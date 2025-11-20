Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2004 în business

Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar