România, pe ultimul loc în UE la reciclare, în timp ce producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți să importe sticle și borcane
Aktual24, 21 noiembrie 2025 07:50
România rămâne, și în 2025, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare, în ciuda presiunilor crescute pentru tranziția către o economie circulară. Producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți în continuare să importe sticlă și borcane, deoarece piața internă nu poate acoperi cererea, transmite Observator News. Totuși, în țară se conturează un efort accelerat […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
08:10
Ce sărbătorim pe 21 noiembrie: Ziua internațională anti-bullying, Ziua fără muzică și Ziua tablei înmulțirii # Aktual24
Pe 21 noiembrie, întreaga lume marchează mai multe evenimente internaționale menite să atragă atenția asupra problemelor sociale, culturale și educaționale. Printre acestea se numără Ziua Internațională Anti-Bullying, Ziua Fără Muzică, Ziua Tablei Înmulțirii, Ziua Mondială a Televiziunii și World Hello Day. Ziua Internațională Anti-Bullying Această zi este celebrată anual în a treia vineri din noiembrie […]
Acum 30 minute
07:50
România, pe ultimul loc în UE la reciclare, în timp ce producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți să importe sticle și borcane # Aktual24
Acum o oră
07:40
Raport devastator în Marea Britanie: 23.000 de decese ar fi putut fi evitate dacă la începutul pandemiei COVID-19 guvernul Boris Johnson ar fi instituit carantina mai devreme # Aktual24
Aproximativ 23.000 de decese ar fi putut fi evitate în Anglia dacă primul lockdown impus la începutul pandemiei de COVID-19 ar fi fost decretat mai devreme, potrivit concluziilor unei anchete publice, dezvăluite joi și care evidențiază ”haosul” care domnea în Guvernul condus de Boris Johnson. Regatul Unit a înregistrat unul dintre cele mai grele bilanțuri […]
07:20
Escaladare politică fără precedent: Donald Trump cere arestarea a șase congresmeni democrați și redistribuie apeluri violente la „spânzurarea” lor # Aktual24
Criza politică din Statele Unite a atins un nou nivel de tensiune după ce președintele Donald Trump a lansat un atac direct împotriva a șase congresmeni democrați care au publicat un video în care îndeamnă militarii americani să nu execute ordine ilegale, subliniind obligația acestora de a respecta Constituția. Videoclipul, realizat de senatorii Mark Kelly […]
Acum 2 ore
07:10
Statele Unite presează Ucraina să semneze înainte de Ziua Recunoștinței umilitorul plan de pace convenit în secret cu Rusia # Aktual24
Statele Unite exercită presiuni intense asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a semna un amplu plan de pace cu Rusia până la sfârșitul lunii noiembrie. Termenul-limită dorit de Washington coincide cu Ziua Recunoștinței, iar după semnarea documentului, acesta ar urma să fie prezentat Moscovei, cu obiectivul de a avansa negocierile până la începutul lunii decembrie, […]
Acum 12 ore
23:50
Seria de jafuri la muzee continuă: Zeci de monede antice de aur au fost furate dintr-un muzeu elvețian # Aktual24
Zeci de monede de aur din perioada romană au fost furate în acestă săptămână de la un muzeu elvețian, a anunțat, joi, poliția. Muzeul Roman din orașul Lausanne, din vestul țării, era pe cale să se închidă pentru ziua de marți, când doi bărbați au atacat un agent de pază, a declarat poliția din Lausanne […]
23:40
Ofițeri MI5 le-au spus președintelui Camerei Comunelor, într-o întâlnire privată, că pot face față riscurilor legate de propusa super-ambasadă chineză din Londra, deschizând calea pentru aprobarea acesteia. Potrivit The Guardian, într-o întâlnire avută cu Lindsay Hoyle în vară, personalități de rang înalt din Serviciul de Securitate au indicat că sunt „foarte relaxate” cu privire la […]
23:30
