Air France-KLM vrea să devină acționar al companiei aeriene portugheze TAP
Profit.ro, 20 noiembrie 2025 10:50
Grupul franco-olandez Air France-KLM a depus o ofertă pentru achiziționarea unei participații în operatorul aerian portughez TAP.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
11:00
Volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele nouă luni, față de perioada similară din 2024, ca serie brută, cu 9,3%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 9,2%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
11:00
Titlurile Fidelis, o ediție în prăbușire, cu subscrieri mult mai mici decât la ediția precedentă, debutează la BVB # Profit.ro
Titlurile de stat Fidelis emise în noiembrie de Ministerul Finanțelor, in valoare de peste 1.3 miliarde lei, debutează la tranzactionare, la Bursa de Valori București.
Acum 30 minute
10:50
NBI a generat o creștere de 40% a rezervărilor pentru proiectul Horizon în doar 3 săptămâni de la intrarea acestuia în portofoliu # Profit.ro
North Bucharest Investments anunță rezultate remarcabile după includerea în portofoliu a proiectului Horizon City, unul dintre cele mai mari și moderne ansambluri rezidențiale aflate în prezent în faza de presales.
10:50
Mozilla anunță va va dezvolta ceea ce numește AI Window pentru Firefox - un mod de funcționare în care browser-ul va oferi acces la un asistent AI și un chatbot.
10:50
Al treilea model electric al producătorului sport Porsche a fost lansat cu mult mai puțin fast decât cele două anterioare, deși este cel mai performant dintre ele. Motivul ține de reculul major pe care l-a cunoscut în ultimul an segmentul de vehicule electrice.
10:50
Grupul franco-olandez Air France-KLM a depus o ofertă pentru achiziționarea unei participații în operatorul aerian portughez TAP.
10:40
Utilizarea body-cam-urilor de către inspectorii de muncă. Cum vor putea fi afectați angajatorii și care sunt implicațiile din perspectiva GDPR? # Profit.ro
Autori: Ioan Dumitrașcu (partener), Cristina Boroșeanu (associate), Ana Zestrașu (associate)
10:40
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, intră pe o nouă linie de business.
Acum o oră
10:20
Yann LeCun, unul dintre cei mai renumiți experți în inteligență artificială, anunță că pleacă de la Meta pentru a-și înființa propria companie.
10:20
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă), au crescut, în termeni nominali, cu 5,2%, în primele nouă luni, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Acum 2 ore
09:40
În loc să mai trebuiască să accepte sau să respingă folosirea cookie-urilor pe fiecare site în parte, europenii ar putea face această setare o singură dată, pentru toate site-urile pe care le vizitează.
09:30
După ce s-a opus mult timp, Trump cedează și semnează legea prin care dosarul Epstein va fi făcut public # Profit.ro
Donald Trump a promulgat o lege care obligă guvernul său să facă publice toate documentele autorităților în cazul Epstein
09:10
Vinul zilei: un alb italian rafinat, cu textură fină, arome florale și note fructate. Se potrivește cu preparate mediteraneene, pește, carne albă sau brânzeturi proaspete # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Il Doge Gavi 2023, este un vin alb sec din Piemont.
Acum 4 ore
09:00
La presiunea giganților tech, UE relaxează reglementările cu privire la inteligența artificială # Profit.ro
În urma unor apeluri ale giganților americani ai tehnologiei și unor întreprinderi europene, Uniunea Europeană a anunțat o serie de măsuri în vederea unei reduceri a reglementărilor în domeniul inteligenței artificiale (AI) și datelor, scrie HuffPost.
08:50
Larry Summers și-a anunțat demisia din consiliul de administrație al OpenAI, după publicarea unor emailuri care arătau corespondențe între el și Jeffrey Epstein, transmite CNBC.
08:40
Sportul pedepsește întârzierea. Dacă nu ai timpi suficient de scurți și un AF configurat corect, cele mai bune faze rămân neclare.
