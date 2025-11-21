Trei linii STB vor fi deviate pentru „Crosul Loteriei Române ediția XXV”
Buletin de București, 21 noiembrie 2025 05:00
Liniile 100, 203 și 205 vor avea trasee modificate în ziua de sâmbătă, 22.11.2025, între orele 06:00-18:00. Traficul rutier va fi restricționat pe Șoseaua Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Strada Monetăriei, pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Crosul Loteriei Române ediția XXV”. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI) a dispus modificarea traseelor liniilor menționate, astfel: Linia 100: – va funcționa pe traseul […] The post Trei linii STB vor fi deviate pentru „Crosul Loteriei Române ediția XXV” appeared first on Buletin de București.
Târgul „Poveste de Crăciun” va avea loc în perioada 21 noiembrie – 28 decembrie 2025, la Opera Comică pentru Copii. Timp de mai bine de o lună, vor fi activități pentru copii și pentru întreaga familie. Evenimentul are loc în fiecare vineri, între orele 16:00 – 21:00, dar și sâmbăta și duminica, între 10:00 și […] The post Târgul Poveste de Crăciun, la Opera Comică pentru copii appeared first on Buletin de București.
Lucrările la DJ101J, drumul care leagă localitatea Grădiștea de Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru, au fost finalizate în proporție de 70%, după cum a anunțat Consiliul Județean Ilfov. La această dată, lucrările la partea carosabilă sunt la stadiul de 90%. Tronsonul are o lungime de 1,7 kilometri și asigură legătura directă cu DJ101, unul dintre cele […] The post Lucrările la DJ101J, spre Mănăstirea Sitaru, aproape de finalizare appeared first on Buletin de București.
În noaptea dintre 20-21.11.2025 se vor institui restricții de circulație pe #DN1, în intersecția Sos. București – Ploiești cu Străzile Elena Văcărescu și Dobrogeanu Gherea. Se va închide circulația pe banda 3 (DN1), pentru ambele sensuri de mers. Măsura a fost luată pentru lucrări de înlocuire a panourilor de beton. Restricțiile vor începe joi, 20.11.2025, […] The post Restricții de circulație, la noapte, pe DN1 appeared first on Buletin de București.
Cu alegerile tot mai aproape, cei trei primari PSD ai Capitalei, Rareș Hopincă, Robert Negoiță și Daniel Băluță, anunță un proiect comun de realizare a peste 100 kilometri de piste pentru bicicletă. Anunțul a fost făcut cu doar două zile înainte de începerea campaniei electorale. În cadrul conferinței de presă, edilii sectoarelor 2 și 3 […] The post Coaliţie „pe bicicletă”: Negoiţă şi Hopincă, proiect comun cu Băluţă appeared first on Buletin de București.
Miros de gaze la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. Elevii și profesorii au fost evacuați # Buletin de București
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez a fost evacuat, astăzi, 20 noiembrie. Echipele Distrigaz au fost sesizate cu privire la un miros puternic de gaze. La fata locului sunt comasate o autospecială de stingere, autospecială CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF. În acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze. Elevii și personalul de la Colegiul […] The post Miros de gaze la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. Elevii și profesorii au fost evacuați appeared first on Buletin de București.
Meteorologii anunță ca vremea rămâne caldă, în weekend, la București. Temperaturile maxime ajung până la 17 grade. Duminică, 23 noiembrie, vremea se mai răcește. Vineri, 21 noiembrie, valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii noiembrie. Dimineața și noaptea vor fi înnorări și ceață, iar în restul timpului cerul va […] The post METEO | Vremea rămâne caldă, pentru această perioadă, în weekend appeared first on Buletin de București.
„Azilele groazei” | Concubina lui Godei scapă de închisoare după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în fața procurorilor DNA # Buletin de București
Concubina lui Godei, care administra o societate comercială ce deținea un centru rezidențial pentru persoane vârstnice, în Voluntari, și-a recunoscut vinovăția în fața procurorilor DNA. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre Ana Maria Yasmin Dalbuzi, acuzată de abuz în serviciu, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și delapidare în formă continuată și uz […] The post „Azilele groazei” | Concubina lui Godei scapă de închisoare după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în fața procurorilor DNA appeared first on Buletin de București.
