Secretele restaurării patrimoniului. Expoziție aniversară la Palatul Culturii vernisată astăzi
Ziarul de Iasi, 20 noiembrie 2025 04:20
Expoziția foto-documentară aniversară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași” va fi vernisată pe 20 noiembrie, la ora 13.00, în holul Muzeului de Istorie a Moldovei. Articolul Secretele restaurării patrimoniului. Expoziție aniversară la Palatul Culturii vernisată astăzi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
04:20
Secretele restaurării patrimoniului. Expoziție aniversară la Palatul Culturii vernisată astăzi # Ziarul de Iasi
Expoziția foto-documentară aniversară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași” va fi vernisată pe 20 noiembrie, la ora 13.00, în holul Muzeului de Istorie a Moldovei. Articolul Secretele restaurării patrimoniului. Expoziție aniversară la Palatul Culturii vernisată astăzi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
UAIC lansează „Start-Up Practice”, un hackathon dedicat studenților interesați de antreprenoriat # Ziarul de Iasi
Societatea Antreprenorială Studențească a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) anunță organizarea „Start-Up Practice”, un hackathon care urmărește să îi ajute pe studenți să își transforme ideile în proiecte concrete. Evenimentul face parte din programul „Luna Gândirii Antreprenoriale la UAIC” și este inclus în proiectul „Visionprenor – Drumul către Antreprenoriat”. Articolul UAIC lansează „Start-Up Practice”, un hackathon dedicat studenților interesați de antreprenoriat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Investitorii străini par a reveni în forță în România: sectoarele în care sunt dispuși să plaseze miliarde de euro. „Mediu incert, dar cu oportunități” – expert PwC pentru ZDI # Ziarul de Iasi
După o primă jumătate de an lentă, piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a înregistrat o revenire puternică în trimestrul trei din 2025. Finalizarea unor tranzacții majore, precum preluarea Profi de către Mega Image și achiziția rețelei de clinici Regina Maria de către fondul de investiții CVC, arată interesul crescut al investitorilor pentru piața locală, a explicat pentru „Ziarul de Iași” George Ureche, partener PwC România, departamentul M&A. Articolul Investitorii străini par a reveni în forță în România: sectoarele în care sunt dispuși să plaseze miliarde de euro. „Mediu incert, dar cu oportunități” – expert PwC pentru ZDI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Aerul din Iași depășește din nou limitele periculoase: patru zile cu niveluri foarte mari de particule PM10. Cauza: răcirea vremii și pornirea centralelor # Ziarul de Iasi
Vremea rece a readus poluarea la Iași. Potrivit Direcției Județene de Mediu Iași, în luna octombrie, calitatea aerului din Iași a înregistrat depășiri îngrijorătoare ale particulelor în suspensie PM10, poluanți care afectează sănătatea locuitorilor. Articolul Aerul din Iași depășește din nou limitele periculoase: patru zile cu niveluri foarte mari de particule PM10. Cauza: răcirea vremii și pornirea centralelor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:20
Cum a ajuns numele lui Mihăiță și al celui mai sforar vice al lui în scandalul anului de la Iași? Iacătă filosofia din spate! # Ziarul de Iasi
Una scurtă dar vioaie pe azi din lumea adesea mâloasă a biznisului de baltă de pe Bahlui, stimați telespectatori. Mai concret, despre cel mai recent scandal din zona asta: negocierile pentru controlul Zirajului, angroul din Frumoasa, știți voi care. Articolul Cum a ajuns numele lui Mihăiță și al celui mai sforar vice al lui în scandalul anului de la Iași? Iacătă filosofia din spate! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cinema Ateneu încheie toamna cu o nouă ediție a proiectului dedicat copiilor: „Aici, Cinema Junior”. Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 13.00, cei mici sunt invitați să urmărească filmul „Ștrumfi”. Articolul „Aici, Cinema Junior” revine la Cinema Ateneu cu proiecția filmului „Ștrumfii” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
00:20
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA, după ultimele meciuri din grupa de calificare la CM? „Tricolorii” își află joi adversarul pentru baraj # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a României se menţine pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii miercuri, după ultimele meciuri din grupele de calificare la Cupa Mondială. Tricolorii au 1480.13 puncte, potrivit News.ro. Articolul Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA, după ultimele meciuri din grupa de calificare la CM? „Tricolorii” își află joi adversarul pentru baraj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19 noiembrie 2025
23:20
ONU îndeamnă toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # Ziarul de Iasi
Adunarea Generală a ONU a îndemnat miercuri toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, afirmând că încetarea luptelor pe durata unuia dintre cele mai importante evenimente sportive din lume poate fi „un instrument de promovare a păcii, dialogului, toleranţei şi reconcilierii”, relatează AP, citat de News.ro. Articolul ONU îndeamnă toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
21:20
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi # Ziarul de Iasi
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, ptorivit News.ro. Articolul Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Atenție la sezonul răcelilor și la simptome! Medic ieșean: o treime din virozele respiratorii se pot manifesta și digestiv # Ziarul de Iasi
Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase atrag atenția că 20-30% dintre virozele respiratorii pot avea și simptome digestive. Articolul Atenție la sezonul răcelilor și la simptome! Medic ieșean: o treime din virozele respiratorii se pot manifesta și digestiv apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
FRF explică problemele de la intonarea imnului la meciul România – San Marino: „Defecţiune tehnică din cauza ploii abundente” # Ziarul de Iasi
Federaţia Română de Fotbal precizează, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că problemele de la intonarea imnului la meciul România – San Marino de către artistul Cezar Ouatu au fost cauzate de o defecţiune tehnică, transmite news.ro. Articolul FRF explică problemele de la intonarea imnului la meciul România – San Marino: „Defecţiune tehnică din cauza ploii abundente” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Teatrul Național din Iași la 185 de ani. Mărturii mișcătoare ale actorilor care au trăit istoria Naționalului vreme de jumătate de secol. „Respectul pentru spectatori a rămas același” # Ziarul de Iasi
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, primul teatru național românesc, marchează 185 de ani de la semnarea actului său de naștere. Înființat în 1840, teatrul a devenit o instituție-simbol pentru arta dramatică românească. „Să fiu atâția ani pe scena Naționalului ieșean înseamnă o mare bucurie și o mare onoare”, a precizat Emil Coșeru, de 57 de ani actor al Naționalului ieșean. Articolul Teatrul Național din Iași la 185 de ani. Mărturii mișcătoare ale actorilor care au trăit istoria Naționalului vreme de jumătate de secol. „Respectul pentru spectatori a rămas același” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Câți bani a făcut imobiliarul Zămosteanu cu singurul hotel de 5 stele din Iași? A fost sau nu o alegere inspirată să cumpere Pleiada? # Ziarul de Iasi
În perioada 2019–2024, compania care administrează hotelul Pleiada din Iași, MCM Boutique Resort SRL, a acumulat un profit net de aproximativ 780.000 de lei (156.000 euro), după compensarea pierderii înregistrate în 2020. Câștigul a crescut cel mai mult în ultimii doi ani. Articolul Câți bani a făcut imobiliarul Zămosteanu cu singurul hotel de 5 stele din Iași? A fost sau nu o alegere inspirată să cumpere Pleiada? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Retrocedări ilegale în Copou: statul solicită confiscarea terenurilor evaluate la sute de milioane de euro # Ziarul de Iasi