08:20
Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a - Marii jucători vs. retaileri locali, Online, Offine sau Omnichannel, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor, Investiții sub presiune # Profit.ro
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a, programat să fie organizat pe 4 decembrie.
08:00
DOCUMENT Achiziții militare de miliarde euro ale României pe credit ieftin de la UE: Guvernul trebuie să prezinte impactul bugetar # Profit.ro
Guvernul este obligat prin lege să prezinte impactul bugetar estimat al participării României la mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), prin care UE va sprijini, în primul rând prin credite acordate în condiții avantajoase, achizițiile comune de echipamente militare ale statelor membre, producția de apărare și investițiile industrial-critice ale acestora, spune Consiliul Legislativ.
07:50
Și polițiștii locali vor putea fi dotați cu camere video de corp. Condițiile în care vor putea fi filmați cetățenii # Profit.ro
Polițiștii locali vor putea purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip bodycam, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
07:40
GRAFICE Ucraina a reluat importurile de gaze via România prin aceeași conductă care asigură și alimentarea pieței autohtone # Profit.ro
Exportul de gaze din România către Ucraina a fost reluat la finalul lunii trecute și va continua probabil pe toată perioada iernii, Kiev-ul înregistrând un deficit considerabil de gaze ca urmare a distrugerii de către atacurile rusești a unei importante părți a instalațiilor de extragere și a infrastructurii de transport.
07:30
VIDEO „Ținutul Stejarilor” se revigorează cu mici comori. Ramona Vlad, Ambasador Ținutul Stejarilor și Președinte Prietenii Satului: Avem nevoie de mai multă predictibilitate și de sprijin pentru fonduri UE - Profit.ro Live TV # Profit.ro
„Ținutul Stejarilor” reunește comunele Telega, Cocorăștii Mislii și Scorțeni, o zonă aflată la numai o oră și jumătate de București, care încearcă să își regăsească identitatea turistică după ce ani la rând dezvoltarea locală a fost orientată aproape exclusiv spre industria petrolieră. Ramona Vlad, Ambasador Ținutul Stejarilor și Președinte al Asociației Prietenii Satului explică că proiectul urmărește valorificarea patrimoniului natural și cultural și stimularea inițiativelor antreprenoriale rurale, printr-o strategie care pune accent pe meșteșuguri, gastronomia locală, reactivarea băilor sărate din Telega și dezvoltarea infrastructurii de vizitare.
07:30
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air și-a reînnoit parteneriatul pe termen lung cu FL Technics, extinzând astfel asistența pentru mentenanță la bazele-cheie din România, respectiv din București (OTP) și Cluj-Napoca (CLJ).
07:20
ADAC dă peste cap toate calculele: Dacia Bigster are cele mai reduse costuri de utilizare din segment, mai mici decât mașinile electrice și decât Duster # Profit.ro
Este cunoscut faptul că mașinile Dacia au costuri de utilizare pe durata vieții mai mici decât ale oricărui alt concurent de pe piață, dar cele mai noi analize făcute de ADAC arată că Bigster depășește chiar și mașinile electrice la acest capitol.
07:10
Digitalizarea și inteligența artificială în agricultură, Forța de muncă, Plafonarea adaosului comercial, Amânarea plăților către bănci și furnizori vs. noi instrumente de sprijin sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 10.00, la Profit.ro Maratonul Agriculturii Ediția a IV-a, eveniment care va fi deschis de ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
Acum 6 ore
07:00
Gigant hotelier se va extinde puternic în România. Philippe Bijaoui, Accor: Ar trebui să creștem numărul hotelurilor din România de la 24 la 60 în următorii 3–4 ani, cu un maxim de 11 branduri # Profit.ro
Accor, liderul pieței hoteliere din România și unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere la nivel global, accelerează planurile de creștere în Europa de Est, inclusiv în România. Philippe Bijaoui, Chief Development Officer Europe & North Africa Premium, Midscale, Economy, a explicat, la INVEST Summit 2025, că România este una dintre piețele strategice pentru grup, datorită cererii locale în expansiune și maturizării accelerate a industriei.