Datoria pentru Glina nu dispare din facturile ApaNova: taxă nouă pentru incineratorul care „fumegă” # Buletin de București
Primăria Municipiului Bucureşti a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care stabilește nivelul taxelor locale pentru serviciile de utilități în anul următor. Documentul arată că bucureștenii vor achita și în 2026 o componentă distinctă în factura de apă, destinată exclusiv acoperirii datoriilor pentru infrastructura de la Glina. Deși „tariful” a scăzut față de […] The post Datoria pentru Glina nu dispare din facturile ApaNova: taxă nouă pentru incineratorul care „fumegă” appeared first on Buletin de București.
Sondaj INSCOP | Anca Alexandrescu la 21%, Cătălin Drulă plasat pe 4. Cine este pe locul 1 # Buletin de București
Un nou sondaj realizat de INSCOP o plasează pe Anca Alexandru, candidata AUR, pe locul trei în opțiunile de vot ale bucureștenilor. Cătălin Drulă ar fi coborât pe locul al patrulea, cu doar 12,1% voturile celor din Capitală. Sondajul a analizat opțiunile alegătorilor potențiali, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din totalul […] The post Sondaj INSCOP | Anca Alexandrescu la 21%, Cătălin Drulă plasat pe 4. Cine este pe locul 1 appeared first on Buletin de București.
Factura dăunătorilor pe 2026 ar urma să crească: PMB pune pe masă 5,5 milioane de euro pentru lupta cu șobolanii și țânțarii # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) are pe ordinea de zi a ședinței din 27 noiembrie aprobarea Programului Unitar de Acțiune pentru anul 2026. Documentul prevede un buget estimat de peste 5,5 milioane de euro pentru combaterea dăunătorilor în Capitală, o sumă în creștere față de anul curent. Dacă proiectul va fi adoptat, hotărârea vizează […] The post Factura dăunătorilor pe 2026 ar urma să crească: PMB pune pe masă 5,5 milioane de euro pentru lupta cu șobolanii și țânțarii appeared first on Buletin de București.
Tarifele de intrare în Grădina Zoologică ar putea crește. Majorarea, în mâna consilierilor generali # Buletin de București
Tarifele de intrare în Grădina Zoologică ar putea crește. Majorarea prețurilor se află în mâna consilierilor generali, iar decizia ar urma să intre la vot în ședința programată pentru data de 27 octombrie. Astfel, dacă decizia trece de votul consilierilor săptămâna viitoare, costul unui bilet pentru adulți ar urma să fie de 20 de lei, […] The post Tarifele de intrare în Grădina Zoologică ar putea crește. Majorarea, în mâna consilierilor generali appeared first on Buletin de București.
Asociația „fantomă” din termoficare cere triplarea bugetului: 2 milioane de euro pentru salarii și studii despre panouri solare pe puncte termice # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București are pe masă un proiect de hotărâre prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov (ADITBI) solicită o majorare substanțială a cotizației anuale din banii bucureștenilor. Printre altele, vrea să studieze dacă se pot pune panouri solare pe puncte termice Asociația, puțin cunoscută publicului larg, dar esențială în lanțul birocratic […] The post Asociația „fantomă” din termoficare cere triplarea bugetului: 2 milioane de euro pentru salarii și studii despre panouri solare pe puncte termice appeared first on Buletin de București.
Va fi extinsă Secția 19 din Rahova, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului General al Municipiului București, care va fi discutat în următoarea ședință, din 27 noiembrie. Un imobil urmează să fie transferat către Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit documentației proiectului, este vorba despre un spațiu situat pe strada Amurgului nr. 17, […] The post Secția 19 din Rahova va fi extinsă. GCMB va transfera un imobil către MAI appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei actualizează prețurile medii la produsele agricole pentru 2026 # Buletin de București
Un proiect prin care sunt stabilite prețurile medii la produsele agricole, pentru anul 2026, urmează să fie dezbătut în ședința din 27 noiembrie a Consiliului General al Municipiului București. Prețurile sunt folosite pentru calcularea impozitelor pe veniturile din arendă. Dacă va fi aprobată, hotărârea va fi transmisă la ANAF. Prețurile medii la produsele agricole pentru […] The post Primăria Capitalei actualizează prețurile medii la produsele agricole pentru 2026 appeared first on Buletin de București.
Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București # Buletin de București
Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București, notează Jurnal Social. Este vorba despre adulți și copii de diferite vârste care au participat alături de aparținătorii lor. Spectacolul, organizat de Asociația Kinetobebe, a fost intitulat „Dansul pașilor de catifea” și marchează o inițiativă prin […] The post Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București appeared first on Buletin de București.
Maraton pentru Palestina, în Parcul IOR. „Alergăm pentru libertate, justiție și pace în Palestina!” # Buletin de București
Comunitatea pro-Palestina din București organizează un maraton de solidaritate în Parcul IOR, pentru a transmite un mesaj de sprijin față de poporul palestinian. Evenimentul va avea loc duminică, 23 noiembrie, între orele 14:00 și 16:00, la intrarea de lângă Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”. Organizatorii spun că acțiunea are scopul de a transmite un mesaj de […] The post Maraton pentru Palestina, în Parcul IOR. „Alergăm pentru libertate, justiție și pace în Palestina!” appeared first on Buletin de București.
Un nou protest împotriva pensiilor speciale, vineri, în Piața Victoriei. „Vrem drepturi egale” # Buletin de București
Comunitatea Declic, Corupția Ucide și Inițiativa România anunță un nou protest împotriva pensiilor speciale vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București. Sub genericul: ,,Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, proteste similare vor fi organizate și inițiativele locale din Timișoara, Iași, Pitești și Arad. Organizațiile civice cer o reformă reală a […] The post Un nou protest împotriva pensiilor speciale, vineri, în Piața Victoriei. „Vrem drepturi egale” appeared first on Buletin de București.
Infrastructura din Străulești, sub asediul betoanelor: încă 4,4 hectare din Nordul Capitalei vor fi transformate în blocuri # Buletin de București
Omul de afaceri și proprietarul grupului Mobexpert, Dan Șucu, și partenerul său, dezvoltatorul imobiliar Redport, planifică demararea lucrărilor la prima etapă a celui mai mare ansamblu rezidențial, lângă Petrom City. Acesta este și cel mai mare proiect realizat în parteneriat de până acum, într-o zonă aflată în plină dezvoltare, unde au investit și alți antreprenori […] The post Infrastructura din Străulești, sub asediul betoanelor: încă 4,4 hectare din Nordul Capitalei vor fi transformate în blocuri appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei cheltuie 8 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de sărbători. Alte 15 milioane de lei se duc pe târgul de Crăciun | Spotmedia # Buletin de București
Aproape 8 milioane de lei va plăti Primăria Capitalei pentru închirierea luminițelor de sărbători, pentru iarna 2025–2026. Suma este de trei ori mai mare decât în 2024, scrie Spotmedia. Anul trecut, municipalitatea a cheltuit 2,49 milioane de lei pentru traverse, șiruri și țurțuri LED și figurine 2D (sfere, stele, fulgi de nea). Anul acesta, însă, […] The post Primăria Capitalei cheltuie 8 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de sărbători. Alte 15 milioane de lei se duc pe târgul de Crăciun | Spotmedia appeared first on Buletin de București.
„Rejuvenare intimă”, cu tratamente controversate, în sistemul medical din Capitală | Snoop # Buletin de București
O rețea de medici din spitalele și clinicile bucureștene, protejată de funcții înalte în stat și universități, vinde iluzii medicale femeilor vulnerabile, arată o investigație snoop.ro Proceduri precum „rejuvenarea vaginală”, respinse de forurile științifice internaționale din cauza riscurilor și a lipsei de eficiență, au devenit o sursă majoră de venit în România, scrie snoop.ro Fenomenul […] The post „Rejuvenare intimă”, cu tratamente controversate, în sistemul medical din Capitală | Snoop appeared first on Buletin de București.
Aeroporturile Otopeni și Băneasa fac primul pas spre BVB pe fondul unui profit record și a infrastructurii „sufocate” de 16 milioane de pasageri # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a demarat discuțiile la nivelul acționarilor pentru o eventuală listare la Bursa de Valori București (BVB). Mișcarea are loc pe fondul unor rezultate financiare în creștere, dar și în contextul unei crize acute de infrastructură, capacitatea proiectată actuală fiind depășită constant. Reluarea procesului de selecție a auditorului financiar reprezintă primul […] The post Aeroporturile Otopeni și Băneasa fac primul pas spre BVB pe fondul unui profit record și a infrastructurii „sufocate” de 16 milioane de pasageri appeared first on Buletin de București.
