Zelenski: „Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă”
Europa Liberă România, 21 noiembrie 2025 07:50
За словами Зеленського, на зустрічі з фракцією були «чутливі питання», але очевидна – «кожен має працювати на Україну, і так буде»
Acum 5 minute
08:10
Atacuri rusești la Zaporojie și Odessa. Cinci oameni au fost uciși, iar alți 12 au fost răniți
Cinci oameni au murit și alți opt au fost răniți joi spre vineri noapte în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporojie, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.Potrivit acestuia, au fost afectate cel puțin cinci blocuri cu mai multe etaje. Mai multe magazine au fost distruse, iar la locul impactului a izbucnit un incendiu.Puțin înaintea atactului, în regiune fusese declanșată alerta aeriană. Populația fusese avertizată că e posibil un atac cu bombe ghidate...
Acum 30 minute
07:50
Zelenski: „Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă"
За словами Зеленського, на зустрічі з фракцією були «чутливі питання», але очевидна – «кожен має працювати на Україну, і так буде»
Acum 12 ore
20:00
Serviciul ungar al postului Radio Europa Liberă/Radio Liberty își încetează activitatea
Serviciul ungar al postului de radio RFE/RL se închide începând cu miezul nopții, pe 21 noiembrie, la aproximativ cinci ani după ce a fost relansat pentru a le oferi maghiarilor din Ungaria știri și informații precise și independente.Într-un mesaj adresat publicului său, serviciul a declarat că echipa sa „a lucrat cu dedicare pentru a oferi jurnalism independent publicului din Ungaria”.Conținutul serviciului va rămâne disponibil online.„Suntem profund recunoscători pentru încrederea,...
Acum 24 ore
19:10
Anchete în România și Moldova, după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița
Un camion al unei companii de transport din R. Moldova încărcat cu elemente de armament a fost depistat în Vama Albița, la intrarea în România, pe 20 noiembrie, și, conform documentelor, avea ca destinatar un beneficiar din Israel. Dosare penale au fost deschise atât în Moldova, cât și în România.
17:50
Fostul senator PSD Marius Isăilă, eliberat din arest după ce a fost arestat pentru o tentativă de mituire a ministrului Apărării
Fostul senator PSD Mariu Ovidiu Isăilă a fost eliberat joi, după 13 zile de arest, prin decizia judecătorilor Curții de Apel București și plasat sub control judiciar.
15:40
Surse: Horațiu Potra, fiul și nepotul său, extrădați joi în România. Vor fi judecați pentru tentativă de lovitură de stat
Fostul mercenar Horațiu Potra, fiul și nepotul lui sunt extrădați pe 20 noiembrie în România, din Dubai, la solicitarea statului român, care a emis pe numele lor mandate de urmărire internațională.
14:30
Șeful agenției anticorupție din Ucraina acuză presiunile venite de la nivel înalt în legătură cu scandalul de corupție din energie
Șeful principalei agenții anticorupție din Ucraina afirmă că presiunile exercitate asupra anchetei privind scandalul uriaș de corupție din țară au fost discutate la „nivel înalt”, pe fondul unei crize politice majore care se conturează în jurul președintelui Volodimir Zelenski.
14:10
Meta va elimina utilizatorii australieni sub 16 ani de pe Facebook și Instagram înainte de intrarea în vigoare a interdicției naționale
Compania Meta a anunțat că, începând cu 4 decembrie 2025, va elimina conturile utilizatorilor australieni cu vârste între 13 și 15 ani de pe Facebook, Instagram și Threads.
13:00
Polonia cere extrădarea suspecților de sabotaj refugiați în Belarus și își întărește măsurile de securitate internă
Autoritățile de la Varșovia au solicitat oficial Belarusului extrădarea a doi cetățeni ucraineni acuzați că ar fi acționat la ordinele serviciilor de informații ruse în cazul unei presupuse acțiuni de sabotaj la o linie de cale ferata esențială din centru Poloniei.
12:40
ANAF cere în instanță despăgubiri de la Klaus Iohannis pentru folosirea nelegală a unui imobil din Sibiu
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a dat în judecată la Tribunalul Sibiu pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, solicitându-i despăgubiri pentru utilizarea unei jumătăți de imobil din centrul Sibiului.
11:40
Diplomații europeni resping orice plan de pace pentru Ucraina fără acordul Kievului și al Europei
Liderii diplomației europene au transmis joi că se opun unor eventuale negocieri de pace în Ucraina fără ca acestea să includă Kievul și Europa.
09:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu primește atribuții extinse: va aviza proiectele MIPE și ale Ministerului Educației
Atribuțiile vicepremierului Oana Gheorghiu au fost clarificate miercuri, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a unei decizii a premierului Ilie Bolojan.
09:10
Ilie Bolojan anunță interzicerea cumulului pensiei speciale cu salariul la stat: „Nu afectează educația sau sănătatea"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că Guvernul intenționează să adopte un proiect de lege prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică al celor care nu se supun principiului contributivității.
08:20
Zelenski urmează să se întâlnească cu oficiali americani, pe fondul unui presupus plan al SUA care ar impune Ucrainei concesii majore
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu oficiali americani, pe fondul unui presupus plan al SUA care ar impune Ucrainei concesii majore.
Ieri
22:20
Alin Mureșan și Clara Mareș, laureați ai premiului „Monica Lovinescu" 2025 pentru „povestea nespusă" a Ninei Moica
Scriitorii Alin Mureșan și Clara Mareș, coordonatori ai volumului „Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica”, publicată de Editura Polirom, sunt câștigători ai premiului „Monica Lovinescu”, 2025. Gala de premiere a avut loc miercuri, cu eroina pe scena Ateneului Român.
21:10
Proiectul de lege privind pensiile magistraților, pus în dezbatere publică de Guvern. Ce prevede documentul
Ministerul Muncii a publicat pentru dezbatere publică proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților, care prevede că nivelul pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării magistratului.
17:00
Sorin Grindeanu: PSD nu susține tăierea salariilor în sectorul bugetar de la 1 ianuarie
PSD a decis miercuri că nu va susține „sub nicio formă” tăierea salariilor bugetarilor de la 1 ianuarie și pledează pentru alte măsuri de reformă, cum ar fi comasările de instituții, pentru a reduce cheltuielile, altele decât cele propuse de premierul Ilie Bolojan prin pachetul 3 de reformă fiscală.
16:10
Echipele de salvare ucrainene caută supraviețuitori după atacul rusesc asupra orașului Ternopil
Echipele de salvare ucrainene au căutat supraviețuitori în urma unui atac mortal asupra orașului Ternopil, din vestul țării, pe 19 noiembrie. Zeci de oameni au fost uciși și zeci răniți în toată Ucraina în urma unui val masiv de atacuri cu drone și rachete rusești.
15:10
Activele globale Lukoil, sub presiune. Țările și companiile caută soluții înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA
Sancțiunile impuse de SUA au declanșat o cursă contracronometru pentru transferul activele internaționale ale Lukoil, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari. Trezoreria SUA a stabilit termene stricte pentru aplicarea sancțiunilor.
14:10
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, menținut în arest în Republica Moldova încă 30 de zile
Judecătoria Buiucani din Republica Moldova a prelungit miercuri cu 30 de zile arestul oligarhului Vladimir Plahotniuc.
12:50
Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. Ilie Bolojan: Proiectul de lege e gata și va ajunge la CSM
Coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, anunță Știrile ProTV. După ce negocierile cu magistrații au eșuat, premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-au cerut președintelui României să aibă o ultimă discuție cu judecătorii. Dacă pretențiile acestora rămân neschimbate, liderii din coaliție nu mai sunt dispuși la concesii.Premierul Bolojan a...
10:10
Georgia vrea să interzică votul în străinătate la alegerile parlamentare. Diaspora a preferat mereu partidele pro-europene
Partidul de guvernământ de la Tbilisi „Visul Georgian” intenționează să le interzică georgienilor care locuiesc peste hotare să participe la alegeri în străinătate. Anunțul l-a făcut președintele parlamentului, Șalva Papuașvili.
09:50
Atac rusesc masiv cu drone asupra Harkovului și asupra regiunilor din vestul Ucrainei
Ucraina a traversat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie una dintre cele mai intense serii de atacuri din ultimele luni.
08:40
O dronă a intrat 8 kilometri în spațiul aerian al României pe fondul atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre
Ministerul Apărării Naționale anunță că o dronă a pătruns aproximativ 8 kilometri în spațiul aerian al României, pe fondul atacurilor Rusiei asupra instalațiilor portuare ucrainene de la Dunăre.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Polonia ridică în aer avioane de luptă după noi atacuri rusești asupra vestului Ucrainei
Armata poloneză a ridicat în aer, miercuri dimineaţă, avioane de vânătoare poloneze şi ale aliaţilor, anunță Comandamentul Operațional al Poloniei. Măsura a fost una de precauție în contextul atacurilor Rusiei asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, scrie Reuters.
