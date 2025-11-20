Un copil stă sub apă 10 minute. Intră în moarte clinică. Luptă pentru viața lui. Medicii fac un miracol
Newsweek.ro, 20 noiembrie 2025 19:50
Un caz incredibil a ținut prima pagină a ziarelor din Polonia. Un copil a stat sub apă 10 minute. A ...
Acum 5 minute
20:20
Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra: "Ordinea constituţională se apără" # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a mercenarului Horaţiu Potra: "Confirmă angajament...
Acum 15 minute
20:10
Piața ipotecară enormă din America se stinge încetul cu încetul. Remediile lui Trump agravează criza # Newsweek.ro
Piața ipotecară enormă din America se stinge treptat, încetul cu încetul. Remediile lui Donald Trump...
20:10
Topul listei mondiale. Se deschide piața de Crăciun din Salzburg organizată într-un sit UNESCO # Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Salzburg, situat în Piața Catedralei și a Reședinței, este unul dintre cele ma...
Acum o oră
19:50
Generalii lui Trump, la Kiev, cu oferta ca Zelenski să-i închirieze Donbas lui Putin. Harta planului de pace # Newsweek.ro
Oficialii lui Donald Trump au sosit în Ucraina în încercarea de a-l forța pe președintele ucrainean ...
19:50
19:40
Când adoarme cu adevărat creierul tău? Oamenii de ştiinţă au descoperit momentul. E ca o cădere în prăpastie # Newsweek.ro
Când adoarme cu adevărat creierul tău? Oamenii de ştiinţă au descoperit acum momentul când vine somn...
Acum 2 ore
19:20
Cum să îți fie cald în casă în luna noiembrie fără să pornești centrala. Poți avea căldură fără facturi mari # Newsweek.ro
În luna noiembrie, românii caută metode de a-și încălzi locuințele fără să pornească centrala și făr...
19:10
De ce să îngropi coji de banană în grădină în luna noiembrie. Trebuie tocate sau mixate? # Newsweek.ro
Îngroparea cojilor de banană în grădină în luna noiembrie poate fi un aliat surprinzător pentru plan...
19:10
Germania își ia tancuri Leopard 2A8 de 34.000.000$ bucata cu sistem antirachetă. România a ales Abrams # Newsweek.ro
Armata germană devine din nou mai puternică. Până în 2030 vor fi livrate 123 de tancuri Leopard 2 no...
18:30
Locul din grădină în care să nu folosești cojile de ouă în noiembrie. Pot duce la îngălbenirea frunzelor # Newsweek.ro
Locul din grădină în care să nu folosești cojile de ouă în noiembrie. Pot duce la îngălbenirea frunz...
Acum 4 ore
18:20
Ciucu, despre revitalizarea parcurilor: Am pus pe harta Bucureștiului primul mare parc după 89. Are 8 hectare # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că una din marile p...
18:00
Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție. Anchetează angajările la pensie # Newsweek.ro
Nu toți funcționarii din Primărie trimiși acasă pentru că ieșiseră la pensie s-au resemnat. Două fos...
18:00
Horoscop weekend. Berbec, Rac - vești tulburătoare, Balanță - probleme cu banii, Săgetător - sănătate proastă # Newsweek.ro
Weekendul aduce provocări pe mai multe planuri zodiacale: Berbecii și Racii primesc vești care le po...
17:50
Cum se aplică TVA la cafea și narghilea? Cafeneaua La Corniche s-a trezit că Fiscul îi impune o datorie uriașă # Newsweek.ro
Judecătorii ieșeni trebuie să decidă cum se aplică normele legale privind TVA și accizele pe tutun. ...
17:50
CCR va analiza în 2026 legea privind majorarea taxelor și impozitelor. Guvernul vrea reforma # Newsweek.ro
Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie...
17:40
Un praf saharian lovește România între 21 și 23 noiembrie. Cum ne afectează sănătatea? # Newsweek.ro
România va fi acoperită între 21 și 23 noiembrie de praf saharian adus din nordul Africii, anunță me...
17:40
Veste proastă, pentru vitezomani! Recidiviștii, obligați să-și pună pe mașini limitatoare de viteză prin GPS # Newsweek.ro
Șoferii vitezomani recidiviști ar urma să fie obligați prin lege să-și pună pe mașini limitatoare de...
17:20
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, ...
17:20
Proces „bombă” azi la Iași, cu 101 milioane lei pe masă. Primăria, cu genunchiul unui privat pe gât # Newsweek.ro
Saga juridică dintre Primărie și lichidator judiciar al Centralei Electrice de Termoficare (C.E.T.) ...
17:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că România va aplica sancțiunile împot...
16:50
Ionuț Moșteanu: În 2025, România va cheltui mai mult pe dobânzi decât pe întreg bugetul Apărării Naționale # Newsweek.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu avertizează că în 2025 România va cheltui mai mult pe dobânzi decât pe buge...
16:40
Mircea Lucescu avertizează că România va avea un duel extrem de dificil cu Turcia la barajul pentru CM 2026 # Newsweek.ro
România se pregătește pentru un duel de foc în semifinalele barajului pentru CM 2026, unde o așteapt...
16:30
Cine este comandantul rus care a ordonat măcelul din Bucha. 17 civili morți în aproape o lună de zile # Newsweek.ro
Ucraina a identificat un comandant rus pe care îl acuză de „crime de război sistematice și coordonat...
Acum 6 ore
16:20
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, a demisionat la doar o lună de la numire # Newsweek.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, Veronica Leonte, și-a anunțat joi d...
16:10
În Calendarul Ortodox, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prăznuită pe 21 noiembrie, este una din...
