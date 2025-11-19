Avem prea mulți bani. De ce să o ajutăm doar pe Ucraina? Să o ajutăm și pe Bosnia!
1. Avertisment. Acest text nu e despre fotbal. 2. Am luat locul unu în Liga Națiunilor și locul trei în gupa pentru mondiale. Mai bine era invers. S-a spus că am avut o grupă ușoară. Mai bine aveam una grea. România a obținut întotdeauna rezultate onorabile cu marile puteri fotbalistice. Pe noi ne […]
Se scumpesc din nou biletele de tren. Cât vor plăti în plus călătorii, de la mijlocul lunii decembrie
O veste cum nu se poate mai proastă pentru românii care au în vedere o călătorie cu trenul, pe final de an, mai ales că se apropie tot mai mult Sărbătorile de iarnă. Biletele pentru transportul pe calea ferată se vor scumpi, peste doar câteva săptămâni. Mai precis, de la mijlocul lunii decembrie. Astfel că […]
O informație de ultimă oră indică faptul că medicul Flavia Groșan a murit, în cursul dimineții de miercuri, 19 noiembrie. Știre în curs de actualizare!
Noi detalii în cazul fetiței care a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Șefa CMR: Ancheta ia în discuție evaluarea înaintea administrării anesteziei
Apar noi detalii în cazul fetiței de doi ani care a decedat, săptămâna trecută, la dentist, în Capitală, înainte de a fi supusă unei proceduri stomatologice pentru care i-a fost administrată o anestezie. Ancheta disciplinară a Colegiului Medicilor din România în cazul fetiței care a murit la o clinică stomatologică din București va lua în […]
România introduce o taxă şi pentru coletele de sub 150 de euro de pe Temu şi Shein. Ce valoare are noul bir şi când intră în vigoare
Guvernul României a decis impunerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele cu o valoare sub 150 de euro care sosesc din afara Uniunii Europene. Măsură ce vine într-un moment în care platformele Shein și Temu continuă să se extindă accelerat în Europa. Taxa ar fi trebuit să intre în vigoare din această toamnă, […]
Orașul din Europa căutat de 15 milioane de turişti anual, printre care şi români, închide terasele din centru!
Unul dintre cele mai frumoase oraşe din Europa, căutat de turiștii din întreaga lume, printre care şi români, a luat o decizie nepopulară. Autoritățile închid terasele restaurantelor și cafenelelor (zonele de relaxare în aer liber) pe 50 de străzi-cheie, în timp ce le va reglementa strict pe alte 73. Florența interzice zonele de relaxare în […]
După îndelungi negocieri, liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord pe legea privind pensiile magistraților, din câte s-a aflat, miercuri dimineață, 19 noiembrie, deocamdată doar pe surse. Sunt două prevederi-cheie asupra cărora s-ar fi ajuns la un consens la nivel de coaliție în privința acestei legi. Guvernul ar urma să adopte […]
Se strânge laţul în jurul lui Zelenski: Andrii Iermak, mâna dreaptă a liderului de la Kiev, acuzat de corupţie! Scandalul din Energie zguduie Ucraina
Clasa politică de la Kiev îl obligă, practic, pe Volodimir Zelenski să-l dea afară pe consilierul său influent, Andrii Iermak. Acesta din urmă este suspectat de implicare în scandalul de corupție care a dus deja la demisia a doi miniștri. Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski, este adesea descris drept al doilea cel […]
Ciolacu amenință cu moțiunea, dacă Guvernul nu vine cu măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu"
Fostul premier Marcel Ciolacu, actualmente deputat PSD, a declarat că, în cazul în care viitoarele pachete cu măsuri fiscal-bugetare nu vor include şi măsuri de relansare a economiei, el va vota o eventuală moţiune de cenzură împotriva guvernului din care face parte și partidul pe care l-a condus până în urmă cu câteva luni. Ciolacu […]
Românii evită să mai plece la muncă în străinătate la primul job găsit. De ce le convine să muncească în ţară, deşi salariile sunt mai mici
Românii preferă mai mult să muncească acasă, decât în alte timpuri. Chiar dacă salariile din străinătate se menţin la un nivel superior comparativ cu România, oamenii rămân să lucreze în ţară, profitând de alte avantaje decât cele financiare. Anul 2025 este anul cu cel mai scăzut interes pentru locurile de muncă din afara țării din […]
Respirația nu e doar „a băga aer în plămâni". Diaphragmatic breathing — respirația adâncă care folosește antecedent diafragma (respirație abdominală) — pune în mișcare un adevărat pompaj intern care ajută atât revenirea venoasă, cât și sistemul limfatic. Pentru cei cu edeme, lymphedema sau senzație de „retenție", această tehnică simplă poate fi un instrument util, nu […]
Operațiunea „Ziua Z". Poliția și DIICOT fac peste 200 de percheziții în toată țara – VIDEO
Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 19 noiembrie, peste 200 de percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii denumite generic „Ziua Z". După acțiunile din teren, vor urma audieri. Din anunțul autorităților rezultă că urmează să fie puse în aplicare peste 250 de mandate de aducere. „Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul unei ample operațiuni, Poliția […]
Lovitură pentru români! Impozitele pe locuințe, cu 80% mai mari din 2026. Cresc și impozitele pentru mașini
Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, forma finală a pachetului fiscal inițiat de Guvernul Bolojan, după eliminarea articolelor declarate neconstituționale. Noile măsuri vor intra în vigoare etapizat, iar principalele creșteri de taxe se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2026. Actul normativ, asupra căruia Guvernul își asumase răspunderea în plen pe 1 septembrie 2025, va […]
Urmază un val uriaș de concedieri voluntare la Dacia, care ar putea reduce personalul cu până la 900 de angajați. În prezent, uzina Dacia din România are aproximativ 11.000 de salariați. Aceste concedieri au loc pe fondul unor negocieri dintre sindicatele de la Automobile Dacia și conducerea companiei. 900 de angajați ar putea să plece […]
Ro-Alert în Galați și Tulcea! Dronă detectată în spațiul aerian național. Aeronave Eurofighter Typhoon și F-16, ridicate de la sol
Ministerul Apărării Naționale a comunicat, miercuri dimineaţă, că Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian al României. Forțele Aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie – a anunțat, miercuri dimineață, într-un comunicat, Ministerul Apărării Naționale. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două […]
Ninge în România, drumarii intervin pentru curățarea drumurilor. Vreme rece și ploi în toată țara. Cele mai afectate zone
Meteorologii au anunţat ploi în aproape toată ţara. La munte se intensifică vântul, vor fi lapoviţă și ninsori. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor acumula cantități de apă de 30 de litri pe mp, iar în Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte și la noapte se vă depune strat de zăpadă. Acesta va […]
Circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri pe DN1, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după ce o cisternă care transporta substanțe periculoase s-a răsturnat pe șosea. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a transmis că există pericol de scurgeri de carosabil. Trafic blocat între Predeal și Brașov „Trafic blocat pe […]
BERBEC Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații. Unele argumente pot apărea din cauza banilor. Acordați mai multă atenție colegilor dvs. de muncă. Disconfortul organic care vă preocupă nu va fi grav. TAUR Nu începe această aventură, nu te interesează! Fii precaut cu banii, renunță la ideile noi de amenajare și participă la rutina […]
Soarta pariurilor uimitoare ale Wall Street pe inteligența artificială va depinde în totalitate de rezultatele Nvidia. La trei ani de la debutul ChatGPT, investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați că boom-ul inteligenței artificiale a depășit fundamentele economice. Potrivit Reuters, unii lideri de afaceri au remarcat că tranzacțiile circulare – în care un partener […]
Iată, în sfârșit, adevărul gol-goluț pe care îl bănuiam, dar foarte puțini dintre noi au îndrăznit să-l spună cu voce tare. Îndepărtarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni nu este un accident, o capcană a momentului sau o simplă divergență de opinii. Este o pagină bine scrisă dintr-un manual vechi de putere. O carte pe […]
Șantierul Naval Mangalia, în situație critică. Ori îl iau olandezii în contul datoriei pretinse ori se vinde pe bucăți
Adunarea creditorilor Șantierului Naval Damen Mangalia a încercat, fără șanse de reușită, să obțină aprobarea vânzării integrale a societății. În fapt, soluția era una in extremis, pentru că alternativele sunt preluarea șantierului de către olandezii de la Damen, în contul datoriilor pretinse, ori vânzarea pe bucăți a acestuia. Situația, la care au contribuit guvernele care […]
Alarmă financiară: băncile din zona euro trebuie să se pregătească pentru "șocuri fără precedent"
"Băncile din zona euro trebuie să se pregătească pentru șocuri fără precedent, care ar putea provoca perturbări grave și repercusiuni profunde asupra sistemelor financiare", a avertizat Banca Centrală Europeană, cu ocazia prezentării priorităților sale în mat
Europenii dezbat la nesfârșit cum să evite să fie prinși între America și China. Dar China vede deja Europa ca pe un pion al Americii. „Europa este incapabilă să se elibereze cu adevărat de America pentru a deveni independentă”, susține un cercetător de la Universitatea Fudan. „Este discutabil dacă Uniunea Europeană va supraviețui până în […] The post China vede Europa ca un pion al Americii first appeared on Ziarul National.
