Curierii și meseriașii, „vedetele” pieței muncii din Iași. Ce salarii se oferă acestora, aici sau în state din UE?
Ziarul de Iasi, 21 noiembrie 2025 04:20
Salarii de mii de euro, dar fără doritori. Angajatorii străini nu găsesc muncitori, aceleași anunțuri fiind deschise de săptămâni întregi. În județ, curierii și meseriașii sunt la mare căutare, cu sute de locuri disponibile. Articolul Curierii și meseriașii, „vedetele” pieței muncii din Iași. Ce salarii se oferă acestora, aici sau în state din UE? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
04:20
Curierii și meseriașii, „vedetele” pieței muncii din Iași. Ce salarii se oferă acestora, aici sau în state din UE? # Ziarul de Iasi
Salarii de mii de euro, dar fără doritori. Angajatorii străini nu găsesc muncitori, aceleași anunțuri fiind deschise de săptămâni întregi. În județ, curierii și meseriașii sunt la mare căutare, cu sute de locuri disponibile. Articolul Curierii și meseriașii, „vedetele” pieței muncii din Iași. Ce salarii se oferă acestora, aici sau în state din UE? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Sărbătoare mare în calendarul ortodox, astăzi: Intrarea Maicii Domnului în biserică, cu prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului # Ziarul de Iasi
Astăzi, creștinii ortodocși sărbătoresc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prăznuire cunoscută și sub numele de Vovidenia sau Ovidenia. Data de 21 noiembrie are o dublă importanță: este una dintre cele mai luminoase sărbători dedicate Maicii Domnului și, totodată, prima dezlegare la pește din Postul Nașterii Domnului, marcând un moment de bucurie și pregătire spirituală pentru Crăciun. Articolul Sărbătoare mare în calendarul ortodox, astăzi: Intrarea Maicii Domnului în biserică, cu prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:30
Reacţii din Turcia după tragerea la sorţi a barajului CM: „Tatăl Hagi va fi în tribună, fiul Hagi pe teren” # Ziarul de Iasi
Presa turcă notează, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că selecţionerul adversarei România este un nume binecunoscut în Turcia, Mircea Lucescu. Lucescu a antrenat în Turcia Galatasaray şi Beşiktaş, dar şi echipa naţională. În plus, presa şi oamenii de sport din Turcia menţionează alte nume celebre, Gheorghe Hagi – Ianis Hagi, dar şi posibilitatea ca în naţionala tricoloră să se afle un turc, scrie news.ro. Articolul Reacţii din Turcia după tragerea la sorţi a barajului CM: „Tatăl Hagi va fi în tribună, fiul Hagi pe teren” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Întreprinzătorii și angajații lor duc în spate taxe fără număr, dar politicienii plâng de mila bugetarilor și a magistraților care nu vor să accepte o reducere de 10% # Ziarul de Iasi
Culmea este că și acum, în ceasul al XII-lea, sunt voci din rândul PSD care nu agreează tăierile propuse, respectiv reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale. Populism curat. Matematica arată că acest procent poate fi foarte ușor obținut doar prin blocarea totală a angajărilor la stat pentru o perioadă redusă de timp. Articolul Întreprinzătorii și angajații lor duc în spate taxe fără număr, dar politicienii plâng de mila bugetarilor și a magistraților care nu vor să accepte o reducere de 10% apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Politehnica ieșeană oferă două burse a câte 1.500 de lei pentru studenți implicați în digitalizarea și dezvoltarea proceselor administrative # Ziarul de Iasi
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) anunță lansarea unui concurs de selecție pentru acordarea a două burse speciale destinate studenților care vor contribui la modernizarea activităților administrative și la dezvoltarea procedurilor interne ale instituției. Articolul Politehnica ieșeană oferă două burse a câte 1.500 de lei pentru studenți implicați în digitalizarea și dezvoltarea proceselor administrative apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Cele două Românii și marea problemă a țării: ruralul înapoiat. Cine și când va face ceva? Și ce anume? # Ziarul de Iasi
