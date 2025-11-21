Zelenski: „Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă”

15:20

Noile reguli prevăd o majorare tranzitorie a valorilor impozabile din Codul Fiscal care ar urma să ducă la o creștere medie a impozitelor pe locuințe de aproximativ 80%.Impozitarea autoturismelor va fi făcută pe principiul „poluatorul plătește”. Astfel, pentru un motor de 1,6–2 litri cu normă Euro 0–Euro 3, impozitul va fi între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.Pachetul fiscal mai introduce capital social minim de 500 de lei pentru SRL-urile cu cifră de...