Vremea se răcește în toată țara, marți și miercuri. Vor fi intensificări ale vântului, iar temperaturile vor coborî și la 4 grade. Va ploua în toate regiunile din sud, iar în Transilvania, Moldova și la munte vor fi zone în care va ninge. 

19:40

Coaliția de guvernare formată din CDU/CSU și SPD a anunțat că a ajuns la un acord pentru creșterea efectivelor militare, după mai multe luni de negociere. Obiectivul este de a ajunge la un număr de 260 de mii de militari, față de 180 de mii în prezent, și aproximativ 200 de mii de rezerviști. Acordul […]