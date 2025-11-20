Coaliţie „pe bicicletă”: Negoiţă şi Hopincă, proiect comun cu Băluţă

08:00

Președintele Nicușor Dan a admis public că are un favorit personal în bătălia electorală pentru Primăria Capitalei, o cursă pe care o consideră deschisă, cu patru candidați care au șanse reale de victorie. Deși și-a exprimat o mai mare apropiere față de Uniunea Salvați România (USR), el a insistat că rolul său instituțional de Președinte […]