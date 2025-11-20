Mică, ieftină, periculoasă: Rusia a utilizat noua dronă Shahed-107 iraniană împotriva Ucrainei
Adevarul.ro, 20 noiembrie 2025 19:45
Rusia a folosit pentru prima dată împotriva Ucrainei un nou tip de dronă iraniană, Shahed-107, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale.
Acum 15 minute
19:45
Cum ar fi afectată România de o nouă criză a rachetelor precum cea din Cuba. Expert: „Să separăm retorica Moscovei de realități” # Adevarul.ro
Politologul Ștefan Popescu explică, pentru „Adevărul”, în ce măsură există riscul ca actuala criză din Venezuela să degenereze și să ducă la un conflict între SUA și Rusia precum cel din Criza rachetelor din 1962. Într-un asemenea scenariu, România și UE ar fi printre cele mai afectate.
19:45
Mică, ieftină, periculoasă: Rusia a utilizat noua dronă Shahed-107 iraniană împotriva Ucrainei # Adevarul.ro
Rusia a folosit pentru prima dată împotriva Ucrainei un nou tip de dronă iraniană, Shahed-107, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale.
Acum 30 minute
19:30
Alimentele care dau coșmaruri și îngrașă dacă sunt consumate seara. Ce să eviți cu câteva ore înainte de culcare # Adevarul.ro
Cina luată foarte aproape de culcare poate agrava calitatea somnului, poate afecta nivelul glicemiei și poate stimula creșterea în greutate. Studiile arată că unele alimente pot provoca chiar coșmaruri,
Acum o oră
19:15
Iranul ar putea avea o nouă capitală. Președintele Pezeshkian avertizează: „Nu putem rezolva problema apei” # Adevarul.ro
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a relansat ideea mutării capitalei din Teheran, motivând că orașul este suprapopulat și afectat de o criză severă a apei.
19:00
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!” # Adevarul.ro
Un proiect de ordin publicat de Ministerul Educației a stârnit critici după ce într-o singură propoziție au fost depistate trei greșeli gramaticale.
19:00
Şeful Statului Major francez agită apele în privința un conflict cu Rusia: „Dacă Franța nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi, ne aflăm în zona de risc” # Adevarul.ro
Șeful Statului Major General al Franței a lansat un avertisment fără precedent privind amenințarea Rusiei, provocând controverse politice și reacții din partea întregului spectru politic francez.
Acum 2 ore
18:45
CSM anunță când convoacă adunările generale ale magistraţilor în legătură cu avizul pe reforma pensiilor speciale # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a convocat adunările generale ale procurorilor şi judecătorilor, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea pe proiectul de reformă a pensiilor magistraţilor.
18:45
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, a relatat AFP.
18:30
Un lider al naționalei a început să plângă la vederea turcilor: „Avem parte de cel mai greu adversar posibil” # Adevarul.ro
Intrat pe lista neagră a lui Mircea Lucescu, Răzvan Marin, 29 de ani, AEK Atena, reclamă sorții potrivnici la tragerea la sorți.
18:30
Mircea Geoană reacţionează după discursul în Senatul SUA al noului ambasador american la Bucureşti. „Felicitări Darryl Nirenberg pentru prestația solidă!” # Adevarul.ro
Mircea Geoană se numără printre primii politicieni români care s-au grăbit să-i adreseze mesaje de susţinere noului ambasador american la Bucureşti, Darryl Nirenberg.
18:15
Guvernul îl recheamă pe Andrei Zaharescu din funcția de consul la Cape Town. Fostul prezentator TV se întoarce în țară după 11 ani de mandat # Adevarul.ro
Andrei Zaharescu, fost prezentator TV și consul al României la Cape Town din 2013, a fost rechemat în țară printr-o hotărâre adoptată joi de Guvern.
18:15
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transporturile din întreaga țară.
18:00
Ucraina a identificat un comandant rus care ar fi ordonat masacrul de la Bucea, din 2022. Iuri Vladimirovici Kim este acuzat de 17 crime # Adevarul.ro
Ucraina a identificat un comandant rus suspectat de crime de război la Bucea, afirmând că acesta ar fi contribuit la masacrul din 2022, când peste 450 de civili au fost ucişi şi aruncaţi într-o groapă comună.
18:00
Gripa circulă neobișnuit de devreme în Europa, iar apariția unei noi variante a tulpinii H3N2 îi îngrijorează pe experți.
Acum 4 ore
17:45
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei recenzii scrise de o elevă: „o catastrofă” # Adevarul.ro
La câteva zile după premiera filmului „Cravata Galbenă”, regizat de Serge Ioan Celebidachi, echipa producției este acuzată că ar fi încercat să cenzureze o recenzie scrisă de o elevă.
17:45
Lotul 2 al Autostrăzii Moldovei (A7), cu o lungime de 38,78 km între Domnești Târg și Răcăciuni, se află în prezent în stadiu fizic de 90%, iar deschiderea circulației este estimată pentru anul 2026, a anunțat joi directorul CNAIR.