Incendiu la Summitul climatic COP30 din Brazilia. Delegațiile care aveau întâlniri în zona centrului de conferințe au fost evacuate # Aktual24
Discuțiile de la summitul climatic Cop30 din Brazilia au fost perturbate joi, după ce un incendiu a izbucnit la locul de desfășurare a conferinței, declanșând o evacuare chiar în momentul în care negociatorii se adunau pentru a încerca să încheie un acord care să consolideze eforturile internaționale de abordare a schimbărilor climatice. Secretarul general al […]
23:20
Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a declarat că SUA s-au răzgândit cu privire la participarea la summitul G20 de la Johannesburg, fără a confirma dacă Donald Trump, care spusese că SUA va boicota evenimentul, dorește acum să participe. Trump a susținut că Africa de Sud discriminează rasial comunitatea minoritară albă afrikaner, care a condus […]
22:40
Bush, Biden și foști vicepreședinți i-au adus un omagiu fostului vicepreședinte Cheney. Trump nu a participat # Aktual24
Foști președinți, vicepreședinți, adversari politici declarați și prieteni noi s-au adunat, joi, la Catedrala Națională din Washington, ca semn de respect și comemorare pentru Dick Cheney, vicepreședintele influent și controversat, care a devenit un critic acid al președintelui Donald Trump. Trump, care nu a făcut declarații publice despre decesul lui Cheney din 3 noiembrie, nu […]
22:00
Israelul va confisca porțiuni dintr-un sit istoric din Cisiordania. Un avanpost al coloniștilor isaelieni a apărut peste noapte # Aktual24
Israelul intenționează să confiște părți dintr-un important sit istoric din Cisiordania, potrivit unui document guvernamental, iar coloniștii au ridicat un nou avanpost peste noapte, chiar dacă țara se confruntă cu presiuni pentru a combate violența coloniștilor în teritoriul palestinian. Administrația Civilă a Israelului și-a anunțat intenția de a expropria porțiuni mari din Sebastia, un sit […]
21:40
Industria auto germană se confruntă cu cele mai mari reduceri de locuri de muncă din ultimii 15 ani. Care sunt cauzele # Aktual24
Piața muncii din industria auto germană se confruntă cu o scădere istorică. Numai anul trecut, forța de muncă totală a industriei a scăzut cu 6,3%. Reducerile de locuri de muncă îi afectează în mod deosebit pe furnizori. Industria auto germană aflată în dificultate are mai puțini angajați decât oricând din 2011, în urma eliminării a […]
21:40
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis, joi seară, din cauza faptului că pe radar au apărut din nou baloane ale traficanților, a anunțat Centrul Național de Management al Crizelor din Lituania. Operațiunile au fost reluate după mai mult de o oră, potrivit Reuters. Luna trecută, republica baltică și-a închis punctele de trecere a frontierei […]
21:20
Accident mortal în parcarea unui spital de recuperare medicală din Bihor. O șoferiță a apăsat pe accelerație în loc de frână și a lovit trei persoane # Aktual24
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident șocant petrecut în noaptea de miercuri spre joi în parcarea centrului medical Auxologico President din comuna Sânmartin, județul Bihor. Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, […]
21:10
În urma impunerii sancțiunilor SUA împotriva Rusiei, guvernul bulgar a confiscat instalația Neftochim și alte active Lukoil. Între timp, guvernul sârb ia în considerare posibilitatea de a achiziționa compania de petrol și gaze Naftna Industrija Srbije (NIS) AD de la proprietarul său rus, Gazprom. Înainte de impunerea sancțiunilor SUA, Lukoil deținea cea mai mare rafinărie […]
21:10
Sezonul de schi de la Păltiniș Arena, județul Sibiu, se deschide oficial sâmbătă. Una dintre noutățile acestui an este punerea în funcțiune a primului sistem de snow-farming din România, o investiție menită să asigure strat de zăpadă chiar și în lipsa ninsorilor. La finalul sezonului de schi din primăvară, cei de la Păltiniș Arena au […]
