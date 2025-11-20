Ediţia 21 noiembrie 2025 epaper

21 noiembrie 2025

Germania, cel mai probabil, nu va ajuta economiile est-europene să crească nici anul viitor. Are în faţă un val masiv de disponibilizări în industrie Ziarul Financiar
AI ameninţă să strice „petrecerea“ economică de 1.000 de miliarde de dolari a Poloniei. Ce se întâmplă acum în Cracovia, oraşul din toată Europa care a atras cele mai multe investiţii străine în IT şi unde aceste companii încep să dea oamenii afară acum, este un caz care trebuie urmărit Ziarul Financiar
Economia Poloniei a depăşit re­cent pragul de 1.000 miliarde de do­lari după ce şi-a dublat dimensiunea în decurs de un deceniu. Însă ceea ce se întâmplă în Cracovia, un oraş cu 800.000 de locuitori cunoscut pentru grandioasa sa piaţă medievală, castel şi universităţi, devine un semn pre­ves­titor al unei transformări cu totul noi care cuprinde lumea: AI, scrie Bloomberg.
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2006 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Cum merge piaţa de restaurante fast-food, ce concepte noi intră pe piaţă – Tyranozaur – şi cât este investiţia într-un restaurant de acest tip? Urmăriţi ZF Live vineri, 21 noiembrie, ora 12.00, o discuţie cu Gabriel Melniciuc, CEO Spartan Group Ziarul Financiar
Care sunt cele mai bune oraşe din România în care să trăieşti bine, în care să munceşti, în care să te distrezi? Urmăriţi ZF Live vineri, 21 noiembrie, ora 12.30, o discuţie cu Felix Tătaru, preşedintele Institutului pentru Oraşe Vizionare Ziarul Financiar
Premier Energy, companie listată la bursă şi deţinută de un miliardar ceh, cumpără un proiect de stocare în baterii în zona Iaşiului, cu o putere de 400 de MWh. „Dimensiunea sa îl plasează printre cele mai mari proiecte de stocare în baterii din Europa de Sud-Est” Ziarul Financiar
România, pe locul cinci în UE după ponderea populaţiei care nu poate face faţă cheltuielilor neprevăzute. În 2024, o pondere de 40% dintre români nu puteau a acoperi o cheltuială neprevăzută, în scădere de la 51,4% în 2015 Ziarul Financiar
România este pe locul cinci în clasamentul ţărilor membre ale Uniunii Europene după ponderea populaţiei care nu poate face faţă cheltuielilor neprevăzute, arată datele publicate de Eurostat.
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2005 în business
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Bursă. Compania românească de IT Bento încheie primele nouă luni din 2025 cu o scădere de 44% a cifrei de afaceri, iar profitul net se prăbuşeşte la doar 2,5 milioane de lei, faţă de 14,4 milioane în aceeaşi perioadă a anului trecut Ziarul Financiar
Scandal de proporţii în fotbalul turc: Sute de fotbalişti şi arbitri suspendaţi pentru că au pariat ilegal, chiar şi în meciuri în care erau implicaţi direct Ziarul Financiar
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2004 în business
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Compania de stat Nuclearelectrica depune 413 mil. lei la banca de stat Eximbank Ziarul Financiar
Sfatul celebrului investitor Ray Dalio, fondatorul Bridgewater: Imaginea este destul de clară. Suntem într-o bulă, însă nu trebuie să vindeţi Ziarul Financiar
Răsturnare de situaţie. CCR a mutat pe 10 decembrie termenul de judecată, la cererea guvernului. Iniţial, CCR anunţase că va decide asupra contestaţiei AUR anul viitor, ceea ce ar fi amânat introducerea noilor taxe majorate Ziarul Financiar
Ediţie specială a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi: 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori. Urmăriţi vineri o înregistrare video ZF cu Remus Vulpescu, CEO BVB, de la sediul BVB din 20 noiembrie 2025, la trei decenii de la prima tranzacţie cu acţiuni Ziarul Financiar
Scroll-ul excesiv pe TikTok sau Instagram, noua adicţie a generaţiei Z: 60% dintre tineri cred le-ar fi mai greu să renunţe la telefon decât îi este unui fumător să renunţe la ţigări Ziarul Financiar
Primăria Cluj-Napoca a investit 11 mil. euro într-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice Ziarul Financiar
Primăria Cluj-Napoca investeşte peste 25 mil. lei într-un imobil de locuinţe sociale Ziarul Financiar
Euforie pe Wall Street după ce rezultatele Nvidia şi stabilitatea pieţei muncii entuziasmează investitorii: Indicele S&P 500 creşte cu 1,7%, Dow Jones adaugă 1,30%, iar Nasdaq 2,2%. Acţiunile Nvidia au o creştere de aproape 4% Ziarul Financiar
Institutul de Investiţii de la UniCredit: Averea financiară pe cap de locuitor în Europa Centrală şi de Est rămâne în jur de 30% din nivelul din Europa de Vest, dar nivelul ei a crescut de aproape cinci ori în ultimii douăzeci de ani Ziarul Financiar
