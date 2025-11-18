Camerele de supraveghere ale autorităților locale vor fi conectate progresiv la sistemul E-Sigur de monitorizare a traficului. Ministerul de Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG, care reglementează și folosirea imaginilor trimise direct de șoferi.
Biziday.ro, 18 noiembrie 2025 13:50
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că a semnat proiectul de ordonanță de urgență privind dezvoltarea sistemului “E-Sigur” de monitorizare rutieră. El amintește că de la începutul acestui an, sunt colectate imagini de la 700 de camere mobile ale MAI, imagini transmite mai departe în centre de monitorizare și dispecerate. Prin acest proiect de […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 30 minute
13:50
Camerele de supraveghere ale autorităților locale vor fi conectate progresiv la sistemul E-Sigur de monitorizare a traficului. Ministerul de Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG, care reglementează și folosirea imaginilor trimise direct de șoferi. # Biziday.ro
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că a semnat proiectul de ordonanță de urgență privind dezvoltarea sistemului “E-Sigur” de monitorizare rutieră. El amintește că de la începutul acestui an, sunt colectate imagini de la 700 de camere mobile ale MAI, imagini transmite mai departe în centre de monitorizare și dispecerate. Prin acest proiect de […]
Acum 2 ore
13:00
Nicușor Dan l-a eliberat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial pentru politică internă. Deși nu a oferit un motiv, Orban a criticat recent USR că se folosește de imaginea președintelui în campania pentru primăria Bucureștiului. # Biziday.ro
Administrația Prezidențială informează că decizia a fost luată de comun acord de președinte și de Ludovic Orban, “în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, conform informării citate de Agerpres. Nu a fost comunicat un motiv oficial pentru această hotărâre. Recent, el a declarat la […]
Acum 4 ore
11:40
Analiză FT. În cazul unei crize de securitate, NATO ar avea nevoie de 45 de zile pentru a aduce trupe din vestul Europei în țările din vecinătatea Rusiei. Infrastructura este inadecvată, iar cazul tancurilor franceze care nu au putut trece prin Germania către România, pentru că sunt prea grele, este unul emblematic. # Biziday.ro
Financial Times trece în revistă problemele serioase apărute în timpul exercițiilor de mobilitate ale NATO, care au dus la necesitatea creării unui “Schengen militar”, o zonă în care vehiculele și utilajele militare să poată circula fără restricții. Asta pentru că, într-o situație de criză iminentă, acestea ar avea nevoie să treacă prin state din centrul […]
11:20
Vremea se răcește în toată țara, marți și miercuri. Vor fi intensificări ale vântului, iar temperaturile vor coborî și la 4 grade. Va ploua în toate regiunile din sud, iar în Transilvania, Moldova și la munte vor fi zone în care va ninge. # Biziday.ro
ANM transmite că vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, începând cu marți de la ora 10 și cel puțin până miercuri la ora 14. Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde se vor acumula cantități de apă de până la 30 l/mp. În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, […]
10:20
Coaliția de guvernare a stabilit că pensiile magistraților vor fi 70% din salariul net (în prezent sunt 85% din salariul brut), conform lui Kelemen Hunor. Totuși, încă nu a fost stabilită și o perioadă de tranziție pentru introducerea completă a noii formule. # Biziday.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI, marți dimineață, că reforma pensiilor magistraților va menține același cuantum al pensiilor ca în proiectul respins de CCR, adică 70% din venitul salarial, iar orice modificare va viza perioada de tranziție. Conform lui Kelemen, această perioadă ar putea fi de 10-15 ani. Președintele Nicușor Dan va avea […]
Acum 6 ore
09:30
Tulcea. Autoritățile române au decis să permită locuitorilor din Ceatalchioi să se întoarcă la casele lor, dar localitatea Plauru rămâne evacuată. Nava cu GPL de pe malul ucrainean al Dunării continuă să ardă, dar tancurile cu gaz lichefiat au fost răcite, iar riscul de explozie a fost diminuat. # Biziday.ro
