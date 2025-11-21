Fermierii acuză tăieri masive din subvențiile APIA: ”Ministerul ne-a tras țeapă până la capăt”
Agro-TV.ro, 21 noiembrie 2025 06:30
Subvențiile agricole pentru anul 2025 provoacă controverse majore în rândul fermierilor români, care acuză Ministerul Agriculturii de reduceri masive ale plăților directe și de o comunicare înșelătoare privind valoarea eco-schemei PD-28 (terenuri lăsate pârloagă). Ștefan Gheorghiță, fermier din Brăila, spune că realitatea din teren contrazice promisiunile oficiale, iar impactul bugetar îi lasă pe agricultori cu […]
• • •
Acum o oră
06:30
Acum 24 ore
16:50
Vitorul în agricultură sună bine: 300.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri! # Agro-TV.ro
Comisia Europeană va propune o sumă forfetară de 300.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri, a anunțat, joi, europarlamentarul Dan Motreanu, care a participat săptămâna aceasta la Congresul tinerilor fermieri organizat de PPE la Parlametul European. Măsura face parte dintr-un pachet mai larg pe care executivul comunitar îl are în vedere pentru a încuraja reînnoirea […]
15:40
Cooperativele agricole învață cum să își transforme produsele în mărci competitive prin programul ERASMUS+ # Agro-TV.ro
Managerii și președinții cooperativelor agricole membre UNCSV au încheiat în Olanda cea de-a doua etapă de formare din proiectul Erasmus+ GPMBAC, un program dedicat dezvoltării competențelor de marketing, branding și antreprenoriat strategic în cadrul organizațiilor cooperatiste din sectorul vegetal. Formarea s-a desfășurat în perioada 9–15 noiembrie 2025, în Soest, Wageningen, Haastrecht, Dordrecht și Dinteloord. Această […]
14:20
La BRGV Buzău s-a născut un nou campion: Ardei iute botezat după numele… Simonei Halep! (VIDEO) # Agro-TV.ro
Cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au dezvoltat un soi nou de ardei iute, foarte productiv și extrem de picant. Și pentru că biologii de la BRGV Buzău intuiesc că și noua lor creație în materie de ardei iuți va avea un succes internațional, soiul a fost denumit Halep, după numele […]
08:40
Lovitură dublă pentru micii fermieri – Consecințele anulării programului ”Rabla pentru tractoare” # Agro-TV.ro
Anularea programului „Rabla pentru tractoare” continuă să genereze nemulțumiri în rândul fermierilor mici și foarte mici, care au aflat oficial că inițiativa nu mai reprezintă o prioritate pentru Ministerul Mediului. După luni întregi de așteptări, pregătire de documente și promisiuni, agricultorii se confruntă acum cu o „lovitură dublă”, atât financiară, cât și administrativă. Consultantul în […]
07:40
Fonduri europene 2026: Avertisment important pentru fermierii care vor să depună cereri de finanțare # Agro-TV.ro
Fermierii care intenționează să acceseze fonduri europene în următoarea perioadă trebuie să fie extrem de atenți la modul în care se derulează noile sesiuni de depunere. Deși Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță intervale lungi pentru depunerea proiectelor, acestea se pot închide anticipat după doar 5 zile, dacă bugetul apelului este suprasubscris în proporție […]
Ieri
06:30
DR-12, linia de finanțare pentru tinerii fermieri – Schimbarea MAJORĂ față de măsura de instalare # Agro-TV.ro
O nouă oportunitate de finanțare pentru tinerii fermieri va fi lansată pe 30 ianuarie 2026, prin linia DR-12 – Dezvoltarea fermelor tinerilor fermieri, administrată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Măsura se adresează celor care s-au instalat în ultimii cinci ani, fie prin fosta submăsură 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, fie pe cont […]
19 noiembrie 2025
19:00
Clever Group lansează în curând Cinemaraton Plus, televiziunea dedicată filmului românesc contemporan, teatrului și evenimentelor culturale care aduc publicul mai aproape de energia noilor generații de creatori. Dacă Cinemaraton rămâne televiziunea filmului românesc – cu premiere de film contemporan, filme clasice, repere istorice și producții esențiale, premiate la festivaluri internaționale– Cinemaraton Plus deschide fereastra către […]
18:40