Vineri, 21 noiembrie 2025, urmează evenimentul de lansare a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, aflat la cea de-a 26-a ediţie. Delia Necula, Board member, Bravva Angels, Florin Vişa, Partener, Early Game Ventures şi Vlad Panait, Fondator şi Managing Partner, Sparking Capital VC, prezenţi în cadrul evenimentului Ziarul Financiar
Ce carte îţi recomandă Victor Căpitanu, cofondator şi co-CEO al One United Properties, dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei dă prima reacţie în tranzacţia de preluare a reţelei Regina Maria: Poate afecta piaţa serviciilor de reproducere asistată. Ce angajamente îşi ia operatorul medical Ziarul Financiar
Stadiul proiectelor cu bani din PNRR este la vedere. Platforma Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a devenit funcţională Ziarul Financiar
Tehnologia care le vorbeşte oamenilor despre trecut: Cabina Trăsnită a capturat, în şapte ani de activitate, sute de mii de momente în format digital şi le-a adus la viaţă pe hârtie Ziarul Financiar
Elena Dosan, fondator, Cabina Trăsnită: „Chiar dacă trăim în era digitală, o poză fizică rămâne o capsulă de emoţie. Este o amintire reală”
Prea multe liste de lecturi obligatorii? Ai picat la ţanc: Lansăm pentru tine O carte pentru GenZ, rubrica în care te aşteaptă cele mai fresh recomandări de lectură de la cei mai importanţi oameni din businessul românesc Ziarul Financiar
CCR dă peste cap calculele guvernului Bolojan: Va judeca contestaţia depusă de AUR abia pe 4 februarie 2026. Până atunci se amână toate majorările de taxe care ar fi intrat de la 1 ianuarie: impozitul pe proprietate, taxa auto, impozitul pe dividende şi taxele pe colete din afara UE Ziarul Financiar
Reţeaua românească de magazine de accesorii pentru telefoane mobile Contakt intră pe piaţa din Cehia, primele două magazine urmând sp fie deschise în martie 2026. Compania a demarat procesul de recrutare a primilor angajaţi locali Ziarul Financiar
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Gala ZF 27 de ani, guvernanţa si viitorul european pentru marile companii premiate in 2025 Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 500 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,90% pe an. Volumul total al cererii, 1,1 mld. lei Ziarul Financiar
Ce spune articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului? Ziarul Financiar
Banca Transilvania atrage 500 mil. euro la 7,125% pe cinci ani într-o emisiune de eurobonduri cu apetit de 2,5 mld. euro Ziarul Financiar
Piaţa cripto la un nou punct de cotitură: Prăbuşirea bitcoin sub 90.000 de dolari declanşează pierderi de peste 1.000 mld. dolari şi deschide o nouă etapă în evaluarea riscurilor şi stabilităţii activelor digitale Ziarul Financiar
Campionatul Mondial de Fotbal, un vis prea îndepărtat: România va juca semifinala de baraj cu Turcia în infernul de la Istanbul. În cazul în care ar câştiga, ar juca cu Slovacia/ Kosovo Ziarul Financiar
Interes mare al investitorilor pentru obligaţiunile în euro ale băncilor. BCR a atras 500 milioane de euro în cea de-a doua emisiune de euroobligaţiuni. Cererea a depăşit 2 miliarde de euro Ziarul Financiar
AkzoNobel şi Axalta fuzionează şi creează un gigant global în industria vopselelor, evaluat la 25 mld. dolari Ziarul Financiar
Guvernul a aprobat joi OUG pentru reorganizarea Romsilva. Toate funcţiile de conducere vor fi evaluate anual, nu la final de mandat şi au fost introduse noi proceduri de selecţie prin concurs Ziarul Financiar
Averea, afacerea şi viitorul: cum îţi construieşti structura care te apără. Ziarul Financiar
În umbra unui colaps imobiliar istoric: Cum guvernul Chinei construieste în grăbă un arsenal de măsuri fiscale pentru a opri prăbuşirea care ameninţă sistemul bancar şi stabilitatea ţării Ziarul Financiar
Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, iese pe pieţele externe pentru a se împrumuta Ziarul Financiar
Războiul maşinilor viitorului: Chinezii inundă Europa cu plug-in hibrizi ieftini şi puternici, în timp ce producătorii europeni aleargă disperaţi să recupereze terenul pierdut Ziarul Financiar
ANAF a deschis o acţiune în instanţă la Tribunalul Sibiu prin care cere fostului preşedinte Klaus Iohannis plata unor despăgubiri pentru un imobil situat în centrul municipiului Sibiu Ziarul Financiar
Investiţia de la Giurgiu transformă un teren abandonat într-un proiect de 73 GWh pe an şi un posibil catalizator pentru cotaţia Simtel. Nedea, preşedinte: Contribuţie anuală de 3,5 mil. euro la EBITDA şi impact de 12 lei pe acţiune, dacă nu este deja inclus Ziarul Financiar
Business şi marketing în fotbal. Eugen Voicu, acţionar al Clubului Dinamo, spune cum a reuşit să transforme clubul, dintr-o echipă în liga a doua, într-una care se bate pentru titlu şi visează la cupele europene. Principalele idei din interviu Ziarul Financiar