Florentino Perez surprinde lumea fotbalului cu o decizie fără precedent: președintele Realului vrea să vândă între 5 și 10% din acțiunile clubului, pentru o sumă situată între 500 de milioane și 1 miliard de euro. Mișcarea ar reprezenta cea mai mare deschidere financiară din istoria „galacticilor”. Presa iberică notează că Perez e pregătit să prezinte […] The post LOVITURĂ: Florentino Perez vinde o parte din Real Madrid! first appeared on Ziarul National.
FC Barcelona se întoarce în sfârșit pe stadionul ei legendar. După doi ani și jumătate petrecuți pe „Olimpic”, catalanii revin pe Spotify Camp Nou, încă aflat în renovare, dar pregătit să găzduiască primul meci oficial: Barcelona – Athletic Bilbao, sâmbătă de la 17:15, în etapa a 13-a din La Liga. Clubul a pus în vânzare […] The post Cât costă să vezi Barcelona pe Camp Nou first appeared on Ziarul National.
Raportul Consiliului Concurenței privind evoluția în sectoare cheie arată că cele mai mari profituri, în 2024, au avut afacerile cu energia și sectorul bancar. Și asta în timp ce anul trecut a fost primul an în care au scăzut simultan numărul total al întreprinderilor și al salariaților, numărul și ponderea întreprinderilor profitabile, numărul și ponderile […] The post Economia se prăbușește, dar băncile și afacerile cu energia obțin profituri imense first appeared on Ziarul National.
Ecartamentele feroviare incompatibile și infrastructura rutieră neconsolidată rămân obstacole semnificative pentru transportul de echipamente militare în Uniunea Europeană. După invazia Rusiei în Ucraina, Franța nu a putut trimite tancuri în România pe cea mai scurtă rută terestră prin Germania și a fost nevoită să le transporte pe Marea Mediterană, din portul Marsilia la Alexandroupoli, în […] The post Transportul militar, vulnerabilitatea UE first appeared on Ziarul National.
Pană majoră de Internet! Serviciile Cloudflare nefuncționale, numeroase site-uri nu au putut fi accesate, inclusiv platforma X # National.ro
Mari bătăi de cap pentru cei care au vrut să accesese, marți după-amiază, 18 noiembrie, site-uri de știri, inclusiv din România, dar și platforma de socializare X (fostă Twitter). Mai multe site-uri web de mare profil, inclusiv platforma de socializare X, dar și ChatGPT, au fost indisponibile pentru unii utilizatori din cauza unor probleme ce […] The post Pană majoră de Internet! Serviciile Cloudflare nefuncționale, numeroase site-uri nu au putut fi accesate, inclusiv platforma X first appeared on Ziarul National.
Căderea orașului Pokrovsk va fi o pierdere strategică pentru Ucraina și o victorie tactică pentru Rusia, dar nu va apropia sfârșitul războiului. Fereastra îngustă de oportunitate pe care America o avea pentru a se retrage pur și simplu din Ucraina, fără condiții, s-a închis. Diplomația cu Rusia este blocată. Cea mai bună șansă a lui […] The post Putin are nevoie de implicarea SUA pentru a-și atinge obiectivele first appeared on Ziarul National.