Cinci proiecte de mediu pentru viitorul primar. Propunerile Asociației Parcul Natural București # Buletin de București
Asociația Parcul Natural București a prezentat cinci proiecte de mediu pe care le consideră urgente și realizabile pentru viitoarea administrație a Capitalei. Directorul organizației, Dan Bărbulescu, spune că măsurile ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea mediului din oraș și ar putea crește accesul bucureștenilor la natură. Organizația îi îndeamnă pe candidații la Primăria Capitalei să analizeze […] The post Cinci proiecte de mediu pentru viitorul primar. Propunerile Asociației Parcul Natural București appeared first on Buletin de București.
„Crăciunul Nordului” este un târg de Crăciun care va fi deschis la Romexpo în perioada 28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Timp de mai bine de o lună, vizitatorii vor avea parte de atracții pentru toate vârstele, de preparate tradiționale, dar și de concerte live. Organizatorii anunță ateliere creative pentru copii și adulți și […] The post Crăciunul Nordului se deschide la Romexpo, din 28 noiembrie appeared first on Buletin de București.
Încă un tren care a plecat din București nu a mai ajuns la destinație cu pasageri. De data asta destinația era Viena | Club feroviar # Buletin de București
Un tren al CFR Călători care a plecat luni după amiază din București spre Viena n-a mai ajuns marți dimineață în capitala Austriei cu tot cu pasageri. Călătorii au fost dați jos din tren la Budapesta și îmbarcați într-un tren privat cehesc, care i-a dus în cele din urmă la Viena, scrie Club feroviar. Este […] The post Încă un tren care a plecat din București nu a mai ajuns la destinație cu pasageri. De data asta destinația era Viena | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Reacția Primăriei la anunțul Romprest că oprește curățenia stradală: „Disputele istorice cu operatorul de salubrizare se rezolvă în instanță” # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 respinge motivul pe care l-a invocat Romprest când a anunțat că oprește curățenia stradală, respectiv faptul că nu ar plăti datoriile istorice de 116 milioane de lei. Instituția menționează, prin viceprimarul Iulian Hatmanu, că este la zi cu plata facturilor pentru serviciile curente prestate, prin urmare nu există nici un motiv pentru […] The post Sector 1 | Reacția Primăriei la anunțul Romprest că oprește curățenia stradală: „Disputele istorice cu operatorul de salubrizare se rezolvă în instanță” appeared first on Buletin de București.
„Istoria pe nevăzute”. Copiii cu deficiențe de vedere din București și Buzău au călătorit în timp și s-au întâlnit cu daci și romani. „Mi-ați îndeplinit un vis” (P) # Buletin de București
Într-una dintre diminețile pline de soare, dar friguroase, ale lunii octombrie, am asistat la o discuție între doi daci și doi romani, în sala de sport a unui liceu din București. Armele lor, săbii, spade, o sică, câteva pumnale, erau așezate pe patru mese care formau împreună un pătrat. La fel coifurile, unele simple, altele […] The post „Istoria pe nevăzute”. Copiii cu deficiențe de vedere din București și Buzău au călătorit în timp și s-au întâlnit cu daci și romani. „Mi-ați îndeplinit un vis” (P) appeared first on Buletin de București.
Corpul de Control al MAI, trimis la Prefectura București pentru verificarea contractului de chirie. Facturile au ajuns la 43.000 de euro lunar # Buletin de București
Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunțat, marți, că a fost trimis Corpul de Control al MAI (Ministerul Afacerilor Interne) la Prefectura București pentru verificări asupra contractului de chirie. „A fost trimis Corpul de Control al MAI la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie. Mă bucur ca s-a întâmplat, sper să ne susţină în […] The post Corpul de Control al MAI, trimis la Prefectura București pentru verificarea contractului de chirie. Facturile au ajuns la 43.000 de euro lunar appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Romprest oprește curățenia stradală. Compania invocă faptul că are de recuperat datorii de 116 milioane de lei. Conflictul vizează programul de dezăpezire și sumele pe care Primăria le vrea înapoi # Buletin de București
Romprest, operatorul de salubritate din Sectorul 1, a anunțat că oprește curățenia stradală, invocând faptul că are de recuperat o datorie de 116 milioane de lei de la Primărie, pe care instituția încă nu le plătește. Romprest invocă mai multe situații despre care afirmă că o împiedică să-și continue activitatea de salubritate în Sectorul 1, […] The post Sector 1 | Romprest oprește curățenia stradală. Compania invocă faptul că are de recuperat datorii de 116 milioane de lei. Conflictul vizează programul de dezăpezire și sumele pe care Primăria le vrea înapoi appeared first on Buletin de București.
