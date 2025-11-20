Oficialii americani aruncă bomba. Afirmația că vaccinul nu provoacă autism este falsă

10:40

Românii preferă mai mult să muncească acasă, decât în alte timpuri. Chiar dacă salariile din străinătate se menţin la un nivel superior comparativ cu România, oamenii rămân să lucreze în ţară, profitând de alte avantaje decât cele financiare. Anul 2025 este anul cu cel mai scăzut interes pentru locurile de muncă din afara țării din […] The post Românii evită să mai plece la muncă în străinătate la primul job găsit. De ce le convine să muncească în ţară, deşi salariile sunt mai mici first appeared on Ziarul National.