Sprijinul pentru tinerii fermieri va fi unul și mai consistent în 2026, după ce negociatorii Parlamentului European și cei ai Consiliului UE au căzut de acord cu privire la o finanțare suplimentară de 372,7 milioane de euro față de propunerea inițială a Comisiei referitoare la bugetul UE pentru anul următor, a anunțat europarlamentarul Dan Motreanu, […]
17:10
Premieră pentru cel mai mare producător agricol al UE: Franța împrumută „modelul românesc”! # Agro-TV.ro
Se pare că Franța împrumută „modelul românesc” în privința sectorului agroalimentar, însă nu este o veste care ar trebui să ne bucure. Cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, Franța, ar putea înregistra în 2025 primul său deficit al balanței comerciale cu produse agroalimentare din ultimii 50 de ani, scrie agenția Reuters, citată de […]
15:00
În încercarea noastră de a face articole cât mai educative, ne-am confruntat mereu cu întrebări simple și clare de la fermieri, de exemplu, de ce nu pH acid, ce înseamnă aciditatea hidrolitică dar și ce soluţii am pentru un sol alcalin. Vom încerca în articolul de azi să lămurim aceşti termeni, pe înţelesul tuturor. Pe […]
14:50
Dacă până nu demult numai tractoarele articulate și/sau pe șenile își aveau locul în acest segment de putere, noul Optum fabricat în Austria, a fost conceput să revizuiască standardul tractoarelor de mare putere, prin capacitatea sa mare, confortabilitatea înaltă, prin autonomie sporită a combustibilului, prin intervalele mai lungi de service, dar și prin conectivitatea, siguranța […]
13:30
Întrecere mare pentru imaginea publică! După anunțul făcut miercuri de AFIR, șefa APIA nu se lasă mai prejos și vine și ea cu un mesaj de zile mari pentru fermierii români. „Este o săptămână plină la APIA! Am continuat autorizarea la plată a cererilor depuse de fermieri în Campania 2025. Astfel, în perioada 16 octombrie […]
11:40
Anunțul zilei vine de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care transmite că, în intervalul 1-31 octombrie 2025, a făcut plăți în conturile fermierilor și ale beneficiarilor de fonduri europene de peste 1,1 miliarde de lei, echivalentul a 218.999.128,62 euro. Potrivit unui comunicat al AFIR remis miercuri redacției AgroTV, din întreaga sumă, contribuția Comisiei […]
10:50
Clubul Fermierilor Români a dat startul celui mai așteptat program de perfecționare managerială dedicată antreprenorilor în agricultură # Agro-TV.ro
Cel mai așteptat program din cadrul Clubul Fermierilor Români – ,,Antreprenor în Agricultură 4.0” și-a deschis porțile pentru tinerii fermieri. Clubul Fermierilor Români a lansat cea de-a cincea serie a programului de perfecționare managerială „Antreprenor în Agricultura 4.0”, un program unic de formare dedicat dezvoltării continue a competențelor manageriale specifice sectorului agroalimentar românesc. Conceput ca […]
08:40
Sectorul floricol va beneficia, în premieră, de o măsură dedicată, odată cu linia de finanțare DR-18 programată să înceapă pe 23 februarie 2026. Este pentru prima dată când cultivatorii de flori, plante aromatice și medicinale primesc o alocare separată, după ani în care au fost incluși în alte măsuri, unde erau constant dezavantajați de punctaj. […]
07:30
Finanțare nouă pentru micii fermieri! Schema care reduce drastic cheltuielile la energie # Agro-TV.ro
Micii fermieri au în față una dintre cele mai accesibile și eficiente linii de finanțare ale ultimilor ani: schema pentru energie destinată autoconsumului, finanțată prin Fondul de Modernizare. Programul este așteptat să înceapă în luna decembrie și oferă producătorilor agricoli posibilitatea de a-și instala panouri fotovoltaice și sisteme de stocare pentru a-și reduce drastic costurile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Fermierii români, loviți de noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2026: „Situația va deveni tot mai grea” # Agro-TV.ro
Fermierii vor intra, începând cu 1 ianuarie 2026, într-un regim mult mai strict, generat de noile măsuri fiscale care vor modifica substanțial modul în care aceștia își pot desfășura activitatea economică. Noile măsuri fiscale îi vizează în special pe producătorii care comercializează marfă în baza atestatului de producător, iar autoritățile locale vor avea obligația de […]
18 noiembrie 2025
20:10