06:30
Opinii: Loialitatea în epoca AI: de ce nu poate fi cumpărată și ce poate face o companie ca să o câștige # Profit.ro
AI preia sarcini, iar oamenii se întreabă cât mai sunt necesari. În acest context, loialitatea devine cea mai importantă.
06:10
ROMATSA anulează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:00
Ministru: Trimit unor angajați de 3 ori foaia înapoi, dar o scriu cu aceeași greșeală. N-au dat examen pe bune # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, dezvăluie că în ministerul său sunt oameni care muncesc cât mai mulți dintre colegii lor la un loc, dar și salariați care repetă greșelile.
01:00
Ministru: Lukoil are o datorie față de stat. Unii au plecat și am luat praful de pe tobă # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că grupul rus Lukoil are o datorie către statul român.
00:40
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ ANAF a pus acum ochii și pe restaurante. Caz cu restaurant de pe litoral prezentat de președintele ANAF șefilor din județe - intrări mari de marfă, vânzări foarte mici și niciun control. Va trece la un plan național # Profit.ro
Restaurantele vor reprezenta o nouă zonă de interes pentru ANAF în perioada următoare, în contextul în care aplicația pe care ANAF o folosește pentru a evidenția zonele de risc fiscal arată nereguli la firme din acest domeniu. Potrivit informațiilor Profit.ro, președintele ANAF, Adrian Nica, a prezentat, la începutul acestei săptămâni, interesul pentru sectorul restaurantelor și aplicația de analiză de risc (încă în dezvoltare) șefilor ANAF din județe, chemați la o întâlnire la București.
00:40
EXCLUSIV EXIT major pregătit în România. Morgan Stanley, printre cele mai mari și importante bănci de investiții din lume, vrea să vândă singura proprietate pe care o are în țară. Una dintre cele mai mari tranzacții în lucru # Profit.ro
Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI), brațul imobiliar al uneia dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, a prezentat clădirea de birouri America House, din centrul Bucureștiului, unor potențiali cumpărători de pe piața internă și externă.
00:40
FOTO Investitor-surpriză: Prima casă de discuri românească, "Coloana sonoră a României" – Cine este noul proprietar al Electrecord. I-a plătit principalele datorii și a scos-o din insolvență # Profit.ro
Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", aflată pe piață din 1932, a ieșit după 8 ani din insolvență, după ce controlul asupra sa a fost preluat de către o persoană fizică ce i-a plătit principalele datorii și a primit acțiuni în schimbul creanțelor achiziționate de la foștii creditori, ajungând astfel să dețină o participație de peste 96% din capitalul companiei.
00:40
FOTO - BVB împlinește 30 ani. Amintiri cu primul broker. „Se făceau bani! Făceam un milion de dolari pe lună!”. 3 șocuri care au frânat dezvoltarea, cu celebrul FNI # Profit.ro
În toamna anului 1995 se realizau primele tranzacții pe o bursă românească relansată de programul de privatizare în masă. La un moment dat, BVB avea la cota sa peste 100 de emitenți. „Exista o coeziune a brokerilor”, își amintește despre începuturi Adrian Simionescu, agentul de bursă înregistrat acum 30 de ani la poziția 01.
19 noiembrie 2025
23:50
Nvidia a raportat venituri trimestriale record, depășind așteptările analiștilor, după o creștere de 66% a veniturilor pe segmentul centrelor de date, alimentată de cererea masivă de cipuri AI.
23:40
PLANUL negociat în secret pentru oprirea războiului din Ucraina. Kievul trebuie să cedeze inclusiv teritorii # Profit.ro
Statele Unite au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un acord elaborat de SUA.
23:30
Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat construirea a 38 de noi reactoare nucleare.
23:00
VIDEO Cel mai mare scandal de corupție din mandatul Zelenski: Doi miniștri demiși. Toaletă aurită, sacoșe pline de bani și înregistrări audio cu oficiali discutând scheme de spălare de bani # Profit.ro
Rada Supremă, parlamentul unicameral de la Kiev, a votat demiterea ministrului Justiției, Gherman Galușcenko, ex-ministru al Energiei, și a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk.
