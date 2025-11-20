Cum a ajuns numele lui Mihăiță și al celui mai sforar vice al lui în scandalul anului de la Iași? Iacătă filosofia din spate!

03:20

Înăsprirea legilor este singurul lucru pe care parlamentarii noștri știu să-l propună. Suntem siguri că Ioan Afloarei din Cocârlatele nu-și va mai bate soția și copiii la beție știind că riscă decăderea din drepturile părintești pe 10 ani, nu doar pe cinci sau că în loc de 25 de ani de pușcărie riscă 26 de ani și trei luni. Dacă pedepsele aspre ar fi soluția, în țările care aplică pedeapsa cu moartea ar fi raiul pe pământ. Înăsprirea pedepselor nu învie morți și nu împiedică crimele. Articolul Cincizeci și trei? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.