17:45
Nicușor Dan, după aducerea în țară a lui Horațiu Potra: „Ordinea constituțională se apără” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj la scurt timp după aducerea în țară a lui Horațiu Potra, precizând că apreciază efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și pe cel al instituțiilor internaționale „care au cooperat pentru acest rezultat”.
17:30
Cumnata lui Drulă a fost numită secretar de stat la MIPE. Reacția ministrului Dragoș Pîslaru # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că nu este rolul său să facă investigații, după ce a fost întrebat despre numirea în minister a cumnatei candidatului USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă.
17:15
Managerul interimar al Spitalului „Sfânta Maria” își dă demisia după doar șase săptămâni în funcție. Ce motive a invocat # Adevarul.ro
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, Veronica Leonte, și-a anunțat demisia la mai puțin de șase săptămâni de la preluarea funcției.
17:15
„Nu din salariile profesorilor”. Sindicatele din învăţământ reacţionează după ce Nicuşor Dan a sugerat redirecţionarea unor fonduri către Apărare # Adevarul.ro
Toate marile federații sindicale din învățământ critică declarațiile președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea redirecționării fondurilor din Educație și Sănătate către Apărare și avertizează că o asemenea măsură ar adânci criza din școli.
17:15
Ioana Dogioiu, despre situaţia activelor Lukoil: „România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor”. Ce proiect de ordonanță se pregătește # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, referindu-se la situaţia activelor Lukoil, că România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor.
17:15
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalţi oficiali ai Pentagonului, a anunţat administraţia sa, la o zi după relatări în presă despre un plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiţii favorabile Kremlinului, relatează AFP.
17:15
Statul român, în gardă. Preluarea Napolact de grupul maghiar Bonafarm, sub lupa instituțiilor de securitate # Adevarul.ro
Tranzacția care ar urma să transfere brandul Napolact în portofoliul celui mai influent om de afaceri din Ungaria agită apele în instituțiile-cheie din România. Dincolo de competiția de pe piața lactatelor, apar temeri legate de suveranitate economică și influență politică regională.
17:00
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe ultima sută de metri # Adevarul.ro
Previziunile optimiste de la începutul anului 2025 privind numărul kilometrilor de autostradă și drumuri expres sunt departe de a se împlini. Până în prezent, au fost finalizați mai puțin de jumătate din kilometrii de mare viteză inaugurați în 2024.
17:00
Fostul senator Marius Isăilă, plasat sub control judiciar în dosarul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Moșteanu # Adevarul.ro
Marius Isăilă, fost senator PSD implicat în scandalul șpăgii de un milion de euro destinată ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar.
16:45
Un nou val de praf saharian traversează România în următoarele zile, iar specialiștii de la ANM avertizează că particulele vor deveni vizibile în anumite regiuni ale țării odată cu apariția ploilor.
16:45
Mihai Fifor acuză „lipsă de empatie” și „cinism” în declarațiile lui Bolojan: „Sfidare pură față de români” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de cinism și lipsă de empatie față de români.
16:45
PNL, obligat să returneze Autorității Electorale Permanente 14 milioane de lei, bani folosiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă # Adevarul.ro
Partidul Național Liberal a pierdut procesul împotriva Autorității Electorale Permanente și trebuie să returneze aproximativ 14 milioane de lei din subvenția de stat folosită în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024.
16:45
Noi restricţii de circulaţie vor fi instituite timp de aproape o lună pe Valea Oltului (DN 7), anunţă Direcţiea Regională Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
16:45
A patra arestare pentru fostul jucător al lui City! Detaliile care au șocat lumea fotbalului # Adevarul.ro
Fostul atacant al lui Manchester City a fost arestat pentru a patra oară. Jo a fost reținut din cauza unei datorii uriașe la pensia alimentară.
16:30
Chiriile pentru locuințele de serviciu se dublează. Angajații de la stat, direct afectați # Adevarul.ro
Chiriile pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție şi căminele pentru salariați ai societăților de stat se vor dubla, ca urmare a indexării tarifelor cu rata inflației din 2007 până în prezent, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării.
16:15
Ministrul Apărării Naționale susține reforma administrativ-teritorială şi o lege unică a salarizării bugetare. „Oricât ar fugi unii de asta, tot aici o să ajungem” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a pledat, joi, pentru implementarea unei reforme administrativ-teritoriale şi a unei legi unice a salarizării în vederea eficientizării cheltuielilor.
16:15
PNRR-ul revizuit, adoptat de Guvern. Pîslaru anunță platforma care arată stadiul tuturor proiectelor # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat joi Hotărârea care transpune în legislația națională decizia Consiliului European privind PNRR-ul revizuit, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
16:15
Imagini revoltătoare cu Sabrina Voinea: FRG anunță primele măsuri. Gimnasta, chemată la discuții # Adevarul.ro
S-au luat primele măsuri după imaginile șocante cu Sabrina Voinea. Gimnasta a fost chemată la audieri la Federația de Gimnastică.
