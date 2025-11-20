ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță despăgubiri de la fostul președinte
National.ro, 20 noiembrie 2025 14:00
Acțiune în instanță împotriva fostului președinte Klaus Iohannis. Statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov, a înregistrat la instanță – mai precis la Tribunalul Sibiu – o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil
• • •
Acum 5 minute
14:10
1. A murit doctorița Flavia Groșan. Bineînțeles că useriștii au spurcat-o. Vaccinarea a împărțit țara în două. La fel, războiul din Ucraina. Și părerea majoritarilor n-a contat, că așa e în România de la Colectiv încoace. Flavia Groșan a avut și ea o părere despre un vaccin netestat, făcut în pripă, împotriva unei boli necunoscute.
Acum 15 minute
14:00
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță despăgubiri de la fostul președinte # National.ro
Acțiune în instanță împotriva fostului președinte Klaus Iohannis. Statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov, a înregistrat la instanță – mai precis la Tribunalul Sibiu – o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil
Acum 2 ore
13:00
Informații de ultimă oră despre mercenarul Horațiu Potra, despre care s-a aflat, pe surse, că e în drum spre România. Mercenarul Horațiu Potra este adus, joi, 20 noiembrie 2025, în România, potrivit Gândul, care citează surse judiciare. Implicat în dosarele lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Horațiu Potra a fost localizat, inițial, în
12:50
Amy Morgan, specialista care transformă biologia în ecuații: cum ajută modelarea matematică la înțelegerea îmbătrânirii și bolilor # National.ro
Recent a avut loc la București Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. În cadrul evenimentului-premieră în România și Europa de Sud-Est, cercetătoarea britanică dr. Amy Morgan, de la University of Salford, a explicat cum matematica poate deveni un instrument-cheie în descifrarea proceselor biologice care duc la
12:20
Trump a semnat legea: Dosarul Epstein va fi public!/Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” # National.ro
După ce multă vreme s-a opus, președintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, un proiect de lege care obligă administrația sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein. „Tocmai am semnat legea pentru a publica dosarul Epstein!", a scris președintele SUA într-o postare lungă pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Prilej cu
Acum 4 ore
11:50
Înțelegere americano-rusă. Iată cum va arăta pacea în Ucraina: „Mingea e în terenul lui Zelenski” # National.ro
Au apărut informații despre un presupus plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, un plan secret negociat între administrația Trump și Rusia. Ar fi vorba despre o propunere alcătuită din 28 de puncte, care ar implica cedarea de către Kiev a regiunilor din Donbas – inclusiv a unor zone pe care Ucraina
11:50
Morții și sinistrații din Rahova, dar și locuitorii cartierului din jurul străzii Popa Tatu merită să știe! La fel și restul bucureștenilor și întreaga țară! Cine și ce este ANRE? Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei este, conform datelor publicate pe site-ul instituției, „autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral
10:40
Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei: rezultate-ȘOC, favoritul lui Nicușor Dan este făcut KO de bucureșteni! Cine va câștiga PMB # National.ro
Cu doar câteva săptămâni rămase până la alegerile locale parțiale, programate pentru 7 decembrie, s-au aflat datele celui mai recent sondaj pentru Primăria Capitalei! Un sondaj INSCOP efectuat în București indică o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se află pe primele două poziții, în intenția de vot, la
Acum 6 ore
10:00
Accident cumplit în parcarea unui centru medical din Bihor. Un tânăr în scaun cu rotile a murit, iar un altul a fost grav rănit # National.ro
Un accident foarte grav a avut loc, în noaptea de miercuri spre joi, 19 spre 20 noiembrie, în parcarea unui centru medical din localitatea bihoreană Cordău. Trei persoane – două dintre ele aflate în scaun cu rotile – au fost lovite de un autoturism. Din păcate, un tânăr și-a pierdut viața în urma accidentului. Un
Acum 8 ore
07:20
Acum 12 ore
05:30
Horoscop 20 noiembrie 2025 – Astăzi trebuie să vă abțineți de la încheierea unor tranzacții riscante # National.ro
BERBEC Stelele vor oferi șansa de a vă îmbunătăți condițiile de viață. Sfatul zilei pentru reprezentanții semnului zodiacal să se ferească de angajați și de cei din jur care profită și nu sunt sinceri. Excludeți din dietă cele mai dăunătoare feluri de mâncare pentru a nu vă afecta sănătatea. TAUR Nu trebuie să vă
Acum 24 ore
21:00
20:00
Țările Uniunii Europene ar trebui să susțină planurile care le-ar retrage competențele de supraveghere a burselor de valori și a altor instituții cheie dacă doresc cu adevărat să construiască o piață financiară în stil american. „Dacă nu facem nimic diferit față de trecut, nu vom obține rezultate diferite", a declarat comisarul pentru servicii financiare, Maria
19:40
România este condusă de USR – Ură, Sărăcie și Război. Asta ne dă partidul trotinetiștilor rezistenți la antibioticul „Normalitate". Disperarea cu care înhață posturile-cheie lasă să se vadă planul macabru pe care această ONG cu buget de Topul Forbes îl are pentru România. Dacă nu se schimbă lucrurile, în curând toată țara va fi amanetată