Drumul lui Negoiță peste magistrala de gaze, închis de Comitetul pentru Situații de Urgență. Prefect: „La construcţia drumului s-au folosit gunoaie” # Buletin de București
Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui tronson al străzii Brățării din Sectorul 3, după ce primăria condusă de Robert Negoiță nu a prezentat autorizațiile de construire pentru drumurile amenajate peste magistrala de gaze a Transgaz. Măsura a fost anunțată de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, la Digi24. Contactat de Buletin de București, prefectul […] The post Drumul lui Negoiță peste magistrala de gaze, închis de Comitetul pentru Situații de Urgență. Prefect: „La construcţia drumului s-au folosit gunoaie” appeared first on Buletin de București.
Trafic restricționat pe mai multe artere, din Capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră # Buletin de București
În mai multe zone din Capitală, este trafic restricționat, pentru lucrări la infrastructura ruitiera. Brigada Rutieră anunță ca circulația este deviată parțial sau total. Zonele cu trafic restricționat CITEȘTE ȘI: Sector 1 | Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu. Urmează intervenții și în alte zone Trafic restricționat pe DN1, pentru lucrări […] The post Trafic restricționat pe mai multe artere, din Capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră appeared first on Buletin de București.
Muzeele Pallady și Zambaccian sunt închise, pentru vizitare, în perioada 20‑23 noiembrie # Buletin de București
Muzeele Pallady și Zambaccian nu se pot vizita de joi, 20 noiembrie, până duminică, 23 noiembrie. În perioada 20-23 noiembrie 2025 Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K.H. Zambaccian vor fi închise pentru vizitare. Anunțul a fost făcut de Muzeul Național de Artă al României. Muzeul anunță însă că expoziția-eveniment RomânIA-reprezentarea identitară a portului popular în […] The post Muzeele Pallady și Zambaccian sunt închise, pentru vizitare, în perioada 20‑23 noiembrie appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu. Urmează intervenții și în alte zone # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu, iar intervențiile vor continua pe Bulevardul Laminorului. Administrația locală are ca obiectiv finalizarea a peste 600 de noi locuri de parcare pe mai multe străzi din sector, în perioada următoare. Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu, […] The post Sector 1 | Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu. Urmează intervenții și în alte zone appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Amendă de 60.000 de lei și mașină confiscată pentru că a aruncat gunoi pe spațiul public # Buletin de București
Două incidente de aruncare ilegală a gunoiului pe domeniul public au fost sancționate de Poliția Locală Sector 2, a transmis primăria. În primul caz, reprezentanții unei societăți comerciale au fost surprinși în timp ce depozitau deșeuri pe spațiul public. Firma a primit o amendă de 60.000 de lei (aproape 12 mii de euro). Într-o situație […] The post Sector 2 | Amendă de 60.000 de lei și mașină confiscată pentru că a aruncat gunoi pe spațiul public appeared first on Buletin de București.
Programul „Creștem Campioni” continuă, la Berceni Arena. Au început înscrierile pentu cea de-a patra ediție # Buletin de București
Au început înscrierile pentru programul „Creștem Campioni.” Inițierea pe gheață are loc la patinoarul Berceni Arena. Programul „Creștem Campioni”, ajuns la cea de-a patra ediție, se adresează tuturor copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani, care au domiciliul sau reşedința în Sectorul 4 şi care NU au mai participat, anterior, la nicio ediție. Platforma […] The post Programul „Creștem Campioni” continuă, la Berceni Arena. Au început înscrierile pentu cea de-a patra ediție appeared first on Buletin de București.
Alegeri PMB | Candidaturi surpriză de ultim moment. Biroul Electoral Municipal a anunțat lista finală # Buletin de București
Pe lângă cei 12 candidați care și-au anunțat candidatura la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, despre care Buletin de București a scris AICI, în lista Biroului Electoral Municipal (BEM) au apărut alte șase nume „surpriză”. Fostul deputat AUR Mihai Lasca (PPR), președinta partidului care a „furat” din voturile PSD cu o denumire și siglă asemănătoare, […] The post Alegeri PMB | Candidaturi surpriză de ultim moment. Biroul Electoral Municipal a anunțat lista finală appeared first on Buletin de București.
