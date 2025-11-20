COP30, evacuată de urgență după izbucnirea unui incendiu. Mii de participanți au fost evacuați
National.ro, 20 noiembrie 2025 21:20
COP30 a fost evacuată joi după-amiază, după ce un incendiu a izbucnit în interiorul instalației unde are loc conferința ONU privind clima, în orașul Belem, Brazilia. Incidentul a provocat panică în rândul participanților și a mobilizat rapid echipele de intervenție. Incendiu în zona COP30: flăcări, fum dens și evacuări în masă Autoritățile au confirmat că […]
• • •
Acum 15 minute
21:40
ANAF a suferit un nou eșec juridic, după ce Tribunalul Sibiu a respins, joi, solicitarea instituției privind instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor deținute de familia fostului președinte Klaus Iohannis. Hotărârea a fost pronunțată în dosarul prin care Statul Român încearcă să recupereze prejudicii legate de un imobil situat în centrul Sibiului. Ce a cerut ANAF […]
Acum o oră
21:20
COP30, evacuată de urgență după izbucnirea unui incendiu. Mii de participanți au fost evacuați # National.ro
COP30, evacuată de urgență după izbucnirea unui incendiu. Mii de participanți au fost evacuați
Acum 2 ore
20:00
Extrema dreaptă a trecut de bariera de protecție din Parlamentul European și țintește un set mai larg de obiective: deportarea mai multor migranți, anularea interdicției privind motoarele cu ardere internă, noi reguli privind culturile modificate genetic și limitarea directivelor de mediu. După zeci de ani în care a fost marginalizată de partidele mainstream, extrema dreaptă […]
Acum 4 ore
19:40
În România ultimelor luni, ANAF pare că a apăsat brusc și cât se poate de brutal pe trăgaciul unui mecanism fiscal care nu mai urmărește îndreptarea, ci execuția rapidă. Un val de măsuri asigurătorii – de la sechestru și poprire până la blocări de conturi – lovește în lanț întreprinzătorii români. Prin ieșirile publice și […]
19:00
CEC Bank, sabotată din interior. Curtea de Conturi cere recuperarea prejudiciilor de la angajații băncii # National.ro
Creditele neperformante, din care CEC Bank nu mai poate recupera nimic, sunt încurajate și acoperite chiar de angajații instituției financiare a statului român. Curtea de Conturi a descoperit astfel de cazuri la o filială teritorială a băncii, unde a desfășurat un control privind respectarea prevederilor legale referitoare la executarea silită a creanțelor rezultate din credite […]
18:40
Horațiu Potra a fost adus joi în România, sub escortă, după extrădarea din Emiratele Arabe Unite, într-unul dintre cele mai sensibile dosare instrumentate de Parchetul General privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale. Horațiu Potra escortat de mascați pe Otopeni Operațiunea de extrădare a lui Horațiu Potra a fost tratată cu măsuri de securitate excepționale. Mercenarul, […]
18:10
România și-a aflat drumul spre Campionatul Mondial 2026: unul scurt, dar infernal. „Tricolorii" vor juca în semifinala barajului cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie, iar dacă vor trece mai departe, finala se va disputa tot afară, pe 31 martie, contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. România, aflată în urna a patra, avea o șansă […]
Acum 6 ore
17:40
S-a stabilit. Nimic pentru industria de apărare. Banii împrumutați de România, folosiți pentru importuri de armament # National.ro
Deși guvernanții tot vorbesc de revitalizarea industriei de apărare din țara noastră, cele aproape 17 miliarde de euro, împrumutați de România pentru programul de înarmare, sunt destinați importurilor de armament. Lista investițiilor a fost trecută la secret, însă, potrivit ordonanței de urgență adoptată în ultima ședință de guvern, ea va fi negociată și aprobată de […]
17:40
BYD și alți producători auto chinezi sunt în fruntea unei renașteri a modelelor hibrid plug-in în Europa, deschizând un nou câmp de luptă pentru rivalii occidentali care militează pentru o durată de viață mai lungă a motoarelor pe benzină. În timp ce grupurile auto fac presiuni intense asupra Bruxelles-ului pentru a relaxa interdicția propulsoarelor cu […]
17:10
America Latină este esențială pentru unele dintre prioritățile cele mai importante ale SUA: oprirea migrației ilegale, securizarea frontierei terestre sudice, limitarea fluxului de droguri și reducerea influenței chineze. Donald Trump vrea să modeleze viitorul politic al regiunii, recompensând aliații și pedepsind adversarii. Doctrina Monroe prevedea ca puterile europene să stea departe de emisfera vestică. Unii […]