Citiți statisticile negative despre situația socială a României și în altă cheie decât cea strict informativă: cât din tot ce e negativ vine din rural? Adăugați și o întrebare: s-a făcut ceva concret în ultimii 35 de ani, la nivel de guvern, pentru a schimba situația? Și acum, întrebarea noastră: cât din toate neajunsurile României vin din faptul că practic avem – social, economic, ba chiar și politic – două Românii total distincte, cu o prăpastie între ele? Articolul Cele două Românii și marea problemă a țării: ruralul înapoiat. Cine și când va face ceva? Și ce anume? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
„Colindul care ne unește”. Concert caritabil de Crăciun organizat de Arhiepiscopia Iașilor la BCU # Ziarul de Iasi
Arhiepiscopia Iașilor, prin Sectorul Misiune - Departamentul Minorități, alături de Asociația CRESC, organizează concertul caritabil „Colindul care ne unește”, care va avea loc joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași (BCU). Articolul „Colindul care ne unește”. Concert caritabil de Crăciun organizat de Arhiepiscopia Iașilor la BCU apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Austeritate de la premarele Chirica: anul acesta doar sub brad. Plus una mai bătrânească, cu junioarele politichiei de Bahlui în capul mesei # Ziarul de Iasi
Ne-am tot întrebat, și noi dar și alți cetitori curioși, oare cum s-o simți la Iași, prin preajma premăriei, austeritatea comandată de premierul Bolo? Iacătă că pe azi am remarcat un mic pas înspre derecția bună, indicată prețios de la Centru! Articolul Austeritate de la premarele Chirica: anul acesta doar sub brad. Plus una mai bătrânească, cu junioarele politichiei de Bahlui în capul mesei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
23:20
Liga 2: Concordia Chiajna, antrenată de Andrei Cristea, a câștigat pe teren propriu în fața grupării orădene FC Bihor # Ziarul de Iasi
Echipa ilfoveană Concordia Chiajna a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea orădeană FC Bihor, în primul meci al etapei a 14-a din Liga 2, ptorivit News.ro. Articolul Liga 2: Concordia Chiajna, antrenată de Andrei Cristea, a câștigat pe teren propriu în fața grupării orădene FC Bihor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
21:20
La ce oră se joacă Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială # Ziarul de Iasi
Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00, potrivit News.ro. Articolul La ce oră se joacă Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
20:20
Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul # Ziarul de Iasi
Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate, scrie news.ro. Articolul Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Messi a primit premiul rezervat celui mai iubit jucător din istoria clubului FC Barcelona # Ziarul de Iasi
Starul argentinian Lionel Messi a primit miercuri premiul rezervat celui mai iubit jucător din istoria clubului FC Barcelona, în cadrul unui eveniment care a avut loc în Statele Unite, informează mass-media spaniolă, potrivit Agerpres. Articolul Messi a primit premiul rezervat celui mai iubit jucător din istoria clubului FC Barcelona apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM-2026, va fi una foarte dificilă şi tricolorii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere, scrie news.ro. Articolul Mircea Lucescu: Va fi un meci foarte dificil. Turcia este o echipă foarte bună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
O analiză atentă a situaţiei îmi confirmă vechea ipoteză că, în interacţiunea cu „cyborg-ul”, umanoidul se arată inferior pe aproape toate planurile, cu excepţia unuia: imaginaţia. Să admitem, nimeni şi nimic din ce e prevăzut cu o formă oarecare de activitate cerebrală nu este mai lipsit de fantezie ca un calculator. Pe cât se dovedeşte de inteligent în sofisticatele sale execuţii informatice, pe atât de neimaginativ apare un computer scos din rutina lui matematică. Articolul În luptă cu IA apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Și-a dat demisia și noul manager, abia numit, de la Spitalului de Copii Iași. Predecesorul Veronicăi Leonte a demisionat și mai rapid: după o săptămână # Ziarul de Iasi
