Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2004 în business
Ziarul Financiar, 20 noiembrie 2025 18:30
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
18:45
Acum 30 minute
18:30
18:30
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
18:30
Acum o oră
18:15
Acum 2 ore
17:45
17:30
17:30
17:15
17:15
17:15
17:00
17:00
Acum 4 ore
16:45
Vineri, 21 noiembrie 2025, urmează evenimentul de lansare a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, aflat la cea de-a 26-a ediţie. Delia Necula, Board member, Bravva Angels, Florin Vişa, Partener, Early Game Ventures şi Vlad Panait, Fondator şi Managing Partner, Sparking Capital VC, prezenţi în cadrul evenimentului # Ziarul Financiar
16:30
16:30
16:15
16:15
Tehnologia care le vorbeşte oamenilor despre trecut: Cabina Trăsnită a capturat, în şapte ani de activitate, sute de mii de momente în format digital şi le-a adus la viaţă pe hârtie # Ziarul Financiar
Elena Dosan, fondator, Cabina Trăsnită: „Chiar dacă trăim în era digitală, o poză fizică rămâne o capsulă de emoţie. Este o amintire reală”
16:15
16:00
CCR dă peste cap calculele guvernului Bolojan: Va judeca contestaţia depusă de AUR abia pe 4 februarie 2026. Până atunci se amână toate majorările de taxe care ar fi intrat de la 1 ianuarie: impozitul pe proprietate, taxa auto, impozitul pe dividende şi taxele pe colete din afara UE # Ziarul Financiar
16:00
15:30
15:15
15:00
15:00
15:00
Acum 6 ore
14:30
14:00
14:00
14:00
13:30
13:30
13:00
13:00
Acum 8 ore
12:45
12:45
12:15
12:00
11:45
11:45
11:30
11:30
11:00
Acum 12 ore
10:45
Vasile Tofan, preşedintele Consiliului de Administraţie al Purcari, şi alţi doi administratori ai companiei şi-au dat demisia voluntar, după ce grupul polonez Maspex a devenit acţionarul majoritar. Vasile Tofan: Aceste schimbări sprijină tranziţia către o structură de guvernanţă aliniată cu direcţia viitoare a Companiei # Ziarul Financiar
10:30
10:15
10:15
GEN Z Sondaje. Reducerile sunt un stimul important pentru Gen Z atunci când cumpără un produs: peste 60% dintre tineri aşteaptă perioada promoţiilor înainte de a achiziţiona un produs din lista de dorinţe # Ziarul Financiar
Când vine vorba de cumpărături, unii dintre noi acţionăm impulsiv sau aşteptăm ca produsele noastre preferate să se ieftinească pentru a ne menţine bugetul sub control.
10:15
Alianţa pentru BunăStare, platforma iniţiată de UNSAR, lansează prima ediţie a Barometrului Bunăstării. Pentru anul trecut, România a obţinut un scot total de 6,91 pe o scală de la 0 la 10, un nivel peste Bulgaria, da rsub celelalte state din regiune precum Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria # Ziarul Financiar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.