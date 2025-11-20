VIDEO Apare o meserie nouă în România. Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români: Vom avea meseria de "specialist în informatică agricolă", pentru a aduce tineri și a digitaliza fermele - Profit.ro Maratonul Agriculturii

00:40

Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", aflată pe piață din 1932, a ieșit după 8 ani din insolvență, după ce controlul asupra sa a fost preluat de către o persoană fizică ce i-a plătit principalele datorii și a primit acțiuni în schimbul creanțelor achiziționate de la foștii creditori, ajungând astfel să dețină o participație de peste 96% din capitalul companiei.