Încep tăierile de la Sănătate anunțate de Nicușor Dan. Se limitează internările în spitale # National.ro
Pe motiv de austeritate, Ministerul Sănătății vrea să limiteze internările în spitale pentru bolnavi, reglementând interdicția pentru unitățile sanitare de a mai depăși valoarea serviciilor contractată cu casele de asigurări. Potrivit ministerului, prin această măsură se vor realiza economii la nivelul cheltuielilor din sistemul public, spitalele publice fiind obligate să își adapteze activitatea la resursele […] The post Încep tăierile de la Sănătate anunțate de Nicușor Dan. Se limitează internările în spitale first appeared on Ziarul National.
O serie de companii europene din domeniul apărării se pregătesc să intre pe burse, în contextul în care industria încearcă să profite de entuziasmul investitorilor. Grupul britanic de inginerie metalurgică Doncasters, producătorul franco-german de tancuri KNDS și compania cehă de apărare CSG se numără printre cei care analizează oferte publice inițiale, potrivit Financial Times. Anul […] The post Companiile europene de apărare țintesc listările la burse first appeared on Ziarul National.
Americanii dezvelesc adevărata față a lui Zelenski: președintele Ucrainei și-a făcut ziua de naștere într-un penthouse cu vase de toaletă din aur! – VIDEO&FOTO # National.ro
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză din mandatul său prezidențial, după ce o anchetă privind spălarea banilor a numit oameni ai cercului său apropiat într-un scandal uriaș de corupție. Zelenski și-ar fi sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Tymur Mindici, unde se aflau toaletele aurite, afirmă un fost oficial […] The post Americanii dezvelesc adevărata față a lui Zelenski: președintele Ucrainei și-a făcut ziua de naștere într-un penthouse cu vase de toaletă din aur! – VIDEO&FOTO first appeared on Ziarul National.
După un 2024 marcat de alegeri încărcate de ipocrizie și diletantism politic, am intrat în 2025 cu un buget aprobat de noul Parlament născut de Ziua Națională. Săraci lipiți de un președinte ilegitim. Cum este obiceiul românului de veacuri, națiunea (?) a așteptat salvarea de la Divinitate. Care era invocată în două chei: Sol – […] The post Reforme în vremea ipocriziei. Jaf first appeared on Ziarul National.
Angajaţii din Parlament au ieșit, marţi, pe holurile sediului Legislativului, pentru a participa la un protest spontan. S-a întâmplat înainte de şedinţa comună a celor două Camere. Zeci de angajați ai Camerei Deputaților au protestat, marți, 18 noiembrie, pe holurile Parlamentului, față de posibilitatea tăierii salariilor cu 10%. Angajații care au protestat au avut afișe […] The post Revoltă în Parlamentul României! Vor sporuri și salarii mai mari – VIDEO first appeared on Ziarul National.
1. O ziaristă inventată (Dogioiu) și un contabil incert (Vlad Voiculescu) au fost numiți acolo unde erau incompatibili pentru că există o mare diferență între cuplul Nicușor – Bolojan și celelalte cupluri președinte – premier de după 2000. Lui Nicușor și Bolojan li se permite să transmită (fără vorbe, prin hotărâri sfidătoare) ”noi facem ce […] The post Românii sunt siliți să învețe expresia ”ce de bani N-AM făcut!” first appeared on Ziarul National.
Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești # National.ro
Marian Anghel, profesor de fizică și director al Liceului teoretic „Petre Pandrea” din Balș, județul Olt, și, totodată, preşedinte al organizației CEMS, a făcut recent o declarație ce nu a fost trecută cu vederea. Cadrul didactic propune ca în școlile românești să fie aduși profesori din Asia, pentru a rezolva criza de profesori la discipline […] The post Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești first appeared on Ziarul National.
Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie” – VIDEO # National.ro
Călin Georgescu a ajuns marți, 18 noiembrie, la sediul Poliției din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. A fost așteptat, ca de obicei, de mulți susținători, care i-au scandat numele. Fostul candidat la prezidențialele de anul trecut, ajuns în turul al doilea, înainte de anularea alegerilor, în decembrie, a dat glas criticilor la adresa actualului […] The post Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Informații de ultimă oră indică faptul că Ludovic Orban ar urma să fie revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan. Știre în curs de actualizare! The post ULTIMA ORĂ. Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier prezidențial first appeared on Ziarul National.
