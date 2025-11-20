Fotbal: O schimbare de regulament a făcut-o pe Rosario Central campioană a Argentinei
News.ro, 21 noiembrie 2025 00:20
Echipa Rosario Central a fost declarată campioană a Argentinei, după ce Asociaţia Argentiniană de Fotbal a anunţat, joi, schimbarea regulilor prin care se decidea atribuirea titlului.
• • •
Acum 30 minute
00:40
O judecătoare federală ordonă administraţiei Trump să retragă Garda Naţională din Washington # News.ro
O judecătoare federală a ordonat joi retragerea militarilor din cadrul Gărzii Naţionale din capitala americană, Washington, un nou revers al lui Donald Trump în încleştarea cu oraşe şi state democrate, însă magistrata Jia Cobb a dat Guvernului un termen de apel de 21 de zile, până la 11 decembrie, relatează AFP.
Acum o oră
00:20
00:00
Dr. Michela Gingirov: Am avut în ultimul timp ierni însorite în care indicele UV a fost destul de mare pentru sezonul rece şi trebuie să aplicăm în continuare SPF # News.ro
Dr. Michela Gingirov, medic dermatolog la clinicile Cronos Med, atrage atenţia că arsurile solare sunt posibile şi iarna, iar intensitatea acestora poate fi la fel de mare cum se întâmplă vara, dacă nu există îngrijire cu o cremă cu factor de protecţie. Ea adaugă că există studii care arată că mai multe tipuri de cancer de piele sunt asociate cu expunerea prelungită şi fără protecţie la razele ultraviolete.
00:00
Funeraliile fostului vicepreşedinte american Dick Cheney, unul dintre principalii arhitecţi ai Războiului din Irak, au avut loc joi, la Washington, în prezenţa elitei politice americane, dar în lipsa lui Donald Trump, care nu a fost invitat, din cauza duşmăniei pe care şi-o purtau cei doi republicani, relatează AFP.
00:00
Preşedintele CNAS: În 2024, valoarea totală a medicamentelor gratuite şi compensate în România a ajuns la 23,6 miliarde lei, din care aproape 80% au fost medicamente inovative, iar aproximativ 20% generice şi biosimilare # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, afirmă că, din datele CNAS reiese că, în 2024, valoarea totală a medicamentelor gratuite şi compensate în România a ajuns la 23,6 miliarde lei, din care aproape 80% au fost medicamente inovative, iar aproximativ 20% generice şi biosimilare.
Acum 2 ore
23:50
Dr. Michela Gingirov: Există o creştere a popularităţii în ceea ce priveşte terapiile minim invazive şi de stimulare de colagen, deci terapiile care stimulează producţia naturală şi care oferă rezultate uşor vizibile # News.ro
Medicul dermatolog Michela Gingirov, de la clinicile Cronos Med, afirmă că terapiile minim invazive şi cele care includ stimularea de colagen sunt tot mai căutate de clienţii clinicilor de dermatologie şi înfrumuseţare, în timp ce solicitările pentru volumizare cu fillere, cu acid hialuronic au început să se reducă.
23:50
Dr. Michela Gingirov: Am văzut, nu de puţine ori, arsuri chimice de la diferite combinaţii de acizi exfolianţi, vitamina C, retinoizi foarte puternici, deci combinaţii nestăpânite, de concentraţii foarte mari # News.ro
Dr. Michela Gingirov, medic dermatolog la clinicile Cronos Med, afirmă că procedurile de înfrumuseţare practicate acasă cu anumite combinaţii de produse pot face foarte mult rău pielii. Un alt factor care poate duce la ”rezultate dezastruoase” asupra tenului sunt intervenţiile făcute de personal necalificat, adaugă ea, explicând care sunt combinaţiile de produse care, ”nestăpânite” cum trebuie, pot avea efecte grave.
23:40
Medicul dermatolog Michela Gingirov: Scopul intervenţiilor estetice este ”să ne menţinem tineri şi să arătăm ca varianta noastră de acum 5-10 ani, nu să arătăm complet diferit şi să semănăm cu diferite personalităţi” # News.ro
Cazurile de persoane care se prezintă la clinica de chirurgie estetică cerând intervenţii în urma cărora să arate precum o personalitate din reviste sunt ”destul de frecvente”, dezvăluie medicul dermatolog Michela Gingirov, care profesează în cadrul clinicilor Cronos Med. Ea explică faptul că ideea intervenţiilor estetice nu este schimbarea fizionomiei unei persoane, ci redarea unui aspect mai tânăr.
23:20
Echipa de ciclism Israel Premier Tech, afectată de numeroase incidente cu protestatari pro-palestinieni în acest sezon, a anunţat joi că îşi va schimba numele şi structura.
23:20
Nazare: Cel mai important e să avem un buget serios, un buget corect, un buget credibil. Vom începe discuţiile asupra acestui buget în decembrie # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, anunţă că discuţiile privind bugetul de stat vor începe luna viitoare, subliniind că lucrul cel mai important este ca viitorul buget să fie unul ”serios, corect şi credibil”. ”Premisa de la care noi plecăm în construcţia bugetului este că nu avem TVA mărit în 2026”, afirmă ministrul.
23:20
Ministrul Finanţelor: Este o discuţie legată de HoReCa. E o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare/ Eu înclin să avem acelaşi tratament pentru HoReCa cum avem şi pentru TVA-ul standard, adică să rămânem cu cota de 11% pentru 202 # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că Guvernul va decide dacă se menţine cota taxei pe valoarea adăugată de 11% pentru industria ospitalităţii. Alexandru Nazare spune că el ”înclină” spre a susţine menţinerea actualei cote de TVA pentru unităţile de cazare şi restaurante.
23:20
Nazare: Sunt optimist că, în primul rând, vom trage banii din PNRR până la jumătatea anului viitor şi că vom finaliza cu succes procesul de digitalizare a ANAF la finalul anului 2026 # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, avansează ca termen pentru finalizarea procesului de digitalizare a ANAF sfârşitul anului viitor. Alexandru Nazare susţine că în trimestrul al treilea al acestui an ANAF şi-a atins obiectivele privind încasările.
23:10
Nazare: Împrumuturile sunt destinate acoperirii deficitului şi atâta timp cât acest deficit este pentru investiţii împrumuturile respective au un sens, pentru că ele ajută economia, dezvoltă ţara # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, afirmă că împrumuturile care sunt contractate pentru a acoperi deficitul bugetar ”au sens” dacă banii sunt folosiţi pentru investiţii care ajută economia şi nu pentru cheltuieli fixe.
23:10
Cel de-al 19-lea ”pachet” de sancţiuni impus de către Uniunea Europeană Rusiei - care interzice organizarea sau promovarea de voiaje turistice individuale sau de grup către Rusia - a fost publicat joi în Jurnalul Oficial al UE, scrie Le Figaro.
23:10
Nazare: A crescut cheltuiala cu fondurile europene de la 3 miliarde în trimestrul unu, în medie, la 5 miliarde în trimestrul trei, ceea ce e un semn bun/ 2026 este anul PNRR. Este critic să absorbim banii din PNRR # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că, în al treilea trimestru al acestui an, cheltuielile pentru proiecte europene au crescut semnificativ, comparativ cu primul trimestru al anului. Nazare subliniază că acesta este ”un semn bun”, pentru că implică un grad mare de absorbţie a banilor europeni.
23:10
Ministrul Finanţelor: Ca să atragem investiţii străine trebuie să oprim aceste frâne, aceste aberaţii fiscale. Un exemplu unanim recunoscut în această zonă este această taxă pe cifra de afaceri, renumita IMCA # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, reafirmă că susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), despre care spune că descurajează investiţiile străine, Alexandru Nazare amintind că s-a opus încă de la început introducerii acestei poveri fiscale. El include acest impozit la categoria ”frâne, aberaţii fiscale”, subliniind că speră ca partidele din coaliţie să revină asupra deciziei prin care IMCA a fost introdus.
23:00
Acum 4 ore
22:50
Ministrul Finanţelor: Trebuie să fim foarte atenţi la cheltuieli mai ales pe acest final de an sau pe orice final de an/ Tradiţional, 20% din cheltuielile anuale sunt concentrate pe ultimele două luni din an # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că autorităţile publice trebuie să fie foarte atente la execuţia bugetară, în special în ultimele două luni ale anului când, în mod tradiţional, cheltuielile cresc, el explicând că în noiembrie şi decembrie, an de an, se fac 20% din cheltuielile întregului an. Nazare e de părere că România nu va depăşi ţinta de deficit bugetar de 8,4, asumată pentru acest an.
22:50
Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.
22:30
22:30
Tricolorii la barajul pentru CM: statistici inedite legate de naţionala Turciei, adversara României # News.ro
România va juca în data de 26 martie, în deplasare cu Turcia, în semifinala barajului CM 2026, urmând ca finala acestui baraj să fie disputată tot în deplasare, cu câştigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. România s-a aflat în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului CM 2026, obţinând locul prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25. La Zurich, tricolorii şi-au primit ca prim adversar Turcia, o naţională pentru care FRF a pregătit o radiografie în 5 cifre inedite.
22:10
Rusia revendică cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, în timpul unei vizite a lui Putin la un punct de comandament al grupării de trupe Vest # News.ro
Rusia revendică joi cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, unul dintre oraşele ucrainene în care trupele Moscovei a înaintat în ultimele săptămâni împotriva unor forţe ucrainene aflate în dificultate pe front, relatează AFP.
22:00
Ministrul Finanţelor: Dacă ne gândim cum au evoluat cheltuielile de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025, avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43% # News.ro
Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut, în ultimii trei ani, cu peste 40%, de la 117 miliarde de lei la 170 de miliarde de lei anual, afirmă ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare.
21:40
Nazare afirmă că este ”suficient timp” ca pachetul legislativ privind majorarea unor taxe şi impozite să fie promulgat în anul 2025 ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie: Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, mărturiseşte că o decizie pe care Curtea Constituţională a României ar fi luat-o anul viitor cu privire la constituţionalitatea legii care majorează impozitele şi taxele locale ar fi pus în dificultate Guvernul, pentru că actul normativ nu ar fi putut fi aplicat din ianuarie 2026. ”Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă”, spune Nazare, subliniind că Guvernul a luat ”măsurile de precauţie necesare” pentru ca proiectul să fie constituţional.
21:30
Medicul dermatolog Michela Gingirov: Degeaba avem o rutină de skin care e extrem de bine pusă la punct dacă dormim patru ore, bem două pahare de apă pe zi, consumăm alcool şi fumăm # News.ro
O rutină de îngrijire a tenului foarte bine pusă la punct nu asigură pielea ideală, dacă nu este asociată cu un stil de viaţă sănătos şi cu o bună hidratare, afirmă medicul dermatolog Michela Gingirov, de la clinicile Cronos Med. Ea explică faptul că alcoolul şi tutunul îmbătrânesc pielea, iar lipsa hidratării şi a somnului au efecte nedorite asupra tenului.
21:30
Zelenski, pregătit să discute ”în zilele următoare” cu Trump despre planul de pace american. UE, în gardă # News.ro
Ucraina a anunţat joi că a primit un ”proiect al unui plan” din partea Statelor Unite vizând să pună capăt războiului cu Rusia şi că este pregătită să coopereze în mod ”constructiv” cu Washingtonul în acest subiect, relatează France24.
21:30
Echipa ilfoveană Concordia Chiajna a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea orădeană FC Bihor, în primul meci al etapei a 14-a din Liga 2.
21:20
Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, prima victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 29-28 (12-15), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VIII-a.
21:10
Fotbal: Birmingham City anunţă construcţia unui nou stadion cu 62.000 de locuri, ca tribut adus trecutului industrial al oraşului # News.ro
Clubul englez Birmingham City a anunţat planuri de a construi un nou stadion, cu 62.000 de locuri, până în 2030. Stadionul va ieşi în evidenţă prin designul său, aducând un omagiu trecutului industrial al oraşului din Midlands.
Acum 6 ore
20:50
Radu Marinescu: Aducerea în ţară a celor trei persoane urmărite internaţional este rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-a exprimat dorinţa de reveni în România, după ce procesul privind extrădarea sa din Emiratele Arabe Unite a început. Ministrul spune că Potra şi ceilalţi doi care au fost extrădaţi alături de el au ajuns în România ”sub coerciţie”, ei fiind aduşi ”sub imperiul unui mandat de arestare”. Marinescu susţine că aducerea lui Potra în ţară este ”un succes” al autorităţilor române şi că cei trei ”se aflau într-un spaţiu destinat privării de libertate”.
20:40
Partidul Democrat denunţă drept ”absolut infame” ameninţările lui Trump cu pedeapsa cu moartea a unor aleşi democraţi # News.ro
Partidul Democrat denunţă joi drept ”infam” faptul că Donald Trump îi ameninţă pe unii dintre aleşii săi cu pedeapsa cu moartea după ce aceştia au cerut în mod public armatei să nu se supună unor ”ordine ilegale”, relatează AFP.
20:40
Consiliul de administraţie al clubului Juventus a aprobat o majorare de capital de 10% prin vânzarea de acţiuni # News.ro
Clubul Juventus a anunţat joi că board-ul său a aprobat o majorare de capital de până la 37,9 milioane de acţiuni ordinare noi, echivalentul a aproximativ 10% din acţiunile existente, prin vânzarea de acţiuni către investitori instituţionali, relatează Reuters.
20:30
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, fără victorie în LEN Euro Cup şi după etapa a IV-a # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi formaţia Dinamo Bucureşti au înregistrat noi înfrângeri, joi, în etapa a IV-a din grupele LEN Euro Cup.
20:10
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune / Bucureştiul are un potenţial enorm, pe care nu-l are niciun oraş din România / Nu o primărie schimbă un oraş, ci oamenii şi companiile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat joi, despre Ciprian Ciucu, la prezentarea candidaturii pentru Primăria Capitalei, că i-a confirmat încă o dată că are viziune, el arătând că Bucureştiul are un potenţial enorm, pe care nu-l are niciun oraş din România şi nu o primărie schimbă un oraş ci oamenii şi companiile.
19:50
Carmen Uscatu: Propunerea noastră este ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală / Ar rezolva această problemă de incompatibilitate # News.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că propunerea este aceea ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţie, dar fără drept de vot în Adunarea generală, pentru că asta ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală.
19:40
Carmen Uscatu, după plecarea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: ”Dăruieşte viaţă” nu se opreşte aici / În acest moment, ne străduim să construim un plan pe care să îl discutăm împreună cu ea, care să implice un cod de guvernanţă corporativă # News.ro
Cofondatoarea ”Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, a declarat joi, despre situaţia ONG-ului, după plecarea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, că în acest moment se străduiesc să construiască un plan pe care să îl discute împreună cu ea, care să implice inclusiv un cod de guvernanţă corporativă, un cod de conduită, un plan de management pe următorii cinci ani, care să ducă acest proiect, mai departe, la următorul nive
19:40
Un incendiu izbucneşte în locul în care se desfăşoară COP30, la Belem, în Brazilia. Evacuări şi panică # News.ro
Un incendiu a izbucnit joi în interiorul instalaţiei unde se desfăşoară COP30, la Belem, în Brazilia, relatează AFP.
19:30
19:30
Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru Primăria Capitalei: Conceptul de „Oraş-parc”, PUZ al cărui scop este regenerarea urbană pe axa Piaţa Unirii – Piaţa Victoriei, modernizarea centralelor de cvartal, Centura Verde # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu şi-a prezentat joi programul pentru Primăria Capitalei care cuprinde conceptul de „Oraş-parc”, PUZ al cărui scop este regenerarea urbană pe axa Piaţa Unirii – Piaţa Victoriei, modernizarea centralelor de cvartal, Centura Verde, care prevede crearea unei reţele continue de parcuri, păduri urbane, coridoare ecologice şi spaţii verzi protejate în jurul Bucureştiului şi între sectoare.
19:30
Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00.
19:20
19:00
Naţionala României a învins joi, la Bistriţa, reprezentativa Portugaliei, scor 40-28 (23-12), în primul meci de la Trofeul Carpaţi. La competiţie mai participă Cehia şi Austria. În 27 noiembrie, tricolorele debutează la Campionatul Mondial.
19:00
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur” # News.ro
Echipa Steaua Bucureşti a ratat joi, în deplasare, calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ce a fost învinsă de formaţia azeră Khilasedichi Baku. A fost nevoie de ”set de aur” pentru stabilirea echipei calificate mai departe.
Acum 8 ore
18:50
Universitatea Politehnica Timişoara anunţă că a câştigat trofeul Golden Award for Excellence la Romanian PR Award 2025, prin conferinţa Tech Talks by UPT/ Instituţia continuă colaborarea cu jurnalistul Richard Quest (CNN) # News.ro
Universitatea Politehnica Timişoara anunţă că a câştigat trofeul Golden Award for Excellence la Romanian PR Award 2025, prin conferinţa Tech Talks by UPT. Totodată, instituţia continuă colaborarea cu reputatul jurnalist Richard Quest (CNN) şi pregăteşte o ediţie 2026 cu invitaţi internaţionali de prim-plan.
18:50
În total, 42 de persoane au fost rănite într-o coliziune între două trenuri, joi, la Ceske Budejovice, în sudul Cehiei, anunţă salvatorii, relatează AFP.
18:50
Asociaţia Pro-Democraţia: România traversează un conflict între puterea executivă şi cea judecătorească în ceea ce priveşte reforma pensiilor de serviciu. Ne aşteptăm la celeritate din partea CSM în privinţa avizului, indiferent că e pozitiv sau negativ # News.ro
Asociaţia Pro-Democraţia consideră că România traversează astăzi un conflict între puterea executivă şi cea judecătorească în ceea ce priveşte reforma pensiilor de serviciu, necesară în actualul context financiar şi al implementării angajamentelor asumate prin PNRR. „Este esenţial ca dialogul dintre Guvern şi magistratură să se desfăşoare în spiritul cooperării loiale, astfel încât soluţia legislativă să fie adoptată rapid, conform angajamentelor europene, pentru beneficiul întregii societăţi. Ne aşteptăm la celeritate din partea CSM în ceea ce priveşte emiterea avizului – indiferent dacă acesta va fi pozitiv sau negativ”, afirmă reprezentanţii cunoscutei organizaţii pentru apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, adăugând că în ultimele luni au primit „sute de mesaje” în care românii reclamă „lentoarea termenelor din justiţie”.
18:40
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins joi, la Bologna, echipa Cehiei, scor 2-1, şi s-a calificat în semifinalele competiţiei.
18:20
Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul # News.ro
Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate.
18:20
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, îşi asumă plantarea unui milion de copaci în Bucureşti, în următorii cinci ani # News.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, îşi asumă un angajament ambiţios în programul său: plantarea unui milion de copaci în Bucureşti în următorii cinci ani.
18:20
Papa Leon al XIV-lea cere Bisericii Catolice italiene o ”cultură a prevenţiei” pedofiliei şi înfurie principala asociaţie a victimelor din peninsulă, care-l atacă # News.ro
Papa Leon al XIV-lea cere joi Bisericii Catolice italiene - criticată din cauza acţiunii sale considerate insuficiente împotriva pedofiliei - să dezvolte o ”cultură a prevenţiei” împotriva violenţelor sexuale împotriva minorilor, relatează AFP.