Proces deschis la Judecătoria Iași de statul român, prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, care solicită magistraților ieșeni să anuleze titlurile de proprietate pentru sute de hectare din Copou, terenuri retrocedate din suprafețele administrate anterior de Stațiunea de Cercetări Viticole. Statul susține că aceste titluri au fost acordate nelegal și cere desființarea lor în instanță, scrie dezvăluirea.ro. Articolul Retrocedări ilegale în Copou: statul solicită confiscarea terenurilor evaluate la sute de milioane de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
VIDEO „Îmi puteți face dinți în 24 de ore?” Dr. Daniel Marciuc, medic specialist în implantologie orală, Clinica Esthetics: „Pacienții trebuie să știe că nu există miracole” # Ziarul de Iasi
În ultimii ani, sistemele de implant dentar de tip All-on-X au devenit un subiect tot mai popular în cabinetele stomatologice și, mai ales, în reclame. Expresii precum „dinți în 24 de ore” au atras atenția multor pacienți care caută soluții rapide. Articolul VIDEO „Îmi puteți face dinți în 24 de ore?” Dr. Daniel Marciuc, medic specialist în implantologie orală, Clinica Esthetics: „Pacienții trebuie să știe că nu există miracole” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
15 noiembrie 1845 este, fără niciun dubiu, data nașterii lui Vasile Conta. La Ghindăoani, în județul Neamț. Cum deslușirea datelor corecte privitoare la starea civilă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, este, de regulă, extrem de dificilă voi cere îngăduința ca, la această aniversare, să reiau un text care face lumină în chestiunea actului de botez ortodox al filosofului, singurul care proba atunci nașterea. Sper, cu folos pentru studioși. Articolul 180 de ani de la nașterea lui Conta apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Evoluțiile din Ungaria și Polonia au contribuit mult la subminarea moralului comuniștilor est-europeni care intenționau să se cramponeze de monopolul puterii (din păcate, cu excepția celor români). Informația nu putea fi oprită, scenarii care păreau până nu demult imposibile se conturau și se concretizau. Articolul Noiembrie 1989: toamna societății civile (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Un ucrainean care nu dădea de familie a vrut să se arunce de pe Podul Nicolina. Cum a fost convins să coboare VIDEO/FOTO # Ziarul de Iasi
Un bărbat din Ucraina s-a urcat miercuri dimineață pe marginea podului de la Nicolina. El intenționa să se arunce din cauza unor probleme familiale. Articolul Un ucrainean care nu dădea de familie a vrut să se arunce de pe Podul Nicolina. Cum a fost convins să coboare VIDEO/FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru lunile septembrie și octombrie? # Ziarul de Iasi
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembrie. Anul școlar 2025-2026 aduce reguli actualizate privind acordarea burselor, sume ajustate și un calendar de plată fix, următoarele tranșe urmând să fie plătite pe data de 20 a fiecărei luni. Articolul Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru lunile septembrie și octombrie? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat cu mașina de la Rutieră chiar în spatele lui. A spus numai minciuni la proces # Ziarul de Iasi
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare” pentru o contravenție rutieră. A contestat în instanță amenda primită, dar nu a avut succes. Între culoarea galbenă și cea roșie a semaforului nu e mare diferență. Articolul Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat cu mașina de la Rutieră chiar în spatele lui. A spus numai minciuni la proces apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
O poveste care te strânge în spate – Plutonier adjutant al ISU Iași, dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul, deloc mic, pe droguri # Ziarul de Iasi
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină. Acesta ajunsese să-și cheltuiască întreg salariul pe droguri, iar pentru a-și putea finanța viciul s-a apucat el însuși de trafic. Liderul rețelei din care făcea parte era un individ care se apucase de vândut heroină în România după ce ispășise o condamnare în Italia pentru trafic de carne vie. Doar soția acestuia a primit o pedeapsă cu suspendare, ceilalți patru inculpați urmând să ajungă după gratii. Articolul O poveste care te strânge în spate – Plutonier adjutant al ISU Iași, dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul, deloc mic, pe droguri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Raport oficial: reformă obligatorie! Orașele și comunele mici se sufocă: în județ niciuna nu adună 40% din bugetul necesar. Șase UAT-uri pe „lista neagră” de la Iași # Ziarul de Iasi