18 noiembrie 2025
20:50
O stradă din sectorul 3, construită peste o magistrală de gaze, a fost închisă. Restricții de circulație pe alte drumuri din zonă
„Tronsonul de pe strada Brăţării cuprins între sensul giratoriu de la intersecţia cu strada Gura Făgetului şi intersecţia cu Drumul Gura Putnei va fi închis traficului pentru a permite intervenţiile necesare”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, luni seară.El a mai spus că, tot de marți, sunt instituite limitări de viteză pe 11 străzi din zonă, astfel încât să fie redus „orice risc până la finalizarea intervenţiilor”.Nistor a adăugat că a analizat la fața locului situaţia...
19:50
Armata ucraineană a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, calificând atacul drept „o evoluție semnificativă”.„Utilizarea capacităților de atac la distanță lungă, inclusiv a sistemelor precum ATACMS, va continua”, a declarat statul major al armatei ucrainene, marți, într-un comunicat.Deși restricția privind utilizarea acestora a fost ridicată de administrația Biden, aflată la sfârșitul mandatului, în urmă cu un an, Ucraina nu a declarat...
17:50
Zelenski se îndreaptă spre Turcia. La Kiev, scandalul de corupție din sectorul energetic se extinde
Președintele Ucrainei a declarat că se va deplasa în Turcia pentru posibile discuții cu trimisul special al Casei Albe implicat în negocierile pentru încheierea războiului de aproape patru ani al Rusiei împotriva Ucrainei.
17:30
Posturile publice de televiziune și de radio au noi membri în consiliile de administrație
Televiziunea România și Radio România au noi conduceri, după ce Parlamentul a aprobat marți noile Consilii de Administraţie.
16:50
Trupele militare din Franța rămân în România pentru multă vreme, spune ambasadorul Franței la București
Trupele militare din Franța rămân în România pentru multă vreme, iar exercițiul Dacian Fall 2025, desfășurat în România și Bulgaria timp de aproape o lună, a fost un succes, a spus Nicolas Warnery, ambasadorul Franței la București, marți, într-o conferință de presă la București.
15:20
A murit Ilie Ilașcu, una dintre cele mai puternice voci ale identității românești împotriva ocupației rusești din Transnistria
S-a stins din viață, la vârsta de 73 de ani, Ilie Ilașcu, patriot moldovean, fost deținut politic, parlamentar în R. Moldova și România și inițiator al unui precedent juridic european.
15:20
Vot în Parlament: Cu cât cresc impozitele pe locuințe, mașini, câștiguri la bursă și veniturile din criptomonede, de la 1 ianuarie 2026
Noile reguli prevăd o majorare tranzitorie a valorilor impozabile din Codul Fiscal care ar urma să ducă la o creștere medie a impozitelor pe locuințe de aproximativ 80%.Impozitarea autoturismelor va fi făcută pe principiul „poluatorul plătește”. Astfel, pentru un motor de 1,6–2 litri cu normă Euro 0–Euro 3, impozitul va fi între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.Pachetul fiscal mai introduce capital social minim de 500 de lei pentru SRL-urile cu cifră de...
14:40
Polonia acuză serviciile secrete ruse de sabotaj pe o linie feroviară strategică
Autoritățile poloneze afirmă că toate indiciile din investigația legată de explozia de pe o cale ferată din centrul Poloniei duc către implicarea serviciilor de informații ruse. Linia ferată afectată este esențială pentru transporturile militare și umanitare către Ucraina.
13:30
Ludovic Orban părăsește Administrația Prezidențială după o lună și jumătate de la numire. Decizia vine după critici la adresa USR
Ludovic Orban și-a încheiat mandatul de consilier prezidențial la scurt timp după numire, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.
13:10
Kelemen Hunor, despre valoarea pensiilor magistraților agreată în Coaliție. „La cuantum nu putem umbla. 70% este foarte apropiat de salariu"
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI Romania că liderii Coaliției sunt de acord că nivelul pensiilor magistraților trebuie să rămână 70% în noul proiect de lege pe care guvernul îl pregătește. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus la Europa Liberă că, până astăzi (18 noiembrie) coaliția trebuie să ia o decizie legată de noua formă a legii. Prima lege elaborată de Guvern a fost respinsă de Curtea Constituțională pe motive de procedură, nu de fond.Președintele...