Autoritățile ucrainene au adus un vapor de mare capacitate care aruncă apă asupra tancurilor cu GPL ale navei care continuă să ardă, în portul Ismail, peste Dunăre de Plauru (Tulcea). Departamentul pentru Situații de Urgență din România apreciază că astfel, “a fost diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate”. […]
08:50
București. Accident grav, pe Bulevardul Uverturii (Sectorul 6). Patru pietoni au fost răniți, după ce două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar, într-o stație de autobuz. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs în această dimineață, la intersecția cu strada Apusului. Din primele informații, în accident au fost implicate două autovehicule, dintre care unul a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz. Astfel, au fost loviți patru pietoni și două autovehicule staționate, potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, citat de News.ro. Cele patru […]
08:20
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza. Prevede inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, care ar urma să dezarmeze Hamas. La textul inițial a fost adăugată și o mențiune privind o posibilă cale către un stat palestinian suveran. # Biziday.ro
China și Rusia s-au abținut de la vot, iar toți ceilalți 12 membri ai Consiliul de Securitate al ONU au votat pentru. Trimisul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că este trasat “un nou curs în Orientul Mijlociu, pentru israelieni, pentru palestinieni și pentru toți oamenii din regiune deopotrivă”. Rezoluția conferă autoritate generală de supraveghere […]
Acum 8 ore
07:40
Sibiu. Accident rutier produs între un autoturism și un microbuz, în localitatea Veștem (DN1). Sunt implicate 12 persoane. A fost activat Planul Roșu de intervenție. # Biziday.ro
Din primele informații, în accident sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz și una în autoturism). Astfel, pentru gestionarea eficientă a evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu. Autoritățile transmis că au fost alocate la caz un echipaj de stingere, un descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, trei ambulanțe […]
Acum 24 ore
22:40
Germania și Franța iau în calcul să renunțe la planul de a construi împreună un nou avion de luptă. Proiectul, anunțat în 2017, s-a blocat din cauza neînțelegerilor companiilor Dassault și Airbus privind detaliile tehnice ale aeronavei. Discuții decisive, săptămâna aceasta. # Biziday.ro
Inițiativa, cunoscută sub numele de FCAS, este un program de apărare menit să înlocuiască din 2040 actualele avioane Rafale și Eurofighter cu un model complet nou. Acesta urma să fie proiectat și construit în comun și se preconiza că va reprezenta vârful tehnologiei militare europene. Totuși, proiectul a ajuns aproape de colaps. Cele două companii […]
19:40
SUA susțin că Nicolas Maduro este șeful unui cartel, pe care l-a catalogat grup terorist. Decizia, într-un moment în care cel mai mare portavion american a ajuns în zona Caraibelor, ceea ce sugerează posibilitatea unei intervenții militare în Venezuela. Totuși, Trump nu exclude discuții cu Maduro. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea avea loc discuții cu omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în ciuda faptului că SUA l-au desemnat recent pe acesta terorist, alături de alți oficiali de rang înalt, despre care Administrația Trump susține că conduc Cartelul de los Soles. Desemnarea intră în vigoare începând cu 24 noiembrie. […]
18:00
La Spitalul Regina Maria Cluj s-a inaugurat Centrul Integrat pentru Tumori Avansate Abdomino-Pelvine și Boli ale Peritoneului. Dr. Adrian Bartoș: „Scopul este să oferim pacienților cele mai bune șanse aici, fără să fie nevoiți să plece în străinătate”. (P) # Biziday.ro
Spitalul Regina Maria Cluj a inaugurat Centrul Integrat pentru Tumori Avansate Abdomino-Pelvine și Boli ale Peritoneului, o unitate de referință dedicată pacienților cu cancere complexe, care necesită tratament chirurgical avansat și o abordare multidisciplinară. Este unul dintre puținele centre din România care integrează în același loc chirurgie robotică Da Vinci Xi, proceduri HIPEC și PIPAC, […]
