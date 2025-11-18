Armata Ucraineană a atacat cu rachete americane ATACMS (cu rază lungă) ținte de pe teritoriul rus, acțiune care poate fi făcută doar cu aprobarea directă a lui Donald Trump. Aparent fără legătură, rușii anunță că au doborât, în această seară, mai multe drone în regiunea Moscovei.

11:10

OpenAI a lansat un program-pilot pentru o nouă funcție în ChatGPT care permite conversații de grup, în care utilizatorii pot colabora între ei și împreună cu chatbotul, în același fir de discuție. Funcția este disponibilă de astăzi pentru un număr limitat de utilizatori din Japonia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Taiwan, pentru toate planurile […]