11:50
Consiliul de Securitate adoptă rezoluția privind planul lui Trump pentru Gaza. Reacții mixte din partea Hamas, Rusiei și Israelului
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție elaborată de Statele Unite, care susține planul președintelui Donald Trump pentru încetarea războiului din Gaza. Rezoluția autorizează formarea unei forțe internaționale de stabilizare Fâșia Gaza.
09:30
Val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice și civile în Ucraina. Victime și căi ferate avariate în Harkov și Dnipro
Regiunile din estul și sudul Ucrainei au fost lovite de o nouă serie de atacuri cu rachete și drone, care s-au soldat cu victime printre civili, incendii și avarii majore la infrastructura energetică și feroviară. Au fost anunțate atacuri și în zonale aflate sub ocupație rusă.
08:30
Ilie Bolojan: Legea privind majorarea impozitelor pe proprietăți ar urma să fie adoptată marți în Parlament
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, că Parlamentul va adopta marți, în ședință comună, forma definitivă a pachetului fiscal privind taxele locale.
17 noiembrie 2025
20:50
Ministrul Rogobete: Vom avea un registru național al prematurilor. România a luat doar jumătate din incubatoarele prevăzite prin PNRR
România va avea un registru național al prematurilor, realizat cu fonduri europene, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete după ce a participat la o masa rotundă organizată la Palatul Cotroceni de Ziua Mondială a Prematurității.
18:00
Cine sunt cei 15 candidați care concurează pentru funcția de primar general al Capitalei
15 persoane și-au depus documentele pentru a putea fi înscrise în alegerile organizate pe 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei, până luni după-amiază, în ultima zi de înscrieri, potrivit datelor de la Biroul electoral municipiului București.
18:00
Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen
Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen, luni, cu 28 de voturi „pentru” şi 65 de voturi „împotrivă”.
15:30
Ședință CSAT pe 24 noiembrie: Strategia Națională de Apărare a Țării, printre subiectele discutate
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
15:10
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat un acord major de cumpărare a 100 de avioane de luptă Rafale și alte echipamente militare
Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat luni un acord-cadru care deschide calea pentru ca Ucraina să cumpere până la 100 de avioane de luptă franceze Rafale „cu armamentul asociat”, sisteme de apărare antiaeriană SAMP-T, radare și drone.
14:30
Ministrul Sănătății anunță măsuri noi împotriva infecțiilor nosocomiale. Un specialist va monitoriza riscul de infecţii în secţiile ATI
Ministerul Sănătăţii anunţă măsuri menită să reducă birocraţia și să crească eficiența raportării infecţiilor nosocomiale în spitalele din România.
13:10
Controlul Parchetului General în cazul crimei din Teleorman arată „deficienţe" în anchetă și „gravă neglijenţă" a procurorului de caz
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus cercetarea disciplinară a procurorului care s-a ocupat de cazul femeii ucise de soț în județul Teleorman, pentru „gravă neglijenţă” și descrie lipsa de acțiune a polițiștilor.
12:30
Ministerul Sănătății sancționează cu 100.000 de lei clinica stomatologică unde o fetiță a murit și trimite concluziile sale la Parchet
Ministerul Sănătății (MS) anunță că un control al Inspecției Sanitare de Stat (ISS) la clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit pe 13 noiembrie 2025 a descoperit nereguli administrative.
11:30
Polonia confirmă un sabotaj pe calea ferată Varșovia–Lublin, esențială pentru sprijinirea Ucrainei. Explozie, provocată de un dispozitiv
O linie feroviară majoră din Polonia a fost avariată prin sabotaj, a declarat luni prim-ministrul Donald Tusk. Șinele de pe ruta de la capitala Varșovia la orașul estic Lublin au fost distruse de un dispozitiv exploziv, a scris Tusk pe X.
10:00
Președintele Nicușor Dan, despre anularea alegerilor și despre Călin Georgescu: Interferența rusă a fost mai bine documentată
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, la aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, că rolul lui Călin Georgescu în campania electorală și interferențele ruse au fost documentate mult mai bine între timp.
08:40
Ministerul Apărării a anunțat, luni dimineața, că armata Rusiei a atacat în noaptea de 16 -17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei de pe Dunăre cu România.
08:00
Mai multe persoane ucise într-un atac rusesc asupra regiunii Harkiv. Zelenski se îndreaptă spre Paris în căutare de sprijin suplimentar
Rusia și-a continuat atacurile aeriene mortale asupra orașelor ucrainene, ucigând cel puțin trei persoane în regiunea Harkiv peste noapte, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla într-un turneu european în care caută sprijin suplimentar pentru Ucraina.