Veronica Leonte, manager interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, și-a depus astăzi demisia, la mai puțin de două luni de la preluarea funcției. Informația a fost confirmată de Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, care a precizat că dr. Leonte va asigura conducerea spitalului până la 1 decembrie. Articolul Și-a dat demisia și noul manager, abia numit, de la Spitalului de Copii Iași. Predecesorul Veronicăi Leonte a demisionat și mai rapid: după o săptămână apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
Masivă captură de arme la graniță la Albița: un camion plin cu rachete, drone și lansatoare ilegale aflat în drum spre Israel # Ziarul de Iasi
În data de 20 noiembrie 2025 în P.T.F. Albita s-a prezentat la controlul de frontieră un mijloc de transport marfă înmatriculat în R. Moldova care se deplasa către destinația finala Israel, condus de către un cetățean din R.Molldova, în vârstă de 37 de ani. Articolul Masivă captură de arme la graniță la Albița: un camion plin cu rachete, drone și lansatoare ilegale aflat în drum spre Israel apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Naţionala României va juca împotriva Turciei, în deplasare, primul meci de baraj pentru Campionatul Mondial din 2026. Articolul S-a decis! Cu cine va juca România barajul pentru Campionatul Mondial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Cum vor ajunge la Poliție în câteva secunde imaginile șoferilor surprinse cu camerele de bord? MAI anunță cea mai rapidă depistare din trafic # Ziarul de Iasi
Camerele de bord ale șoferilor ar putea ajuta autoritățile să îi prindă mai repede pe cei care nu respectă regulile de circulație. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat zilele trecute că imaginile surprinse de aceste camere, împreună cu cele ale autorităților locale și ale MAI, vor fi colectate într-un sistem centralizat. Articolul Cum vor ajunge la Poliție în câteva secunde imaginile șoferilor surprinse cu camerele de bord? MAI anunță cea mai rapidă depistare din trafic apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Turcia reclamă un furt de bijuterii din vestiarul său la meciul cu Spania, prejudiciul depășind 300.000 de euro # Ziarul de Iasi
Delegaţia turcă a deplâns furtul unui ceas de lux şi a două inele din vestiarul stadionului Cartuja din Spania, cu ocazia meciului de calificare la Cupa Mondială 2026, de marţi. Valoarea prejudiciului este estimată la peste 300.000 de euro, notează news.ro. Articolul Turcia reclamă un furt de bijuterii din vestiarul său la meciul cu Spania, prejudiciul depășind 300.000 de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
FOTO/Accident în Podu Roș, într-o zonă în care au loc frecvent tamponări din cauza semaforului. Mașină lovită în plin de tramvai # Ziarul de Iasi
Un nou accident s-a petrecut la semaforul intermediar din Podu Roș, cel care se face roșu fără un timp regulat, ci doar când vin tramvaie dinspre strada Palat, trec pe podul peste Bahlui și intră în rond. Articolul FOTO/Accident în Podu Roș, într-o zonă în care au loc frecvent tamponări din cauza semaforului. Mașină lovită în plin de tramvai apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Spitalul de Copii contestă amenda DSP Iași aplicată după tragedia în care au murit opt copii. Trei cadre medicale cer, de asemenea, anularea sancțiunilor # Ziarul de Iasi
Conducerea Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași a contestat în instanță amenda de 30.000 de lei aplicată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași după decesul a opt copii infectați cu bacteria Serratia în secția de Terapie Intensivă, relatează „7Iași”. DSP a sancționat unitatea medicală pentru nerespectarea procedurilor de supraveghere și prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. Articolul Spitalul de Copii contestă amenda DSP Iași aplicată după tragedia în care au murit opt copii. Trei cadre medicale cer, de asemenea, anularea sancțiunilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
FOTBAL Restanță trei luni la salariile de la Politehnica! Program intens sub comanda lui Selymes, un alt jucător cotat a fi important pare că a încheiat anul: probleme de natură psihică # Ziarul de Iasi