16:30
În încercarea de a sparge dominația Chinei în domeniul mineralelor, SUA, Canada și Rusia își îndreaptă strategiile către regiunea polară nordică, căutând să pună mâna pe resursele critice și să beneficieze de noi rute comerciale. Donald Trump a subliniat în repetate rânduri importanța Groenlandei, un vast teritoriu arctic, calificând proprietatea SUA asupra insulei drept o […]
16:20
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a dat lovitura de grație pentru Big Pharma, dezvăluind că toate afirmațiile autorităților din SUA, potrivit cărora nu ar exista o legătură între vaccinuri și autism, sunt false. Și asta pentru că nu există studii și dovezi în acest sens. Mai mult, CDC recunoaște că […]
16:00
Războiul capătă o dimensiune cu totul nouă, agenți secreți trecând linii invizibile prin mijloace neuromodulare, interfețe implantabile creier-mașină, nanotehnologii neurologice. Toți actorii statali majori au inițiat proiecte neuroștiințifice la scară largă în ultimii ani, iar organizațiile militare sau agențiile naționale de apărare finanțează o mare parte din această cercetare. Tehnicile de neuromodulare neinvazive, precum stimularea […]
16:00
Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat la MIPE. Ce zice ministrul Pîslaru: „Nu este rolul meu să fac astfel de analize” – VIDEO # National.ro
În contextul în care s-a aflat despre numirea în cadrul ministerului pe care acesta-l conduce a cumnatei fostului ministru Cătălin Drulă, în postura de secretar de stat, lui Dragoș Pîslaru i-au fost adresate întrebări cu privire la această decizie. Concret, șeful de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, a fost întrebat, joi, […]
16:00
Înfrângerea, implozia politică și protestele sociale – acestea sunt pericolele cu care se confruntă Volodimir Zelenski. Atacurile rusești din ce în ce mai eficiente împotriva infrastructurii energetice și de transport a Ucrainei vor arunca probabil o mare parte a țării în frig și întuneric. Soldații ruși continuă să avanseze în Donbas și, mai periculos, pe […]
Acum 8 ore
15:40
Uniunea Europeană se află într-un moment decisiv. În timp ce Ucraina își apără suveranitatea în fața unei agresiuni pe scară largă, ea luptă totodată pentru valorile pe care UE le consideră fundamentale: democrația, demnitatea umană, statul de drept, progresul economic și pace. În acest cadru, candidatura Ucrainei nu mai este doar un proces diplomatic, ci […]
15:00
Zi cu emoții mari pentru jucătorii Naționalei de fotbal a României, dar și pentru suporterii tricolorilor, care își doresc să îi vadă jucând la CM 2026. România a aflat, joi, 20 noiembrie, cu cine va juca în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Tragerea la sorți pentru barajul la CM 2026 a avut loc de la […]
14:50
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual și bătută de antrenorul său de lupte libere/Percheziții în Capitală # National.ro
Sunt suspiciuni grave ce planează asupra unui antrenor de lupte libere. Bărbatul a intrat în vizorul polițiștilor Capitalei. În acest caz s-au făcut mai multe percheziții, iar bărbatul a fost dus la audieri. O adolescentă în vârstă de 16 ani ar fi fost agresată sexual și fizic de către antrenorul ei de lupte libere – […]
14:10
1. A murit doctorița Flavia Groșan. Bineînțeles că useriștii au spurcat-o. Vaccinarea a împărțit țara în două. La fel, războiul din Ucraina. Și părerea majoritarilor n-a contat, că așa e în România de la Colectiv încoace. Flavia Groșan a avut și ea o părere despre un vaccin netestat, făcut în pripă, împotriva unei boli necunoscute. […]
14:00
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță despăgubiri de la fostul președinte # National.ro
Acțiune în instanță împotriva fostului președinte Klaus Iohannis. Statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov, a înregistrat la instanță – mai precis la Tribunalul Sibiu – o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil […]
Acum 12 ore
13:00
Informații de ultimă oră despre mercenarul Horațiu Potra, despre care s-a aflat, pe surse, că e în drum spre România. Mercenarul Horațiu Potra este adus, joi, 20 noiembrie 2025, în România, potrivit Gândul, care citează surse judiciare. Implicat în dosarele lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Horațiu Potra a fost localizat, inițial, în […]
