VIDEO Apare o meserie nouă în România. Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români: Vom avea meseria de "specialist în informatică agricolă", pentru a aduce tineri și a digitaliza fermele - Profit.ro Maratonul Agriculturii
Profit.ro, 20 noiembrie 2025 11:50
Clubul Fermierilor Români lansează o profesie nouă în sectorul agricol, „specialistul în informatică agricolă”, un rol creat pentru a acoperi nevoia de digitalizare a fermelor și pentru a atrage tineri într-un domeniu puternic afectat de îmbătrânirea populației active, anunță Florian Ciolacu, director executiv, la Maratonul Agriculturii Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
12:10
2025 a fost un an în care angajatorii au tratat cu prudență planurile de extindere a echipelor, dar și de majorare a salariilor sau a pachetelor de beneficii extrasalariale.
12:10
Banca Transilvania a ieșit astăzi pe piața externă să se împrumute prin vânzarea de obligațiuni în euro, termenii finali ai împrumutului urmând să fie stabiliți, cel mai probabil, în cursul zilei de azi.
12:10
VIDEO În Ardeal, inspectorii ANAF au altă percepție pe Codul fiscal. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu sunt probleme cu taxarea în agricultură. ANAF să ramburseze TVA și aibă practică unitară la controale - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
În zona agriculturii nu există probleme cu impozitarea veniturilor în relația cu ANAF, dar Fiscul ar trebui să ramburseze TVA fermierilor și să aibă o practică unitară la controale și la interpretarea TVA-ului intracomunitar, a spus Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a.
Acum 30 minute
11:50
VIDEO Apare o meserie nouă în România. Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români: Vom avea meseria de "specialist în informatică agricolă", pentru a aduce tineri și a digitaliza fermele - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Clubul Fermierilor Români lansează o profesie nouă în sectorul agricol, „specialistul în informatică agricolă”, un rol creat pentru a acoperi nevoia de digitalizare a fermelor și pentru a atrage tineri într-un domeniu puternic afectat de îmbătrânirea populației active, anunță Florian Ciolacu, director executiv, la Maratonul Agriculturii Profit.ro.
11:50
Grupul german Knauf ridică la Huedin cea mai mare fabrică de gips din Europa.
Acum o oră
11:40
ULTIMA ORĂ Casele lui Iohannis - ANAF cere în instanță sechestru pe casă pentru o datorie de aproape 5 milioane lei # Profit.ro
ANAFa înregistrat la instanța competentă o acțiune pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, prin care cere instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.
11:40
„Refinanțarea nu trebuie să fie o povară, ci o oportunitate” - Dragomir Tatiana Alexandra, consultant financiar specializat în credite # Profit.ro
Cum arată piața creditelor și care sunt provocările cu care se confruntă oamenii.
11:40
În România va fi construită o autostradă cu o singură bandă pe sensul de mers.
11:30
VIDEO ULTIMA ORĂ Plafonare automată a adaosului comercial la toate alimentele dacă inflația trece de 5%. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că a lansat propunerea - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a, că a propus colegilor din partid și din alte partide ca schema de plafonare a adaosului comercial al alimentele de bază să intre automat în vigoare la toate produsele agroalimentare atunci când creșterea inflației la acestea depășește 5%.
11:20
Autoritățile iau în calcul închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie pentru pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.
11:20
PREMIERĂ România are Barometrul Bunăstării. A depășit Bulgaria, dar e sub alte state din regiune # Profit.ro
ABS - Alianța pentru BunaStare lanseaza astazi prima editie a Barometrului Bunastarii. Acest raport, bazat pe date din surse oficiale, masoara nivelul bunastarii in Romania printr-un indicator compus care integreaza trei dimensiuni esentiale: Educatie, Sanatate si Bunastare sociala
Acum 2 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Demisii la Purcari, după ce operațiunea de piață, de peste 600 milioane lei, prin care grupul polonez Maspex devine acționar majoritar la producătorul basarabean de vinuri Purcari a primit aprobarea de la Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova.