16:15
O româncă a furat peste 100.000 de euro, în tranșe, din casa unui afacerist din Italia, unde lucra ca menajeră. A fost prinsă în flagrant # Adevarul.ro
Poliția italiană a arestat o femeie de 40 de ani, de origine română, prinsă în flagrant în orașul Ancona, Italia, având asupra sa peste 5.000 de euro, bani sustraşi din locuinţa unui cunoscut om de afaceri local.
16:00
Conflict în Guvern: Radu Miruță acuză ilegalități în ordinul lui Bogdan Ivan privind selecția conducerii Romarm și sesizează DNA # Adevarul.ro
Ministrul Economiei a sesizat DNA în legătură cu procesul de selecție al conducerii Romarm, acuzând ilegalități și favorizarea unor persoane apropiate PSD.
Acum 6 ore
15:45
Guvernul a aprobat cadrul legal pentru punerea în aplicare a Instrumentului SAFE pentru „întărirea bazei industriale de apărare a Europei” # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat joi, 20 noiembrie, cadrul legal necesar punerii în aplicare a Instrumentului financiar european SAFE, al cărui principal beneficiar va fi MApN, a anunţat ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu.
15:45
Reacția lui Mircea Lucescu după tragerea la sorți: România se bate cu Turcia pentru locul la Cupa Mondială # Adevarul.ro
Mircea Lucescu a venit cu prima reacție după tragerea la sorți. România merge la Istanbul pentru un baraj de foc cu Turcia.
15:30
Ambasadorul Poloniei în Rusia, atacat de activiști pro-ruși la Sankt Petersburg. „Au fost jigniri și o încercare de folosire a forței” # Adevarul.ro
Ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Krajewski, a fost atacat duminică la Sankt Petersburg de un grup de activiști pro-ruși.
15:30
Ronaldinho face spectacol la Iași. Se va juca un meci demonstrativ cu vedete internaționale și foști mari fotbaliști români.
15:30
Cristian Tudor Popescu, radiografie la rece a situației din România: „Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu descrie într-o postare pe pagina sa de Facebook situația gravă în care se află țara.
15:15
Ce pedeapsă a primit un bărbat din Giurgiu care și-a ucis fetița de trei ani. Decizia este definitivă # Adevarul.ro
Bărbatul din Mihăilești, Giurgiu, care anul trecut și-a ucis fetița de trei ani, a fost condamnat acum de judecătorii Curții de Apel București la 13 ani într-o închisoare de maximă siguranță. Sentința este definitivă.
15:15
Ordonanța de urgență privind reorganizarea Romsilva a fost aprobată de Guvern. Ce modificări aduce # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat joi, 20 noiembrie, Ordonanţa de Urgenţă care pune în mișcare reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
15:15
Alexandru Ciucu a mărturisit de ce a refuzat Survivor România și spune la ce emisiune ar accepta să participe # Adevarul.ro
Designerul Alexandru Ciucu a confirmat că a fost ofertat pentru primul sezon Survivor România produs de Antena 1, dar a refuzat din motive legate de programul copiilor și durata imprevizibilă a filmărilor. Acesta spune că s-ar potrivi mai bine în Asia Express.
15:15
Cine este naționala Turciei, primul adversar al României în barajul pentru Mondiale. Vedete la Real Madrid, Juventus Torino și Inter Milano # Adevarul.ro
România va înfrunta naționala Semilunei în semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.
15:15
Cum acționează semințele de armurariu și clorura de magneziu pentru detoxifiere naturală? # Adevarul.ro
Stilul de viață modern ne expune și la lucruri excepționale, dar și la toxine, stres oxidativ și alimentație dezechilibrată. Ce de făcut pentru a contracara asta? Vezi mai departe!
15:00
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Crește și numărul de afecţiuni pentru care pot fi prescrise # Adevarul.ro
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi, 20 noiembrie, de către Guvern, anunţă Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
15:00
Radu Marinescu, despre revenirea lui Horațiu Potra în România: „Justiția își urmează cursul”. Ce spune ministrul despre avizul CSM # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit detalii despre procedurile ce vizează revenirea în țară a mercenarului Horațiu Potra.
15:00
Asasinul fostului premier japonez Shinzo Abe și-a cerut iertare în faţa instanţei pentru fapta sa. Ce l-a determinat să comită crima # Adevarul.ro
Bărbatul judecat pentru asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe a vorbit joi pentru prima dată în faţa instanţei, cerând iertare pentru acţiunile sale motivate de resentimente, transmite Kyodo.
15:00
O alertă privind o scurgere de gaze s-a dat joi, 20 noiembrie, la un liceu din Capitală, unde sute de elevi au fost evacuați.