16:40
Comisia Europeană reduce drastic estimările privind creșterea economiei României, la +0,7% în acest an, față de +1,4% în prognoza de primăvară. Pentru 2026, creșterea a fost reevaluată la +1,1%. # Biziday.ro
Executivul Uniunii Europene a publicat prognoza de toamnă în privința creșterii economice în UE, dar și la nivelul fiecărui stat membru. În cazul României, estimează că PIB-ul se va majora cu doar +0,7% în acest an, față de +1,4 cât anticipa în urmă cu șase luni. În privința creșterii PIB-ului în 2026, Comisia se așteaptă […]
15:10
The Telegraph: Gruparea ISIS a început să folosească AI în campaniile sale de recrutare, în special pentru atragerea tinerilor. Reușește astfel să traducă și să distribuie mai ușor materiale de propagandă. Serviciile de informații se tem de o posibilă reactivare a rețelelor teroriste în Europa. # Biziday.ro
MI5, agenția de informații interne (contraspionaj), și MI6, serviciului britanic de informații externe, monitorizează utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale de către grupul jihadist pentru a răspândi propagandă, a încuraja atacuri în Europa și a recruta luptători care să se alăture în Siria, scrie The Telegraph. Directorul general al MI5, Sir Ken McCallum, afirmă […]
Ieri
12:20
Ministerul Sănătății suspendă activitatea clinicii din București în care a murit o fetiță de doi ani, în urma unei anestezii, și sesizează Parchetul. La parterul acesteia, mai multe cabinete funcționau fără autorizație. Unitatea a fost amendată cu o sută de mii de lei. # Biziday.ro
Ministerul Sănătății a anunțat rezultatele controlului Inspecției Sanitare de Stat la clinica din Sectorul 3 în care a murit o fetiță, joi seară: “Raportul de control al Inspecției a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale. Ministerul reafirmă angajamentul ferm pentru transparență și respectarea cadrului […]
11:20
Tulcea. Autoritățile evacuează satul Plauru, de pe malul Dunării. O navă care transportă GPL a fost lovită de o dronă rusească, în cursul atacului de noaptea trecută. La această oră, vaporul (care se află pe celălalt mal al fluviului, în dreptul orașului ucrainean Izmail) arde și există riscul unei explozii puternice. # Biziday.ro
Ținând cont de poziția navei din portul ucrainean Izmail față de satul Plauru din județul Tulcea, dar și de materialele aflate la bord, autoritățile “au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație. Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, […]
10:50
Procurorul care s-a ocupat de cazul femeii din Teleorman, ucisă în urmă cu nouă zile de fostul soț, va fi cercetat pentru “neglijență gravă”. Deși femeia avea ordin de protecție, cu o lună înainte de crimă, bărbatul a bătut-o, a răpit-o și a violat-o. Procurorul nu a consemnat leziunile suferite și nu a audiat martori. # Biziday.ro
Parchetul General anunță concluziile controlului demarat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele pe 10 noiembrie, la două zile după crima din comuna Beciu. PG a descoperit deficiențe atât în activitatea organelor de poliție, care au efectuat urmărirea penală în cauză, cât și în cea a procurorului de caz. Astfel, a cerut intervenția MAI […]
10:10
Bloomberg: Apple schimbă strategia și va avea două evenimente de lansare pe an, în primăvară și în toamnă. În ciuda criticilor că se axează prea mult pe Iphone, în 2026 va prezenta primul său telefon pliabil, iar în 2027 unul cu ecran curbat. # Biziday.ro
Bloomberg scrie că Apple trece prin cea mai mare transformare a sa, urmând să lanseze trei modele complet noi în următorii trei ani, în ciuda faptului că este criticată tocmai pentru strategia că se bazează pe Iphone și rămâne în urmă în domeniul inteligenței artificiale. După ani de zile de actualizări și schimbări modeste, planurile […]
09:20