11:10
Lidl anunță cumpărătorii din România - lansează o campanie pentru returnarea ambalajelor SGR # Profit.ro
Retailerul german Lidl anunță în România că derulează o campanie, în perioada 21-23 noiembrie, prin care clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în aceeași perioadă, împreună cu cardul Lidl Plus, primesc în aplicație un cupon de cumpărături în valoare de până la 25 de lei.
11:00
Volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele nouă luni, față de perioada similară din 2024, ca serie brută, cu 9,3%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 9,2%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
11:00
Titlurile Fidelis, o ediție în prăbușire, cu subscrieri mult mai mici decât la ediția precedentă, debutează la BVB # Profit.ro
Titlurile de stat Fidelis emise în noiembrie de Ministerul Finanțelor, in valoare de peste 1.3 miliarde lei, debutează la tranzactionare, la Bursa de Valori București.
10:50
NBI a generat o creștere de 40% a rezervărilor pentru proiectul Horizon în doar 3 săptămâni de la intrarea acestuia în portofoliu # Profit.ro
North Bucharest Investments anunță rezultate remarcabile după includerea în portofoliu a proiectului Horizon City, unul dintre cele mai mari și moderne ansambluri rezidențiale aflate în prezent în faza de presales.
10:50
Mozilla anunță va va dezvolta ceea ce numește AI Window pentru Firefox - un mod de funcționare în care browser-ul va oferi acces la un asistent AI și un chatbot.
10:50
Al treilea model electric al producătorului sport Porsche a fost lansat cu mult mai puțin fast decât cele două anterioare, deși este cel mai performant dintre ele. Motivul ține de reculul major pe care l-a cunoscut în ultimul an segmentul de vehicule electrice.
10:50
Grupul franco-olandez Air France-KLM a depus o ofertă pentru achiziționarea unei participații în operatorul aerian portughez TAP.
10:40
Utilizarea body-cam-urilor de către inspectorii de muncă. Cum vor putea fi afectați angajatorii și care sunt implicațiile din perspectiva GDPR? # Profit.ro
Autori: Ioan Dumitrașcu (partener), Cristina Boroșeanu (associate), Ana Zestrașu (associate)
10:40
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, intră pe o nouă linie de business.
10:20
Yann LeCun, unul dintre cei mai renumiți experți în inteligență artificială, anunță că pleacă de la Meta pentru a-și înființa propria companie.
10:20
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă), au crescut, în termeni nominali, cu 5,2%, în primele nouă luni, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Acum 4 ore
09:40
În loc să mai trebuiască să accepte sau să respingă folosirea cookie-urilor pe fiecare site în parte, europenii ar putea face această setare o singură dată, pentru toate site-urile pe care le vizitează.
09:30
După ce s-a opus mult timp, Trump cedează și semnează legea prin care dosarul Epstein va fi făcut public # Profit.ro
Donald Trump a promulgat o lege care obligă guvernul său să facă publice toate documentele autorităților în cazul Epstein
09:10
Vinul zilei: un alb italian rafinat, cu textură fină, arome florale și note fructate. Se potrivește cu preparate mediteraneene, pește, carne albă sau brânzeturi proaspete # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Il Doge Gavi 2023, este un vin alb sec din Piemont.
09:00
La presiunea giganților tech, UE relaxează reglementările cu privire la inteligența artificială # Profit.ro
În urma unor apeluri ale giganților americani ai tehnologiei și unor întreprinderi europene, Uniunea Europeană a anunțat o serie de măsuri în vederea unei reduceri a reglementărilor în domeniul inteligenței artificiale (AI) și datelor, scrie HuffPost.
08:50
Larry Summers și-a anunțat demisia din consiliul de administrație al OpenAI, după publicarea unor emailuri care arătau corespondențe între el și Jeffrey Epstein, transmite CNBC.
