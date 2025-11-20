Ediţia 21 noiembrie 2025 epaper

22:15

Economia Poloniei a depăşit re­cent pragul de 1.000 miliarde de do­lari după ce şi-a dublat dimensiunea în decurs de un deceniu. Însă ceea ce se întâmplă în Cracovia, un oraş cu 800.000 de locuitori cunoscut pentru grandioasa sa piaţă medievală, castel şi universităţi, devine un semn pre­ves­titor al unei transformări cu totul noi care cuprinde lumea: AI, scrie Bloomberg.