Curtea de Conturi invocă necesitatea unei reorganizări pentru gestionarea resurselor și furnizarea serviciilor publice. Ziarul de Iași a prezentat în fiecare an performanțele înregistrate de administrația locală. Articolul Raport oficial: reformă obligatorie! Orașele și comunele mici se sufocă: în județ niciuna nu adună 40% din bugetul necesar. Șase UAT-uri pe „lista neagră” de la Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
Primăria Iași mai vrea nouă sirene în oraș. În ce cartiere vor fi amplasate noile sisteme? # Ziarul de Iasi
Sistemele de alarmare vor fi amplasate în Copou, Zona Industrială, Bucium, Nicolina și Păcurari. Articolul Primăria Iași mai vrea nouă sirene în oraș. În ce cartiere vor fi amplasate noile sisteme? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Clujul domină, Bucureștiul urmează, Iașul lipsește. Universitățile din oraș, absente total din ultimul top mondial pe domenii de studiu # Ziarul de Iasi
Nicio universitate dintre cele patru mari instituții de stat din Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI), Universitatea de Științele Vieții (USV) și Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) – nu figurează în clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2025, publicat marți. Absența este cu atât mai notabilă cu cât anul trecut UAIC apărea în domeniul Fizică. Articolul Clujul domină, Bucureștiul urmează, Iașul lipsește. Universitățile din oraș, absente total din ultimul top mondial pe domenii de studiu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„Orgia hoţilor la cârciuma din Piaţa Halei; au făcut gaură în zid”. Grozăvie mare în centrul Iașului, exact acum 100 de ani. Ce scria presa? # Ziarul de Iasi
Cea mai cunoscută cârciumă din Iașul anului 1925, cea a comerciantului de băuturi alcoolice Michel Weinstein, a fost scena unui jaf inedit în noaptea de 20 spre 21 noimbrie. O bandă de hoți a pătruns în cârciumă printr-o gaură făcută în zidul dinspre piața Halei. Ce a urmat, aflăm din presa vremii. Articolul „Orgia hoţilor la cârciuma din Piaţa Halei; au făcut gaură în zid”. Grozăvie mare în centrul Iașului, exact acum 100 de ani. Ce scria presa? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
FOTBAL O etapă întinsă pe cinci zile. Într-un meci televizat, Politehnica Iași va închide marți în Copou runda care începe mâine # Ziarul de Iasi
Etapa a XIV-a a Ligii a II-a începe mâine, când este programat meciul dintre Concordia Chiajna și FC Bihor Oradea. Partida, care va începe la ora 19:30, va fi transmisă de principalele televiziuni de sport din România. Articolul FOTBAL O etapă întinsă pe cinci zile. Într-un meci televizat, Politehnica Iași va închide marți în Copou runda care începe mâine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Nicu Ștefănuță vine la Iași. Vicepreședintele Parlamentului European e invitat la conferința „Administrație, valori și viitor european” organizată la UAIC # Ziarul de Iasi
Asociația Studenților de la Administrație Publică din Iași (ASAPI) va organiza vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 17.00, conferința „Administrație, valori și viitor european”. Articolul Nicu Ștefănuță vine la Iași. Vicepreședintele Parlamentului European e invitat la conferința „Administrație, valori și viitor european” organizată la UAIC apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Mâine este ultima zi pentru cererile de ajutor la încălzire, la Iași. Ce puteți face pe ultima sută? # Ziarul de Iasi
20 noiembrie este ultima zi în care ieșenii vulnerabili pot solicita ajutorul de încălzire, pentru a beneficia de sprijin încă din prima lună a sezonului rece. Articolul Mâine este ultima zi pentru cererile de ajutor la încălzire, la Iași. Ce puteți face pe ultima sută? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