12:50
Amy Morgan, specialista care transformă biologia în ecuații: cum ajută modelarea matematică la înțelegerea îmbătrânirii și bolilor # National.ro
Recent a avut loc la București Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. În cadrul evenimentului-premieră în România și Europa de Sud-Est, cercetătoarea britanică dr. Amy Morgan, de la University of Salford, a explicat cum matematica poate deveni un instrument-cheie în descifrarea proceselor biologice care duc la […]
12:20
Trump a semnat legea: Dosarul Epstein va fi public!/Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” # National.ro
După ce multă vreme s-a opus, președintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, un proiect de lege care obligă administrația sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein. „Tocmai am semnat legea pentru a publica dosarul Epstein!", a scris președintele SUA într-o postare lungă pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Prilej cu […]
11:50
Înțelegere americano-rusă. Iată cum va arăta pacea în Ucraina: „Mingea e în terenul lui Zelenski” # National.ro
Au apărut informații despre un presupus plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, un plan secret negociat între administrația Trump și Rusia. Ar fi vorba despre o propunere alcătuită din 28 de puncte, care ar implica cedarea de către Kiev a regiunilor din Donbas – inclusiv a unor zone pe care Ucraina […]
11:50
Morții și sinistrații din Rahova, dar și locuitorii cartierului din jurul străzii Popa Tatu merită să știe! La fel și restul bucureștenilor și întreaga țară! Cine și ce este ANRE? Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei este, conform datelor publicate pe site-ul instituției, „autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral […]
10:40
Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei: rezultate-ȘOC, favoritul lui Nicușor Dan este făcut KO de bucureșteni! Cine va câștiga PMB # National.ro
Cu doar câteva săptămâni rămase până la alegerile locale parțiale, programate pentru 7 decembrie, s-au aflat datele celui mai recent sondaj pentru Primăria Capitalei! Un sondaj INSCOP efectuat în București indică o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se află pe primele două poziții, în intenția de vot, la […]
10:00
Accident cumplit în parcarea unui centru medical din Bihor. Un tânăr în scaun cu rotile a murit, iar un altul a fost grav rănit # National.ro
Un accident foarte grav a avut loc, în noaptea de miercuri spre joi, 19 spre 20 noiembrie, în parcarea unui centru medical din localitatea bihoreană Cordău. Trei persoane – două dintre ele aflate în scaun cu rotile – au fost lovite de un autoturism. Din păcate, un tânăr și-a pierdut viața în urma accidentului. Un […]
Acum 24 ore
07:20
05:30
Horoscop 20 noiembrie 2025 – Astăzi trebuie să vă abțineți de la încheierea unor tranzacții riscante # National.ro
BERBEC Stelele vor oferi șansa de a vă îmbunătăți condițiile de viață. Sfatul zilei pentru reprezentanții semnului zodiacal să se ferească de angajați și de cei din jur care profită și nu sunt sinceri. Excludeți din dietă cele mai dăunătoare feluri de mâncare pentru a nu vă afecta sănătatea. TAUR Nu trebuie să vă […]
Ieri
21:00
20:00
Țările Uniunii Europene ar trebui să susțină planurile care le-ar retrage competențele de supraveghere a burselor de valori și a altor instituții cheie dacă doresc cu adevărat să construiască o piață financiară în stil american. „Dacă nu facem nimic diferit față de trecut, nu vom obține rezultate diferite", a declarat comisarul pentru servicii financiare, Maria […]
19:40
România este condusă de USR – Ură, Sărăcie și Război. Asta ne dă partidul trotinetiștilor rezisten
19:00
PSD bagă bățul prin gard. Austeritatea Guvernului Bolojan bagă românii în cea mai cruntă sărăcie din ultimii 25 de ani # National.ro
După ce Partidul Social Democrat a votat cu două mâni măsurile de austeritate din pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan, strategul economic al PSD, Cristian Socol, atrage atenția că românii sunt aruncați în cea mai cruntă sărăcie din ultimii 25 de ani. Acesta a arătat că povara fiscal-bugetară nu poate fi pusă exclusiv pe […] The post PSD bagă bățul prin gard. Austeritatea Guvernului Bolojan bagă românii în cea mai cruntă sărăcie din ultimii 25 de ani first appeared on Ziarul National.