Un nou val de nemulțumire zguduie sectorul agricol european. Fermierii din toate statele membre ale Uniunii Europene se pregătesc pentru un protest de amploare la Bruxelles, programat să aibă loc în cursul săptămânilor următoare, când în capitala Belgiei vor fi prezenți toți șefii de stat și de guvern. Mobilizarea este uriașă, iar organizatorii confirmă că […]
18:00
Ministrul Florin Barbu, la sfat cu retailerii. Ce le pregătesc românilor înainte de sărbători # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, s-a întâlnit marți, la sediul MADR, cu reprezentanți ai Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), pentru a discuta despre identificarea unor soluții concrete privind integrarea unui număr cât mai mare de producători români în lanțurile de retail, în contextul creșterii consumului specific perioadei sărbătorilor de iarnă. La întâlnire au participat […]
15:20
Statele membre UE se pregătesc să intre într-o nouă eră în ceea ce privește relația mari retaileri vs. micii fermieri, după ce negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere privind cooperarea transfrontalieră împotriva practicilor neloiale care îi afectează pe micii producători, a anunțat europarlamentarul Dan Motreanu. „Fermierii merită un […]
14:50
Clubul Fermierilor Români a dat startul celui mai așteptat program de formare pentru tinerii fermieri # Agro-TV.ro
Cel mai așteptat program din cadrul Clubul Fermierilor Români – ,,Antreprenor în Agricultură 4.0” și-a deschis porțile pentru tinerii fermieri. Clubul Fermierilor Români a lansat cea de-a cincea serie a programului de perfecționare managerială „Antreprenor în Agricultura 4.0”, un program unic de formare dedicat dezvoltării continue a competențelor manageriale specifice sectorului agroalimentar românesc. Conceput ca […]
11:30
Fiscul a luat în vizor sectorul agricol! Fermierii cu subvenții APIA mari, în special, sau care au terenuri luate în arendă vor fi supuși unor controale ANAF, pentru a se verifica modul în care își îndeplinesc obligațiile fiscale, informează profit.ro. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat această campanie de control după ce a […]
08:30
Dimitrie Muscă, semnal de alarmă în privința PPA: Oamenii taie porcii bolnavi și îi bagă în congelator # Agro-TV.ro
Fermierul Dimitrie Muscă lansează un nou semnal de alarmă în contextul focarelor de pestă porcină africană (PPA) care continuă să lovească fermele comerciale și gospodăriile din România. După ce virusul a fost depistat în complexul său zootehnic de la Olari, Muscă critică dur modul în care sunt aplicate regulile de biosecuritate în gospodăriile populației și […]
07:30
Cei 3% reținuți din subvenții: cum vor fi folosiți banii fermierilor în noul instrument de despăgubiri # Agro-TV.ro
Cei 3% reținuți anual de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din subvențiile directe acordate fermierilor vor putea fi utilizați, în sfârșit, într-un mecanism flexibil și adaptat de management al riscului, anunță Florentin Bercu, vicepreședinte Copa-Cogeca și director executiv UNCSV. După ani de discuții și blocaje administrative, se pare că în urma celor mai recente […]
06:30
EXCLUSIV! Declarațiile lui Dimitrie Muscă, imediat după ce a început uciderea animalelor din ferma de la Olari # Agro-TV.ro
Un focar de pestă porcină africană (PPA) a lovit una dintre cele mai bine securizate și performante ferme din România. Celebrul fermier Dimitrie Muscă a confirmat că virusul a pătruns în complexul său zootehnic din localitatea Olari, județul Arad, afectând în special sectorul de gestație. Sacrificarea animalelor a început în cursul zilei de ieri cu […]
17 noiembrie 2025
18:50
Problemele cu care se confruntă sistemul antigrindină de la noi din țară parcă nu se mai termină! Centrul zonal antigrindină Iași se confruntă cu demisii în bloc după ce nu mai puțin de 170 de angajați, printre care și directorul zonal, au decis zilele trecute să-și părăsească locurile de muncă pentru că nu le-au fost […]
16:20
Victorie pentru fermierii români în bătălia oarbă a neonicotinoidelor: EPPO – standard tehnic pentru Tanymecus dilaticollis # Agro-TV.ro
Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a obținut în numele fermierilor români o victorie importantă în bătălia oarbă dusă la nivel european împotriva utilizării neonicotinoidelor, fără a avea o alternativă viabilă la acestea împotriva dăunătorilor. Astfel, potrivit reprezentanților AAC, România a desemnat, în sfârșit, un expert entomolog în cadrul Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția […]