În școli nu va mai fi zarvă, nu se vor mai auzi copii țipând, nu vor mai fi bătăi în pauze, nu va mai fuma nimeni pe la colțuri, bullyingul va deveni istorie, hârjonelile pe holuri o raritate sau imposibilitate. Holograme cu profesori îmbrăcați impecabil, cu voci calde, convingătoare vor preda matematica, fizica, istoria, orice limbă străină, privind fiecare elev în ochi, după metode verificate și sigure, totul în câte o cabină de o singură persoană, închisă, cu aer condiționat și temperatură perfectă. Articolul Oracolul din Valea Lupului – Viitorul învățământului: fără profesori apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ajutoarele sociale intră pe carduri și la poștă: peste 5 milioane de lei plătiți pe 19 noiembrie # Ziarul de Iasi
Sprijinul social continuă să ajungă la ieșeni. După ce la începutul lunii au fost virate peste 100 de milioane de lei pentru copii și părinți, pe 19 noiembrie intră în plată peste 5 milioane de lei pentru alocația de plasament și ajutoarele de hrană destinate persoanelor vulnerabile. Articolul Ajutoarele sociale intră pe carduri și la poștă: peste 5 milioane de lei plătiți pe 19 noiembrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Colinde la lumina lumânării” – Două concerte caritabile de colinde pentru 500 de copii în nevoie, la Palatul Culturii # Ziarul de Iasi
Două concerte caritabile, organizate de Salvați Copiii Iași, vor fi organizate pe 13 și 14 decembrie, pentru a sprijini 500 de copii vulnerabili. Cea de-a V-a ediție a concertelor „Colinde la lumina lumânării” va avea loc la Palatul Culturii, în Sala Voievozilor. Articolul „Colinde la lumina lumânării” – Două concerte caritabile de colinde pentru 500 de copii în nevoie, la Palatul Culturii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
01:20
Cupa Mondială 2026: Belgia, Austria, Spania, Scoţia şi Elveţia merg la Mondial. Ce echipe vor merge la baraj # Ziarul de Iasi
Europa şi-a stabilit marţi seara toate echipele care se califică direct la Cupa Mondială 2026, dar şi restul formaţiilor care vor juca barajul de calificare. Austria merge în America, dar a trecut prin mari emoţii la Viena, ptorivit News.ro. Articolul Cupa Mondială 2026: Belgia, Austria, Spania, Scoţia şi Elveţia merg la Mondial. Ce echipe vor merge la baraj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
„Tricolorii” s-au distrat cu San Marino într-un meci fără miză. România – San Marino 7 – 1 # Ziarul de Iasi
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Tricolorii încheie grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America, potrivit News.ro. Articolul „Tricolorii” s-au distrat cu San Marino într-un meci fără miză. România – San Marino 7 – 1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18 noiembrie 2025
23:20
Olăroiu ratează dramatic calificarea la Mondial: Emiratele Arabe, eliminate în minutul 90+17 # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026, potrivit News.ro. Articolul Olăroiu ratează dramatic calificarea la Mondial: Emiratele Arabe, eliminate în minutul 90+17 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Mircea Rednic, în vârstă de 63 de ani, a confirmat într-un dialog pentru iAMsport.ro că a primit oferte din România pentru a reveni pe banca tehnică, după ce a fost demis de Standard Liege în vara acestui an. Antrenorul a revenit surprinzător la formația belgiană în 2025, la scurt timp după despărțirea de UTA Arad, însă mandatul său a durat doar cinci meciuri. Articolul Mircea Rednic, pe lista mai multor cluburi din România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Echipa naţională U19 a României s-a calificat marţi pentru turul de elită al Campionatului European U19 din 2026, după ce a învins Islanda cu scorul de 3-0, ptorivit News.ro. Articolul Echipa U19 a României s-a calificat în turul de elită al Euro 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica: Este clar ca este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră # Ziarul de Iasi
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. De asemenea, ea susţine că nu trăieşte prin fiica sa Sabrina, care caută să-şi îndeplinească propriul vis, potrivit News.ro. Articolul Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica: Este clar ca este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Tony da Silva, la mare căutare după ce a fost demis de Politehnica Iași. Ce a transmis după plecarea din Copou # Ziarul de Iasi