16:10
Nouă schimbare pe legislația pensie. care pensionari rămân cu mii de lei în plus la pensie? # Newsweek.ro
Confuzie totală pe cumulul pensilor și salariilor. Guvernul a anunțat că cine se pensionează și se r...
16:00
Avertisment de la meteorologi. Un val de praf saharian afectează România în următoarele zile. Acesta...
15:30
Pîslaru despre jalonul PNRR al pensie speciale: Nu garantează că România va putea recupera banii # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că România va transmite ...
15:30
DIICOT intervine în cazul camionului cu arme de la Vama Albița. Marfa urma să ajungă în Israel # Newsweek.ro
Cazul camionului cu arme și lansatoare de rachete oprit în Vama Albița este anchetat de autoritățile...
15:10
Evacuare de urgență la un liceu din București. Au fost oprite gazele. Pompierii au fost chemați să intervină # Newsweek.ro
Elevii și profesorii de la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din București au fost evacuați de urg...
15:10
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe # Newsweek.ro
Noua lege a pensiilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024. Un număr de 16.000 pensionari au dat C...
15:00
România se va întâlni cu Turcia în semifinala barajului pentru calificare la Campionatul Mondial # Newsweek.ro
România se va întâlni cu Turcia în semifinala barajului pentru calificare la Campionatul Mondial. Se...
14:50
Sistemul anti-dronă SKY WARDEN, soluția de top pentru protecția UE. A oprit toate dronele în testele Frontex # Newsweek.ro
Frontex a desemnat MBDA drept câștigătoarea competiției dedicate combaterii dronelor folosite în act...
14:40
Minerii au găsit 1.444 de tone de aur de 166.000.000.000€. Unde a avut loc descoperirea? # Newsweek.ro
China a făcut cea mai mare descoperire de aur din ultimele decenii. În adâncurile pământului, se spu...
Acum 8 ore
14:20
Impozitul pe mașinile hybrid crește și de 13 ori. Va fi la fel de scump ca la cele pe motorină și benzină # Newsweek.ro
Modul de calcul și cuantumul impozitului auto se schimbă radical de la 1 ianuarie 2026. „Bomba” e pe...
14:10
Majorarea taxelor locale nu va mai intra în vigoare de la 1 ianuarie.
14:00
Proiectul privind pensiile speciale, trimis azi spre avizare la CSM. Când își va asuma Guvernul răspunderea # Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat, joi, că dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoar...
14:00
Operațiunea Calul Troian - 76 de percheziții la membrii unei grupări. Ce au descoperit mascații la descinderi? # Newsweek.ro
Zeci de percheziții au avut loc în Constanța, Tulcea și București, într-un caz de crimă organizată. ...
13:40
Primarul de la Mangalia, acuzat că a luat șpagă de la comercianții de pe plajă, trimis în arest la domiciliu # Newsweek.ro
Primarul Cristian Radu de la Mangalia, acuzat de luare de mită, ar putea fi plasat în arest la domi...
13:20
Antrenor de lupte libere, acuzat de viol și lovire. Victima, o elevă de-a sa în vârstă de 16 ani # Newsweek.ro
Un antrenor de lupte libere este acuzat de viol și lovire. Victima este o elevă de a sa, minoră. Bun...
13:00
Horațiu Potra este adus în România. Șeful mercenarilor a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite # Newsweek.ro
Horațiu Potra, considerat liderul grupării de mercenari implicate în mai multe dosare derulate în Ro...
13:00
IT, Energie, Construcţii, Farma şi Telecomunicaţii, printre domeniile cu cele mai mari creşteri salariale # Newsweek.ro
Sectoarele IT, energie, construcţii, farma, telecomunicaţii, imobiliare şi consultanţă au înregistra...
12:50
ANAF l-a dat în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere despăgubiri pentru una dintre casele din Sibiu # Newsweek.ro
ANAF anunţă că a înregistrat, în numele Statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care sol...
12:30
Temele de vacanță devin opționale pentru elevi. Ministrul Educației: "Temele ar trebui să fie în jur de 2 ore" # Newsweek.ro
Temele de vacanță vor deveni opționale, iar elevii vor lucra zilnic doar un timp clar stabilit pentr...
12:30
UE, după planul de pace al SUA care cere Ucrainei să cedeze teritorii: De ce Rusia nu face concesii? # Newsweek.ro
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat...
Acum 12 ore
12:20
Descoperire uriașă. Aflăm cum era viața pe teritoriul României acum 66.000.000 ani. „Sunt 100 de rămășițe” # Newsweek.ro
Paleontologii au făcut o descoperire extraordinară într-una dintre cele mai cunoscute regiuni fosili...
12:10
Simulare de război. Armata germană se pregătește să apere Berlinul „casă cu casă”, în lupte „corp la corp” # Newsweek.ro
Batalionul de Gardă din cadrul Ministerului Apărării din Germania desfășură exercițiul Bollwerk Bärl...
12:10
Probleme la Centura Comarnic, la care se lucrează de 2 ani. S-au decontat lucrări neefectuate de 2.300.000 lei # Newsweek.ro
Auditorii Camerei de Conturi Prahova au stabilit că bugetul de stat și cel al județului au fost prej...
11:50
Atenție, șoferi! Traficul pe DN1, închis 1 săptămână, în zona Ploiești. De când și care sunt alternativele? # Newsweek.ro
Traficul pe DN1 va fi închis total, timp de o 1 săptămână, în zona Ploiești. Drumarii se apucă să re...
11:40
Bulgaria cheltuie pe pensii și pe programe sociale mai mult decât România. În ce țară sunt pensiile mai mari? # Newsweek.ro
Avem cifrele actualizate: Bulgaria cheltuie pe pensie și pe programe sociale mai mult decât România....