14:20
Șeful AFIR, Adrian Chesnoiu, le reamintește beneficiarilor de fonduri europene că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a extins termenul pentru depunerea ultimei tranșe de plată pentru proiectele realizate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) până la cel mai târziu 30 noiembrie 2025. „Extinderea termenului de implementare a proiectului și pentru depunerea ultimei […]
13:10
Miniștrii agriculturii din țările UE s-au reunit din nou luni, la Bruxelles, în cadrul Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis luni redacției AgroTV, principalele puncte de pe ordinea de zi vizează Politica Agricolă Comună (PAC) după 2027: securitatea alimentară și direcționarea sprijinului direct, evoluții […]
12:40
SEARA ÎN CARE PRIMA TV A UNIT O ȚARĂ ÎNTREAGĂ – LIDER ABSOLUT DE AUDIENȚĂ. 2 MILIOANE DE TELESPECTATORI AU TRĂIT ÎMPREUNĂ MECIUL NAȚIONALEI # Agro-TV.ro
Suporterii au fost din nou acolo. În fața televizoarelor, sperând într-o seară care trebuia să ne apropie de calificare, dar care s-a transformat într-un duș rece pentru toți cei care iubesc fotbalul românesc. Milioane de fani au ales să trăiască emoțiile partidei de la Zenica alături de Prima TV, într-o seară care a început cu […]
11:50
Meteo 17 noiembrie – Vremea rea pune stăpânire pe țară în următoarele zile, întâi în zona de vest, apoi se va extinde rapid și în restul teritoriului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în după-amiaza și seara zilei de luni, 17 noiembrie, în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, […]
08:30
Piața globală a porumbului traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade din ultimii ani, iar cifrele dezvăluite de expertul Cezar Gheorghe arată o realitate care schimbă complet dinamica pieței mondiale cu care eram obișnuiți în ultimii ani. Producțiile cumulate ale principalelor puteri agricole ating praguri uriașe, în timp ce evoluția prețului din Portul Constanța rămâne […]
07:40
O nouă lovitură pentru Dimitrie Muscă! Focar de pestă porcină într-o fermă cu peste 12.000 de animale # Agro-TV.ro
Un nou focar de pestă porcină africană (PPA) a fost confirmat într-o exploatație profesională din comuna Olari, județul Arad, una dintre fermele deținute de Dimitrie Muscă. S-a început deja sacrificarea pentru un număr cuprins între 12.000 și 13.000 de porci, într-o operațiune amplă de control epidemiologic. În urma confirmării oficiale a virusului, Centrul Local pentru […]
06:30
Prețul cerealelor continuă să ofere surprize anul acesta, iar ultimele evoluții din piață confirmă acest lucru. Grâul, care părea să fi găsit un echilibru de preț în jurul valorii de 194-195 euro/tonă, a fost din nou împins în jos, în urma presiunilor suplimentare venite din emisfera sudică. De cealaltă parte, orzul continuă să fie vedeta […]
16 noiembrie 2025
15:10
Afacerea cu lavandă, cândva promovată ca una dintre cele mai profitabile afaceri de nișă, pare să fi ajuns într-un impas serios. Tot mai mulți cultivatori se plâng de costuri mari, lipsă de forță de muncă și dificultăți uriașe în valorificarea producției. Printre ei se numără și Ion Țîncu, din județul Călărași, care spune că experiența […]
07:30
Criza reinventată: cine vrea să uităm că ouăle cod 3 „interzise” se vând de fapt de ani de zile # Agro-TV.ro
Cu doar câteva săptămâni înainte de sărbători, românii se trezesc în mijlocul unei așa-zise „crize de ouă”. Rafturi mai goale, prețuri în creștere, suspiciuni de lipsă de aprovizionare. Dar ce se află, de fapt, în spatele acestui scenariu? Nu este o lege nouă, nu este un scandal alimentar, ci un adevăr tăcut care a ieșit […]
15 noiembrie 2025
14:10
Cooperativa accelerează lucrările agricole: ,,Cu un tractor lucrăm 60 de hectare pe zi” # Agro-TV.ro
Lucrările agricole de toamnă au început sub semnul întârzierilor din cauza ploilor, însă fermierii care dispun de utilaje reușesc să compenseze pierderile de timp din teren. Silviu Mihai, fermier din județul Ialomișa, a explicat că, în ciuda provocărilor, tehnologia rămâne prioritară în fermele bine organizate. „Am semănat 400 hectare de rapiță, 150 de hectare de […]
11:10