Posibil sabotaj în Polonia. Calea ferată dintre Deblin și Varșovia a fost avariată, iar un tren de călători care circula pe această rută a reușit să oprească la limită, evitând un accident. Prim-ministrul confirmă faptul că investigația ia în considerare varianta unui act intenționat, car a dus la defectarea liniei. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc duminică, atunci când mecanicul unui tren care mergea pe ruta Dęblin-Varșovia a raportat “defecțiuni la infrastructura feroviară din zona satului Życzyn”. Acesta se află în estul țării, la aproximativ 100 de kilometri de capitala Varșovia. În tren se aflau doi pasageri și mai mulți membri ai echipajului, dar nimeni nu a […]
07:50
Donald Trump s-a răzgândit și le cere republicanilor să voteze pentru publicarea Dosarelor Epstein. Schimbarea radicală a poziției sale vine în condițiile în care o parte a parlamentarilor partidului său dădea semne că ar vota oricum în acest sens, săptămâna aceasta, în Camera Reprezentanților. # Biziday.ro
Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, președintele SUA și-a îndemnat colegii republicani din Congres să voteze pentru publicarea dosarelor FBI legate de defunctul prădător sexual, Jeffrey Epstein. Deși Donald Trump și-a făcut campanie electorală înainte de alegerile din 2024 promițând că va face dosarul public integral, ulterior el a instruit-o pe procuroarea generală să […]
07:00
Economia Japoniei a scăzut cu aproape -2%, în trimestrul al treilea, din cauza tarifelor comerciale impuse de SUA, care au frânat în special exporturile de mașini japoneze. Guvernul anunță imediat un plan de stimulare de peste 100 de miliarde de dolari. # Biziday.ro
PIB-ul Japoniei s-a contractat cu -1,8% în perioada dintre iulie și septembrie, dar scăderea este totuși mai mică decât cea de -2,5% anticipată de analiști. Frânarea exporturilor de autoturisme către SUA a avut o contribuție clară, în condițiile în care Donald Trump a aplicat inițial Japoniei un tarif de import de 27,5% pentru autovehicule și […]
16 noiembrie 2025
19:50
Ucraina și Rusia pregătesc un nou schimb de prizonieri. Aproximativ 1.200 de ucraineni aflați în captivitate s-ar putea întoarce acasă înainte de Crăciun. Kievul încearcă, de asemenea, să reia negocierile pentru a pune capăt invaziei ruse. # Biziday.ro
“Lucrăm pentru a asigura un nou început al negocierilor, astfel încât, în cele din urmă, să existe o perspectivă de a pune capăt acestui război. Contăm, de asemenea, pe reluarea schimburilor de prizonieri de război. Au loc în prezent numeroase întâlniri, negocieri și apeluri pentru a face acest lucru posibil”, a declarat președintele ucrainean Volodimir […]
16:00
Nave ale gărzii de coastă chineze au intrat duminică în apele din jurul insulelor Senkaku, teritoriu japonez, dar revendicat de China sub numele de Diaoyu. Incursiunea, pe fondul tensiunilor provocate de premierul Japoniei, care a spus că nu exclude o intervenție militară în cazul unui atac al Chinei asupra Taiwanului. # Biziday.ro
China a trimis duminică nave ale Gărzii de Coastă în apele din jurul Insulelor Senkaku, intensificând tensiunile bilaterale declanșate de comentariile recente ale premierului japonez Sanae Takaichi, despre posibilitatea unui răspuns militar la o eventuală invazie chineză a Taiwanului. Potrivit unui comunicat al Gărzii de Coastă chineze, navele au efectuat un “patrulaj de aplicare a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Cluj-Napoca. Accident grav între două mașini, la ieșirea spre Feleacu. Un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite, între care un copil de șapte ani. # Biziday.ro
Accidentul rutier s-a petrecut la ieșirea din municipiul Cluj-Napoca spre localitatea Feleacu, pe Calea Turzii, potrivit ISU Cluj. În interiorul uneia dintre mașini se afla un bărbat încarcearat, în stop cardio-respirator. Ulterior, acesta a fost declarat decedat. Alte trei persoane, dintre care o minoră de șapte ani, o femeie și un bărbat de aproximativ 40 […]
11:30
Mexic. Ciocniri violente între protestatari și polițiști în timpul demonstrațiilor antiguvernamentale. Cel puțin 120 de persoane au fost rănite. Mii de manifestanți au protestat sâmbătă pe străzile capitalei mexicane, împotriva crimelor violente și guvernului președintei Claudia Sheinbaum. # Biziday.ro