Antrenoarea Camelia Voinea și-a abuzat propria fiică, Sabrina Voinea. Există și filmări cu gimnasta la capătul puterilor VIDEO # National.ro
Mai multe înregistrări video confirmă că antrenoarea Camelia Voinea își abuzează tinerele eleve gimnaste. În clipuri, victima este chiar și propria ei fiică, campioana Sabrina Voinea. În înregistrările surprinse acum câțiva ani se vede cum Sabrina Voinea se chinuie să facă exercițiile la paralele. Filmări în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, […] The post Antrenoarea Camelia Voinea și-a abuzat propria fiică, Sabrina Voinea. Există și filmări cu gimnasta la capătul puterilor VIDEO first appeared on Ziarul National.
De mai bine de doi ani românii pot trece pragul cabinetului stomatologic, fără să își golească acolo buzunarele. Mai exact, de la 1 iulie 2023, mai multe tratamente și servicii stomatologice sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acestea includ detartrajul, periajul și tomografiile dentare. Tratamentele stomatologice, gratuite pentru copii De la 1 […] The post Servicii stomatologice gratuite. Lista tratamentelor care pot fi decontate de stat first appeared on Ziarul National.
Clubul patronat de către omul de afaceri Gigi Becali, FCSB, a intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). S-a aflat că reprezentanții Fiscului derulează controale la clubul condus de către latifundiarul din Pipera. Totul, după ce softul ANAF a identificat clubul FCSB drept un contribuabil cu risc fiscal ridicat și arată că ar […] The post FCSB, în vizorul ANAF. Becali: „El crede că e deștept, dar e idiot” first appeared on Ziarul National.
Un cerşetor cu „handicap” din Braşov cerea mila şoferilor, dar, la finalul „programului”, o minune s-a întâmplat. Totul a fost filmat! # National.ro
Un poliţist din Brașov a filmat momentul cu „minunea” în care un cerşetor cu „handicap” s-a „vindecat” la final de program. Omul legii a reuşit să demonstreze, astfel, prefăcătoria bărbatului care cerea mila şoferilor din trafic. „Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!”, este îndemnul poliţistului, care aminteşte că există foarte mulţi oameni care merită […] The post Un cerşetor cu „handicap” din Braşov cerea mila şoferilor, dar, la finalul „programului”, o minune s-a întâmplat. Totul a fost filmat! first appeared on Ziarul National.
Laponia și Dubai, printre destinațiile ce se regăsesc în preferințele românilor, în perioada Sărbătorilor. Cât ajunge să coste o vacanță # National.ro
Dat fiind faptul că se apropie tot mai mult luna decembrie, mulți români se gândesc de pe acum unde își vor petrece Sărbătorile de iarnă și își fac planuri de călătorie. Nu sunt puțini cei care vor alege să petreacă Sărbătorile dincolo de granițele țării, în căutarea unor destinații exotice, pe final de an. Iar […] The post Laponia și Dubai, printre destinațiile ce se regăsesc în preferințele românilor, în perioada Sărbătorilor. Cât ajunge să coste o vacanță first appeared on Ziarul National.
În seara trecută, la fix o lună de la catastrofa petrecută, la Mihai Gâdea în emisiune au fost prezenți câțiva din locatarii blocului din Rahova! Ce am aflat însă de la ei? Că noi suntem români! Atât! Liberte! Egalite! Aorde! Vă mai aduceți aminte caldele scandări ale suporterilor francezi la adresa naționalei de fotbal a […] The post RIDICAȚI LICENȚA DISTRIGAZ – azi Franța! first appeared on Ziarul National.
Şoferii din România trebuie să ştie că taxele pentru rovinietă vor suferi modificări în 2026. Nu chiar de la începutul anului, ci de la 1 iulie, când intră în vigoare noua structură de taxare: formată din rovinietă pentru vehiculele ușoare și TollRo pentru cele grele. Autoritățile din domeniul transporturilor au anunțat că, până în vara […] The post Cât costă rovinieta în 2026. Anul viitor va fi aplicată o nouă structură de taxare first appeared on Ziarul National.