Noul antrenor al Politehnicii Iași, Tibor Selymes, a conceput un program intens după ce a preluat comanda echipei care a fost condusă în startul sezonului de Anthony „Tony” Da Silva. Articolul FOTBAL Restanță trei luni la salariile de la Politehnica! Program intens sub comanda lui Selymes, un alt jucător cotat a fi important pare că a încheiat anul: probleme de natură psihică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina – Naţionala României îşi află, joi, adversarii din play-off-ul CM 2026 # Ziarul de Iasi
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă, transmite news.ro. Articolul Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina – Naţionala României îşi află, joi, adversarii din play-off-ul CM 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
„Fac asta de zeci de ani: de fiecare dată simt un nod în gât”. Cum se pregătesc medicii oncologi să transmită pacienților veștile proaste: conferință la IRO Iași # Ziarul de Iasi
Cum transmiți unui pacient că boala nu mai poate fi tratată și că, eventual, se apropie de finalul vieții? Este una dintre cele mai dificile conversații din medicină, iar medicii și asistenții oncologi au învățat ieri, la cursul „Strategii pentru facilitarea unei comunicări eficiente în oncologie”, organizat în cadrul CONFER 2025 - Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași. Articolul „Fac asta de zeci de ani: de fiecare dată simt un nod în gât”. Cum se pregătesc medicii oncologi să transmită pacienților veștile proaste: conferință la IRO Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
S-a lansat licitația pentru modernizarea sălii de sport din campusul central al Universității „Cuza”, închisă de zece ani # Ziarul de Iasi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a inițiat procedura de achiziție publică pentru modernizarea și extinderea sălii de sport din campusul central, un obiectiv care se află de mult timp pe lista clădirilor cu probleme structurale. Articolul S-a lansat licitația pentru modernizarea sălii de sport din campusul central al Universității „Cuza”, închisă de zece ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Iașul în statisticile negre de la locul de muncă: doi morți doar în ultimele zile la serviciu. În ce județe sunt cele mai multe accidente? Care e vârsta cea mai expusă? # Ziarul de Iasi
În primele șase luni ale anului 2025, Iașul părea să fie o excepție: niciun accident mortal la locul de muncă. În al doilea semestru apar însă două decese în doar câteva săptămâni, ambele pe șantiere din județ, ambele în noiembrie – cazuri care fac încă obiectul cercetărilor pentru a se vedea dacă pot fi confirmate oficial ca accidente de muncă. Un contrast brutal cu „calmul” statistic de la începutul anului. Articolul Iașul în statisticile negre de la locul de muncă: doi morți doar în ultimele zile la serviciu. În ce județe sunt cele mai multe accidente? Care e vârsta cea mai expusă? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție, în dosarul angajaților menținuți pe funcții și după pensionare. În dispută, zeci de salarii # Ziarul de Iasi
Nu toți funcționarii din Primărie trimiși acasă pentru că ieșiseră la pensie s-au resemnat. Două foste funcționare au contestat anularea dispozițiilor de încetare a contractelor de muncă emise de primar. Situația angajaților menținuți pe post deși ieșiseră la pensie a atras la începutul acestui an un desant al procurorilor DNA la Palatul Roznovanu. Articolul Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție, în dosarul angajaților menținuți pe funcții și după pensionare. În dispută, zeci de salarii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Cum se aplică TVA la cafea și narghilea? Cafeneaua La Corniche s-a trezit că Fiscul îi impune o datorie copleșitoare, de un milion de lei. S-a ajuns la instanța de judecată # Ziarul de Iasi
Judecătorii ieșeni trebuie să decidă cum se aplică normele legale privind TVA și accizele pe tutun. Fiscul i-a imputat cafenelei La Corniche din Palas peste un milion de lei, reprezentând în principal diferențe de plată la TVA și la accize, cu penalitățile aferente. Articolul Cum se aplică TVA la cafea și narghilea? Cafeneaua La Corniche s-a trezit că Fiscul îi impune o datorie copleșitoare, de un milion de lei. S-a ajuns la instanța de judecată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Proces „bombă” azi la Iași, cu 101 milioane lei pe masă. Primăria, cu genunchiul unui privat pe gât: aproape de o executare silită ce riscă blocarea instituției # Ziarul de Iasi
