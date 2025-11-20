Porsche a lansat primul Cayenne electric, dar îl păstrează și pe cel pe benzină FOTO

19:00

Cuantumul pensiilor magistraților va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026, conform noului proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților,