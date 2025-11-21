O judecătoare federală ordonă administraţiei Trump să retragă Garda Naţională din Washington

18:50

Asociaţia Pro-Democraţia consideră că România traversează astăzi un conflict între puterea executivă şi cea judecătorească în ceea ce priveşte reforma pensiilor de serviciu, necesară în actualul context financiar şi al implementării angajamentelor asumate prin PNRR. „Este esenţial ca dialogul dintre Guvern şi magistratură să se desfăşoare în spiritul cooperării loiale, astfel încât soluţia legislativă să fie adoptată rapid, conform angajamentelor europene, pentru beneficiul întregii societăţi. Ne aşteptăm la celeritate din partea CSM în ceea ce priveşte emiterea avizului – indiferent dacă acesta va fi pozitiv sau negativ”, afirmă reprezentanţii cunoscutei organizaţii pentru apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, adăugând că în ultimele luni au primit „sute de mesaje” în care românii reclamă „lentoarea termenelor din justiţie”.