Mitingul a fost organizat de grupuri de tineri din Generația Z, dar s-au încheiat cu o susținere puternică și din partea persoanelor mai în vârstă ai partidelor de opoziție. “Timp de multe ore, această mobilizare s-a desfășurat în mod pașnic, până când un grup de indivizi cu cagule au devenit violente”, a precizat Pablo Vázquez, […]
10:10
Volodimir Zelenski anunță un “acord istoric” cu Franța, privind consolidarea aviației ucrainene. Luni, Emmanuel Macron îl va primi pe președintele ucrainean la Paris pentru a încheia acordul. # Biziday.ro
În discursul său zilnic, Volodimir Zelenski a precizat: “Am pregătit, de asemenea, un acord istoric cu Franța. Va fi o contribuție semnificativă pentru aviația noastră, pentru apărarea spațiului nostru aerian și pentru alte capacități de apărare”. Astfel, președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe președintele Volodimir Zelenski la Paris, luni (17 noiembrie), în care […]
09:20
Analiză. Acordul dintre SUA și Coreea de Sud, privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, oferă o poziție regională importantă sud-coreenilor și transmite că aceștia vor răspunde amenințărilor nord-coreene. În schimb, Phenianul s-ar putea folosi de acest lucru pentru a-și justifica propriul program nuclear. # Biziday.ro
Zilele trecute, SUA și Coreea de Sud au publicat detaliile privind un acord comerciale, prin care ambele părți vor dezvolta submarine cu propulsie nucleară. Acordul vine în contextul în care Donald Trump a impus Seulului tarife de 25% la începutul acestui an, pe care omologul său, Lee Jae Myung, a reușit să le negocieze ulterior […]
08:00
Marea Britanie. Guvernul vrea să schimbe radical politica de imigrație și azil – imigranții ilegali vor putea cere drept de ședere permanentă abia după 20 de ani, nu după cinci. Refugiații vor fi trimiși înapoi în țările de origine, dacă situația din acestea se îmbunătățește între timp. Sprijinul financiar și cazarea, retrase în cazul celor care pot munci, au bani sau încalcă regulile și legea. # Biziday.ro
Guvernul laburist al Marii Britanii va prezenta luni o serie de schimbări ample în sistemul de azil, menite, potrivit executivului, să reducă migrația ilegală și să descurajeze traversările Canalului Mânecii. Pachetul, anunțat pe scurt sâmbătă seara de ministrul de interne Shabana Mahmood, include măsuri care vor modifica radical modul în care sunt tratați solicitanții de […]
15 noiembrie 2025
21:30
Trei persoane au murit, iar zeci de oameni au fost răniți în Portugalia, din cauza furtunii Claudia. În Marea Britanie, autoritățile efectuează evacuări în Anglia și Țara Galilor, ca urmare a inundațiilor severe. # Biziday.ro
Portugalia și mai multe regiuni din Spania au fost afectate timp de câteva zile de condiții extreme provocate de furtuna Claudia, care a ajuns sâmbătă și în unele zone din Marea Britanie şi Irlanda. Joi, echipele de intervenţie au găsit trupurile unui cuplu de vârstnici în casa lor inundată din Fernao Ferro, în apropiere de […]
19:50
FT: După mai bine de 14 ani, Tim Cook ar putea părăsi funcția de director executiv al Apple, în 2026. Compania se pregătește să aleagă un succesor al acestuia, favorit fiind John Ternus, unul dintre responsabilii cu divizia de inginerie hardware. # Biziday.ro
Apple accelerează pregătirile pentru tranziția la un nou CEO, în contextul în care Tim Cook ar putea părăsi funcția chiar anul viitor, potrivit unor oficiali din cadrul companiei citați de Financial Times, care au explicat că consiliul de administrație a intensificat în ultimele luni discuțiile privind succesiunea, după mai bine de 14 ani în care […]
17:00
Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului European au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026. Include fonduri suplimentare pentru consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității, cu sediul la București. # Biziday.ro
Bugetul pentru 2026 se ridică la un total de 192,8 miliarde de euro în angajamente și 190,1 miliarde de euro în plăți, potrivit unui comunicat publicat de Consiliul UE. Angajamentele se referă la fonduri pentru acțiuni a căror execuție se întinde pe mai multe exerciții bugetare, iar plățile acoperă cheltuielile care decurg din angajamentele asumate […]
11:10
Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat autorizarea medicamentului Teizeild, primul tratament capabil să întârzie apariția diabetului de tip 1, la persoanele aflate în stadiile incipiente ale bolii. # Biziday.ro
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat autorizarea în UE a tratamentului Teizeild (teplizumab) pentru întârzierea trecerii la stadiul 3 al diabetului zaharat de tip 1 la adulţi şi copii, începând de la vârsta de 8 ani cu boală aflată în stadiul 2. Concret, substanța activă teplizumab este un anticorp care încetineşte progresia bolii prin […]
10:10
Argentina. Explozii puternice s-au produs vineri seara la un complex industrial din localitatea Ezeiza, la sud de capitala Buenos Aires. Cel puțin 15 persoane au fost rănite, iar principalul aeroport internațional al țării, situat aproape de locul exploziei, a deviat mai multe zboruri. # Biziday.ro
“Încercăm să controlăm incendiul și să-l stingem, dar nu am reușit până acum”, a spus Gaston Granados, primarul orașului Ezeiza. Mai mult, potrivit presei locale, majoritatea persoanelor rănite erau localnici care au suferit arsuri și răni minore până la moderate. BREAKING: Massive explosion in Ezeiza, Buenes Aires in Argentina. According to Noticas Argentinas, it happened […]
09:10
Washington Post: Documentele publicate recent în cazul prădătorului sexual Epstein arată că acesta i-a trimis mesaje unui membru al Congresului, în timpul audierii lui Michael Cohen din 2019, cu intenția de a încerca să influențeze întrebările adresate fostului avocat al lui Donald Trump. # Biziday.ro
O parte dintre cele 20 de mii de documente publicate miercuri și care-l vizează pe Jeffrey Epstein sugerează că acesta ar fi comunicat prin mesaje text cu un membru al Congresului în timpul audierii lui Michael Cohen din februarie 2019, în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Potrivit Washington Post, corespondența ar fi putut […]
14 noiembrie 2025
23:40
Casa Albă acuză platforma chinezească de cumpărături online Alibaba că oferă suport tehnic armatei Chinei prin furnizarea de date sensibile despre cumpărători, dar și despre vulnerabilități software necunoscute și neexploatate anterior, conform FT. # Biziday.ro
Informațiile provin dintr-o notă secretă de la Casa Albă, în posesia căreia au ajuns jurnaliștii de la Financial Times (FT). Aceasta a fost emisă la 1 noiembrie, după ce Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping în Coreea de Sud și include informații “strict secrete” declasificate despre modul în care grupul chinez furnizează Armatei Populare […]
23:00
Bloomberg: Trezoreria SUA va prelungi cu trei săptămâni termenul până la care activele Lukoil pot fi vândute, înainte ca sancțiunile să intre în vigoare. Pentru Bulgaria a oferit o derogare și mai lungă, până pe 29 aprilie. # Biziday.ro
Bloomberg scrie că Administrația Trump a fost de acord cu măsura de a prelungi perioada pe care o au la dispoziție statele ca să vândă activele Lukoil. Decizia a venit în urma discuțiilor cu guvernele țărilor afectate, după ce s-a decis impunerea de sancțiuni asupra Lukoil, în condițiile în care acestea au raportat că există […]
21:20
Raport Eurostat. Emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din activitățile economice au scăzut, în statele UE, cu -0,4%, în trimestrul al doilea din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. PIB-ul a crescut cu +1,3%. # Biziday.ro
Emisiile de dioxid de carbon provenite din activitățile economice ale Uniunii Europene au fost estimate la 772 milioane de tone, adică o scădere de -0,4% față de aceeași perioadă a anului 2024 (775 milioane tone), arată ultimul raport al Eurostat. În același timp, produsul intern brut (PIB) al UE a crescut cu +1,3% în al […]
18:40
MAE i-a prezentat ambasadorului rus la București fragmente din drona intrată în spațiul aerian al României, în timpul atacului asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, din urmă cu trei zile. A protestat ferm împotriva “actului inacceptabil și iresponsabil”. # Biziday.ro
Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAI), unde i s-au prezentat dovezi clare că o dronă militară rusă a violat spațiul aerian românesc în noaptea de 10 spre 11 noiembrie (luni spre marți). Fragmentele recuperate de autoritățile române arată implicarea dronei în atacuri asupra infrastructurii civile ucrainene, aflate […]
17:30
Atacul cibernetic de la final de august a dus compania Jaguar de la profit la pierdere trimestrială de 500 de milioane de lire sterline. Abia în această perioadă, fabricile revin la producția obișnuită. # Biziday.ro
Producătorul britanic de automobile Jaguar Land Rover (JLR) a înregistrat pierderi înainte de impozitare de 485 de milioane de lire sterline, în trimestrul încheiat la 30 septembrie, după 11 trimestre consecutive de profit. Din cauza atacului cibernetic de la finalul verii, producția a fost suspendată pe tot parcursul lunii septembrie. Acum, Adrian Mardell, directorul executiv, […]
15:20
Cercetătorii japonezi și cei americani au antrenat un model de inteligență artificială care anticipează mai bine decât chirurgii umani intervalul optim de prelevare al organelor pentru transplant. Folosind cazurile a peste 2.000 de donatori din SUA, AI-ul poate reduce costurile cu până la 60%, prin eliminarea operațiilor inutile. # Biziday.ro
Un studiu publicat în Lancet Digital Health arată cum instrumentul de inteligență artificială (machine learning) prezice mai exact intervalul de timp de prelevare a organelor în cazul unei persoane care, de exemplu, a suferit un stop cardiac, și dorește să își doneze organele. În prezent, în numeroase cazuri, efortul de prelevare (operația) se dovedește inutilă, […]
14:50
Ministrul Sănătății afirmă că, cel mai probabil, va fi închisă clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de doi ani, după o anestezie: “Autorizațiile nu erau emise corespunzător. Avem încă o clinică care funcționează improvizat și nu respectă normative”. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete a susținut o declarație de presă, vineri, în care a vorbit despre cazul fetiței de doi ani, care a murit în urma unei anestezii efectuate la o clinică stomatologică din București. Ministrul Sănătății afirmă că, pentru clinica respectivă, “lucrurile nu stau foarte bine”, în condițiile în care, spune acesta, autorizațiile de funcționare nu […]
14:30
SUA lansează operațiunea ”Sulița Sudului”, împotriva traficului de droguri din America Latină. Anunțul vine pe fondul tensiunilor în creștere cu Venezuela, iar presa americană scrie că lui Donald Trump i-au fost prezentate opțiuni de a ataca. # Biziday.ro
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a scris pe pagina sa de X că la cererea președintelui Donald Trump începe ”Operațiunea Southern Spear”. A detaliat că aceasta va fi condusă de Comandamentul de Sud al SUA, responsabil pentru asigurarea planificării și implementării operațiunilor din domeniul securității în America Centrală, în America de Sud și […]
13:50
Analiză Reuters. Deși loviturile ucrainene produc un impact asupra rafinăriilor rusești, Kremlinul reușește să-și asigure lanțurile de aprovizionare cu combustibil prin pornirea capacităților de rezervă, dar și prin reparații făcute cu piese și componete furnizate de China. # Biziday.ro
Ucraina a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinăriile, depozitele de carburanți și conductele de petrol, dar procesarea țițeiului din Rusia a scăzut cu doar 3% în acest an. Volodimir Zelenski a afirmat că armata sa a redus cu 20% capacitatea rusească de rafinare și, arată analiza Reuters, într-adevăr, […]
12:40
Guvernatorul BNR arată că eliminarea plafoanelor la electricitate a urcat inflația cu 2,3%, însă nu se așteaptă la două trimestre de recesiune și nici la o majorare a TVA. Subliniază că euro nu va scădea sub 5 lei. # Biziday.ro
Mugur Isărescu a prezentat raportul BNR asupra inflației. Conform guvernatorului BNR, inflația a accelerat în trimestrul al treilea din cauza unor factori – eliminarea plafoanelor pentru tarifele la energia electrică, creșterea cotelor TVA și accizelor, menținerea unor dinamici ridicate ale costurilor unitare cu forța de muncă în anumite sectoare (industria alimentară, servicii de piață), continuarea […]
11:10
