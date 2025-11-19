Caricatura Zilei

09:20

Scandalul de corupţie din Ucraina, în care este implicat şi un fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a luat amploare şi la nivel european. De exemplu, Viktor Orban le-a reproşat deja liderilor de la Bruxelles insistenţa de a ajuta financiar Kievul, în contextul în care sume mari de bani ar fi fost „sifonate” […] The post Viktor Orban, nervos după ce UE a cerut din nou bani pentru Ucraina, pe fondul scandalului de corupţie de la Kiev: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic” first appeared on Ziarul National.