea ediţie a emisiunii „Business şi marketing în fotbal”. Eugen Voicu, acţionar al Clubului Dinamo, dezvăluie cum a reuşit să salveze de la faliment echipa Ziarul Financiar
Acum 12 ore
08:45
Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România: România e la un moment de inflexiune. Modelul de creştere bazat pe forţă de muncă ieftină şi fonduri UE se consumă. Dacă nu reuşim să definim nişte direcţii strategice pe care să le urmăm, România nu-şi va putea manifesta întregul potenţial Ziarul Financiar
România este la un moment de inflexiune având în vedere şi faptul că modelul de creştere economică bazat pe forţă de muncă ieftină şi pe fonduri europene se consumă. În aceste condiţii, dacă nu reuşim, în anii care urmează, să definim nişte direcţii strategice pe care să le urmăm, România nu-şi va putea manifesta întregul potenţial, susţine Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România.
08:15
ZF IT Generation. Ovidiu Mihăilă, fondator al fundingloop - platformă de consultanţă pentru atragerea de fonduri europene: Din 2020 am strâns circa 14 mil. euro pentru companii din mai multe ţări, în mare parte din vestul Europei Ziarul Financiar
fundingloop, platformă de con­sultanţă pentru atragerea de fon­duri europene cu sediul în Elveţia, lan­sată în 2020 de Ovidiu Mihăilă, a atras aproape 14 milioane de euro pentru companii deep-tech din regi­une prin programe europene neram­bursabile şi non-dilutive (care nu presupun cedarea de acţiuni de către fondatori).
07:30
Bursă. Transelectrica pierde 500 mil. lei din capitalizarea bursieră într-o săptămână după un T3 surprinzător de slab. Primul trimestru pe minus din iarna lui 2021. Chiar şi aşa de la începutul lui 2025 încoace acţiunile s-au dublat pe o bursă în creştere cu tot cu dividende cu aproape 50% Ziarul Financiar
Compania de stat Transelectrica (TEL), operator al sistemului de transport energie electrică, a şters aproximativ 500 de milioane de lei din capitalizarea bursieră în numai o săptămână, echivalentul unei scăderi de 9%, după ce investitorii au fost sur­prinşi de pierderile raportate pentru trimestrul al treilea.
07:30
Bursă. Mihai Marcu, MedLife: Ştim că economia românească nu merge bine. Şi vom echilibra cu grijă investiţiile, având în vedere nivelul actual al datoriilor, despre care ştim că este puţin ridicat. Lucru pe care vrem să îl ajustăm Ziarul Financiar
MedLife (M), furnizor de servicii medicale private ale cărei acţiuni sunt în structura indicelui BET, şi la care fondurile de pensii private Pilon II sunt printre cei mai mari acţionari, încearcă să-şi calibreze investiţiile într-un context economic dificil şi pe fondul unui nivel al datoriilor pe care conducerea îl consideră „puţin ridicat” şi care necesită ajustări.
07:15
Bursă. Cum îmi aleg fondul mutual. Rezumat al primelor cinci episoade ale campaniei ZF despre investiţiile prin fonduri. Ce sunt, cât costă aceste instrumente, de câţi bani e nevoie, cui se adresează, cum se investeşte Ziarul Financiar
Ziarul Financiar derulează, din octombrie 2025, o campanie educativă dedicată celor care vor să investească sau sunt deja investitori în fonduri mutuale, instrument financiar folosit de aproximativ un milion de români, cu active totale de peste 53 de miliarde de lei.
07:15
Start-up-ul românesc OptiComm AI a atras o investiţie de 500.000 de euro de la fondul croat Fil Rouge Capital şi de la mai mulţi membri ai TechAngels Ziarul Financiar
07:15
Boala silenţioasă care poate da complicaţii ce pun viaţa în pericol Ziarul Financiar
Acum 24 ore
02:00
Investitorii dau năvală la Nvidia: Gigantul american se aşteaptă la venituri de 65 miliarde de dolari pentru trimestrul curent, cu aproximativ 3 miliarde peste aşteptările Wall Street. Acţiunile companiei au crescut cu până la 6% în tranzacţiile after-hours. Ziarul Financiar
00:30
Sectorul financiar nebancar poate fi parte a soluţiei, alături de sectorul bancar pentru creşterea economică. Legislaţia nouă vine cu provocări şi riscul de a inhiba inovarea şi creşterea economică, dar alinierea la standardele OECD nu poate decât să asigure o direcţie pozitivă către oportunităţi de dezvoltare Ziarul Financiar
Sectorul financiar nebancar poate reprezenta o soluţie, alături de sectorul bancar, în actualul context economic cu care se confruntă România, mai ales că există spaţiu suficient de creştere la o pondere de 20% din PIB şi în condiţiile în care România se află pe ultimul loc la nivel european.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.