21:10
Gafă ridicolă a Ancăi Alexandrescu: ”Mi-am crescut singură copiii de la doi ani și jumătate/ Am avut două bone extraordinare” – VIDEO # Aktual24
Gafă penibilă a candidatei pretins suveraniste Anca Alexandrescu într-un interviu de promovare. Ea a ținut să se laude că ”mi-am crescut singură copiii de la doi ani și jumătate”, după care tot ea a adăugat apoi: ”Am avut sprijinul a două bone extraordinare”. ”Mi-am și crescut singură copiii de la doi ani și jumătate. Așa […]
20:40
Inovație extraordinară: Ucraina doboară super-rachetele rusești Kinjal cu …un cântec și hărți false # Aktual24
Armata ucraineană doboară din cer o „super-armă” rusească cândva lăudată, păcălind-o cu bruiaj electronic și făcând-o să creadă că se află… la Lima, Peru. Kremlinul a numit cândva rachetele balistice Kh-47M2 Kinzhal / Kinjal „invincibile”, iar Joe Biden spunea că sunt „aproape imposibil de oprit”. Acum, specialiști ucraineni în război electronic afirmă că le pot […]
20:40
După ce au schimbat guvernul, tinerii nepalezi vor să schimbe și clasa politică. Ei susțin un nou val de candidați # Aktual24
La câteva luni după ce au înlăturat un guvern într-o amplă revoltă, nepalezii se aliniază din nou – nu pentru a demonstra, ci ca să se înregistreze pentru a vota și a candida la alegerile generale anticipate la care au contribuit. „Trebuie să avem fețe noi la alegeri”, a spus Kishori Karki, o absolventă de […]
20:10
Criza din industria auto împinge Olanda să cedeze controlul producătorului de cipuri Nexperia către proprietarul chinez, Wingtech # Aktual24
În disputa privind Nexperia, un producător de cipuri important pentru industria auto, Olanda face concesii proprietarului său chinez, Wingtech. Guvernul olandez intenționează să renunțe la controlul companiei, pe care a preluat-o la sfârșitul lunii septembrie, așa cum a anunțat parlamentul de la Haga. Acesta este un semn de bunăvoință față de China, a explicat ministrul […]
19:50
Așa cum anticipam, avem o parodie a sondajelor pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Efectul pervers al alegerilor într-un singur tur. Aproape zilnic ies niște sondaje „strategice” pe piață, avantajându-i ca prin minune pe cei care le-au plătit. Acesta nu este însă principalul efect negativ. Marele efect negativ e că vom avea primar la capitală ales […]
19:20
Ucraina anunță că a primit ”planul de pace” al lui Trump. Condiții umilitoare pentru Kiev printre cele 28 de puncte # Aktual24
Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Preşedintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea […]
Acum 24 ore
19:00
Situație halucinantă în județul roșu Dolj. PSD l-a preluat candidat pe un liberal căruia PSD a reușit să-i anuleze câștigarea alegerilor din mai # Aktual24
Un număr de şase candidaţi s-au înscris în cursa electorală, la alegerile parţiale din 7 decembrie, pentru funcţia de primar al comunei Sopot din judeţul Dolj, localitate care a rămas fără edil de două ori în ultimii doi ani. Potrivit datelor Biroului Electoral Judeţean, cei şase candidaţi sunt Costinel Busduceanu din partea PSD, Nicolae Băluţă […]
18:30
Ucraina a anunțat joi că a preluat rămășițele a 1.000 de persoane pe care partea rusă le consideră militari ucraineni, una dintre puținele cooperări rămase între cele două state la aproape patru ani de la invazia pe scară largă. Potrivit Sediului de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, operațiunea de repatriere a avut loc în […]
18:20
„Nu e corect ca nordicii să plătească o treime din sumă”. Suedia cere altor țări mai mulți bani pentru Ucraina # Aktual24
Țările nordice nu pot continua să ducă o parte disproporționată a sprijinului pentru Ucraina, a avertizat ministrul de externe al Suediei. „Câteva țări duc aproape toată povara”, a spus Maria Malmer Stenergard la sosirea la reuniunea miniștrilor de externe de la Bruxelles. „Asta nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung”, a declarat […]