08:40
Sportul pedepsește întârzierea. Dacă nu ai timpi suficient de scurți și un AF configurat corect, cele mai bune faze rămân neclare.
08:20
Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a - Marii jucători vs. retaileri locali, Online, Offine sau Omnichannel, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor, Investiții sub presiune # Profit.ro
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a, programat să fie organizat pe 4 decembrie.
Acum 6 ore
08:00
DOCUMENT Achiziții militare de miliarde euro ale României pe credit ieftin de la UE: Guvernul trebuie să prezinte impactul bugetar # Profit.ro
Guvernul este obligat prin lege să prezinte impactul bugetar estimat al participării României la mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), prin care UE va sprijini, în primul rând prin credite acordate în condiții avantajoase, achizițiile comune de echipamente militare ale statelor membre, producția de apărare și investițiile industrial-critice ale acestora, spune Consiliul Legislativ.
07:50
Și polițiștii locali vor putea fi dotați cu camere video de corp. Condițiile în care vor putea fi filmați cetățenii # Profit.ro
Polițiștii locali vor putea purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip bodycam, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
07:40
GRAFICE Ucraina a reluat importurile de gaze via România prin aceeași conductă care asigură și alimentarea pieței autohtone # Profit.ro
Exportul de gaze din România către Ucraina a fost reluat la finalul lunii trecute și va continua probabil pe toată perioada iernii, Kiev-ul înregistrând un deficit considerabil de gaze ca urmare a distrugerii de către atacurile rusești a unei importante părți a instalațiilor de extragere și a infrastructurii de transport.
07:30
VIDEO „Ținutul Stejarilor” se revigorează cu mici comori. Ramona Vlad, Ambasador Ținutul Stejarilor și Președinte Prietenii Satului: Avem nevoie de mai multă predictibilitate și de sprijin pentru fonduri UE - Profit.ro Live TV # Profit.ro
„Ținutul Stejarilor” reunește comunele Telega, Cocorăștii Mislii și Scorțeni, o zonă aflată la numai o oră și jumătate de București, care încearcă să își regăsească identitatea turistică după ce ani la rând dezvoltarea locală a fost orientată aproape exclusiv spre industria petrolieră. Ramona Vlad, Ambasador Ținutul Stejarilor și Președinte al Asociației Prietenii Satului explică că proiectul urmărește valorificarea patrimoniului natural și cultural și stimularea inițiativelor antreprenoriale rurale, printr-o strategie care pune accent pe meșteșuguri, gastronomia locală, reactivarea băilor sărate din Telega și dezvoltarea infrastructurii de vizitare.
07:30
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air și-a reînnoit parteneriatul pe termen lung cu FL Technics, extinzând astfel asistența pentru mentenanță la bazele-cheie din România, respectiv din București (OTP) și Cluj-Napoca (CLJ).
07:20
ADAC dă peste cap toate calculele: Dacia Bigster are cele mai reduse costuri de utilizare din segment, mai mici decât mașinile electrice și decât Duster # Profit.ro
Este cunoscut faptul că mașinile Dacia au costuri de utilizare pe durata vieții mai mici decât ale oricărui alt concurent de pe piață, dar cele mai noi analize făcute de ADAC arată că Bigster depășește chiar și mașinile electrice la acest capitol.
07:10
Digitalizarea și inteligența artificială în agricultură, Forța de muncă, Plafonarea adaosului comercial, Amânarea plăților către bănci și furnizori vs. noi instrumente de sprijin sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 10.00, la Profit.ro Maratonul Agriculturii Ediția a IV-a, eveniment care va fi deschis de ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
07:00
Gigant hotelier se va extinde puternic în România. Philippe Bijaoui, Accor: Ar trebui să creștem numărul hotelurilor din România de la 24 la 60 în următorii 3–4 ani, cu un maxim de 11 branduri # Profit.ro
Accor, liderul pieței hoteliere din România și unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere la nivel global, accelerează planurile de creștere în Europa de Est, inclusiv în România. Philippe Bijaoui, Chief Development Officer Europe & North Africa Premium, Midscale, Economy, a explicat, la INVEST Summit 2025, că România este una dintre piețele strategice pentru grup, datorită cererii locale în expansiune și maturizării accelerate a industriei.
