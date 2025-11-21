Indignare publică în America după ce Garda de Coastă renunță să mai considere svastica „simbol al urii”

13:50

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei, iar salariile nu se taie cu 10%, ea precizând că este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal iar fiecare ordonator de credit în parte […]