19:00
PSD bagă bățul prin gard. Austeritatea Guvernului Bolojan bagă românii în cea mai cruntă sărăcie din ultimii 25 de ani # National.ro
După ce Partidul Social Democrat a votat cu două mâni măsurile de austeritate din pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan, strategul economic al PSD, Cristian Socol, atrage atenția că românii sunt aruncați în cea mai cruntă sărăcie din ultimii 25 de ani. Acesta a arătat că povara fiscal-bugetară nu poate fi pusă exclusiv pe
18:30
Banca Centrală Europeană va menține ratele dobânzilor la nivelul actual până la sfârșitul anului 2026, potrivit majorității economiștilor chestionați de Reuters, care se așteaptă, de asemenea, ca economia zonei euro să rămână pe o traiectorie de creștere stabilă, cu o inflație controlată, în ciuda incertitudinii la nivel mondial. Argumentele în favoarea prelungirii pauzei privind ratele
18:10
Donald Trump a adunat cea mai mare forță navală în Caraibe de la Războiul Rece încoace. Cum va fi folosită? Are de gând să atace Venezuela pentru a răsturna regimul lui Nicolas Maduro? Operațiunile antidrog ale SUA în Caraibe se desfășoară de zeci de ani și beneficiază de sprijin bipartizan. În 2023, Trump a făcut
17:30
Dimitrie Muscă, proprietarul complexelor agroindustriale Curtici și Olari din județul Arad, a fost lovit, din nou, de pesta porcină africană, fiind nevoit să ucidă peste 6.500 de porci. Acesta ne spune că biosecuritatea din complexe este draconică și că virusul nu avea pe unde să intre. Suspiciunea acestuia este că a fost un sabotaj și
17:20
Viktor Leonenko, fost internațional ucrainean și ex-atacant la Dinamo Kiev, speră ca Ucraina să nu dea peste România la barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Cele două naționale, adversare și la Euro 2024, pot fi din nou față în față, Ucraina fiind în urna 1, iar România în urna 4, alături de Suedia, Macedonia și Irlanda
17:10
Pe măsură ce îngrijorările legate de o bulă a inteligenței artificiale continuă să crească, administratorii de fonduri își exprimă îngrijorarea cu privire la „suprainvestițiile" companiilor, pentru prima dată din august 2005. Este concluzia sondajului Global Fund Managers Survey realizat de Bank of America în rândul a 172 de manageri de fonduri, care gestionează în total
16:40
Oficialii din Germania și Olanda se află săptămâna aceasta la Beijing pentru discuții privind controalele Chinei asupra exporturilor de metale rare și semiconductori, care au făcut industriile europene vulnerabile la perturbările lanțului global de aprovizionare. În 2024, China era responsabilă pentru 59% din exploatarea minieră mondială de pământuri rare, 91% din rafinare și 94% din
16:20
Fostul coleg al lui Dan Petrescu, propus pentru titlul de „Sir” după calificarea istorică # National.ro
Scoția trăiește un moment unic: după 28 de ani de așteptare, „Tartan Army" merge din nou la Mondial, iar numele care a redevenit simbol național este Steve Clarke. Fostul coleg al lui Dan Petrescu de la Chelsea a reușit o performanță uriașă: victorie dramatică, 4-2 cu Danemarca pe „Hampden Park", calificare obținută dintr-o grupă dominată
16:10
Populația, ”digitalizată” cu forța. MAI instituie taxe pentru cei care nu știu să-i acceseze platforma # National.ro
Cu doar 28% din populație care are competențe digitale, Cătălin Predoiu, șeful MAI, a decis să impună taxe pentru cei care nu știu să acceseze platform HUB a ministerului, forțând digitalizarea prin sancțiuni. Astfel, amenzile de circulație, aplicate și prin utilizarea camerelor de supraveghere, și suspendarea dreptului de a conduce vor fi transmise prin poștă
16:00
Scene de film pe străzile din Italia: Un bancomat furat, târât de hoți cu mașina – VIDEO # National.ro
Un jaf ce a avut loc în Italia a devenit cunoscut grație unei filmări care a surprins scene desprinse parcă din filmele de acțiune. Hoții au reușit să smulgă un bancomat din peretele unei clădiri și l-au tras pe străzi cu o mașină. Imaginile cu autoturismul ce târa după el bancomatul au fost surprinse de
15:40
Timp de decenii, Statele Unite au investit într-o ordine nucleară construită în jurul neproliferării, chiar și după expirarea acordurilor de dezarmare din timpul Războiului Rece. Opunerea proliferării în rândul statelor și adversarilor are sens, dar opoziția generală față de răspândirea în continuare a armelor nucleare ascunde beneficiile semnificative pe care acestea le pot aduce. Statele
15:00
1. Avertisment. Acest text nu e despre fotbal. 2. Am luat locul unu în Liga Națiunilor și locul trei în gupa pentru mondiale. Mai bine era invers. S-a spus că am avut o grupă ușoară. Mai bine aveam una grea. România a obținut întotdeauna rezultate onorabile cu marile puteri fotbalistice. Pe noi ne
14:30
14:30
Se scumpesc din nou biletele de tren. Cât vor plăti în plus călătorii, de la mijlocul lunii decembrie # National.ro
O veste cum nu se poate mai proastă pentru românii care au în vedere o călătorie cu trenul, pe final de an, mai ales că se apropie tot mai mult Sărbătorile de iarnă. Biletele pentru transportul pe calea ferată se vor scumpi, peste doar câteva săptămâni. Mai precis, de la mijlocul lunii decembrie. Astfel că
Ieri
13:30
O informație de ultimă oră indică faptul că medicul Flavia Groșan a murit, în cursul dimineții de miercuri, 19 noiembrie. Știre în curs de actualizare!