Găinile nu sunt doar păsări de curte, acestea pot deveni adevărați membri ai familiei, aducând bucurie, relaxare și ouă proaspete. O familie din Marea Britanie a descoperit acest lucru după ce a adoptat trei găini salvate dintr-o fermă comercială. Exemplul lor au inspirat sute de alte persoane să facă acest gest, printre cei care se […]
07:30
Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, gospodarii din toată țara au început să scoată la vânzare porcii crescuți special pentru Crăciun. Prețurile însă i-au luat prin surprindere pe mulți români, în unele zone, kilogramul de porc viu a ajuns și la 50 de lei, aproape dublu față de anul trecut. În localități precum […]
06:30
Deschis în septembrie 2025, Dacia Union Motors devine cel mai modern centru Dacia din Capitală, amplasat pe Șos. București–Ploiești 145. Showroomul și service-ul de 6.000 mp oferă clienților acces la cele mai noi modele. Dupa 20 de ani de evolutie constanta in Romania, in care si-a mentinut pozitia de furnizor de top de sevicii integrate […]
14 noiembrie 2025
19:40
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra unui risc ridicat de introducere și răspândire a gripei aviare în România, în contextul unei situații epidemiologice europene îngrijorătoare. Deși în prezent pe teritoriul țării nu există focare active de gripă aviară, autoritatea menține un nivel înalt de supraveghere și solicită tuturor crescătorilor de […]
18:40
Atenție, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pregătit un nou sistem de sancțiuni pentru beneficiarii unei scheme de ajutor de stat. Săptămâna aceasta, pe site-ul MADR a fost publicat un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 521/2024 pentru aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil […]
17:10
Pagubă la recolta de floarea-soarelui: 25 de tone de semințe împrăștiate în câmp din neatenție! # Agro-TV.ro
Pagubă uriașă! O întreagă recoltă de floarea-soarelui s-a dus pe apa Sâmbetei, dar de această dată nu arșița și seceta au fost de vină, ci neatenția. În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN 24, pe ruta Botoșani – Săveni, unde […]
15:50
Celebrul Coif de la Coțofenești, furat în Olanda – apariție surprinzătoare într-un mall din Iași! # Agro-TV.ro
Cine s-ar fi așteptat să dea peste celebrul Coif de la Coțofenești, dispărut fără urmă la începutul acestui an din Muzeul Drents din Assen (Olanda), taman într-un mall din Iași? Și nu oricum, ci chiar expus din nou la loc de mare cinste. Din păcate, este vorba doar despre o impresionantă replică a celebrului Coif […]
14:50
Fermierii știu că recoltele bune nu pornesc doar de la semințe, ci mai ales de la calitatea solului. Textura și structura solului determină câtă apă, aer și câți nutrienți ajung la plante. Solurile cu un conținut ridicat de nisip au o permeabilitate foarte mare, însă rețin greu apa și nutrienții. Se încălzesc rapid primăvara, dar […]
14:30
Fermierii din România au tot mai multă nevoie de soluții moderne, economice și fiabile pentru gestionarea hranei animalelor. Într-un context agricol în continuă transformare, unde eficiența și precizia fac diferența, DELTATEH vine în sprijinul producătorilor agricoli cu un utilaj de ultimă generație: Mixerul de Furaje Vertical Shaktiman SCMF50. Acest echipament este conceput special pentru fermele […]
13:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri estimările meteo privind temperature aerului și cantitățile de precipitații pentru următoarele patru săptămâni, până pe 15 decembrie. Potrivit meteorologilor, în săptămâna 17-24 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai […]
11:40
SCRISOARE DESCHISĂ – Fermierii se simt dați deoparte de pe agenda guvernaților, preocupați mai degrabă de certurile interne din coaliție, de salvarea aparențelor în eternei probleme legate de pensile magisraților și de competiția electorală pentru alegerile locare parțiale din această toamnă, în special pentru Primăria Capitalei. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan și ministrului […]
07:40
În încercarea de a-și dezvolta afacerea, fermierul vrâncean Răzvan Avram a ales o direcție neobișnuită pentru agricultura românească: creșterea bizonilor americani. Decizia, spune el, a venit din dorința de a diversifica activitatea fermei, tot în interiorul agriculturii, dar nu către zootehnia tradițională, deja împovărată de costuri ridicate și lipsă acută de forță de muncă. Fermierul […]