Saga juridică dintre Primărie și lichidator judiciar al Centralei Electrice de Termoficare (C.E.T.) Iaşi SA continuă astăzi în instanță. La începutul acestei săptămâni, Primăria Iași a înregistrat pe rolul Judecătoriei Iași două noi dosare, vizând contestația la executare, respectiv suspendarea provizorie a executării silite. Articolul Proces „bombă” azi la Iași, cu 101 milioane lei pe masă. Primăria, cu genunchiul unui privat pe gât: aproape de o executare silită ce riscă blocarea instituției apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
Secretele restaurării patrimoniului. Expoziție aniversară la Palatul Culturii vernisată astăzi # Ziarul de Iasi
Expoziția foto-documentară aniversară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași” va fi vernisată pe 20 noiembrie, la ora 13.00, în holul Muzeului de Istorie a Moldovei. Articolul Secretele restaurării patrimoniului. Expoziție aniversară la Palatul Culturii vernisată astăzi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
UAIC lansează „Start-Up Practice”, un hackathon dedicat studenților interesați de antreprenoriat # Ziarul de Iasi
Societatea Antreprenorială Studențească a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) anunță organizarea „Start-Up Practice”, un hackathon care urmărește să îi ajute pe studenți să își transforme ideile în proiecte concrete. Evenimentul face parte din programul „Luna Gândirii Antreprenoriale la UAIC” și este inclus în proiectul „Visionprenor – Drumul către Antreprenoriat”. Articolul UAIC lansează „Start-Up Practice”, un hackathon dedicat studenților interesați de antreprenoriat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Investitorii străini par a reveni în forță în România: sectoarele în care sunt dispuși să plaseze miliarde de euro. „Mediu incert, dar cu oportunități” – expert PwC pentru ZDI # Ziarul de Iasi
După o primă jumătate de an lentă, piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a înregistrat o revenire puternică în trimestrul trei din 2025. Finalizarea unor tranzacții majore, precum preluarea Profi de către Mega Image și achiziția rețelei de clinici Regina Maria de către fondul de investiții CVC, arată interesul crescut al investitorilor pentru piața locală, a explicat pentru „Ziarul de Iași” George Ureche, partener PwC România, departamentul M&A. Articolul Investitorii străini par a reveni în forță în România: sectoarele în care sunt dispuși să plaseze miliarde de euro. „Mediu incert, dar cu oportunități” – expert PwC pentru ZDI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Aerul din Iași depășește din nou limitele periculoase: patru zile cu niveluri foarte mari de particule PM10. Cauza: răcirea vremii și pornirea centralelor # Ziarul de Iasi
Vremea rece a readus poluarea la Iași. Potrivit Direcției Județene de Mediu Iași, în luna octombrie, calitatea aerului din Iași a înregistrat depășiri îngrijorătoare ale particulelor în suspensie PM10, poluanți care afectează sănătatea locuitorilor. Articolul Aerul din Iași depășește din nou limitele periculoase: patru zile cu niveluri foarte mari de particule PM10. Cauza: răcirea vremii și pornirea centralelor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cum a ajuns numele lui Mihăiță și al celui mai sforar vice al lui în scandalul anului de la Iași? Iacătă filosofia din spate! # Ziarul de Iasi
Una scurtă dar vioaie pe azi din lumea adesea mâloasă a biznisului de baltă de pe Bahlui, stimați telespectatori. Mai concret, despre cel mai recent scandal din zona asta: negocierile pentru controlul Zirajului, angroul din Frumoasa, știți voi care. Articolul Cum a ajuns numele lui Mihăiță și al celui mai sforar vice al lui în scandalul anului de la Iași? Iacătă filosofia din spate! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cinema Ateneu încheie toamna cu o nouă ediție a proiectului dedicat copiilor: „Aici, Cinema Junior”. Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 13.00, cei mici sunt invitați să urmărească filmul „Ștrumfi”. Articolul „Aici, Cinema Junior” revine la Cinema Ateneu cu proiecția filmului „Ștrumfii” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA, după ultimele meciuri din grupa de calificare la CM? „Tricolorii” își află joi adversarul pentru baraj # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a României se menţine pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii miercuri, după ultimele meciuri din grupele de calificare la Cupa Mondială. Tricolorii au 1480.13 puncte, potrivit News.ro. Articolul Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA, după ultimele meciuri din grupa de calificare la CM? „Tricolorii” își află joi adversarul pentru baraj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19 noiembrie 2025
23:20
ONU îndeamnă toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # Ziarul de Iasi
Adunarea Generală a ONU a îndemnat miercuri toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, afirmând că încetarea luptelor pe durata unuia dintre cele mai importante evenimente sportive din lume poate fi „un instrument de promovare a păcii, dialogului, toleranţei şi reconcilierii”, relatează AP, citat de News.ro. Articolul ONU îndeamnă toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi # Ziarul de Iasi
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, ptorivit News.ro. Articolul Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Atenție la sezonul răcelilor și la simptome! Medic ieșean: o treime din virozele respiratorii se pot manifesta și digestiv # Ziarul de Iasi
Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase atrag atenția că 20-30% dintre virozele respiratorii pot avea și simptome digestive. Articolul Atenție la sezonul răcelilor și la simptome! Medic ieșean: o treime din virozele respiratorii se pot manifesta și digestiv apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
FRF explică problemele de la intonarea imnului la meciul România – San Marino: „Defecţiune tehnică din cauza ploii abundente” # Ziarul de Iasi
Federaţia Română de Fotbal precizează, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că problemele de la intonarea imnului la meciul România – San Marino de către artistul Cezar Ouatu au fost cauzate de o defecţiune tehnică, transmite news.ro. Articolul FRF explică problemele de la intonarea imnului la meciul România – San Marino: „Defecţiune tehnică din cauza ploii abundente” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Teatrul Național din Iași la 185 de ani. Mărturii mișcătoare ale actorilor care au trăit istoria Naționalului vreme de jumătate de secol. „Respectul pentru spectatori a rămas același” # Ziarul de Iasi
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, primul teatru național românesc, marchează 185 de ani de la semnarea actului său de naștere. Înființat în 1840, teatrul a devenit o instituție-simbol pentru arta dramatică românească. „Să fiu atâția ani pe scena Naționalului ieșean înseamnă o mare bucurie și o mare onoare”, a precizat Emil Coșeru, de 57 de ani actor al Naționalului ieșean. Articolul Teatrul Național din Iași la 185 de ani. Mărturii mișcătoare ale actorilor care au trăit istoria Naționalului vreme de jumătate de secol. „Respectul pentru spectatori a rămas același” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Câți bani a făcut imobiliarul Zămosteanu cu singurul hotel de 5 stele din Iași? A fost sau nu o alegere inspirată să cumpere Pleiada? # Ziarul de Iasi
În perioada 2019–2024, compania care administrează hotelul Pleiada din Iași, MCM Boutique Resort SRL, a acumulat un profit net de aproximativ 780.000 de lei (156.000 euro), după compensarea pierderii înregistrate în 2020. Câștigul a crescut cel mai mult în ultimii doi ani. Articolul Câți bani a făcut imobiliarul Zămosteanu cu singurul hotel de 5 stele din Iași? A fost sau nu o alegere inspirată să cumpere Pleiada? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Retrocedări ilegale în Copou: statul solicită confiscarea terenurilor evaluate la sute de milioane de euro # Ziarul de Iasi
Proces deschis la Judecătoria Iași de statul român, prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, care solicită magistraților ieșeni să anuleze titlurile de proprietate pentru sute de hectare din Copou, terenuri retrocedate din suprafețele administrate anterior de Stațiunea de Cercetări Viticole. Statul susține că aceste titluri au fost acordate nelegal și cere desființarea lor în instanță, scrie dezvăluirea.ro. Articolul Retrocedări ilegale în Copou: statul solicită confiscarea terenurilor evaluate la sute de milioane de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