06:30
Opinii: Loialitatea în epoca AI: de ce nu poate fi cumpărată și ce poate face o companie ca să o câștige # Profit.ro
AI preia sarcini, iar oamenii se întreabă cât mai sunt necesari. În acest context, loialitatea devine cea mai importantă.
Acum 8 ore
06:10
ROMATSA anulează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:00
Ministru: Trimit unor angajați de 3 ori foaia înapoi, dar o scriu cu aceeași greșeală. N-au dat examen pe bune # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, dezvăluie că în ministerul său sunt oameni care muncesc cât mai mulți dintre colegii lor la un loc, dar și salariați care repetă greșelile.
01:00
Ministru: Lukoil are o datorie față de stat. Unii au plecat și am luat praful de pe tobă # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că grupul rus Lukoil are o datorie către statul român.
00:40
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ ANAF a pus acum ochii și pe restaurante. Caz cu restaurant de pe litoral prezentat de președintele ANAF șefilor din județe - intrări mari de marfă, vânzări foarte mici și niciun control. Va trece la un plan național # Profit.ro
Restaurantele vor reprezenta o nouă zonă de interes pentru ANAF în perioada următoare, în contextul în care aplicația pe care ANAF o folosește pentru a evidenția zonele de risc fiscal arată nereguli la firme din acest domeniu. Potrivit informațiilor Profit.ro, președintele ANAF, Adrian Nica, a prezentat, la începutul acestei săptămâni, interesul pentru sectorul restaurantelor și aplicația de analiză de risc (încă în dezvoltare) șefilor ANAF din județe, chemați la o întâlnire la București.
00:40
EXCLUSIV EXIT major pregătit în România. Morgan Stanley, printre cele mai mari și importante bănci de investiții din lume, vrea să vândă singura proprietate pe care o are în țară. Una dintre cele mai mari tranzacții în lucru # Profit.ro
Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI), brațul imobiliar al uneia dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, a prezentat clădirea de birouri America House, din centrul Bucureștiului, unor potențiali cumpărători de pe piața internă și externă.
00:40
FOTO Investitor-surpriză: Prima casă de discuri românească, "Coloana sonoră a României" – Cine este noul proprietar al Electrecord. I-a plătit principalele datorii și a scos-o din insolvență # Profit.ro
Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", aflată pe piață din 1932, a ieșit după 8 ani din insolvență, după ce controlul asupra sa a fost preluat de către o persoană fizică ce i-a plătit principalele datorii și a primit acțiuni în schimbul creanțelor achiziționate de la foștii creditori, ajungând astfel să dețină o participație de peste 96% din capitalul companiei.
00:40
FOTO - BVB împlinește 30 ani. Amintiri cu primul broker. „Se făceau bani! Făceam un milion de dolari pe lună!”. 3 șocuri care au frânat dezvoltarea, cu celebrul FNI # Profit.ro
În toamna anului 1995 se realizau primele tranzacții pe o bursă românească relansată de programul de privatizare în masă. La un moment dat, BVB avea la cota sa peste 100 de emitenți. „Exista o coeziune a brokerilor”, își amintește despre începuturi Adrian Simionescu, agentul de bursă înregistrat acum 30 de ani la poziția 01.
19 noiembrie 2025
23:50
Nvidia a raportat venituri trimestriale record, depășind așteptările analiștilor, după o creștere de 66% a veniturilor pe segmentul centrelor de date, alimentată de cererea masivă de cipuri AI.
23:40
PLANUL negociat în secret pentru oprirea războiului din Ucraina. Kievul trebuie să cedeze inclusiv teritorii # Profit.ro
Statele Unite au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un acord elaborat de SUA.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.