18:30
Banca Centrală Europeană va menține ratele dobânzilor la nivelul actual până la sfârșitul anului 2026, potrivit majorității economiștilor chestionați de Reuters, care se așteaptă, de asemenea, ca economia zonei euro să rămână pe o traiectorie de creștere stabilă, cu o inflație controlată, în ciuda incertitudinii la nivel mondial. Argumentele în favoarea prelungirii pauzei privind ratele […] The post De ce ”gardienii euro” vor menține ratele dobânzilor până în 2026 first appeared on Ziarul National.
18:10
Donald Trump a adunat cea mai mare forță navală în Caraibe de la Războiul Rece încoace. Cum va fi folosită? Are de gând să atace Venezuela pentru a răsturna regimul lui Nicolas Maduro? Operațiunile antidrog ale SUA în Caraibe se desfășoară de zeci de ani și beneficiază de sprijin bipartizan. În 2023, Trump a făcut […] The post Statele Unite întind arcul către Venezuela. Lansează săgeata sau renunță? first appeared on Ziarul National.
17:30
Dimitrie Muscă, proprietarul complexelor agroindustriale Curtici și Olari din județul Arad, a fost lovit, din nou, de pesta porcină africană, fiind nevoit să ucidă peste 6.500 de porci. Acesta ne spune că biosecuritatea din complexe este draconică și că virusul nu avea pe unde să intre. Suspiciunea acestuia este că a fost un sabotaj și […] The post Suspiciune de sabotaj în sectorul porcinelor. Virusul pestei, împrăștiat cu dronele first appeared on Ziarul National.
17:20
Viktor Leonenko, fost internațional ucrainean și ex-atacant la Dinamo Kiev, speră ca Ucraina să nu dea peste România la barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Cele două naționale, adversare și la Euro 2024, pot fi din nou față în față, Ucraina fiind în urna 1, iar România în urna 4, alături de Suedia, Macedonia și Irlanda […] The post Ucraina, terifiată de tricolori: “Nu vrem România!” first appeared on Ziarul National.
17:10
Pe măsură ce îngrijorările legate de o bulă a inteligenței artificiale continuă să crească, administratorii de fonduri își exprimă îngrijorarea cu privire la „suprainvestițiile” companiilor, pentru prima dată din august 2005. Este concluzia sondajului Global Fund Managers Survey realizat de Bank of America în rândul a 172 de manageri de fonduri, care gestionează în total […] The post Pentru prima dată în 20 de ani, firmele investesc în exces first appeared on Ziarul National.
16:40
Oficialii din Germania și Olanda se află săptămâna aceasta la Beijing pentru discuții privind controalele Chinei asupra exporturilor de metale rare și semiconductori, care au făcut industriile europene vulnerabile la perturbările lanțului global de aprovizionare. În 2024, China era responsabilă pentru 59% din exploatarea minieră mondială de pământuri rare, 91% din rafinare și 94% din […] The post Europa are pământuri rare, dar stă la mila Chinei first appeared on Ziarul National.