Demis de la Politehnica Iași, antrenorul Tony da Silva nu duce lipsă de oferte. Mai multe echipe au fost interesate de serviciile antrenorului. Articolul Tony da Silva, la mare căutare după ce a fost demis de Politehnica Iași. Ce a transmis după plecarea din Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Realitatea care șochează județul! Comuna cu mai mulți șomeri decât municipiul Iași. Primarul: „Aici la noi tinerii au la 25 de ani câte 8-9 copii” # Ziarul de Iasi
În județul Iași, statisticile oficiale privind șomajul la nivel de localități scot la iveală o realitate greu de ignorat. În septembrie 2025, comuna Lungani a înregistrat 756 de persoane aflate în evidențele agențiilor de ocupare, depășind municipiul Iași, care a raportat 751 de șomeri. Articolul Realitatea care șochează județul! Comuna cu mai mulți șomeri decât municipiul Iași. Primarul: „Aici la noi tinerii au la 25 de ani câte 8-9 copii” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Noi tensiuni la Sistemul antigrindină de la Iași: protest în fața sediului. Angajații cer restituirea diplomelor de calificare # Ziarul de Iasi
Zeci de angajați demisionari s-au adunat, în această dimineață, la Centrul Zonal Antigrindină Iași, dar nu ca acțiune de protest, ci pentru a-și recupera diplomele și certificatele de calificare, după ce au reclamat abuzuri și întârzieri la plata contribuțiilor sociale. Tensiunile persistă, în ciuda promisiunilor conducerii că activitatea sistemului nu este afectată. Articolul Noi tensiuni la Sistemul antigrindină de la Iași: protest în fața sediului. Angajații cer restituirea diplomelor de calificare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Oferta suspectă pentru Grand Siraj, respinsă ieri masiv prin vot de acționarii ICRTI SA. „Am fi rămas și fără bani, și fără acțiuni” # Ziarul de Iasi
Acționarii ICRTI SA au respins ieri oferta controversată pentru vânzarea Grand Siraj, complexul en-gros de pe bulevardul Poitiers, propusă la 2 euro pe acțiune. Acționarul cu cea mai mare participație la societate a declarat pentru „Ziarul de Iași” că decizia i-a salvat pe acționari „ca prin urechile acului”, deoarece oferta ar fi putut să îi lase și fără bani, și fără acțiuni. Articolul Oferta suspectă pentru Grand Siraj, respinsă ieri masiv prin vot de acționarii ICRTI SA. „Am fi rămas și fără bani, și fără acțiuni” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Moșul nu e doamna educatoare pe care trebuie s-o vadă zilnic, un doctor care trebuie neapărat să-l consulte, nu e parte esențială a vieții unui copil. O întâlnire pe nepregătite cu un personaj cu înfățișare ciudată, care ar putea evoca emoții negative și genera frică, poate servi drept bază pentru dezvoltarea santafobiei și, ulterior, a altor fobii. Articolul Cui îi e frică de Moș Crăciun? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
În general, românii preferă mai degrabă să primească comenzi de la autorități și/sau superiorii ierarhici, decât să-și asume responsabilități pentru propria traiectorie de viață (personală și profesională). Ca o operaționalizare a acestei trăsături, avem preferința pentru un loc de muncă sigur, predictibil, chiar dacă veniturile obținute pentru munca prestată sunt mai mici în comparație cu alte oportunități de carieră. Articolul Apetența pentru risc la români apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Sistemul antigrindină de la Iași, „fulgerat” de proteste. Peste 170 de demisii venite „în lanț” și acuzații de abuzuri. Ce spun șefii? # Ziarul de Iasi
Demisii în lanț la Stația Antigrindină din Iași: peste 170 de angajați, inclusiv directorul zonal, au renunțat la posturi. Oamenii acuză întârzieri la plata contribuțiilor sociale, salarii restante și condiții de muncă inumane. Conducerea companiei Intervenții Active în Atmosferă recunoaște unele întârzieri, dar susține că activitatea operațională continuă fără întreruperi. Articolul Sistemul antigrindină de la Iași, „fulgerat” de proteste. Peste 170 de demisii venite „în lanț” și acuzații de abuzuri. Ce spun șefii? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Limitele absurdului, testate de o primărie din județul Iași. O cerere ce putea fi rezolvată în 5 minute s-a transformat din ambiție într-un proces de ani buni # Ziarul de Iasi