22:30
FOTO - Nou mare lanț de magazine în România. BIPA va lansa primele centre, anunțate de Profit.ro. Planul pentru România. Ce produse veți găsi în magazine # Profit.ro
Cea mai mare rețea de drogherii din Austria, brandul BIPA, a cărui intrare pe piața locală a fost anunțată în premieră de Profit.ro și care va avea în România o extindere accelerată, continuă astăzi angajările, deocamdată pentru București, dar și Chiajna.
Acum 24 ore
22:00
ULTIMA ORĂ ADNOC, acționar indirect al OMV Petrom, interesat de activele internaționale ale Lukoil # Profit.ro
Gigantul petrolier de stat din Abu Dhabi, ADNOC, acționar, indirect, și la cea mai importantă companie de petrol și gaze din România, OMV Petrom, este interesat, la rândul său, ca giganții americani Chevron și Exxon, de preluarea unor active internaționale ale Lukoil, însă, probabil, nu și de cele din România.
21:40
Vizită cu folos la Washington a prințului moștenitor - Gigantul Saudi Aramco semnează 17 acorduri de peste 30 miliarde dolari # Profit.ro
Gigantul Saudi Aramco a semnat 17 acorduri preliminare cu firme din Statele Unite, cu o valoare potențială cumulată de peste 30 de miliarde de dolari.
21:30
Președintele Consiliului de Administrație Airbus, René Oberman, are un apel neașteptat din partea sa - națiunile europene ar trebui să dezvolte un factor comun de descurajare nucleară tactică.
21:20
GRAFIC Bursa suferă un recul de un procent. Toate acțiunile din top 10 tranzacționare au avut închideri „pe roșu” # Profit.ro
Tras în jos de corecția consistentă a acțiunilor OMV Petrom, indicele BET este la a 2-a sesiune consecutivă cu închidere sub referință.
20:40
Strada Sforii din Brașov, a treia cea mai îngustă din Europa - închisă de urgență pentru lucrări VIDEO # Profit.ro
Strada Sforii, care este unul dintre obiectivele turistice cele mai căutate din Brașov, va fi închisă în regim de urgență.
20:20
Dendrio Solutions, parte a grupului Bittnet, a semnat o înțelegere pentru furnizarea de echipamente de stocare.
20:00
Bolojan: După măsurile luate, în octombrie cheltuielile de personal au scăzut cu peste jumătate de miliard de lei # Profit.ro
Cheltuielile de personal au scăzut în luna octombrie cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, dovadă că măsurile de redresare economic luate până acum de Guvern funcționează, transmite Bolojan, cara adaugă că veniturile bugetare cresc, iar cheltuielile scad.
19:30
Washingtonul a luat măsuri pentru a-și asigura accesul exclusiv la gazele naturale destinate Ucrainei prin Grecia, preocupările SUA fiind concentrate pe gazul azer concurent, care intră în Grecia prin conducta TAP.
19:00
DOCUMENT Noul proiect al pensiilor magistraților crește la 15 ani perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani. Cuantumul pensiei rămâne la cel mult 70% din salariu # Profit.ro
Cuantumul pensiilor magistraților va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026, conform noului proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților,
19:00
Xpeng a început să producă două modele electrice în Austria, dar își va construi propria fabrică în Europa # Profit.ro
Unul dintre cele mai active companii auto din China pe piața din Europa, Xpeng, a confirmat începerea producției în uzina Magna din Austria. Contractul de producție fusese anunțat anterior.
18:50
Anthropic atinge o evaluare de 350 miliarde de dolari, după ce atrage investiții de la Microsoft și Nvidia # Profit.ro
Microsoft a anunțat noi parteneriate cu Nvidia și Anthropic, marcând o nouă etapă în strategia companiei de a-și reduce dependența de OpenAI.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.