13:20
13:20
Noi detalii în cazul fetiței care a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Șefa CMR: Ancheta ia în discuție evaluarea înaintea administrării anesteziei # National.ro
Apar noi detalii în cazul fetiței de doi ani care a decedat, săptămâna trecută, la dentist, în Capitală, înainte de a fi supusă unei proceduri stomatologice pentru care i-a fost administrată o anestezie. Ancheta disciplinară a Colegiului Medicilor din România în cazul fetiței care a murit la o clinică stomatologică din București va lua în
12:00
România introduce o taxă şi pentru coletele de sub 150 de euro de pe Temu şi Shein. Ce valoare are noul bir şi când intră în vigoare # National.ro
Guvernul României a decis impunerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele cu o valoare sub 150 de euro care sosesc din afara Uniunii Europene. Măsură ce vine într-un moment în care platformele Shein și Temu continuă să se extindă accelerat în Europa. Taxa ar fi trebuit să intre în vigoare din această toamnă,
11:30
Orașul din Europa căutat de 15 milioane de turişti anual, printre care şi români, închide terasele din centru! # National.ro
Unul dintre cele mai frumoase oraşe din Europa, căutat de turiștii din întreaga lume, printre care şi români, a luat o decizie nepopulară. Autoritățile închid terasele restaurantelor și cafenelelor (zonele de relaxare în aer liber) pe 50 de străzi-cheie, în timp ce le va reglementa strict pe alte 73. Florența interzice zonele de relaxare în
11:20
După îndelungi negocieri, liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord pe legea privind pensiile magistraților, din câte s-a aflat, miercuri dimineață, 19 noiembrie, deocamdată doar pe surse. Sunt două prevederi-cheie asupra cărora s-ar fi ajuns la un consens la nivel de coaliție în privința acestei legi. Guvernul ar urma să adopte
11:00
Se strânge laţul în jurul lui Zelenski: Andrii Iermak, mâna dreaptă a liderului de la Kiev, acuzat de corupţie! Scandalul din Energie zguduie Ucraina # National.ro
Clasa politică de la Kiev îl obligă, practic, pe Volodimir Zelenski să-l dea afară pe consilierul său influent, Andrii Iermak. Acesta din urmă este suspectat de implicare în scandalul de corupție care a dus deja la demisia a doi miniștri. Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski, este adesea descris drept al
10:50
Ciolacu amenință cu moțiunea, dacă Guvernul nu vine cu măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” # National.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, actualmente deputat PSD, a declarat că, în cazul în care viitoarele pachete cu măsuri fiscal-bugetare nu vor include şi măsuri de relansare a economiei, el va vota o eventuală moţiune de cenzură împotriva guvernului din care face parte și partidul pe care l-a condus până în urmă cu câteva luni. Ciolacu […] The post Ciolacu amenință cu moțiunea, dacă Guvernul nu vine cu măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” first appeared on Ziarul National.
10:40
Românii evită să mai plece la muncă în străinătate la primul job găsit. De ce le convine să muncească în ţară, deşi salariile sunt mai mici # National.ro
Românii preferă mai mult să muncească acasă, decât în alte timpuri. Chiar dacă salariile din străinătate se menţin la un nivel superior comparativ cu România, oamenii rămân să lucreze în ţară, profitând de alte avantaje decât cele financiare. Anul 2025 este anul cu cel mai scăzut interes pentru locurile de muncă din afara țării din […] The post Românii evită să mai plece la muncă în străinătate la primul job găsit. De ce le convine să muncească în ţară, deşi salariile sunt mai mici first appeared on Ziarul National.