16:20
Fostul coleg al lui Dan Petrescu, propus pentru titlul de „Sir” după calificarea istorică # National.ro
Scoția trăiește un moment unic: după 28 de ani de așteptare, „Tartan Army” merge din nou la Mondial, iar numele care a redevenit simbol național este Steve Clarke. Fostul coleg al lui Dan Petrescu de la Chelsea a reușit o performanță uriașă: victorie dramatică, 4-2 cu Danemarca pe „Hampden Park”, calificare obținută dintr-o grupă dominată […] The post Fostul coleg al lui Dan Petrescu, propus pentru titlul de „Sir” după calificarea istorică first appeared on Ziarul National.
16:10
Populația, ”digitalizată” cu forța. MAI instituie taxe pentru cei care nu știu să-i acceseze platforma # National.ro
Cu doar 28% din populație care are competențe digitale, Cătălin Predoiu, șeful MAI, a decis să impună taxe pentru cei care nu știu să acceseze platform HUB a ministerului, forțând digitalizarea prin sancțiuni. Astfel, amenzile de circulație, aplicate și prin utilizarea camerelor de supraveghere, și suspendarea dreptului de a conduce vor fi transmise prin poștă […] The post Populația, ”digitalizată” cu forța. MAI instituie taxe pentru cei care nu știu să-i acceseze platforma first appeared on Ziarul National.
16:00
Scene de film pe străzile din Italia: Un bancomat furat, târât de hoți cu mașina – VIDEO # National.ro
Un jaf ce a avut loc în Italia a devenit cunoscut grație unei filmări care a surprins scene desprinse parcă din filmele de acțiune. Hoții au reușit să smulgă un bancomat din peretele unei clădiri și l-au tras pe străzi cu o mașină. Imaginile cu autoturismul ce târa după el bancomatul au fost surprinse de […] The post Scene de film pe străzile din Italia: Un bancomat furat, târât de hoți cu mașina – VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:40
Timp de decenii, Statele Unite au investit într-o ordine nucleară construită în jurul neproliferării, chiar și după expirarea acordurilor de dezarmare din timpul Războiului Rece. Opunerea proliferării în rândul statelor și adversarilor are sens, dar opoziția generală față de răspândirea în continuare a armelor nucleare ascunde beneficiile semnificative pe care acestea le pot aduce. Statele […] The post Proliferarea selectivă. Aliații Americii, înarmați nuclear first appeared on Ziarul National.
15:00
1. Avertisment. Acest text nu e despre fotbal. 2. Am luat locul unu în Liga Națiunilor și locul trei în gupa pentru mondiale. Mai bine era invers. S-a spus că am avut o grupă ușoară. Mai bine aveam una grea. România a obținut întotdeauna rezultate onorabile cu marile puteri fotbalistice. Pe noi ne […] The post Avem prea mulți bani. De ce să o ajutăm doar pe Ucraina? Să o ajutăm și pe Bosnia! first appeared on Ziarul National.
14:30
1. Avertisment. Acest text nu e despre fotbal. 2. Am luat locul unu în Liga Națiunilor și locul trei în gupa pentru mondiale. Mai bine era invers. S-a spus că am avut o grupă ușoară. Mai bine aveam una grea. România a obținut întotdeauna rezultate onorabile cu marile puteri fotbalistice. Pe noi ne […] The post Avem prea mulți bani. De ce să ajutăm doar Ucraina? Să ajutăm și Bosnia! first appeared on Ziarul National.
14:30
Se scumpesc din nou biletele de tren. Cât vor plăti în plus călătorii, de la mijlocul lunii decembrie # National.ro
O veste cum nu se poate mai proastă pentru românii care au în vedere o călătorie cu trenul, pe final de an, mai ales că se apropie tot mai mult Sărbătorile de iarnă. Biletele pentru transportul pe calea ferată se vor scumpi, peste doar câteva săptămâni. Mai precis, de la mijlocul lunii decembrie. Astfel că […] The post Se scumpesc din nou biletele de tren. Cât vor plăti în plus călătorii, de la mijlocul lunii decembrie first appeared on Ziarul National.
13:30
O informație de ultimă oră indică faptul că medicul Flavia Groșan a murit, în cursul dimineții de miercuri, 19 noiembrie. Știre în curs de actualizare! The post A murit medicul Flavia Groșan first appeared on Ziarul National.
13:20