VIDEO „Îmi puteți face dinți în 24 de ore?” Dr. Daniel Marciuc, medic specialist în implantologie orală, Clinica Esthetics: „Pacienții trebuie să știe că nu există miracole” # Ziarul de Iasi
În ultimii ani, sistemele de implant dentar de tip All-on-X au devenit un subiect tot mai popular în cabinetele stomatologice și, mai ales, în reclame. Expresii precum „dinți în 24 de ore” au atras atenția multor pacienți care caută soluții rapide. Articolul VIDEO „Îmi puteți face dinți în 24 de ore?” Dr. Daniel Marciuc, medic specialist în implantologie orală, Clinica Esthetics: „Pacienții trebuie să știe că nu există miracole” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
15 noiembrie 1845 este, fără niciun dubiu, data nașterii lui Vasile Conta. La Ghindăoani, în județul Neamț. Cum deslușirea datelor corecte privitoare la starea civilă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, este, de regulă, extrem de dificilă voi cere îngăduința ca, la această aniversare, să reiau un text care face lumină în chestiunea actului de botez ortodox al filosofului, singurul care proba atunci nașterea. Sper, cu folos pentru studioși. Articolul 180 de ani de la nașterea lui Conta apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Evoluțiile din Ungaria și Polonia au contribuit mult la subminarea moralului comuniștilor est-europeni care intenționau să se cramponeze de monopolul puterii (din păcate, cu excepția celor români). Informația nu putea fi oprită, scenarii care păreau până nu demult imposibile se conturau și se concretizau. Articolul Noiembrie 1989: toamna societății civile (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Un ucrainean care nu dădea de familie a vrut să se arunce de pe Podul Nicolina. Cum a fost convins să coboare VIDEO/FOTO # Ziarul de Iasi
Un bărbat din Ucraina s-a urcat miercuri dimineață pe marginea podului de la Nicolina. El intenționa să se arunce din cauza unor probleme familiale. Articolul Un ucrainean care nu dădea de familie a vrut să se arunce de pe Podul Nicolina. Cum a fost convins să coboare VIDEO/FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru lunile septembrie și octombrie? # Ziarul de Iasi
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembrie. Anul școlar 2025-2026 aduce reguli actualizate privind acordarea burselor, sume ajustate și un calendar de plată fix, următoarele tranșe urmând să fie plătite pe data de 20 a fiecărei luni. Articolul Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru lunile septembrie și octombrie? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat cu mașina de la Rutieră chiar în spatele lui. A spus numai minciuni la proces # Ziarul de Iasi
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare” pentru o contravenție rutieră. A contestat în instanță amenda primită, dar nu a avut succes. Între culoarea galbenă și cea roșie a semaforului nu e mare diferență. Articolul Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat cu mașina de la Rutieră chiar în spatele lui. A spus numai minciuni la proces apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
O poveste care te strânge în spate – Plutonier adjutant al ISU Iași, dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul, deloc mic, pe droguri # Ziarul de Iasi
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină. Acesta ajunsese să-și cheltuiască întreg salariul pe droguri, iar pentru a-și putea finanța viciul s-a apucat el însuși de trafic. Liderul rețelei din care făcea parte era un individ care se apucase de vândut heroină în România după ce ispășise o condamnare în Italia pentru trafic de carne vie. Doar soția acestuia a primit o pedeapsă cu suspendare, ceilalți patru inculpați urmând să ajungă după gratii. Articolul O poveste care te strânge în spate – Plutonier adjutant al ISU Iași, dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul, deloc mic, pe droguri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.