10:30
Respirația nu e doar „a băga aer în plămâni”. Diaphragmatic breathing — respirația adâncă care folosește antecedent diafragma (respirație abdominală) — pune în mișcare un adevărat pompaj intern care ajută atât revenirea venoasă, cât și sistemul limfatic. Pentru cei cu edeme, lymphedema sau senzație de „retenție”, această tehnică simplă poate fi un instrument util, nu […] The post Respirația Diafragmatică: Motorul ascuns care activează sistemul limfatic first appeared on Ziarul National.
10:10
Operațiunea „Ziua Z”. Poliția și DIICOT fac peste 200 de percheziții în toată țara – VIDEO # National.ro
Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 19 noiembrie, peste 200 de percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii denumite generic „Ziua Z”. După acțiunile din teren, vor urma audieri. Din anunțul autorităților rezultă că urmează să fie puse în aplicare peste 250 de mandate de aducere. „Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul unei ample operațiuni, Poliția […] The post Operațiunea „Ziua Z”. Poliția și DIICOT fac peste 200 de percheziții în toată țara – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
Lovitură pentru români! Impozitele pe locuințe, cu 80% mai mari din 2026. Cresc și impozitele pentru mașini # National.ro
Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, forma finală a pachetului fiscal inițiat de Guvernul Bolojan, după eliminarea articolelor declarate neconstituționale. Noile măsuri vor intra în vigoare etapizat, iar principalele creșteri de taxe se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2026. Actul normativ, asupra căruia Guvernul își asumase răspunderea în plen pe 1 septembrie 2025, va […] The post Lovitură pentru români! Impozitele pe locuințe, cu 80% mai mari din 2026. Cresc și impozitele pentru mașini first appeared on Ziarul National.
09:40
Urmază un val uriaș de concedieri voluntare la Dacia, care ar putea reduce personalul cu până la 900 de angajați. În prezent, uzina Dacia din România are aproximativ 11.000 de salariați. Aceste concedieri au loc pe fondul unor negocieri dintre sindicatele de la Automobile Dacia și conducerea companiei. 900 de angajați ar putea să plece […] The post Val de concedieri la Dacia. Sute de angajați, invitați să plece voluntar first appeared on Ziarul National.
09:40
Ro-Alert în Galați și Tulcea! Dronă detectată în spațiul aerian național. Aeronave Eurofighter Typhoon și F-16, ridicate de la sol # National.ro
Ministerul Apărării Naționale a comunicat, miercuri dimineaţă, că Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian al României. Forțele Aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie – a anunțat, miercuri dimineață, într-un comunicat, Ministerul Apărării Naționale. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două […] The post Ro-Alert în Galați și Tulcea! Dronă detectată în spațiul aerian național. Aeronave Eurofighter Typhoon și F-16, ridicate de la sol first appeared on Ziarul National.
09:00
Ninge în România, drumarii intervin pentru curățarea drumurilor. Vreme rece și ploi în toată țara. Cele mai afectate zone # National.ro
Meteorologii au anunţat ploi în aproape toată ţara. La munte se intensifică vântul, vor fi lapoviţă și ninsori. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor acumula cantități de apă de 30 de litri pe mp, iar în Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte și la noapte se vă depune strat de zăpadă. Acesta va […] The post Ninge în România, drumarii intervin pentru curățarea drumurilor. Vreme rece și ploi în toată țara. Cele mai afectate zone first appeared on Ziarul National.
08:30
Circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri pe DN1, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după ce o cisternă care transporta substanțe periculoase s-a răsturnat pe șosea. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a transmis că există pericol de scurgeri de carosabil. Trafic blocat între Predeal și Brașov „Trafic blocat pe […] The post Cisternă plină cu substanţe periculoase, răsturnată pe DN 1. Trafic blocat! first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații. Unele argumente pot apărea din cauza banilor. Acordați mai multă atenție colegilor dvs. de muncă. Disconfortul organic care vă preocupă nu va fi grav. TAUR Nu începe această aventură, nu te interesează! Fii precaut cu banii, renunță la ideile noi de amenajare și participă la rutina […] The post Horoscop 19 noiembrie 2025 – Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații first appeared on Ziarul National.
18 noiembrie 2025
21:10
20:10
Soarta pariurilor uimitoare ale Wall Street pe inteligența artificială va depinde în totalitate de rezultatele Nvidia. La trei ani de la debutul ChatGPT, investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați că boom-ul inteligenței artificiale a depășit fundamentele economice. Potrivit Reuters, unii lideri de afaceri au remarcat că tranzacțiile circulare – în care un partener […] The post Inteligența artificială, bulă sau breakout? first appeared on Ziarul National.