18:20
”Nu e navă extraterestră”. NASA a publicat imagini noi cu obiectul interstelar denumit 3I/ATLAS # Aktual24
NASA a publicat miercuri imagini noi cu obiectul interstelar denumit 3I/ATLAS, despre care astronomii spun că este o cometă probabil mai bătrână decât sistemul nostru solar, oficialii Agenţiei spaţiale americane respingând în acelaşi timp speculaţiile cum că ar fi de fapt o navă extraterestră, informează Reuters, citată de Agerpres. 3I/ATLAS a fost detectat prima dată […]
18:10
Potra, așteptat de suveraniști: ”Horațiu, te iubim”. Ce delarații a făcut din mijlocul mascaților – VIDEO # Aktual24
Mercenarul Horațiu Potra, complicele lui Călin Georgescu, a fost întâmpinat și de suveraniști, nu numai de mascați în momentul în care a fost adus în România, pe aeroportul Otopeni. ”Horațiu, te iubim”, a zbierat unul dintre suveraniștii prezenți în aeroport. Momentul în care mercenarul Potra, complicele extremistului Georgescu, a fost adus în România pic.twitter.com/wvnfYlJ07V — […]
18:10
Dronele ucrainene au lovit din nou marea rafinărie rusă din Riazan, „tocată” săptămâni la rînd # Aktual24
Imagini verificate cu un incendiu la rafinăria de petrol din orașul Riazan, la aproximativ 180 km sud-est de Moscova, au fost distribuite peste noapte pe rețelele sociale. Instalația este una dintre cele mai mari din Rusia și a fost lovită de mai multe ori în acest an de atacuri cu drone ucrainene, cel mai recent […]
17:50
Tupeul Moscovei: ”Crimele naziste nu se prescriu. La sfârșitul operațiunii speciale din Ucraina trebuue înființat un tribunal precum cel de la Nurnberg” # Aktual24
Rusia, acuzată de Kiev şi Occident de crime împotriva umanităţii în Ucraina, nu a exclus joi posibilitatea înfiinţării unui tribunal de război la sfârşitul „operaţiunii militare speciale”, acuzând totodată Occidentul că a uitat lecţiile celui de-al Doilea Război Mondial, relatează EFE, citată de Agerpres. „Perioada acuzaţiilor şi condamnărilor va începe la sfârşitul SVO (acronim în […]
17:40
Presshub: Dosarul lui Victor Micula, în pericol de prescriere, după ce a fost mutat la Curtea de Apel Alba # Aktual24
Un complet ÎCCJ, format din judecătorii Alin Nicolescu, Adrian Glugă și Valerica Voic, a decis strămutarea dosarului lui Victor Micula de la Oradea la Alba Iulia, caz în care a fost condamnat pe fond la o pedeapsă de 3 ani și o lună închisoare cu executare. Milionarul trebuie citat din nou în Italia, iar faptele […]
17:40
Președintele Dan, mesaj în atenția grupării extremiste Georgescu: ”Angajament ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, după ce mercenarul Horațiu Potra, complicele lui Călin Georgescu, a fost adus în țară că ”ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”. ”Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă […]
17:30
Andrei Zaharescu, demis din funcția de consul al României în Africa de Sud. Decizia a fost luată de Oana Țoiu și Ilie Bolojan # Aktual24
Guvernul l-a rechemat în țară pe Andrei Zaharescu, consulul general al României la Cape Town și fost purtător de cuvânt al Executivului condus de Victor Ponta. Zaharescu se afla în acest post din octombrie 2013, de peste 12 ani, deși cutuma diplomatică în statele democratice prevede că un diplomat nu ar trebui să ocupe un […]
17:10
SUA, presiuni uriașe asupra lui Zelenski pentru a accepta ”planul de pace” cu Rusia. Liderul Ucrainei consideră că acesta este ”umilitor” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski încearcă să se opună unui posibil acord de pace considerat umilitor, propus de oficiali ai Statelor Unite, exact în momentul în care liderul de la Kiev se confruntă cu presiuni interne tot mai mari pentru a renunța la cel mai apropiat consilier al său în războiul împotriva Rusiei, anunță Bloomberg. Zelenski […]
17:10
Probabil că trebuia să ne așteptăm la asta. Chiar în timp ce presează Rusia prin sancțiuni asupra petrolului și gazelor, președintele american Donald Trump a aprobat un plan în 28 de puncte pentru încetarea războiului din Ucraina. Dar e un plan elaborat fără a implica Ucraina, ci prin discuții cu Rusia. Desigur că asta este […]
17:00
16:40
Lecțiile invaziei ruse. SUA testează gloanțe de 5,56 mm care transformă puștile de asalt în arme anti-drone. Ucraina a trecut deja la faza de producție # Aktual24
Gloanțele sunt cea mai nouă măsură anti-drone testată în Statele Unite, care își propune să înlocuiască sau să ajute armele laser, echipamentele de război electronic și chiar alte vehicule aeriene fără pilot. Gloanțele specializate anti-drone de 5,56×45 mm sunt fabricate cu intenția de a oferi trupelor terestre opțiunea de a transforma pușca lor de asalt […]
16:30
Ștefureac își apără sondajul: ”Sondajele partidelor politice realizate în ultimele 2-3 săptămâni sunt similare cu ce am publicat noi astăzi” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a reacționat în urma criticilor dure venite de la reprezentanții USR în urma sondajului în care Cătălin Drulă este clasat pe locul patru. ”Și tot în completare, pentru conformitate și posteritate: INSCOP Research nu are înregistrat niciun contract cu partidele politice implicate în campania electorală pentru alegerile de la București și […]
16:20
Potra a fost adus în România sub pază și băgat după gratii. Georgescu pune la cale o răscoală de 1 Decembrie # Aktual24
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus joi în România și băgat imediar după gratii. La aeroportul Otopeni au fost luate măsuri de securitate sporite. ”Astăzi, 20 noiembrie, cetățenii români Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși pe teritoriul național, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare. Cetățenii români sus-menționați […]
16:10
A scăpat din arest fostul senator PSD Marius Isăilă. Judecătorii au acceptat argumentele lui Isăilă că ”interceptările sunt trunchiate” # Aktual24
Fostul senator PSD Marius Isăilă a scăpat de arestul preventiv, după ce instanța a admis contestația formulată de acesta și a desființat în parte încheierea penală contestată. Judecătorii au respins propunerea DNA de arestare preventivă și au decis că Isăilă va fi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 20 noiembrie 2025. […]
16:00
Moscova a depășit linia roșie, ambasadorul Poloniei a fost atacat pe stradă: ”Atunci când o persoană care merge pe stradă este atacată de un grup organizat, incidentul nu poate fi considerat întâmplător” # Aktual24
Guvernul polonez a condamnat joi o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, relatează EFE şi media poloneze, citate de Agerpres. Este un „scandal […]
15:40
USR, reacții dure la sondajul INSCOP: ”Sondaje otrăvite, aceleași metode pe care le-au folosit contra lui Nicușor”. Reacția INSCOP # Aktual24
Reprezentanții USR susțin că rezultatele sondajului INSCOP, care îl clasează pe Cătălin Drulă pe locul patru, sunt ”trucate”. Șeful INSCOP a reacționat și el la aceste acuzații. ”INSCOP livrează pentru PNL. Au dat-o rău de tot în bară și în 2024: Piedone umflat la 39% (a luat 15%), Nicușor Dan dat la 30% (a luat […]
15:30
Negocierele secrete ale lui Trump. UE respinge orice plan de pace SUA-Rusia care pune în pericol Ucraina și Europa # Aktual24
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a anunțat joi că Bruxelles-ul nu va accepta nicio inițiativă de pace negociată fără știrea Kievului, în contextul în care circulă zvonuri despre o propunere secretă în 28 de puncte elaborată de Washington și Moscova. Vorbind înaintea unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles, Kallas […]
15:10