Accident grav, în Cartierul Militari, din Capitală. Patru persoane au fost rănite # Buletin de București
Un accident grav a avut loc, în această dimineață, în Cartierul Militari, din Capitală. Incidentul s-a produs în jurul orei 06:00, la intersecția Bd. Uverturii cu Str. Apusului. Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz. Acolo […] The post Accident grav, în Cartierul Militari, din Capitală. Patru persoane au fost rănite appeared first on Buletin de București.
Cel mai mare târg de locuri de muncă pentru absolvenții de inginerie începe la Politehnica # Buletin de București
Cel mai mare târg de locuri de muncă pentru absolvenții de inginerie începe la Politehnica, potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Centrul Universitar din București. Evenimentul este organizat de biroul de plasare a forței de muncă din cadrul instituției. Astfel, timp de două zile, pe 18 și 19 noiembrie, proaspeții ingineri și nu numai […] The post Cel mai mare târg de locuri de muncă pentru absolvenții de inginerie începe la Politehnica appeared first on Buletin de București.
Universitatea din București a lansat „Harta Cercetătorilor”, potrivit unui anunț al insituției. Platforma dedicată științei marchează contribuțiile profesorilor și a proiectelor de cercetare derulate cu alte centre universitare din lume, anunță instituția „Harta cercetătorilor UB reflectă activitatea unei comunități științifice deschise, dinamice și permanent (inter)conectate prin intermediul unor formule actuale, cu ajutorul tehnologiilor moderne și […] The post Universitatea din București a lansat „Harta Cercetătorilor” appeared first on Buletin de București.
Soluții pentru un oraș mai verde. Peste 150 de cetățeni din Sectorul 1 au participat la „Agora Climatică” # Buletin de București
În Sectorul 1, peste 150 de locuitori au propus soluții pentru un oraș mai verde, prin participarea la „Agora Climatică”. Inițiativă aparține organizației Ecopolis, și a fost realizată cu sprijinul Primăriei Sectorului 1, pentru elaborarea primei Carte Albe a Rezilienței Climatice. Documentul va fi prezentat public pe 3 decembrie 2025, ora 10:00, în Sala de […] The post Soluții pentru un oraș mai verde. Peste 150 de cetățeni din Sectorul 1 au participat la „Agora Climatică” appeared first on Buletin de București.
REPORTAJ | „Am început să dau din picioare ca să echilibrez blocul”. Cât de pregătiți suntem în caz de cutremur # Buletin de București
Într-o cafenea oarecare din zona Sfinții Voievozi a Sectorului 1, câțiva oameni se pregătesc să spargă liniștea deranjată doar de râșnițele profesionale. Au venit aici pentru un cutremur despre care știu teoretic că urmează, dar pe care niciunul nu este pregătit emoțional să-l trăiască. Cine ar putea fi, mai ales într-o sâmbătă dimineață, la ora […] The post REPORTAJ | „Am început să dau din picioare ca să echilibrez blocul”. Cât de pregătiți suntem în caz de cutremur appeared first on Buletin de București.
Concert multisenzorial, la Sala Radio. „Lacul lebedelor” și „Spărgătorul de nuci”, la lumina lumânărilor # Buletin de București
Sala Radio, din Capitală, va fi amenajată pentru un concert multisenzorial, pe 13 decembrie. Arii din „Lacul lebedelor” și Spărgătorul de nuci” vor fi cântate ăla lumina lumânărilor de la ora 18:00. În cadrul unui concert multisenzorial , locații impresionante din România sunt transformate în scene fascinante pentru un eveniment muzical captivant. Aceste concerte oferă […] The post Concert multisenzorial, la Sala Radio. „Lacul lebedelor” și „Spărgătorul de nuci”, la lumina lumânărilor appeared first on Buletin de București.
