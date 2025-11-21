Calvarul rutier se va muta curând în Copou. Un an jumătate de șantier pe 1,5 km din bulevard: se schimbă liniile de tramvai și se reface totul, inclusiv trotuare. Decizie luată ieri

05:20

După ce că nu-și respectă obligațiile asumate prin lege față de propriii cetățeni, statul se mai și întreabă de ce ar trebui să o facă. O procedură care trebuia parcursă în trei luni nu s-a finalizat nici după doi ani, ceea ce a făcut-o pe o bolnavă de cancer să se adreseze instanței. Aici, reprezentanții Guvernului au cerut respingerea plângerii ca „prematură".