O primărie din județ a reușit să ducă birocrația la ultima limită a absurdului. Cererea depusă de o cetățeancă a fost respinsă pentru că nu dăduse suficiente detalii. Când a revenit cu cele cerute, nu i s-a mai răspuns deloc. De aproape doi ani, femeia cere instanței să oblige primăria să-i dea câteva hârtii trase la xerox. Articolul Limitele absurdului, testate de o primărie din județul Iași. O cerere ce putea fi rezolvată în 5 minute s-a transformat din ambiție într-un proces de ani buni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Când va trece efectiv munții Autostrada Unirii? Începe proiectarea pe cel mai dificil lot montan al A8: lucrarea a fost adjudecată de firmele lui Umbrărescu # Ziarul de Iasi
Contractul de proiectare și execuție pe segmentul Grințieș-Pipirig a fost adjudecat de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu. Compania Națională de Investiții Rutiere a dat undă verde etapei de proiectare, care va începe la 30 martie, ceea ce înseamnă că, teoretic, șantierul de lucrări s-ar putea deschide în pragul verii 2027. Articolul Când va trece efectiv munții Autostrada Unirii? Începe proiectarea pe cel mai dificil lot montan al A8: lucrarea a fost adjudecată de firmele lui Umbrărescu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Concedierile în IT-ul din Iași: analiză la rece între panică, cifre umflate și realitatea din companii. „Mulți pleacă de la prima notificare” # Ziarul de Iasi
În timp ce digitalizarea instituțiilor și utilizarea Inteligenței Artificiale în companii și instituții de stat devine un subiect tot mai actual, la fel de actuală este și discuția despre concedierile din domeniul IT, alimentate de teama că AI-ul va înlocui oamenii din domeniul informatic. Discuțiile despre concedieri masive nu au ocolit în acest an nici firmele din Iași. Articolul Concedierile în IT-ul din Iași: analiză la rece între panică, cifre umflate și realitatea din companii. „Mulți pleacă de la prima notificare” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Proiectilul din al Doilea Război Mondial descoperit în Campusul „Tudor Vladimirescu” din Iași: reacția Universității # Ziarul de Iasi
Un proiectil de calibru 85 mm, rămas nedeclanșat din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit în dimineața zilei de 17 noiembrie în campusul „Tudor Vladimirescu” din municipiul Iași, în timpul unor lucrări de înlocuire a rețelei de hidranți. Muniția a fost găsită între căminele T9, T10 și T11. Articolul Proiectilul din al Doilea Război Mondial descoperit în Campusul „Tudor Vladimirescu” din Iași: reacția Universității apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Pierdere uriașă pentru firme: 40% din productivitate se irosește din cauza inteligenței artificiale prost folosite de angajați. Raport consultat de ZDI # Ziarul de Iasi
Inteligența artificială (AI) este tot mai prezentă la locul de muncă, fiind folosită deja de aproape 9 din 10 angajați, arată studiul EY Work Reimagined 2025, care a analizat 15.000 de angajați și 1.500 de angajatori din 29 de țări. Articolul Pierdere uriașă pentru firme: 40% din productivitate se irosește din cauza inteligenței artificiale prost folosite de angajați. Raport consultat de ZDI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Dezvoltatorul blocurilor Fusion Towers din Iași scoate la vânzare fabrica de panouri LED. Își face loc Adrian Ioniță pentru noi proiecte imobiliare? # Ziarul de Iasi
Omul de afaceri ieșean Adrian Ioniță, dezvoltatorul complexului rezidențial Fusion Towers din CUG și proprietar al companiei Techno Fusion, renunță la clădirea din Valea Lupului în care produce panouri LED și echipamente publicitare pentru clienți din România și străinătate. Articolul Dezvoltatorul blocurilor Fusion Towers din Iași scoate la vânzare fabrica de panouri LED. Își face loc Adrian Ioniță pentru noi proiecte imobiliare? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.