OpenAI testează o nouă funcție în ChatGPT care permite conversații de grup similare aplicațiilor de mesagerie, dar cu diferența că chatbotul poarte participa activ la discuții și decide singur când să intervină. În primă fază, va fi disponibil doar în câteva țări. # Biziday.ro
OpenAI a lansat un program-pilot pentru o nouă funcție în ChatGPT care permite conversații de grup, în care utilizatorii pot colabora între ei și împreună cu chatbotul, în același fir de discuție. Funcția este disponibilă de astăzi pentru un număr limitat de utilizatori din Japonia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Taiwan, pentru toate planurile […]
10:10
Război Rusia-Ucraina. Ucraina a atacat infrastructura petrolieră din Novorossisk, principalul port de export al Rusiei de la Marea Neagră. Nu este clar dacă a fost lovit și terminalul prin care ajunge și petrolul din Kazahstan în România. La rândul lor, rușii au lansat un atac puternic asupra Kievului, cu drone și rachete, lovind 11 blocuri de locuințe. # Biziday.ro
Pe canalele rusești sunt imagini cu o explozie uriașă în portul rusesc Novorossisk, iar autoritățile ucrainene au confirmat că au atacat cu drone infrastructura portuară și petrolieră a acestuia. Deși ținta principală a atacului pare a fi fost complexul de transbordare Shekharis, care leagă conductele Transneft pentru încărcarea țițeiului rusesc pe nave, informațiile de pe […]
09:10
Economia României a intrat pe scădere, în această vară. Statistica oficială a calculat o micșorare a PIB de -0,2%, între iulie și septembrie, față de trimestrul anterior, dar a corectat ușor și creșterea anunțată anterior pentru Trimestrul II. Pe total, în primele 9 luni ale anului, economia încă are o creștere modestă, de +0,8%. # Biziday.ro
Institutul Național de Statistică (INSSE) a calculat că, în trimestrul al III-lea (iulie-septembrie) din 2025, comparativ cu trimestrul anterior, produsul intern brut a scăzut cu -0,2%, pe seria ajustată sezonier (care ține cont de numărul de zile lucrătoare). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, produsul intern brut a crescut cu +1,4% (pe acceași serie […]
07:40
Reuters: Gigantul american de investiții Carlyle este interesat de activele Lukoil. Aparent, a cerut o aprobare prealabilă, înainte de a începe evaluarea acestora, dar nu poate face acest lucru înainte de data de 21 noiembrie, când intră în vigoare sancțiunile SUA, și este posibilă și o amânare a acestui termen. # Biziday.ro
Reuters a aflat că Carlyle a cerut o licență (aprobarea prealabilă) pentru posibilitatea achiziționării activelor internaționale ale firmei rusești, dar asta înseamnă că este abia într-o fază de explorare a unei posibile tranzacții. Trezoreria SUA a respins o posibilă vânzare către casa elvețiană de comerț Gunvor, sugerând că în spatele acesteia este de fapt Kremlinul. […]
13 noiembrie 2025
23:00
Dua Lipa și alți cântăreți britanici cer guvernului să-și respecte promisiunile și să limiteze prețurile biletelor la concerte. Denunță problema traficanților, care cumpără bilete prin programe automate și le revând la prețuri mult mai mari. # Biziday.ro
Peste 40 de persoane și trupe cunoscute din industria muzicii, printre care Dua Lipa, Coldplay, Sam Fender, Radiohead și The Cure, au semnat o scrisoare prin care solicită plafonarea prețului la biletele pentru concerte pentru a “restabili încrederea în sistemul de vânzare a biletelor” și “a contribui la democratizarea accesului publicului la artă”. În declarație, […]
21:40
Ministrul Dezvoltării estimează că măsurile de reformă în administrația centrală și locală vor duce la economii de până la 4,5 miliarde de lei. La nivel local, vor fi reduse 13 mii de posturi ocupate. Propune adoptarea lor prin angajarea răspunderii guvernului. # Biziday.ro
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a detaliat reforma agreată în coaliția de guvernare care privește administrația centrală și administrația locală. A prezentat că, la nivel de administrație locală, impactul măsurilor este de 1,7 miliarde de lei, în timp ce impactul, la nivelul ambelor paliere, este de 3,5 miliarde – 4,5 miliarde de lei. La nivel local, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.