Reparațiile pe marile bulevarde sunt continuate de Primăria Capitalei. Autoritatea locală anunță că, intervențiile în mai multe zone ale orașului, sunt continuate prin Administrația Străzilor. Au fost finalizate reparațiile pe marile bulevarde precum: De asemenea, s-au încheiat lucrările și în Piața Victoriei, Piața Unirii, pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Regele Mihai I al României și […] The post Primăria Capitalei continuă reparațiile pe marile bulevarde appeared first on Buletin de București.
Un tren care a plecat din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns la Sighetu Marmației | Club feroviar # Buletin de București
Trenul care a plecat vineri seara din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns în această stație finală. Garnitura a fost oprită la doar 57 km de Sighetu Marmației, la Vișeul de Jos, unde ajunsese cu o întârziere de peste șapte ore, scrie Club feroviar. Trenul Interregio 1641 operat de CFR Călători a […] The post Un tren care a plecat din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns la Sighetu Marmației | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 1 a lansat o nouă platformă pentru gestionarea locurilor de parcare de reședință, potrivit unui comunicat de presă. Noile locuri de parcare vor fi încărcate în aplicație și vor fi disponibile în funcție de vechimea cererii. Astfel, în prezent platforma permite confirmarea sau actualizarea datelor pentru persoanele cu contract de închiriere activ ori […] The post Sector 1 | Platformă nouă pentru gestionarea locurilor de parcare appeared first on Buletin de București.
EDITORIAL | REPER, „balamaua” Bucureștiului. Partidul care i-a făcut primari pe Tuță și Hopincă îl susține pe Ciucu la PMB # Buletin de București
Există divorțuri amiabile, există rupturi toxice și, mai apoi, există divorțuri politice. Acestea din urmă sunt separări reci în care foștii parteneri se atacă public, dar se aliază strategic, sub lumina difuză a calculelor electorale. Ne-am obișnuit cu schema asta de la USL încoace. USR și urmașul său, REPER, fac însă subiectul unei mutații care […] The post EDITORIAL | REPER, „balamaua” Bucureștiului. Partidul care i-a făcut primari pe Tuță și Hopincă îl susține pe Ciucu la PMB appeared first on Buletin de București.
Alegeri PMB | BEM a validat alianța „Dreptate pentru București”. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD # Buletin de București
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a înregistrat protocolul de constituire a alianței electorale „Dreptate pentru București”, formată din AUR și PNȚCD, reprezentată de George Simion (AUR) și Aurelian Pavelescu (PNȚCD), Anca Alexandrescu fiind candidatul pentru Primăria Capitalei. Jurnalista nu este membră a formațiunilor politice. BEM a confirmat că alianțele pot susține candidați din afara […] The post Alegeri PMB | BEM a validat alianța „Dreptate pentru București”. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD appeared first on Buletin de București.
Tăierile ilegale din Sectorul 3 continuă, pe un fost teren al Mariei Cocoru. Amenzile au fost majorate până la 3.000 lei pentru un arbore # Buletin de București
Tăierile ilegale continuă în Sectorul 3, pe un teren retrocedat din apropierea Parcului IOR. Este vorba despre o fâșie de spațiu verde din fața blocurilor de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr.18. Defrișările au început săptămâna trecută și au continuat în cursul zilei de luni, 17, noiembrie, conform imaginilor surprinse de cetățenii din zonă. La fața […] The post Tăierile ilegale din Sectorul 3 continuă, pe un fost teren al Mariei Cocoru. Amenzile au fost majorate până la 3.000 lei pentru un arbore appeared first on Buletin de București.
Ministerul Sănătății a terminat ancheta la clinica unde a murit o fetiță de 2 ani: activitatea medicală a fost suspendată. Amenzi de 100.000 de lei # Buletin de București
Ministerul Sănătății informează că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației […] The post Ministerul Sănătății a terminat ancheta la clinica unde a murit o fetiță de 2 ani: activitatea medicală a fost suspendată. Amenzi de 100.000 de lei appeared first on Buletin de București.
REPER îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală: „Am semnat astăzi un protocol de colaborare” # Buletin de București
Partidul REPER (Reînnoim Proiectul European al României) îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală. Astăzi, actualul primar al Sectorului 6 a semnat un protocol de colaborare cu formațiunea politică. Protocolul va fi valabil pe toată perioada mandatului său de Primar General, nu doar pentru campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie 2025. Ciprian Ciucu, […] The post REPER îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală: „Am semnat astăzi un protocol de colaborare” appeared first on Buletin de București.