Rezultatele vizitei prințului moștenitor saudit. Elon Musk anunță un centru de date xAI masiv în Arabia Saudită # Aktual24
Elon Musk, CEO al xAI și Tesla, a anunțat miercuri un nou proiect masiv de centru de date în Arabia Saudită, în timp ce prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman își continuă vizita oficială în Statele Unite. În parteneriat cu compania HUMAIN AI din Arabia Saudită, care a fost înființată împreună cu fondul suveran de […]
14:50
Rusia semnalează disponibilitatea de a relua discuțiile după apelul președintelui turc pentru noi negocieri de la Istanbul # Aktual24
Rusia a anunțat miercuri că rămâne pregătită să reia discuțiile privind Ucraina, răspunzând speranței reînnoite a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a relua negocierile de la Istanbul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Moscova continuă să favorizeze dialogul și a respins sugestiile conform cărora este responsabilă pentru pauza prelungită, […]
14:30
Alternativă la gazele Moscovei. Europa ar putea obține gaze naturale cipriote până în 2027 # Aktual24
O parte din cele aproximativ 20 de trilioane de metri cubi de gaze naturale descoperite în apele din largul coastei Ciprului ar putea ajunge pe piețele europene încă din 2027, a declarat președintele cipriot miercuri, în timp ce Europa caută mai multe modalități de a se detașa de energia rusească. Președintele Nikos Christodoulides a declarat […]
14:20
Și Dan Voiculescu îl susține pe Băluță. Candidatul PUSL s-a retras și cere să fie votat candidatul PSD-ului # Aktual24
Liviu Negoiță, fostul candidat susținut de PUSL, s-a retras din cursa electorală și le cere bucureștenilor să-l voteze pe Daniel Băluță. PUSL este un partid înființat și controlat de Dan Voiculescu, mogulul Antenelor. Liviu Negoiță a anunțat că îl va susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță, în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, […]
14:10
Președintele SUA recunoaște scăderea în sondaje, dar se justifică prin faptul că mișcarea MAGA nu este de acord cu el când susține că economia are nevoie de imigranți calificați # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, nu poate fi acuzat că își recunoaște cu ușurință slăbiciunile și eșecurile. Este cu atât mai surprinzător, așadar, faptul că republicanul vorbește acum despre scăderea ratelor sale de aprobare. „Cifrele mele din sondaje tocmai au scăzut, dar au crescut brusc în rândul oamenilor inteligenți”, a declarat Trump miercuri într-un discurs adresat […]
13:50
Dogioiu sancționează dezinformările PSD: ”Salariile nu se taie. Subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent” # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei, iar salariile nu se taie cu 10%, ea precizând că este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal iar fiecare ordonator de credit în parte […]
13:40
„Comandantul Măcelar”. Un lider neonazist care a vrut să îmbrace un costum de Moș Crăciun și să dea bomboane otrăvite copiilor evrei din New York pledează vinovat # Aktual24
Liderul unui grup neonazist din Europa de Est a pledat vinovat la New York pentru încercarea de a recruta alte persoane pentru a comite atacuri violente împotriva evreilor și a minorităților rasiale, inclusiv un complot care ar fi implicat costumarea în Moș Crăciun pentru a distribui bomboane otrăvite copiilor. Procurorii federali au declarat că vor […]
13:40
Guvernul Bolojan anunță că trimite CSM-ului noul proiect de lege privind pensiile magistraților # Aktual24
Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor va fi trimis, joi, spre avizare la CSM, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Ieri a fost pus în transparenţă decizională proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, astăzi urmează să fie trimis spre avizare la CSM. Speranţa, dorinţa este că, dacă CSM va emite aviz până […]
