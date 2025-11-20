Ediţia 21 noiembrie 2025 epaper
Ziarul Financiar, 20 noiembrie 2025 22:30
AI ameninţă să strice „petrecerea“ economică de 1.000 de miliarde de dolari a Poloniei. Ce se întâmplă acum în Cracovia, oraşul din toată Europa care a atras cele mai multe investiţii străine în IT şi unde aceste companii încep să dea oamenii afară acum, este un caz care trebuie urmărit # Ziarul Financiar
Economia Poloniei a depăşit recent pragul de 1.000 miliarde de dolari după ce şi-a dublat dimensiunea în decurs de un deceniu. Însă ceea ce se întâmplă în Cracovia, un oraş cu 800.000 de locuitori cunoscut pentru grandioasa sa piaţă medievală, castel şi universităţi, devine un semn prevestitor al unei transformări cu totul noi care cuprinde lumea: AI, scrie Bloomberg.
Cum s-a transformat Bitcoinul din un activ de refugiu într-unul foarte riscant şi sensibil la mişcările pieţei? „Dacă vrei să îţi scazi riscul, scapi de acţiuni şi de cripto”. Bitcoinul şi Ethereum scad astăzi până la nivelul din aprilie, când lumea era în mijlocul tensiunilor comerciale dintre SUA şi China # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
România, pe locul cinci în UE după ponderea populaţiei care nu poate face faţă cheltuielilor neprevăzute. În 2024, o pondere de 40% dintre români nu puteau a acoperi o cheltuială neprevăzută, în scădere de la 51,4% în 2015 # Ziarul Financiar
România este pe locul cinci în clasamentul ţărilor membre ale Uniunii Europene după ponderea populaţiei care nu poate face faţă cheltuielilor neprevăzute, arată datele publicate de Eurostat.


Vineri, 21 noiembrie 2025, urmează evenimentul de lansare a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, aflat la cea de-a 26-a ediţie. Delia Necula, Board member, Bravva Angels, Florin Vişa, Partener, Early Game Ventures şi Vlad Panait, Fondator şi Managing Partner, Sparking Capital VC, prezenţi în cadrul evenimentului # Ziarul Financiar
Tehnologia care le vorbeşte oamenilor despre trecut: Cabina Trăsnită a capturat, în şapte ani de activitate, sute de mii de momente în format digital şi le-a adus la viaţă pe hârtie # Ziarul Financiar
Elena Dosan, fondator, Cabina Trăsnită: „Chiar dacă trăim în era digitală, o poză fizică rămâne o capsulă de emoţie. Este o amintire reală”
CCR dă peste cap calculele guvernului Bolojan: Va judeca contestaţia depusă de AUR abia pe 4 februarie 2026. Până atunci se amână toate majorările de taxe care ar fi intrat de la 1 ianuarie: impozitul pe proprietate, taxa auto, impozitul pe dividende şi taxele pe colete din afara UE # Ziarul Financiar
